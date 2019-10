Esto es lo que debes tirar a cada contenedor de reciclaje Casi un tercio del plástico que reciclamos es impropio

El 29% de los residuos que se tiran al contenedor amarillo no se recicla. El plástico es el material con el que más dudan los españoles a la hora de reciclar, de ahí el alto porcentaje de impropios que se producen. «Tirar residuos al contenedor que no corresponde afecta a todo el proceso de reciclaje, ya que las instalaciones están preparadas para recibir unos materiales específicos y el hecho de que se mezclen con otros entorpece», explican desde Ecoembes.

Al no poder procesar los materiales la planta los desechará y esa basura acabará en vertederos, generando gases contaminantes que, no solo afectan gravemente al entorno, sino también a la salud de todos nosotros. Por otro lado, cuando no reciclamos aumenta la demanda de recursos naturales para la fabricación de nuevos productos desde cero, lo que conlleva extraer materias primas de la naturaleza y eso supone un coste mucho mayor para el medio ambiente.

Fabricar una lata con materiales reciclados reduce un 95% la energía

Además, producir algo nuevo a partir de recursos naturales provoca un gran gasto energético. De hecho, con tan solo un par de ejemplos basta para tomar conciencia. Fabricar una lata con materiales reciclados reduce un 95% la energía, mientras que en el caso de la fabricación de papel reciclado el consumo de energía y agua es un 62% y 86% menor, respectivamente.

Para facilitar la tarea de separar y evitar dudas, hay empresas fabricantes que, de forma voluntaria, imprimen en el etiquetado de sus envases un símbolo que indica el contenedor en el que deben depositarse. No obstante, como aun así hay dudas, ABC ha contactado con Ecoembes y Ecovidrio para aclarar qué productos puedes tirar y cuáles no a cada contenedor de reciclaje.

Dentro del contenedor amarillo debemos depositar solamente los envases de plástico, envases metálicos y briks. Por poner algunos ejemplos, las botellas de plástico, las tarrinas y tapas de yogurt, las latas de refresco o de conserva, los botes de desodorante, el papel film y el de aluminio y, los briks de leche y zumos, entre otros, sí hay que tirarlos en este contenedor.

Es importante recordar que el amarillo no es el contenedor de los plásticos. Es decir, en él no podemos depositar objetos como cubos de fregona, cepillos de dientes, juguetes o bolígrafos, porque aunque sean de plástico, no son envases y debemos llevarlos al punto limpio.

El contenedor azul es en el que menos duda la población. En él n o hay registrado ningún porcentaje de impropios porque las confusiones son mínimas. En él se depositan los envases de papel y cartón exclusivamente. Es decir, envases de alimentación, calzado, cajas de productos congelados, papel para envolver, papel de uso diario…

El error más común es tirar los briks en el azul, pero van siempre al contenedor amarillo, ya que están compuestos por varios materiales (además de cartón, también incluyen plástico y aluminio en su composición). Por otro lado, las servilletas de cocina o papeles que estén excesivamente sucios tampoco deben tirarse al contenedor azul, sino al de los desechos orgánicos o, en su defecto, en el de resto, ya que muchos llevan aceite y esto imposibilita el tratamiento del material. Los pañales, también suelen generar bastantes dudas, y deben ir con los residuos de resto.

Al contenedor verde o iglú van todos los envases de vidrio, estos son: tarros, frascos, botellas y botellines. Es importante referirse a ellos como «envases de vidrio», nada de cristal. No se deben depositar en este contenedor, por ejemplo, las tapas o tapones, vasos y copas, cerámica, envases de medicamentos, bombillas, etc. Todos estos materiales deben ir a un punto limpio, en el caso de bombillas y frascos de medicamentos hay empresas como Ambilamp y SIGRE.

Que el contenedor verde sea monomaterial y que dentro solo haya envases de vidrio garantiza la buena calidad del reciclaje. Por eso cuando se arroja cristal o cualquier otro impromios se entorpece el proceso de reciclaje, lo que no quiere decir que no haya medidas para que no haya problemas, pero siempre es mejor que no se produzcan. En el contenedor verde solo se registra un 2% de impropios, es decir, materiales que no deberían estar ahí: bolsas de plástico, envases ligeros, platos y vajillas, etc.

Por último, en el contenedor marrón u orgánico pueden deposiarse todos los deshechos compostables, es decir, con los que se puede realizar compost. Estos son los posos de café e infusiones, tapones de corcho, cerillas, serrín, restos de comida (fruta, verdura carne, pescado, cáscaras de huevo, de marisco y de frutos secos), papel de cocina sucio, servilletas de papel usadas y pequeños restos de jardinería.

Residuos como pañales, compresas, toallitas humedas, colillas, polvo de barrer, arena de gato o pelo deben depositarse en el contenedor de restos o de tapa naranja.

Para poder ayudar a los ciudadanos en Ecoembes han desarrollado A.I.R-e, un asistente del reciclaje. Se trata de una aplicación que resuelve de forma inmediata todas las dudas que le planteemos sobre reciclaje de todo tipo de residuos.