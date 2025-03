‘Di que eres español o te encierro’: la lectura obligatoria en un instituto de Mallorca

‘¡Di que eres español o te encierro!’ Un guardia civil interroga a un chaval en un cuartel decorado con una bandera de España con el escudo del Águila de San Juan y la leyenda franquista: ‘Una, grande y libre’. La escena se ... recrea en la portada del libro que se incluye en el temario de la asignatura de Lengua Catalana de 3º de ESO del IES Joan Alcover de Palma. Dentro del texto, las vinculaciones de España con el fascismo son constantes , así como los ataques a las fuerzas de seguridad del Estado, mientras el independentismo catalán se relaciona con la democracia y la libertad.

El libro, de lectura obligatoria para los estudiantes de 14 años, se titula ‘Èric i l’Exèrcit del Fènix’ del escritor catalán Víctor Alexandre y cuenta la historia de Èric Bertran, un conocido niño-héroe del independentismo que mandó correos a Mercadona, Leche Pascual y Supermercados Día amenazándolas con un bombardeo de su ejército del Fénix –en alusión a la novela de Harry Potter– si no rotulaban sus productos en catalán. En caso de no recibir respuesta, «no les pediré otra vez a las buenas, le vendrá a pedir que lo traduzcan toda mi organización y no creo que muy simpáticamente (sic)», rezaba la misiva.

Traducir el etiquetado

El jefe de seguridad de la cadena Día lo denunció el 29 de septiembre de 2004, después de que un autodenominado ‘Ejército del Fénix’ les diera de plazo hasta el 1 de octubre para traducir todo su etiquetado al catalán. El grupo de ciberterrorismo de la Guardia Civil detuvo a Bertran, que fue citado a declarar ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo, aunque finalmente la causa judicial fue archivada en febrero del 2005.

‘Èric i l’Exèrcit del Fènix’ del escritor catalán Víctor Alexandre ABC

«¿Crees que el protagonista está amenazando a las empresas?», fue una de las preguntas del examen a las que han tenido que responder los chavales de 15 años del IES Joan Alcover, que puntuaba un 20% sobre la nota final de la asignatura. Posteriormente, los críos de 15 años tuvieron que dar su opinión en un debate en el que concluyeron de forma colectiva que «el tema de la obra era la creencia y persecución de los ideales», explica a ABC una alumna de este centro.

«El libro ha causado polémica entre los propios estudiantes y una parte se quejó al profesor por ser claramente adoctrinador», denuncia a ABC la madre de esta estudiante, que prefiere guardar el anonimato para evitar represalias. La familia prepara una queja a la Conselleria de Educación del Govern balear de la socialista Francina Armengol porque considera que es un libro inapropiado como material escolar para jóvenes de 15 años, «hace una exaltación del independentismo» y debería retirarse.

«La actitud del centro con el castellano es claramente discriminatoria, pero hasta la fecha no habíamos visto un intento de adoctrinamiento político a los alumnos tan claro y brutal. Basta con leer la breve sinopsis de ‘Èric i l’exèrcit de Fènix’ para ver que constituye una apología del independentismo más radical» , denuncia la progenitora.

Este diario se puso en contacto con la dirección del instituto y su directora explicó que «está al tanto de las programaciones y de las memorias de los departamentos, así como de las motivaciones por las que se elige la metodología y materiales para llevar a cabo el currículo, aunque no interviene en su elección» . Asegura que «la razón de la elección de la obra, en su momento, fue la posibilidad de trabajar la argumentación desde cualquier punto de vista, además de otros criterios como el género literario y otros aspectos comunicativos». No obstante, se sustituirá por otra lectura el próximo curso.

La obra de teatro inspirada en la autobiografía del llamado ‘Harry Potter del catalán’ relata el deseo del protagonista por vivir en los ‘Països Catalans’ y la reivindicación de su derecho a «vivir en catalán».

«Orgullo y dignidad»

El examen consistió en responder cuatro preguntas: describir un personaje, contextualizar un diálogo, argumentar el tema del libro y dar la opinión personal sobre si el protagonista amenazaba a los comercios. «Mi hija respondió que el tema del libro era la libertad de expresión y que Èric no amenazaba a nadie sino que sólo perseguía sus ideales», sostiene la madre denunciante, ya que la menor «sólo quería aprobar y olvidarse del tema».

«Al día siguiente de la prueba, se hizo un debate en clase sobre el libro y hubo chicos que denunciaron que era maniqueo y adoctrinador. Me llamó la atención que mi hija me contó que entre todos llegaron a la conclusión de que el tema era ‘el orgullo y la dignidad de defender en lo que crees’», relata la progenitora.

En el prólogo se alaba la «noble convicción» del muchacho al emprender una campaña «tan singular» y define las relaciones entre Cataluña y España como un «diálogo para sordos». La historia de Èric «sólo puede entenderse si se encaja entre las tinieblas de la España profunda»; una «España profunda que nunca ha tenido sentido común», sostiene Isidor Cónsul.

En un capítulo se hace un paralelismo entre España y la religión, aludiendo a la quema de conventos de la guerra civil española. En otra escena, durante el interrogatorio de la fiscal, el protagonista insiste en que no es español sino catalán, y la fiscal intenta convencerlo de que es español. También se ridiculiza a la Guardia Civil cuando un sargento toma como prueba de que Èric es terrorista el descubrimiento de una bandera independentista en su habitación. Sobre la policía, hay una polémica escena donde Èric y su madre acusan a la Policía de no cumplir su obligación de proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.

En 2006, Èric Bertran recibió el premio Segador del año, y un año más tarde el Jaume I de Acció Cultural del País Valencià, ambas entidades soberanistas. En noviembre del 2010 se hizo militante del partido político Convergencia Democrática de Cataluña de Artur Mas, pidiendo públicamente el «voto útil independentista» para «construir la independencia de Cataluña desde la mayoría absoluta». Tras el examen, el centro educativo mandó un cuestionario a los chavales preguntando si recomendarían esta obra el próximo curso. «La respuesta mayoritaria ha sido que no», afirma esta madre, que después de leerla opina que como obra teatral no tiene nada que objetar pero no es apropiada como lectura escolar porque «destila odio». La dirección del centro confirma que, «siguiendo un criterio literario distinto», se sustituirá por otra obra el próximo curso.