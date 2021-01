¿Hay riesgo de desabastecimiento de medicinas y alimentos tras la borrasca Filomena? La vuelta a la normalidad está provocando situaciones infrecuentes que generan muchas dudas, como faltar al trabajo, cierre de colegios y los daños en los vehículos

¿Hay riesgo de desabastecimiento esta semana?

Los cortes en las carreteras dejaron a muchos camiones de transporte de mercancías parados en las vías. Ante un posible desabastecimiento de bienes hoy, la patronal UNO Logística, junto con Transporte y la UME, han trabajado para evitarlo. Así, en palabras de su presidente, Francisco Aranda, no cree que finalmente vaya a haber un corte del suministro, pero para ello se han tenido que enfrentar a graves problemas. «Afrontamos la situación con muchos problemas, pero solventándolos poco a poco», explicó a este diario Aranda. « Priorizamos la distribución de las vacunas, de los medicamentos y de los alimentos», aseguró. Asimismo, la prioridad absoluta es desatascar de nieve y hielo todas las naves logísticas situadas en Madrid y en algunas provincias de Castilla- La Mancha, ya que desde esos puntos conectan con toda España. Por su parte, los supermercados tampoco creen que vayan a tener problemas de suministros. En palabras de Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, patronal de Mercadona y Dia entre otros, aunque el sábado hubo falta de productos frescos «cuando todo se recupere, la reposición en las tiendas es muy rápida», declaró a ABC.

¿La empresa puede descontarme el sueldo si no voy a trabajar?

La falta al trabajo por las inclemencias climatológicas está justificada y no puede ser sancionada por la empresa. Aunque la ausencia estaría justificada, no se trata de un permiso retribuido, por lo que existen dos soluciones: la empresa le quita el importe de ese día del salario mensual o el trabajador recupera las horas, resta el día a sus vacaciones o, si los tiene, a sus horas y jornadas de asuntos propios. Además, en muchas situaciones esa falta al puesto de trabajo puede ser compensada con el teletrabajo. Lógicamente, cualquier decisión por parte del empresario o del trabajador debe ser pactada entre ambos atendiendo a lo que recoja su respectivo convenio colectivo.

¿Tengo que llevar a los niños al colegio?

Si no se han suspendido las clases, como en la Comunidad de Madrid y en otras regiones, pero existen problemas para llegar al colegio por la nieve, lluvias o inundaciones, la falta de asistencia estaría justificada y no conllevaría ninguna amonestación al alumno.

¿Puedo faltar al trabajo si no hay clases y me tengo que quedar con los niños en casa?

Cuando alguno de los progenitores debe de quedarse en casa cuidando de sus hijos en edad escolar porque el colegio no ha abierto por los efectos de la borrasca y no tienen con quién dejarles, tampoco pueden ser sancionados por la empresa por no asistir a su puesto de trabajo. Si no pudieran teletrabajar, deberán recuperar las horas o tomarlo como un día de sus vacaciones porque no es un permiso retribuido. O aceptar que el empresario les reste del sueldo la jornada.

¿Y si tengo que cuidar a personas dependientes?

Esta semana se producirán muchos casos en los que personas dependientes no podrán acudir a sus centros de día, por lo que alguien tiene que quedarse en casa a su cuidado. Esta falta al trabajo también está justificada, como en los casos anteriores.

¿Me cubre el seguro la retirada del vehículo abandonado en la nieve?

Los seguros de los vehículos cubren habitualmente la asistencia, el remolque y el rescate de los coches. Por lo tanto, la retirada del mismo de la nieve debe realizarla una grúa de la compañía aseguradora. Lo más probable es que haya que esperar más tiempo de lo normal debido a los numerosos casos que se producen.

¿Puede llevarse el coche la grúa municipal o multarme la Policía o la Guardia Civil?

