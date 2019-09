Expertos en demografía aportan las claves del nuevo envejecimiento activo «Movimiento Big Data» organiza el encuentro «Aging» en el que se debatirán los avances científicos para alejar enfermedades ligadas a la edad y su impacto social y económico

S. S. @abc_conocer Madrid Actualizado: 20/09/2019 01:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España envejece cada vez más rápido. Las personas mayores 65 años representan a casi un 20 por ciento de la población española, diez puntos más que hace cinco décadas. Pero, ¿envejecer es una enfermedad o un proceso natural que se puede modelar?

Para dar respuesta a esta pregunta y aportar una visión actual sobre el envejecimiento, «Movimiento Big Data» organiza el encuentro «Aging». Se celebrará el martes 24 de septiembre en la Fundación Pons y contará con la presencia de expertos como Carmen González, presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud.

En 2040 nuestro país se convertirá en el país con la mayor esperanza de vida del mundo. Y frente a una tendencia demográfica más que confirmada, las empresas han encontrado un mercado emergente para mejorar la vida de estas personas en sus últimos años.

De hecho, cumplir años más allá de los 65 no debería de ser un problema si hubiera un «envejecimiento activo». Hasta el G20 ve nuevas oportunidades que son posibles con una demografía envejecida como la española. No obstante, alerta de que si no hay «acciones apropiadas» podría generarse « pobreza y desigualdad en la vejez».

Avances para alejar enfermedades de la vejez

Para huir de este espinoso camino, empresas y emprendedores cada vez más especializados en el envejecimiento buscan la manera de alejar las enfermedades ligadas a la edad como el alzheimer, el párkinson o trastornos vasculares. Sus avances se debatirán en el foro, al igual que el impacto social y económico de los mismos.

En el foro tendrá un tratamiento especial el impacto del cáncer en las personas más mayores. «La denominada oncogeriatría aún no recibe la relevancia adecuada por la falta de análisis clínicos realizados a individuos mayores de 70 años, pero es una rama de la medicina en constante evolución y auge. En ausencia de esas pruebas médicas, el estudio del Big Data en el que se resume sus vidas se convierte en imprescindible para tratar su enfermedad», explican desde la organización.

La jornada contará con dos mesas. En la científica participarán Julio Varela, director de Operaciones Comerciales y Realización Estratégica y director de Medicina Clínica y Alergia de MERCK en España; Jorge Contreras, presidente asesor de la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia y experto en Geriatría Oncológica; y Ana Martínez Gil, profesora de Investigación CIB-CSIC.

La rama demográfica correrá a cargo de la mesa liderada por José Augusto García, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y médico especialista en Geriatría; Diego Ramiro, director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía CSIC; y Rafael Pujol, catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense.

Además, el foro contará con la participación de David Sinclair, un biólogo australiano y profesor de genética en la Harvard Medical School, a través de una entrevista grabada previamente y que se dará a conocer este martes.