Restricciones para Navidad, comunidad a comunidad: del cierre del ocio nocturno al pasaporte Covid

En plenas Navidades, España mantiene, según el último informe de Sanidad emitido el 27 de diciembre, una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.206,21 casos por cada 100.000 habitantes, por primera vez en toda la pandemia. Esto significa que el país se mantiene en el nivel máximo de riesgo de transmisión del coronavirus .

Por todo ello, ya son muchas las comunidades que han puesto en marcha una serie de medidas para hacer frente al virus de cara a estas fechas festivas en las que se esperan un gran número de encuentros de familiares y de amigos. De momento, a nivel nacional solo se ha tomado una medida: el uso obligatorio de mascarillas en exteriores .

- Medidas que están en vigor: En el caso de Galicia, la Justicia avaló el uso del pasaporte Covid en los locales de hostelería y restauración, ocio nocturno, albergues turísticos, y centros, servicios y establecimientos sanitarios.

- Qué medidas estudia la Xunta: Además, la comunidad se plantea extender la exigencia del certificado a los niños de 5 a 11 años. Galicia también propone limitar los asistentes a las reuniones navideñas. Actualmente el horario de cierre de los restaurantes está establecido a las 1.00 horas, ampliable a las 1.30 horas la noche del viernes al sábado y del sábado al domingo. Se permite el consumo en barra pero están prohibidos los cócteles y ptros actos en los que se sirva un aperitivo con gente de pie. Las discotecas tienen como límite horario las 5.00 horas. El resto de locales de ocio pueden abrir hasta las 4.00 horas, ampliable a las 4.30 horas los fines de semana.

- Cómo obtener el pasaporte Covid en Galicia : Para conseguir el pasaporte Covid a través de esta página web (www.esaude.sergas.gal) es necesario ingresar con el DNI y la contraseña CHAVE 365, que en muchos casos se habrá recibido cuando se administró la primera vacuna. Si todavía no se dispusiera de esta clave, será necesario solicitar una mediante esta página web de la Xunta.

-Medidas que están en vigor: Por el momento, el Consell tiene autorización hasta el 3 de enero para exigir el pasaporte Covid a los mayores de 12 años en las visitas a hospitales y residencias. Además, a partir del 24 de diciembre, implantó la ampliación a todos los establecimientos de hostelería y restauración, sin excepción, y a todos los lugares públicos donde se coma o se beba, como cines, salas multifuncionales, circos y sedes festeras. Por otro lado, en la restauración y locales de ocio nocturno no existen limitaciones de aforo ni de horarios, pero no pueden sentarse en una misma mesa más de 10 comensales.

La Generalitat valenciana mantendrá las medidas restrictivas que ha implantado para Nochevieja y pide evitar las aglomeraciones la última noche del año, así como que se use la mascarilla en todos los ámbitos.

Así lo ha manifestado este miércoles, 27 de diciembre, en Alicante el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, donde ha indicado que no se celebrará otra reunión de la Interdepartamental esta semana, aunque sí habrá reunión de la Comisión Interterritorial. No obsante, ha abogado por «no generar más incertidumbre».

- Cómo obtener el pasaporte Covid en la Comunidad Valenciana : El certificado europeo se puede obtener a través de la página web de la Conselleria de Sanidad o de forma presencial en los centros de salud con cita previa. Para conseguir el pasaporte covid online en la Comunidad Valenciana es necesario acceder al siguiente enlace . En esta página oficial aparece un botón de grandes dimensiones que debemos presionar: «Solicitar Certificado Covid Digital UE».

-Medidas que están en vigor: Tras un recurso del Gobierno vasco contra el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, del pasado 22 de noviembre, que denegó el uso del certificado, el Supremo corrigió al TSJ vasco y avaló su uso el pasado 30 de noviembre para entrar en locales de ocio nocturno y en restaurantes con aforo para más de 50 personas. El pasado 7 de diciembre se hizo efectiva su extensión a toda la hostelería, gimnasios y hospitales. Además, debido al aumento de la incidencia en 18 municipios, se imponen ciertas restricciones en los mismos.

-Qué medidas propone: Navarra, País Vasco y Galicia proponen limitar los asistentes a las reuniones navideñas.

