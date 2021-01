Los efectos del temporal Filomena, en directo: Ábalos no descarta declarar Madrid zona catastrófica

La Comunidad de Madrid ha pedido este lunes «responsabilidad» a los madrileños y apoyar a los servicios de seguridad y emergencias no cogiendo el vehículo privado y complicando su actuación, ha indicado el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM112), Carlos Novillo.

Estos servicios están trabajando para facilitar la llegada de los suministros básicos a hospitales y la cadena alimenticia y los suministros de gas para calefacción en pueblos y ciudades de la región. La Comunidad de Madrid continúa con el nivel 2 del Plan de Inclemencias Invernales activado y todos sus equipos de emergencias y seguridad siguen trabajando para recuperar la normalidad. La región está en alerta por bajas temperaturas, lo que quiere decir que toda la nieve se está transformando en hielo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este lunes que no está descartado declarar Madrid capital como zona catastrófica tras el paso del temporal Filomena, sino que el Gobierno considera que no hay que anticiparse, ya que la evaluación de los daños se hará una vez se haya vuelto a la normalidad.

Almeida pide a Marlaska que no rechace declarar Madrid como zona catastrófica antes de plantearlo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "no diga no" a declarar Madrid como zona catastrófica tras el paso de 'Filomena' por la capital cuando el Consistorio aún no lo ha planteado.

"Que no diga que no a algo que no hemos planteado", ha manifestado el regidor en una entrevista en 'Antena3' recogida por Europa Press. Ayer Marlaska aseguraba que "no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados" como para declarar la ciudad de Madrid zona catastrófica por el temporal de nieve, tal y como está estudiando solicitar el Ayuntamiento.