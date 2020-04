El fiasco de la compra de 58.000 tests fallidos para diagnosticar coronavirus por parte del Gobierno de España, en parte devueltos a China, se ha convertido en un ejemplo de lo que no hacer por parte de los países que luchan contra la pandemia. Hasta la Casa Blanca ha llegado ese grave error, y el propio Donald Trump se ha pronunciado sobre él. «Eso no puede suceder en EE.UU.», dijo el presidente estadounidense, porque el material «se prueba, se analiza y se investiga».

En el punto álgido de la crisis, cuando más se necesitaban los tests de diagnóstico, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias admitió la mala calidad de un buen número de lotes de test comprados a China, algo de lo que antes habían advertido algunos laboratorios de microbiología. De 640.000 pruebas, el Gobierno tuvo que devolver 8.000 y no distribuyó otras 50.000 adquiridas al mismo fabricante. La escasez de pruebas ha sido un gran lastre para los gobiernos en esta pandemia del coronvirus. Una detección temprana y el aislamiento de los infectados previene el contagio. Desde el inicio de la crisis, el Centro de Control de Enfermedades de EE.UU. trató de desarrollar su propio diagnóstico rápido, pero también ha adquirido muchos tests en el mercado privado, y en China. La prioridad de la Casa Blanca ha sido que no le sucediera lo que a España.

«Ha ocurrido a España y a otros. A nosotros no nos mandan material defectuoso», dijo Donald Trump. Preguntado por cómo estaba seguro de ello, el presidente respondió que es muy importante saber a quién se compra y qué es lo que se compra. Confirmó esa opinión, preguntado por España, el responsable de logística del Pentágono, el contraalmirante John Polowczyk: «Lo que hacemos para evitar que nos pase eso es usar las seis empresas que ya están en nuestra red de suministro. Y lo que estamos haciendo es ir a las instalaciones, revisamos los productos, los inspeccionamos, y los aprobamos antes de que entren aquí. Hemos escuchado lo que ha pasado en otros sitios, y por eso lo hacemos así».

Trump y el presidente del Gobierno español participaron en una videoconferencia del G-20 el 26 de marzo en la que se habló de métodos para combatir la pandemia. Ese mismo día, el Gobierno español admitió que había comprado mediante un intermediario los tests fallidos, que según Sanidad tenían homologación europea. Después, la embajada china en España aclaró que el proveedor de los tests, el laboratorio Shenzhen Bioeasy Biotechnology «no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos». Este miércoles el consejero del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bruce Aylward, tras una visita a España, afirmó estar «impresionado de la manera en que el gobierno y las autoridades sanitarias se han enfrentado con esta crisis, adaptando y transformando las facilidades sanitarias en un tiempo récord, de manera muy innovadora». Horas antes, Trump amenazó con cortar la financiación de EE.UU. a la OMS por sus «graves errores» al inicio de la pandemia y ser demasiado «chinocéntrica».

España, donde escasean los respiradores, ha pedido a Trump que autorice su venta. El 30 de marzo, el presidente estadounidense anunció que permitiría la entrega de material sanitario a España, Italia y Francia. Sin embargo, una ley de defensa que activó el 18 de marzo le permitía anular envíos internacionales hasta que las necesidades de los hospitales norteamericanos estuvieran cubiertas. Según admitió el propio Trump hubo debate en la Casa Blanca sobre permitir o no los envíos. El 31 de marzo, el Rey Felipe habló por teléfono con Trump. Según el comunicado de la Casa Blanca, ambos coincidieron en «esfuerzos para combatir el coronavirus, y en trabajar juntos en días próximos». Al día siguiente, Trump confirmó que el envío de material encargado por España iba hacia adelante, como el que habían pedido Italia y Francia.

Nueva York bate cifra de muertes, pero la epidemia se estabiliza

Los recuentos situaban ayer a EE.UU., el país más afectado del mundo por el coronavirus, con más de 400.000 contagios y por encima de las 13.000 muertes. Sin embargo, aquí también hay coincidencia entre los expertos de que la cifra total de fallecimientos por la pandemia es mucho mayor de lo que muestran las cifras oficiales. Sobre todo porque, a pesar de que la Casa Blanca saca pecho de que se han realizado millones de test, estos no se utilizaron de forma masiva hasta que la epidemia había ganado mucho terreno. Muchas muertes, todavía sin estimar, se deben al coronavirus pero no se cuentan por ausencia de test.

Es una situación que sin duda ha afectado a Nueva York, el epicentro de la crisis, donde ayer se batió, una vez más, la cifra diaria de fallecimientos, con 779 víctimas. Los contagios seguían en aumento, con más de diez mil nuevos casos en un día, para un total de casi 150.000. Sin embargo, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, señaló que la epidemia empieza a estabilizarse y celebró que los incrementos diarios de hospitalizaciones e ingresos en UCI, el gran problema de esta crisis, están en una tendencia a la baja, una gran noticia en un momento en el que los hospitales de Nueva York están desbordados. “El distanciamiento está funcionando, de momento se está aplanando la curva”, dijo Cuomo, pero advirtió de que si no se continúan con esas medidas y la población se relaja la crisis volverá a empeorar.

Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York.