- Cómo obtener el pasaporte Covid en el País Vasco: La primera opción es la de la vacunación. Para poder obtenerlo habrá que esperar un día después de la inoculación . Las dos formas para hacerlo de forma telématica incluyen la firma electrónica, así como con la tarjeta sanitaria o para personas que no la tengan (TIS). De forma presencial habrá que pedir cita en alguna de las oficinas Zuzunean.

Para la opción de la recuperación de la enfermedad se podrá hacer de la misma forma que la anterior, así como también para los test negativos de coronavirus. Eso sí, se señala que las pruebas válidas solo serán las realizadas en laboratorios privados autorizados, y no las del Servicio de Salud Vasco.

-Medidas que están en vigor: Aunque el pasaporte Covid se pide en Baleares desde hace ya un tiempo para acceder a determinados establecimientos, desde el pasado sábado 4 de diciembre y hasta el 24 de enero el uso de este documento se ha extendido para entrar en bares de copas y locales de restauración con un aforo superior a 50 comensales, incluidas las terrazas cubiertas. Además, en Menorca se pide en gimnasios, cines y habitaciones compartidas de alojamientos turísticos.

Asimismo, las Islas Baleares se han convertido en la primera comunidad que ya exige la obligatoriedad del certificado Covid para el personal sanitario . Los profesionales no vacunados o que no hayan pasado la enfermedad no podrán ir a trabajar si no presentan una prueba PCR, o el pasaporte Covid. En caso de que el trabajador se niegue, podría ser suspendido de empleo y sueldo.

El Govern ha comunicado que Mallorca e Ibiza pasan a nivel 3 y se extiende el Certificado Covid para casi todo: restauración, gimnasios, instalaciones deportivas, circos, spas, piscinas, congresos y cines. En el nivel 3, se tendrán que establecer controles de aforo en todos los actos al aire libre como verbenas, conciertos o cenas al aire libre, informa Victor Ruiz de Almirón.

- Cómo obtener el pasaporte Covid en Baleares: Desde el pasado 10 de junio, el archipiélago emite el 'pasaporte Covid'. De modo que existen cuatro sistemas diferentes para solicitarlo: a través del 'Portal del Paciente'en el Servicio de Salud de las Islas Baleares, con la app móvil, acudiendo a un punto de atención de emisión de certificados o por correo postal certificado.

En el caso, de la primera opción solamente se podrá acceder con el DNI/ Certificado electrónico o la clave permanente. Así, quienes no dispongan de número clave podrán solicitarlo por medio del Portal del paciente de la web del Ib-Salut y el usuario lo recibirá por correo ordinario en un plazo medio de siete días.

-Medidas que están en vigor: Desde el pasado 7 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero, Andalucía exige el pasaporte Covid para acceder a hospitales y centros sociosanitarios, como las residencias de ancianos.

Además, el pasado viernes 17 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) amplió su uso . El documento será necesario también para entrar en locales de restauración y de ocio nocturno. Sobre la fecha de entrada en vigor de este requisito, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló que será en «unas 48 horas». Es el tiempo que necesita el Gobierno andaluz para publicar la medida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y terminar de hablar con el sector hostelero, el más afectado.

- Cómo obtener el pasaporte Covid en Andalucía : Para obtener el certificado basta con cumplir las siguientes condiciones:

-Estar registrado en la Base de datos de personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

-Cumplir las condiciones de emisión del tipo de certificado.

-Utilizar el sistema de identificación requerido en cada uno de los canales disponibles.

-Medidas que están en vigor: En Aragón el pasaporte Covid es obligatorio para acceder a locales de fiesta, baile y discotecas, así como para asistir a bodas, bautizos, comuniones y otros eventos sociales celebrados en establecimientos de hostelería o para acudir a eventos que reúnan a 500 personas en el interior o a 1.000 en el exterior desde el pasado 25 de noviembre. Además, la comunidad pasa a nivel de alerta 2 modulado y establece medidas para atajar la curva de contagios, como el cierre de la hostelería a las 24, la prohibición el consumo en barra y la limitación en mesa de 10 personas. En el caso del ocio nocturno , cerrará a las 2.00 de la madrugada y solo se podrá consumir en mesa.

- Cómo obtener el pasaporte Covid en Aragón: Se puede obtener el documento a través de la web www.saludinforma.es o a través de la aplicación móvil SaludInforma. El interesado tendrá que identificarse con el certificado digital, la Cl@ve o PIN Salud, para acceder así a su solicitud y poder descargarla.

