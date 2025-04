Estado de alarma en Madrid en directo: Sanidad notifica 241 fallecidos y 12.788 nuevos contagios

El Ministerio de Sanidad notificó ayer 126 muertos y 12.423 contagios en las últimas 24 horas. Se trata de la cifra de nuevos positivos más alta de lo que va de semana así como un récord desde que comenzó la segunda ola.

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 7.598.280 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 212.632 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 53.668 contagios más que el miércoles y de 938 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.227, más que en Perú, España o Francia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.874 personas.

Tras el aumento de los contagios en algunas áreas de la ciudad de Nueva York y el anuncio de las autoridades del cierre de los negocios no esenciales y otras medidas restrictivas para frenar la expansión del coronavirus, una ola de protestas de la comunidad ultraortodoxa judía ha sacudido el barrio de Brooklyn. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio ha anunciado este jueves el cierre de 61 escuelas públicas, que se suman a las 108 ya clausuradas para evitar una segunda ola del virus y a las restricciones sobre los negocios y las concentraciones religiosas que han entrado en vigor este jueves en nueve barrios de Brooklyn y Queens.

Con la presencia de Pedro Sánchez en Barcelona, si finalmente se celebra el Consejo de Ministros, en el Gobierno advierten que no existiría ningún problema legal al respecto porque la ley establece que en ausencia del presidente la reunión colegiada de Ejecutivo la dirige la vicepresidenta primera . Informa Víctor Ruiz de Almirón .

El Gobierno de Madrid ve el estado de alarma como una “barbaridad jurídica”, una medida "desproporcionada" que "no es necesaria" y que causa alarma en la población, y mantiene su postura de confinar zonas básicas de salud en lugar de cerrar toda la capital. El gabinete de Isabel Díaz Ayuso está "perplejo" ante el últimatum que ha dado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que decretará el estado de alarma si ambas administraciones no alcanzan un acuerdo este viernes, según ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en sendas entrevistas con Onda Madrid y Antena 3.

El Consejo de Ministros se reunirá este mediodía a las 12 horas para decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid y dar así amparo constitucional a las restricciones de movilidad que aprobó el Ministerio de Sanidad y que el Tribunal Superior de Justicia tumbó ayer en un auto con el argumento jurídico de que no pueden limitarse derechos fundamentales de los ciudadanos en ausencia, precisamente, de un decreto de estado de alarma.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “todavía no” han hablado en la mañana de este viernes, a dos horas de que el Consejo de Ministros convocado pueda decretar el estado de alarma en Madrid. Sánchez y Ayuso no han vuelto a hablar después de las dos conversaciones que mantuvieron ayer por la tarde al regreso de la visita oficial del presidente del Gobierno a Argelia, según aseguran a las 10.00 horas de esta misma mañana fuentes de ambos ejecutivos a Servimedia.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo , antes de participar en un homenaje a Concepción Arenal en Madrid, ha advertido de que el Gobierno no dará marcha atrás en su decisión : «Desde ayer por la tarde estuvimos en continua mano tendida para que la Comunidad de Madrid, con arreglo al auto, nos dijera cómo podía reconducir la situación y que estas medidas se mantengan por el bien de los madrileños. El presidente llamó dos veces a la presidenta [Isabel Díaz Ayuso], pero nosotros tenemos un solo objetivo, que es proteger Madrid, la salud de los madrileños, el curso de la pandemia de Madrid al resto de España. Y, como no nos mueve otra cosa, si la Comunidad no puede hacerlo, lo haremos nosotros». Informa Víctor Ruiz de Almirón .

El 86 por ciento de los ciudadanos de Reino Unido que dieron positivo en la prueba de COVID-19 durante el confinamiento no tenían los síntomas específicos del virus (tos, y/o fiebre, y/o pérdida del gusto/olor), según un nuevo estudio realizado por investigadores del University College de Londres (Reino Unido). El documento, publicado en la revista científica 'Clinical Epidemiology', utilizó datos del estudio piloto de la Encuesta sobre Infecciones por Coronavirus de la Oficina de Estadísticas Nacionales (COVID-19), una encuesta basada en una gran población que examina la asociación entre los síntomas del COVID-19 y los resultados de las pruebas diagnósticas.