En situaciones excepcionales, como puede ser una gran nevada, si el vehículo es retirado por una grúa municipal antes de que llegue la del seguro porque molesta a la circulación el propietario del mismo podrá recoger el coche del depósito municipal sin cargo alguno. Tanto la Policía Municipal como la Guardia Civil no deberían sancionar a los vehículos abandonados en la nieve salvo que sus propietarios no los recojan una vez limpiadas las calles y vías y su situación pueda ser peligrosa para la circulación.

¿El seguro se hace cargo de la batería del coche si se avería tras muchas horas bajo la nieve?

La compañía aseguradora remolcará el vehículo hasta un taller o el domicilio del asegurado, pero el cambio de la batería corre por cuenta del conductor. El empleado de la grúa puede ofrecerle una nueva e instalársela, pero deberá pagarla en el momento.

¿Y si me caen ramas grandes sobre el vehículo?

En este caso también estaríamos cubiertos por el seguro que tenemos. Tanto los daños como el posible remolque del vahículo. Si deben de intervenir los bomberos, tampoco supondrá un coste para el afectado. Otro tema, que no afecta al usuario, es que su seguro reclame después los daños al ayuntamiento, si el árbol estaba en una zona pública, o a una comunidad de propietarios si el mismo estaba en una zona privada.

¿El seguro del hogar cubre los daños en la vivienda?

La práctica totalidad de los daños causados por la borrasca Filomena están cubiertos por los seguros. Lo primero que el afectado tiene que saber son las condiciones de su seguro para conocer qué elementos de los mismos están cubiertos y en qué condiciones. Por ejemplo, la rotura de persianas y cristales normalmente están cubiertos por el seguro, lo mismo que los daños en las tuberías de agua que se congelan. Igual sucede con los daños que afectan a las zonas comunes de un edificio de viviendas, en cuyo caso actuará el seguro contratado por la comunidad de propietarios. Es el caso de las cornisas, tejados y cualquier elemento de las fachadas del edificio.

¿Qué ocurre con los billetes de mis viajes cancelados?

El Ministerio de Consumo recordó ayer a las compañías, agencias y operadoras de viajes que las personas que hayan visto cancelados sus viajes tienen derecho a un reembolso. Las aerolíneas pueden ofrecer bonos alternativos que el usuario puede aceptar o no. De no hacerlo, debe cobrar el dinero del billete. De todas maneras, desde el Ministerio recomiendan a todos los usuarios de transporte aéreo que consulten la página web de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para este tipo de viajes. Si el trayecto iba a ser en tren, hay que consultar las condiciones de Renfe habilitadas en este caso. Si es en autobús, puede escoger entre un bono o cobrar el dinero en un plazo de 14 días, mientras que si el viaje era por mar, la compañía tiene un plazo de siete días para devolver el dinero al consumidor.

¿Qué ocurre con el dinero que pagué por un evento cancelado?

En este caso, Consumo señala que la suspensión del evento da derecho al usuario al reembolso de la totalidad de los pagos que se hubieran realizado. La solicitud de devoluciones de los importes abonados debe hacerse al proveedor de servicios al que se realizó la compra. Asimismo, y en el supuesto de que el evento no sea cancelado pero el usuario no pueda asistir por el temporal, Consumo aconseja comprobar las condiciones del contrato para verificar si estas circunstancias de cancelación están previstas.

¿Qué pasa con los retrasos en la entrega de paquetes a domicilio?

Con respecto a las compras por comercio electrónico, la empresa suministradora debe entregar los bienes sin demora indebida y en un plazo máximo de 30 días, a partir de la celebración del contrato, salvo que se hubiesen acordado otros plazos de entrega. Si no se cumple el plazo de entrega a causa del temporal, el comprador podrá conceder un plazo adicional a la empresa para la entrega de los bienes. En el supuesto de que los bienes tampoco sean entregados en dicho plazo adicional, independientemente de la causa, tendrá derecho a desistir del contrato. En este caso, la empresa deberá reembolsar todas las cantidades abonadas sin ninguna demora.