- Medidas que están en vigor: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó a principios de diciembre ratificar el aval judicial al Gobierno de Canarias a la medida sanitaria voluntaria de pedir el certificado Covid para acceder a determinados establecimientos y espacios de uso público, acordada por Orden del Consejero de Sanidad, Blas Trujillo, de 29 de noviembre de 2021.

Desde el pasado 10 de diciembre, y hasta el 15 de enero, se exige el Certificado Digital Covid Europeo para entrar en locales de ocio nocturno, bares y restaurantes. El uso de este pasaporte permite además en el archipiélago operar con menos restricciones de las correspondientes al nivel de alerta sanitaria en la que se encuentren las islas. Si no se pide el pasaporte Covid las restricciones aplicables serán las que correspondan a cada nivel. Los viajeros nacionales que deseen entrar en alguna de las islas Canarias tendrán que presentar el pasaporte Covid o una prueba diagnóstica negativa.

El ejecutivo autonómico pedirá el aval judicial al TSJC para que el certificado Covid sea obligatorio en las islas de nivel 3 (Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura) y 4 . Las reuniones de hasta 10 personas se verán limitadsas en las islas de nivel 2 (La Palma) y nivel 3.

- Cómo obtener el pasaporte Covid en Canarias:

-miCertificadoCOVID

Los canarios podrán descargar el Certificado Covid Digital de la UE a través de la página web de miCertificadoCOVID introduciendo el DNI y un teléfono móvil que tengan asociado como contacto con el Servicio Canario de la Salud. Al introducir estos datos se enviará un SMS con un código que debe introducirse para acceder al servicio. Una vez dentro, el usuario tendrá disponible, si cumple con los requisitos, la descarga de los distintos certificados de Prueba y/o Vacunación.

-miHistoria

Por otro lado, el servicio digital de miHistoria permite también descargar los tres tipos de certificados. Para acceder se tendrá que contar con un Certificado Digital, la contraseña Cl@ve o un usuario y clave de identidad digital del Servicio Canario de la Salud.

-Centro de Salud

Próximamente también será posible solicitar el Certificado de Recuperación, el Certificado de Vacunación y el Certificado de Pruebas en los centros de salud de las islas.

La Rioja lo pide en el ocio nocturno

-Medidas que están en vigor: El Gobierno de La Rioja, tras el reciente aval de la justicia, ha implantado el uso del pasaporte Covid para entrar en locales de ocio nocturno , restaurantes con un aforo superior a 50 personas, a residencias, a salas de fiesta y a eventos al aire libre de más de 1.000 personas de público en los que sea posible consimir comida y bebida.

- Cómo obtener el pasaporte Covid en La Rioja : Actualmente es posible solicitar el pasaporte Covid en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de La Rioja, al cual se recomienda acudir con cita previa. Es posible solicitarla utilizando el teléfono gratuito 900 700 333 o la página web habilitada para ello. Pero también puede obtenerse vía online, a través de la página web de Rioja Salud o en la web del Ministerio de Sanidad.

-Medidas que están en vigor: La comunidad anunció este lunes, 20 de diciembre, la prohibición de las reuniones de más de diez personas, el cierre del ocio nocturno y la reducción del aforo en hostelería, comercio, cultura y deporte. Asimismo, es la única comunidad que ha recuperado las cuarentenas para todos los contactos estrechos , incluso para aquellos que tengan la pauta completa de vacunación, que con los protocolos vigentes hasta ahora se podían ahorrar el confinamiento.

Por otro lado, el Govern ha logrado el aval judicial para establecer de nuevo el toque de queda , que afectará a los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 250 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, entre las 1.00 horas y las 6.00 horas, limitar las reuniones sociales a 10 personas y reducir el aforo al 70 % de ceremonias, tanto religiosas como civiles. Además la Generalitat cerrará el ocio nocturno y reducirá al 50 % el aforo de restaurantes a partir de las 00.00 horas del viernes 24 de diciembre.

- Cómo obtener el pasaporte Covid en Cataluña: Es necesario tener el certificado válido para acceder al portal 'La Meva Salut'. Una vez obtenido, habrá que ir a la aplicación del mismo nombre, la cual está disponible tanto en iOS como en Android.

