Las muertes diarias por coronavirus caen al nivel de hace un mes

EFE | Vídeo: España baja por primera vez a los 500 fallecidos desde el repunte de la enfermedad (AT)

Las muertes registradas en las últimas 24 horas por coronavirus han vuelto a los niveles de hace prácticamente un mes. En virtud del balance ofrecido hoy por Sanidad, el incremento de fallecidos por Covid-19 es de 410 personas , un dato que no era tan bajo desde el pasado 22 de marzo, momento en el que la curva de muertes comenzó a dispararse.

«Es la primera vez que bajamos de 500 fallecidos en 24 horas desde que empezó el incremento de muertes », ha destacado el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, quien también ha ensalzado la reducción «de más de 150 muertos» que se ha producido entre los aumentos registrados ayer y hoy.

«Son fallecidos, esto siempre e triste», reconoció el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, «pero hoy tenemos 410 fallecidos, estamos claramente por debajo de los 500. Es un dato que incita a la esperanza », añadió Simón en la rueda de prensa diaria del comité técnico que informa sobre la evolución del coronavirus.

Desconfinamiento progresivo

No obstante, pese a la reducción de los muertos en las últimas 24 horas, los datos continúan su escalada en términos absolutos. Ya hay 195.944 contagiados, 4.218 más que ayer; 20.453 muertos, 410 más que en la jornada previa; y 77.357 curados, 2.695 nuevos. Las cifras de infectados, no obstante, podría incluso ser más elevada si se contabilizara a aquellas personas que han dado positivo en el test inmunológico, pero que no fueron sometidas a un test diagnóstico. Los asintomáticos registrados por Sanidad son 2.526, lo que eleva a 198.470 los positivos totales.

En virtud del importante descenso en el número de nuevos fallecidos, y puesto que el ritmo de transmisión de la enfermedad está en descenso, la posibilidad de comenzar el desconfinamiento empieza a tomar cuerpo. «El comité científico considera que se tienen que plantear algunas medidas de incremento de movilidad para algunos grupos para los que el encierro tiene un impacto mayor y eso incluye a los niños», ha reconocido Simón sobre un debate cada vez más recurrente después de numerosas reclamaciones sociales.

Simón también ha insistido en que el comité científico ha trasladado al Gobierno, que será el encargado de decidir en qué momento se implementan o no estas sugerencias, la asunción de otras medidas relativas a fomentar la movilidad de los ancianos. « Las personas mayores tienen que plantearse como uno de esos posibles grupos», ha admitido el científico, quien sin embargo ha descargado en el Ejecutivo la última palabra: «Lo que se incluya o no dependerá de lo que ponga en el decreto, pero sí, este es uno de los puntos que el comité científico ha puesto sobre la mesa».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ya esbozó ayer esta posibilidad, igual que esta mañana ha hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El titular de la cartera sanitaria, sin embargo, ha adelantado que las condiciones en las que se producirá el alivio del confinamiento para los niños deben ser todavía cerradas en el Consejo de Ministros del próximo martes y respaldadas por el resto de grupos políticos en el Congreso de los Diputados, una vez que el Ejecutivo solicite una nueva prórroga del Estado de Alarma.

El doctor, Simón en la línea de ir restableciendo la normalidad poco a poco, tampoco descartó que poco a poco se vaya permitiendo, como ocurre en otros países europeos, la posibilidad de poder salir a hacer ejercicio de manera individual. « Las medidas están sobre la mesa , ahora tienen que venir las modificaciones que se impondrán tras el día 26, otras más adelante y en este periodo se tienen que ir implementando esas opciones para volver a una situación de movilidad», ha aportado Simón.

Datos ajustados

Después de dos días de desajustes y distorsiones en los balances ofrecidos por Sanidad, parece que el informe vuelve a retomar la normalidad. Las nuevas exigencias del Ministerio a las comunidades autónomas han provocado que las cifras de nuevos casos, muertes o altas médicas no cuadraran siempre en las dos últimas jornadas, situación que se ha aliviado casi por completo.

Tras las modificaciones, los balances vuelven a tener coherencia en relación a los datos ofrecidos en la víspera y únicamente parece haber un problema con los datos de curados de Galicia. Según explica Sanidad en el informe, no se ofrece esta variable puesto que dicha autonomía ha notificado altas hospitalarias en lugar de altas epidemiológicas, lo que implicaría que alguno de estos individuos podría recaer en el virus.