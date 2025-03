El 61% de los españoles creen que la vacuna contra el Covid-19 debería ser obligatoria

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó claro hace unos días que España no seguirá el ejemplo de otros países europeos y no impondrá la obligatoriedad de vacunarse contra el Covid-19. La titular de Sanidad destacó la predisposición de la sociedad española a la hora de recibir la inyección contra el virus, de manera que abogó por que siga siendo voluntaria. Sin embargo, el 61,3% de los españoles consideran que la inmunización a la población debería ser obligatoria, según el barómetro de GAD3 realizado para ABC . Un 36,1% de los encuestados, por contra, se oponen.

El porcentaje de quienes piensan que la inyección debería ser obligatoria es superior entre los mayores de 65 años , pues el 73% obligaría a que toda la sociedad se vacune contra el coronavirus. En el grupo más joven (de 18 a 29 años) ocurre lo contrario: la mayoría -el 50%- piensa que no se debería imponer la inoculación frente al 47% que sí lo haría.

Los votantes del PP (69%) y del PSOE (68%) son los que más abogan por imponer la inyección contra el coronavirus para la población. Solo el 29% de los votantes populares y el 28% de los socialistas quieren que se mantenga la voluntariedad actual . Los votantes de Vox y Unidas Podemos, por su parte, se oponen a obligar a vacunar, con el 53% y el 52% respectivamente.

Diciembre 2021 Encuesta GAD3 para ABC ¿La vacunación contra el Covid debería ser obligatoria? Sí No Indiferente, Ns/Nc En % de encuestados según su sexo Hombre 61 1 38 Mujer 61 5 34 En % de encuestados según su edad 18 a 29 47 3 50 30 a 44 57 5 38 45 a 64 62 2 37 65 o más 73 3 29 En % de encuestados según su voto PSOE 68 5 28 PP 69 2 29 Vox 43 5 53 UP 48 52 46 Cs 54 Nac.(*) 47 8 45 ERC, Juns, CUP, PNV, Bildu, CC y BNG Media En % de encuestados por sexo, edad y voto No 15,7 Sí 55,1 29,2 Indiferente Diciembre 2021 Encuesta GAD3 para ABC ¿La vacunación contra el Covid debería ser obligatoria? Sí No Indiferente, Ns/Nc En % de encuestados según su sexo 61 1 38 Hombre Mujer 61 5 34 En % de encuestados según su edad 47 3 50 18 a 29 57 5 38 30 a 44 62 2 37 45 a 64 65 o más 73 3 29 En % de encuestados según su voto 68 5 28 PSOE PP 69 2 29 Vox 43 5 53 48 52 UP Cs 54 46 47 8 45 Nac.(*) ERC, Juns, CUP, PNV, Bildu, CC y BNG Media En % de encuestados por sexo, edad y voto No 15,7 Sí 55,1 Indiferente 29,2

Una ley orgánica

En España, para imponer la vacunación sería necesaria una ley orgánica que así lo estableciera . «Es una norma que requiere de un respaldo importante en la medida que restringe derechos fundamentales y habría que ver si los tribunales la validan o no», explica Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores.

A día de hoy ya hay un precedente, el caso de Baleares, donde la Justicia autorizó la semana pasada que se exijan tres pruebas PCR semanales a los sanitarios que no acrediten que están vacunados contra el Covid-19. Para Abellán, se trata de una imposición de la inoculación «de forma indirecta» respaldada por la Ley de prevención de Riesgos Laborales, «que permite a los empleadores establecer medidas de salur para proteger al resto de trabajadores». Según este experto, esta medida sería extrapolable a otras empresas , aunque siempre respetando el principio de proporcionalidad. «No es lo mismo trabajadores sanitarios que están en contacto con pacientes que otros empleados que no tienen relación con los clientes. Es extrapolable el concepto, pero no la medida en sí», concluye.