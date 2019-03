La ONT espera recibir este año la primera «petición oficial» de trasplante de útero Su directora, Beatriz Domínguez-Gil, recuerda que se trata de un tipo de trasplante que «genera dudas»

La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, aseguró este miércoles en el Foro Salud que espera recibir este año la primera «petición oficial» de trasplante de útero, un tipo de trasplante que «genera dudas».

Domínguez-Gil participó en este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde recordó que «si la donación es de donante viva hay que someter a esa mujer a una cirugía que conlleva riesgos».

«También conlleva riesgos para la receptora, no solo por la intervención, sino por el riesgo de la inmunosupresión y ese embrión que puede acoger puede que salga o no adelante por la medicación, que podría influir en su desarrollo. Tampoco es imposible pero es una acumulación de riesgos que no sabemos si es proporcional para el fin que persigue, que es conseguir la maternidad», explicó.

La directora de la ONT agregó que este tipo de trasplante «genera cuestionamientos éticos porque no sabemos si debe de ser sufragado por el Sistema Nacional de Salud». «Llegado el caso, que estoy segura de que llegará esa petición oficial y que será pronto, tendremos que tomar una decisión. Mi postura personal es que es muy desproporcionado lo que se realiza para el bien que persigue, aunque entiendo también la desesperación de una mujer por ser madre».

Recordó, asimismo, que el trámite para llevar a cabo este tipo de trasplante en la sanidad pública es complicado. «Primero tiene que ser valorado por el comité de ética del centro y después tiene que pasar por el Consejo Interterritorial», resaltó.

Asimismo, Domínguez Gil en su discurso en el Día Nacional del Trasplante alertó sobre los efectos de la crisis y de los recortes en la ONT, que han tensionado el sistema y agregó que «si queremos seguir creciendo y mejorando, hace falta reflexionar sobre los recursos necesarios para ello».

También se refirió al futuro de los trasplantes, que pasa por «la utilización de células madre para reparar órganos y tejidos dañados, lo que quizás evite la realización de un trasplante». «Pero hasta que estas promesas de la investigación se hagan realidad, el trasplante de órganos va a seguir funcionando tal y como lo conocemos a día de hoy», concluyó.