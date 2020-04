Fernando Simón: «En España no hubo un paciente cero; si no la epidemia no hubiera sido tan explosiva ni tan inmediata» Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dice que el incremento del número de pruebas serológicas y de PCR «ha llevado a un incremento relativo de casos mucho menor de lo esperado, lo cual indica que la epidemia va incluso mejor de lo que pensábamos»

El número de contagiados por coronavirus asciende en España a 213.024, 4.635 en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento de 424 más respecto a ayer. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón dijo que de ese total de casos, que supone un incremento del 2,2 por ciento respecto a ayer, «un total de 3.052 son datos diagnosticados por PCR, mientras que los detectados por pruebas serológicas son 1.656». El experto señaló el incremento del número de pruebas serológicas y de PCR «ha llevado a un incremento relativo de casos mucho menor de lo esperado, lo cual indica que la epidemia va incluso mejor de lo que pensábamos».

Simón también dijo que el porcentaje de crecimiento de ingresos en UCI es de un 0,8 por ciento, «lo mismo que veíamos en días anteriores» y el de hospitalizados crece un 1,2 por ciento. «En días anteriores había una sola comunidad que aportaba casi el 50 por ciento de los nuevos hospitalizados e ingresados en UCI y ahora aporta alrededor de un tercio; vamos poco a poco homogeneizando la serie en todas las regiones».

El número de fallecidos asciende a 22.157, es decir, 440 nuevos en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento respecto a ayer en el que cifra era de 435. Aún así, Simón dijo que «estamos en el rango de los 400, mientras que la semana anterior era de los 500. Progresivamente, la serie de fallecidos también van bajando».

«El incremento de casos de marzo se debió a transmisiones e infecciones del mes anterior»

En cuanto al estudio del Instituto de Salud Carlos III que señala que el virus circulaba en España en febrero, Simón dijo que este tipo de estudios se tienen que valorar de acuerdo a la evolución epidemiológica de la enfermedad. «El virus original que salió de China, a medida que se va replicando, puede producir modificaciones en la descendencia del ADN (igual que de padres a hijos) que es lo que permite que se pueda identificar cuánto o cuándo van divergiendo las diferentes cepas».

Simón explicó que a mediados de febrero se detectó una variabilidad de alguno de los virus con diferentes orígenes que entraron en España y esa divergencia era respecto al virus original. «El que el virus sea divergente con el original no implica que el virus estuviera en España en ese momento; puede ser que sí que no, podría estar en una persona que se encontraba en ese momento fuera de España y que llegó más tarde. Sí que es cierto que teníamos casos previos a febrero, como el de Canarias y de Baleares, que se notificaron el 31 de enero y 9 de febrero, respectivamente. Si juntamos esta información de la evolución genética del virus con la evolución epidemiológica de la enfermedad sí que sabemos que el incremento importante en la segunda semana de marzo se debió a transmisiones e infecciones que se produjeron en la última semana de febrero».

Simón aclaró que el hecho de que el virus divergiera el día 10, 15 o 9 no implica que ese virus fuera el que circulara en España en ese momento, «además no hubo un paciente cero porque ese incremento en marzo se debió a la entrada de varios casos, no uno solo, porque si no no hubiera sido tan explosivo ni tan inmediato como fue el crecimiento exponencial». Eso sí, «que hubiera pasado inadvertido además de estos algunos otros casos días antes es perfectamente posible; lo cierto es que si existía esa circulación no fue detectada ni por los servicios sanitarios ni por los de salud pública de ninguna comunidad».

Sanidad sigue sin dar los datos de fallecidos en las residencias

Preguntado por el número de reproducción necesario para iniciar la desescalada, Simón dijo que tiene «que estar por debajo de 1, pero no se puede valorar únicamente ese número; también el número bruto de casos que se siguen detectando y las capacidades de las comunidades».

En cuanto a los datos de las residencias que no ofrece Sanidad pese a que muchas comunidades los han publicado, Simón ha señalado que «son datos que se están analizando y los tendremos en breve. La entrada de la información ha sido progresiva; no sé si se han cerrado o no, pero sí que podemos, mientras tanto, hacer alguna estimación de otro tipo de fuentes. Hay muchas comunidades que han publicado los datos de sus residencias, como la Comunidad de Madrid. Sabemos que no todas las residencias de ancianos han sido afectadas, el porcentaje es entre el 10 y el 20 por ciento; el resto no».