Además de la aplicación existe la posibilidad de hacerlo a través de la página web, la cual tiene el mismo nombre que la 'app'. Después, para poder descargarlo en el móvil, se recomienda hacerlo en PDF y guardarlo en el dispositivo para imprimirlo y tenerlo en formato físico o enseñarlo cuando sea conveniente.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias impuso el pasado viernes, 24 de diciembre, nuevas restricciones para el sector del ocio nocturno ante el avance de la pandemia y el «crecimiento exponencial» que se está produciendo de la variante Ómicron. Las restricciones entrarán en vigor a las 0.00 horas del martes, 28 de diciembre, y durarán un mes. Incluyen el cierre del interior de establecimientos del ocio nocturno y el cierre de los establecimientos hosteleros a la 1.00 como máximo.

Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ( TSJA ), autorizó el jueves, 23 de diciembre, la adopción de la medida urgente de requerimiento del certificado Covid, de carácter extraordinario y temporal de prevención, contención y coordinación, necesaria para hacer frente a la crisis sanitaria, en los términos que resultan del Acuerdo, de 22 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

La Administración deberá remitir a esta Sala un informe sobre la incidencia de la medida aplicada en la protección de los derechos fundamentales en el plazo máximo de diez días después de haber terminado el período de vigencia autorizado.

Cantabria, certificado hasta el 18 de enero

-Medidas que están en vigor: El pasado viernes, 10 de diciembre, entró en vigor la medida autorizada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la cual se exige el pasaporte Covid para acceder al interior de la hostelería y el ocio nocturno, eventos culturales como cine, teatro y otros recientos de espectáculos, citas multitudinarias y eventos deportivos. En estos casos la exigencia se limita a aquellos eventos en los que esté permitido comer y beber, acto que obliga a bajarse la mascarilla. La medida estará en vigor hasta el 18 de enero.

Cantabria actualizará su semáforo covid el próximo lunes, 27 de diciembre. Se espera que muchos munucipios entren en nivel de alerta 3, lo que implicará nuevas restricciones a la hostelería.

- Cómo obtener el pasaporte Covid en Cantabria : En Cantabria es posible descargar el Certificado Digital Covid Europeo desde el portal web del Servicio Cántabro de Salud. Habrá que identificarse con el DNI o número de la tarjeta sanitaria, fecha de nacimiento y número de teléfono móvil registrado en el Sistema Cántabro de Salud (SCS) para recibir un PIN de confirmación. También es posible obtenerlo utilizando la Cl@ve permanente.

Una vez hayas accedido a la página, podrás elegir qué certificado necesitas: el de vacunación, el de recuperación, para acreditar que se ha superado la enfermedad desde 11 a 180 días después de haber obtenido una PCR positiva, o el de prueba negativa (no son válidos los test de antígenos de farmacia). Por otro lado, Sanidad pondrá a disposición de los usuarios una web app lectora para verificar la validez del certificado.

-Medidas que están en vigor: Navarra ya pedía el pasaporte Covid para acceder a determinados establecimientos desde el pasado 25 de noviembre . Esta Navidad, y hasta el 7 de enero de 2022, habrá que presentar el documento a la entrada de restaurantes de más de 60 comensales, discotecas, salas de fiesta y eventos multitudinarios de carácter cultural en los que se permita comer y beber. Se recomienda que los encuentros navideños se limiten a un máximo de 10 personas y como máximo de dos grupos de convivencia diferentes.

Además, el Gobierno de la Comunidad Foral ha decidido establecer el cierre de establecimientos, sociedades y peñas entre la 1 y las 6 horas ante el incremento de casos de Covid-19. Además, se extenderá el uso del certificado Covid a residencias, hoteles o gimnasios .

La nueva Orden Foral 63/2021 de la consejera de Salud, por la que se establecen medidas sanitarias preventivas específicas de carácter extraordinario, ha sido enviada este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y de contar con su aval entraría en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON), estando vigente hasta el 14 de enero (incluido).

Entre otras medidas, establece el límite máximo de cierre de una serie de locales y actividades entre la 1 y las 6 horas, la obligatoriedad del consumo sentado en mesas para un máximo de 10 personas y la regulación de eventos específicos de carácter social, cultural y deportivo, así como actividades navideñas.

-Qué medidas propone: Navarra, País Vasco y Galicia sugieren limitar los asistentes a las reuniones navideñas. Además, el País Vasco confirma estar en conversaciones con Navarra, La Rioja y Cantabria, entre otras, para consensuar restricciones comunes, informa Víctor Ruiz de Almirón.