El ayuntamiento lugués de Meira y otros municipios de la zona registran un brote de covid-19 que en estos momentos tiene 18 casos activos, según las cifras ofrecidas este viernes por el teniente de alcalde de Meira, Agustín Méndez. No obstante, según el responsable local, la Consellería de Sanidade da la situación por "controlada" al haberse estabilizado el número de personas contagiadas, que permanece en 18 desde "principios de semana".

Cataluña es la única comunidad autónoma que no ha puesto en marcha la aplicación Radar Covid, para detectar contactos de personas positivas de Covidd-19, aunque no descarta hacerlo en las próximas semanas, según ha dicho el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon. Mientras tanto, el Departamento de Salud ha activado este martes la herramienta digital ContacteCovid.cat, que funciona a partir del envío de mensajes SMS a los casos sospechosos, positivos y estrechos de padecer la Covid-19.

"Va a ser difícil entender que se aplique un estado de alarma en nuestra comunidad. No lo digo solo por la incidencia, también lo digo como médico y como consejero de Sanidad de la Comunidad".

El Gobierno no entiende las medidas adoptadas por la Comunidad, dice Ruiz Escudero.

"Siempre hemos pedido a los madrileños que traten de evitar los viajes que no sean necesarios. Hay que apostar por la responsabilidad de los madrileños. Y algo que parece que el Gobierno de España olvida es que los datos nos avalan. No estamos estables, estamos descendiendo, la curva va bajando".

Ruiz Escudero asegura que habló anoche con Salvador Illa. "Nos dejaba pocas opciones porque lo único que planteaba era el estado de alarma. Creo que es una decisión que el Gobierno tenía tomada desde hace días porque no daba ninguna opción".

El alcalde gobernador de Berlín, Michael Müller, advirtió este viernes de que el fuerte aumento de contagios de Covid-19 en los últimos días afecta no solo a la capital sino, en general, a las grandes ciudades alemanas. "Estamos en un momento importante y tenso y tenemos que estar atentos a cómo se desarrollan las cifras de contagios. Los contagios aumentan en las grandes ciudades. Hay causas diversas y hay que apelar a la responsabilidad de la población", dijo Müller en una comparecencia conjunta con varios médicos del hospital universitario de La Charité.

Comienza el ministro de Sanidad recordando la trayectoria de la situación de Madrid, aludiendo a la reunión que mantuvieron entre Sánchez y Ayuso en la Puerta del Sol. Asimismo recuerda las recomendaciones que trasladó a la Comunidad de Madrid el jueves 25 e incide en la dimisión del portavoz Bouza del Grupo Covid. También habla del voto en contra de la CAM en la reunión, y el recurso tras la publicación, que devino en la decisión del TSJM de no ratificar las medidas.

El ministro de Sanidad creen que el Gobierno ha sido leal en la conversación con la Comunidad de Madrid, pero que «sus recomendaciones no han sido escuchadas».

El ministro de Sanidad cree que la última regulación que aprobó Madrid no recurrió a la legislación oportuna, a pesar de que lo había hecho correctamente en las anteriores ocasiones. Asimismo, Marlaska recuerda que las medidas se harán cumplir mediante sanciones económicas.

Illa pide «cautela y prudencia» con los datos de Madrid. Alude el ministro a los retrasos en las notificaciones, lo que invita a ser cautelosos respecto a las cifras. Marlaska, preguntado por la manifestación convocada por VOX, recuerda que el estado de alarma no suspende derechos fundamentales.

El líder de la oposición afirma que Sánchez actúa por «criterios políticos» y que cierra Madrid pero no otros «sitios donde gobierna con independentistas». Además, Casado insta al jefe del Ejecutivo a comparecer en el Congreso para explicar este estado de alarma «injusto» que «debe retirar cuanto antes».

Los Veintisiete han logrado este viernes un acuerdo para establecer un código de colores para identificar los diferentes niveles de riesgo por coronavirus en las regiones de la Unión Europea, con un 'semáforo' que las clasificará como verde, naranja o rojo; pero no han logrado consensuar qué medidas restrictivas deben aplicarse en cada una de estas zonas.

Un enfermero español que participa como voluntario en los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 que prepara el laboratorio AstraZeneca con la universidad de Oxford ha dado positivo en la prueba de la enfermedad, aunque no sabe aún si ha recibido la vacuna o solo un placebo.