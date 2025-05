Coronavirus España directo: El último ajuste de Sanidad provoca un aumento de 1.623 fallecidos y 25.042 contagios

Sanidad suma 25.042 contagios al recuento oficial , 1 9.937 desde este martes . El cambio en el método estadístico que anunció ayer Sanidad, supone la inclusión en el número de fallecidos totales de las muertes con PCR, con test de antígenos y también, durante las semanas más duras, los que cumplían con un criterio clínico muy alto de ser Covid. Esta modificación suma 1.623 muertes a las cifras totales oficiales , de las cuales 267 se han producido en el último día .

Este es ya el octavo cambio en el criterio de Sanidad a la hora de registrar los datos de la pandemia en España. La alteración en el conteo se produce tras la petición reiterada del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno de Países Bajos ha endurecido las restricciones del confinamiento parcial en un intento de disminuir la propagación del coronavirus, ordenando el cierre de las instalaciones culturales y ocio, y ha pedido a los ciudadanos reducir drásticamente sus movimientos. «Permaneced en casa tanto como sea posible», ha pedido en La Haya el primer ministro holandés, Mark Rutte, que ha insistido en que no se salga a «comprar por diversión». Tres semanas después de que cerraran bares y restaurantes, el confinamiento ha sido extendido a museos, teatros, piscinas, parques de atracciones y zoos. Además, el Gobierno ha instado a los ciudadanos a que se abstengan de viajar al extranjero hasta mediados de enero y ha endurecido las restricciones sobre las reuniones en público que pasan de permitir cuatro personas a dos, una limitación que también se extiende al número de invitados que pueden acceder a un domicilio.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 17 nuevos casos de coronavirus este martes, 15 de ellos a viajeros procedentes del extranjero, mientras que los otros dos fueron contagios locales del rebrote de la región de Xinjiang (noroeste). En cuanto a los 15 positivos «importados», estos se detectaron en Shanghái (este, 4), Cantón (sureste, 3), Sichuan (centro, 3), Mongolia Interior (norte, 2), Fujian (sureste, 2) y Shaanxi (centro, 1). Además, con la suma de los 128 asintomáticos anunciados hoy (solo 12 de ellos, casos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 828, de los que 482 son «importados». Cabe recordar que China no añade contagios al balance oficial de casos si no presentan síntomas.

Bélgica registró un descenso del 4 % en los contagios por coronavirus en la semana del 25 al 31 de octubre, lo que puede anunciar un cambio de tendencia en el país europeo más afectado en esta segunda ola de la pandemia, aunque la presión en los hospitales aumentó un 26 % y alcanzó un nuevo récord, informaron este miércoles las autoridades sanitarias. Estos datos no reflejan aún el efecto de las nuevas restricciones que entraron en vigor el 2 de noviembre, con el cierre de todos los comercios no esenciales hasta mediados de diciembre, el teletrabajo obligatorio y la ampliación de las vacaciones escolares hasta el 15 de noviembre, aunque se permite pasear y hacer deporte en la calle.

El 70% de la población de Portugal se encuentra desde hoy en confinamiento con el "deber cívico" de permanencia domiciliaria para controlar la expansión de la covid, una medida que afecta a 121 comarcas, entre las que se encuentran las ciudades de Lisboa y Oporto. En todos estos territorios las personas sólo deberán salir de casa para actividades esenciales como trabajar, estudiar, hacer compras o ayudar a personas dependientes, aunque no se contempla un régimen sancionador.

El Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, se deberá tener en cuenta como antecedente para las evaluaciones neurológicas de las personas que la han sufrido, según ha puesto de manifiesto un equipo de investigación de Fundación ACE - Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center en un artículo publicado en la revista 'Frontiers in Aging Neuroscience'.

El Gobierno murciano ha decretado el cierre de los bares y restaurantes en toda la Región, según ha confirmado a Europa Press el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (HOSTEMUR), Jesús Jiménez. Jiménez ha recibido la confirmación oficial de la Comunidad de esta medida que, a su juicio, es un «claro fracaso total por parte del Gobierno regiona». Ha puesto como ejemplo Cataluña, donde el sector lleva cerrado 15 días y «lo único que han conseguido es triplicar los contagios». Sin embargo, destaca el caso de Madrid, «que se niega a cerrar la hostelería, la mantiene abierta y donde los contagios no paran de disminuir».

Los gobiernos autonómicos continúan estableciendo nuevas medidas restrictivas para contener la evolución de la segunda ola del coronavirus y cinco de ellos (Asturias, Castilla y León, Navarra, Murcia y Galicia) han anunciado ya el cierre de actividades económicas no esenciales tales como la hostelería y la restauración. Por su parte, Cantabria ha avanzado que confinará perimetralmente todos sus municipios. Estas medidas vienen después de que tres autonomías (Asturias, Ceuta y Melilla) solicitaran al Gobierno central aplicar un confinamiento domiciliario. Por el momento, el Ejecutivo central se ha negado a decretar esta medida y pide esperar hasta el 9 de noviembre para valorar las restricciones anteriormente impuestas en toda España.

El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha apuntado este miércoles que «sería complicado de entender» que se impusiera un confinamiento domiciliario en la Comunidad de Madrid, ya que «no tendría ningún sentido» aplicarlo en la región cuando está registrando una tendencia descendente de los contagios. En una entrevista con Telemadrid, Escudero ha señalado que el Gobierno central permitió «tomar decisiones a nivel autonómico en cuanto a los cierres perimetrales», por lo que no entenderían que «se produjese en sentido contrario al que decida esa comunidad» sobre los confinamientos domiciliarios, un asunto que abordará este miércoles el Consejo Interterritorial de Salud.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha indicado que esta tarde se publicará un decreto con esta medida, a la que sucederán en los próximos días otras de reducción de aforos y movilidad, por las que se aplica en la región el nivel 3 de alerta del protocolo para el control de la transmisión de Covid-19. En concreto, se contempla el cierre al público del interior de los bares y restaurantes -se podrá permanecer en las terrazas-, o limitar reuniones a un máximo de 6 personas en caso de no pertenecer al mismo grupo de convivencia. También se suprime la actividad en centros de ocio y ludotecas, así como las visitas en residencias de estudiantes.

El vicepresidente de Atención Primaria de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Juan Ruiz Canela, ha asegurado este miércoles que incluso en situaciones de «alta crisis» por contagio de coronavirus se deben de mantener los colegios abiertos ya que su apertura «no supone una carga epidémica». En la presentación del I Congreso Digital de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Ruiz Canela ha explicado que los niños no son el vector principal de transmisión y la educación es muy importante «y dado que no son un potencial de contagio, hay que asegurar el bien que supone la educación y el desarrollo del niño».

El ministro de Sanidad ha insistido en que es necesario observar el efecto de las medidas que se han tomado en un plazo de unas dos o tres semanas. Las medidas, en principio, se aplican días consecutivos. Sin embargo, si una comunidad plantease la aplicación de medidas días no consecutivos, se valorará en conversaciones bilaterales entre comunidad y ministerio.