-Cómo obtener el pasaporte Covid en Navarra: En el caso de la Comunidad Foral se puede descargar el certificado digital a través de la 'Carpeta Personal de Salud' o desde el portal de salud. Para conseguirlo de forma telemática es necesario el certificado digital, la clave PIN o el número de la tarjeta sanitaria. Además, también se puede tramitar de manera presencial en los servicios administrativos de los centros de salud y consultorios.

-Medidas que están en vigor: Por el momento, Castilla y León no exigirá el pasaporte Covid en sus locales. El documento seguirá sin ser obligatorio para acceder a interiores, una decisión motivada por « serias controversias en la comunidad científica» así como en los resultados «tras su aplicación en otros países», según expuso el portavoz de la Junta, Francisco Igea, han sembrado dudas sobre su conveniencia.

-Medidas que están en vigor: Es la comunidad que por el momento tiene la incidencia acumulada más baja , con 302,56 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por este motivo, Castilla-La Mancha pasará las fiestas navideñas sin ninguna restricción adicional por el coronavirus. Así lo anunció el pasado miércoles, 15 de diciembre, el presidente regional, Emiliano García-Page, que explicó que las razones son una incidencia acumulada de las más bajas de España y un alto número de vacunados, por encima de la media nacional. Como es obvio, se mantiene la necesidad de llevar mascarilla cuando no se pueda respetar la distancia social.

Extremadura, prevé implantar el pasaporte

-Medidas que están en vigor: Aunque la sexta ola avanza en Extremadura, no se ha instaurado el uso del pasaporte Covid y la comunidad se encuentra a la espera de nuevas medidas para contener el virus. Desde principios de esta semana, la región vuelve a los cribados masivos.

- Medidas que propone: Prevé implantar el pasaporte Covid, a finales del mes de diciembre, «para acceder a determinados sitios» una vez alcance el objetivo de vacunar con tercera dosis al 80 % de los ciudadanos de entre 60 y 69 años, algo que ocurrirá previsiblemente a finales de este mes de diciembre, informa Víctor Ruiz de Almirón.

-Medidas que están en vigor: A la espera de nuevas medidas para hacer frente al virus, la Comunidad de Madrid dará, a partir del miércoles 22 de diciembre, un test de antígenos gratis a todos los ciudadanos de la región para la campaña de Navidad.

En todo caso, no tienen previsto en el Gobierno regional, al menos «de momento», imponer ningún tipo de restricción , aunque sí piden «máxima prudencia y responsabilidad» en los comportamientos personales, y las claves: mascarillas, ventilación, vacunas y test de antígenos.

-Medidas que están en vigor: El Comité de Seguimiento técnico del Covid en la Región de Murcia ha decidido el cierre de toda actividad no esencial a la 1 de la madrugada, así como fijar un límite de diez comensales en el interior y de 12 en el exterior para los sectores de la hostelería y la restauración.

Además, el ocio nocturno queda equiparado en condiciones y restricciones a la hostelería, de forma que no se permite el uso de las pistas de baile, mientras que el consumo tanto en barra como en mesas interiores y exteriores será siempre sentado.

Tampoco se podrá consumir de pie en la calle y habrá que evitar las concentraciones de personas en la vía pública, según ha hecho saber el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien ha precisado que estas medidas estarán vigentes desde las 00.00 horas de este jueves, 24 de diciembre, hasta el 14 de enero.

-Medidas que están en vigor: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio también el visto bueno a la implantación del pasaporte Covid en la ciudad autónomas de Ceuta el pasado martes 14 de diciembre.

Según informó el gobierno ceutí, la medida, que entró en vigor el pasado jueves 16 de diciembre, será necesario para acceder a locales interiores de hostelería y restauración con un aforo superior a 50 personas, así como para entrar en discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno o visitar a personas mayores en residencias o a pacientes en centros hospitalarios. Solo tendrán que presentar el certificado los mayores de 12 años.

Al igual que en Ceuta, Melilla también exige el pasaporte Covid para acceder al interior de locales de hostelería y dentro y fuera de establecimientos de ocio nocturno o aquellos en los que se realicen actividades como el baile.

De nuevo será necesario para visitar a personas mayores en residencias, a pacientes en centros hospitalarios o a personas que se encuentren en centros penitenciarios.