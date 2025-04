Educación recula y solo limita el número de alumnos por profesor a Infantil y 1º y 2º de Primaria

El Ministerio de Educación ha presentado su guía definitiva, realizada junto a Sanidad, con las recomendaciones sobre las «medidas de prevención e higiene y promoción de la salud para el curso 2020-21» con las aportaciones de las consejerías de Educación de las comunidades.

El borrador de este texto se había presentado a las comunidades en la pasada Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado 11 de junio y el texto fue rechazado por la Comunidad de Madrid, Galicia, País Vasco, Galicia, Cataluña y Murcia.

El cambio que introduce respecto al texto anterior es que los llamados «grupos de convivencia estable» o grupos «burbuja» se formarán en las etapas de Infantil y 1º y 2º de Primaria, mientras que en el documento anterior se extendía la recomendación hasta 4º de Primaria inclusive ¿Qué son estos grupos «burbuja»? Se trata de pequeños grupos, «a modo de familia o convivientes», dijo la ministra Isabel Celaá, que no tengan que guardar la distancia obligatoria de un metro y medio de seguridad. En el Foro ABC Educación , celebrado el pasado 16 de junio, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana , explicó que estaría formado por 15 o como máximo 20 alumnos más un tutor. «Puede producirse un contagio pero al menos sabremos por dónde circula el virus», explicó. Pero tanto en el foro, como en conversación con ABC, Tiana recordó que la cifra (15-20 alumnos) «es una recomendación», por lo que se dejó la mano abierta para que las comunidades definieran la cifra.

«Las consejerías de Educación podrán flexibilizar el máximo del alumnado para formar estos grupos, siempre que la autoridad sanitaria de dicha comunidad autónoma lo autorice. Se recomienda también priorizar las actividades al aire libre, escalonar las entradas y salidas y las horas de recreo o diseñar otras medidas organizativas para evitar aglomeraciones y reducir al máximo el número de desplazamientos de grupos de alumnos por el centro», enfatiza el ministerio en un comunicado de prensa hecho público este martes.

La propuesta de crear grupos reducidos de 15-20 alumnos choca con la realidad de las aulas que cuentan con 25 alumnos. ¿Por qué? Porque los colegios que cumplan con el distanciamiento de 1,5 metros podrían atender más de 15 o 20 alumnos por grupo en espacios adecuados, pese a lo que sugiere Educación y sin infringir la legislación. En consecuencia, la propuesta es más restrictiva y genera más confusión a la organización de los centros. De hecho, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio , dijo cuando se presentó la recomendación que «la cifra de un máximo de 20 alumnos por aula es letal para una vuelta normal al curso 2020-2021». Actualmente, el ratio de alumnos en Infantil y Primaria es de 25 alumnos por lo que dejarlo en 20 crearía claras dificultades y posibles desigualdades a la hora de reorganizar las aulas con esos 5 alumnos restantes. Pero se ha dejado claro que las comunidades son las que finalmente tomarán las decisiones para salvar estas dificultades.

Uso de mascarillas

En cuanto a las mascarillas, las recomendaciones se mantienen: su uso no es obligatorio para los alumnos de Infantil. Tampoco lo es para los de Primaria, siempre que estén dentro del grupo de convivencia estable (de 1º a 2º, antes era hasta 4º). Cuando no lo estén, sí lo será si no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. A partir de Educación Secundaria, igualmente es obligatorio su uso si no se puede mantener dicha distancia. A partir de los 6 años, será también obligatorio en el transporte escolar.

En el caso de los profesores, se recomienda su uso obligatorio, siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Los tutores de Infantil y Primaria podrán prescindir de ellas cuando se encuentren dentro de su grupo de convivencia estable. El documento recomienda, de manera general, el uso de las mascarillas de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable.