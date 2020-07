Secuelas del Covid-19: cuando la pesadilla no acaba en la UCI Fatigas, delirios, pérdida de masa muscular, trastornos de memoria y alopecia, la cara B del coronavirus

Superada la tormenta epidemiológica de finales marzo se esperaba la calma, pero no vino. Con la perspectiva de un posible rebrote del Covid-19 en otoño y mientras se focalizan esfuerzos en contener los focos de infección que han ido surgiendo en todo el territorio tras el desconfinamiento, los expertos intentan ahora identificar las posibles secuelas de este virus respiratorio en los pacientes que han padecido un cuadro pulmonar más severo. Para muchos, la pesadilla del coronavirus no ha acabado en la UCI, ya que arrastran complicaciones, no solo pulmonares, que podrían acompañarles durante el resto de sus vidas.

Fatiga, atrofia muscular, dificultades respiratorias no son las únicas huellas que deja este huracán vírico a su paso. Recientes estudios internacionales y nacionales apuntan también posibles lesiones neurológicas que trascienden a las asociadas a los pulmones, zona cero de la infección, como los trastornos de déficit de atención o de pérdida de memoria, edemas cerebrales difusos, migrañas exageradas, delirios o síntomas asociados a los cuadros de depresión como ganas de llorar. Algunas aportaciones científicas relacionan también los casos graves de Covid-19 con futuras alopecias y lesiones dermatológicas atípicas, aunque estos son síntomas más infrecuentes.

Los supervivientes del virus viven una vuelta a la normalidad condicionada por estos efectos secundarios, que a los seis meses pasan a ser considerados secuelas de la enfermedad. «Hasta entonces no puede hablarse de secuelas. Son complicaciones no solo de la propia infección pulmonar, sino también de su paso por la UCI, donde reciben fuerte medicación», explica a este diario la doctora Judith Sánchez Raya, responsable del Servicio de Medicina Física y de Rehabilitación del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. «La insuficiencia respiratoria y la distrofia muscular no es la única factura que pasa el Covid-19. Estamos viendo otras huellas que deja el virus en el organismo más desconocidas como déficits de concentración, microinfartos cerebrales, migrañas exageradas o trastornos de memoria», señala Sánchez Raya mientras atiende a ABC en el pabellón anexo al Hospital Vall d’Hebron que funcionó como brazo asistencial del centro durante la fase más crítica de la pandemia. Ahora acoge a pacientes que requieren recuperación, no solo los que han sido pasto del SARS-CoV-2 sino también aquellos que vieron congelada su rehabilitación por la pandemia.

«Tenemos 130 pacientes, la inmensa mayoría no han tenido Covid», precisa la experta, que, como otros sanitarios, fue alcanzada por la onda epidémica y tuvo que ser ingresada. Lo que vivió la semana de marzo en la que estuvo hospitalizada le acompañará toda su vida. «Es duro ver cómo la gente muere a tu alrededor sin poder hacer nada», dice. Se le hace un nudo en la garganta cuando se acuerda de Joana, su compañera de la habitación colindante, a la que, pese a su estado, cuidaba y alimentaba.

Su último recuerdo de ella fue el día que vio como entraba su hijo en la habitación. «Sabía lo que significaba. Solo dejan entrar a los familiares para desperdirse», dice la facultativa mientras se le quiebra la voz. Está convencida de que si viene la segunda oleada del virus «nos pillará más entrenados». «Algo hemos aprendido de esta experiencia tan dura», concluye.

Inés Baucells Xavier García: «Al despertar no sabía si era una pesadilla o la realidad» Una semana antes de sentir el aliento del Covid-19, Xavier García, comercial de Barcelona de 61 años, estaba corriendo por la montaña. Cuando empezó a notar síntomas compatibles con la enfermedad llamó al 061 y consultó a su médico de cabecera. Tenía fiebre baja pero mucha fatiga y cierta dificultad para respirar. El 17 de marzo, una semana antes de que la infección colapsara las UCI catalanas, Xavier llegó al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona en ambulancia. Le hicieron una placa para descartar que se tratara de coronavirus pero la prueba dio positivo y le ingresaron. El 22 de marzo, al empeorar su estado le ingresaron en la UCI, donde permaneció hasta el 9 de junio, que le trasladaron a la planta de neumología. Fue el paso previo a su traslado a la planta de rehabilitación intensiva en la que permaneció desde el 1 de julio al viernes 3 de julio. Xavier ha ganado la batalla principal al virus porque sigue con vida (sabe que a finales de abril los médicos temieron por ella) pero continúa luchando para vencer definitivamente a la enfermedad, de la que arrastra consecuencias que le han obligado a dar un giro a su vida. Durante su estancia en la UCI Xavier tuvo que hacer frente a la neumonía de la Covid-19 y a otra infección nosocomial causada por una bacteria hospitalaria, tuvo dos trombos y debió someterse a una traqueotomía. El virus se ensañó con su organismo y hoy, Xavier todavía se desplaza en silla de ruedas debido a la atrofia muscular derivada de la enfermedad, y arrastra secuelas respiratorias. «El 23 de abril los médicos pensaron que no lo superaría», dice este superviviente Covid mientras se prepara para su sesión de rehabilitación en el pabellón del Hospital del vall d’Hebron. De sus días más críticos en Intensivos no recuerda nada. «Desconecté de la realidad. Lo recuerdo como una pesadilla», dice. Su estado no mejoró cuando despertó de la sedación. «Era incapaz de distingir entre la realidad y las pesadillas», asegura. Entre tanto sufrimiento, Xavier recibió la mejor de las noticias, el nacimiento de su nieto Marcel, que le ha cargado las pilas para afrontar su recuperación. «Los médicos no me ponen fecha, dicen que el proceso es muy lento», dice mientras se prepara para levantarse de la silla y agarrarse a las dos barras que le permiten mantenerse en pie. No lo tiene fácil. En su combate cuerpo a cuerpo contra el SARS-CoV-2 ha perdido 26 kilos de masa muscular y sus pulmones arrastran cicatrices que le obligan a conectarse a una máquina de oxígeno cuando llega a casa.