Dybala batió al coronavirus, pero la estrella de la Juventus no recuperó aún su mejor forma física

Paulo Dybala (Córdoba, Argentina, 1993) es uno de los jugadores más destacados de la Juventus, junto a Cristiano Ronaldo. Pero los aficionados y críticos deportivos dicen que su rendimiento no es el mismo desde que fue contagiado por el coronavirus, a las pocas semanas de explotar la pandemia. Dybala ha pasado un calvario. Se le practicaron más de media docena de test y solamente después de que pasara mes y medio, en mayo, confesó que había superado la enfermedad.

Era el 21 de marzo cuando Dybala sorprendió con una fotografía junto a su novia, la argentina Oriana Sabatini, con este mensaje en Twitter: «Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos».

«La Joya» (gioiello, en italiano), como también se le llama en Italia, estuvo en aislamiento domiciliario voluntario desde el 11 de marzo, el mismo día en que los demás compañeros de la Juventus fueron sometidos al mismo tratamiento para intentar contener la propagación del virus. Tras ser infectado, explicó los síntomas a «AFA Play»: «Tenía una tos fuerte, me sentía cansado y cuando dormía tenía frío. Al principio no supe qué podría ser, pero le sucedió también lo mismo a otros dos compañeros (Rugani y Matuidi) y el último fui yo. Teníamos dolor de cabeza, pero era recomendable no tomar nada. El club luego nos dio vitaminas y con el tiempo nos sentimos mejor. Es una cosa psicológica: Al principio tienes miedo».

Complicada recuperación

El jugador explicó cómo se percató de que su físico no respondía. Era una experiencia completamente diferente a la que pudo experimentar anteriormente como deportista: «Quería entrenar, pero después de cinco minutos ya estaba sin aliento. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Luego las pruebas revelaron que éramos positivos en el coronavirus. Ciertamente, este virus no es una tontería…». Su novia Oriana se curó antes que el jugador.

Para Dybala la recuperación no fue un camino de rosas. Solamente un mes y medio después de ser infectado, el 6 de mayo, el club comunicaba oficialmente que el jugador había resultado negativo a los dos últimos test. Ese mismo día, «la Joya» exultaba y, junto a una fotografía en la que aparecía con los brazos en cruz y sonriente mirando al cielo, escribía en Instagram: «Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19». Justo un mes más tarde, el 7 de junio, dos meses y medio después de ser contagiado, el jugador reconocía que no había recuperado totalmente su forma física: «No estoy al 100% . Tuve el coronavirus, pero ahora me siento mucho mejor».

Sigue la pesadilla

En cualquier caso, la pesadilla del Covid no parece haber pasado definitivamente para el jugador. El periódico deportivo «Tuttosport» comentaba el pasado lunes que, en los últimos partidos, Dybala ha estado «opaco» o ha jugado «mal, sin driblar al contrario ni llegar al tiro, parece fuera de juego y está nervioso». El citado diario precisa que «a partir de marzo, desde que fue infectado por el Covid, la vida de Dybala se ha visto bastante sacudida… (con un par de lesiones). Hay una serie de factores -añade- por los que Dybala puede, con razón, reclamar tiempo para volver a ser el mismo, porque cualquiera en su lugar estaría con problemas psicofísicos».

Los comentaristas deportivos coinciden en señalar que por ahora Dybala ha perdido la magia con la que conquistó a los seguidores de la «Vecchia Signora», pero no dudan de que, olvidado el coronavirus, «la Joya» volverá por sus fueros.