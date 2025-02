Lo que necesitas saber de la fase 0 y la fase 1 de la desescalada

Para cambiar de fase

Ayer se publicó en el BOE una orden que abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan proponer unidades territoriales diferentes a la provincia o isla (las fijadas inicialmente) para el paso de fases de desescalada hacia la «nueva normalidad» , como la llama el Gobierno. La orden señala que la decisión final recaerá en el Ministerio de Sanidad aunque «se procurará que sea consensuada». La propuesta se podrá hacer aunque siempre que se cumplan dos condiciones que tienen carácter obligatorio: que las unidades territoriales propuestas tengan capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes y, también, en el mismo plazo, que tengan acceso a la instalación de entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes .

La Generalitat ya aseguró que Cataluña podrá realizar el desconfinamiento tomando las regiones sanitarias como marco de referencia. Fuentes de la consejería catalana de Salud dan por hecha la concesión, aunque el Ministerio de Sanidad asegura que es una propuesta que sigue abierta. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer que «no tiene sentido, ante una pandemia sanitaria, utilizar criterios administrativos, y mucho menos los criterios de 1833, cuando se decidió, en el siglo XIX, diseñar el ámbito territorial de las provincias españolas».

FASE 0 de la desescalada: a partir del 4 de mayo

Mascarillas

Es obligatorio el uso de mascarillas para todos los usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo. También en los transportes públicos en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor. Los trabajadores de los servicios de transporte en contacto directo con el público llevarán mascarillas y usar soluciones hidroalcohólicas.

Comercios

Durante la fase 0 de la desescalada pueden abrir todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales excepto los que tengan una superficie mayor a 400 metros. Se establecerá un sistema de cita previa que garantice la presencia de un único cliente por cada trabajador. Se garantizará la atención individualizada con la debida separación mediante el uso de mostradores o mamparas. Habrá un horario de atención preferente para mayores de 65 años. Se deberá limpiar el local, como mínimo, dos veces al día. Se asegurará que todos los trabajadores cuentan con equipos de protección individual.

Hostelería

Las actividades de hostelería y restauración podrán realizarse mediante servicios de entrega a domicilio y mediante la recogida de pedidos por los clientes en los establecimientos correspondientes, quedando prohibido el consumo en el interior de los mismos. En la entrega a domicilio podrá establecerse un sistema de reparto preferente para personas mayores de 65 años, dependientes u otros colectivos más vulnerables al Covid-19 . La atención deberá ser individualizada y tendrán que cumplirse requisitos de higiene para el personal y el local.

Archivos

La orden prevé la apertura de archivos, aunque tienen que hacerse las consultas preferentemente por vía telemática. Cuando sea imprescindible la consulta presencial se podrá trabajar con un máximo de diez documentos al día que tendrán que estar en cuarentena.

Obras

Ayer se aprobó también una orden que trata la actividad referente a reparaciones y obras menores en edificios. Ahora se permiten las obras menores siempre que se ejecuten en viviendas en las que no habita ninguna familia.

Deporte profesional y federado

Los deportistas profesionales de alto nivel o de interés nacional podrán realizar entrenamientos de forma individual, al aire libre, dentro de la provincia en que resida el deportista. Podrán acceder si lo necesitaran a mares, ríos o embalses. Los deportistas federados podrán entrenar individualmente al aire libre dos veces al día, de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Los deportistas de club o sociedades anónimas podrán realizar entrenamientos de carácter básico.

FASE 1 de la desescalada: a partir del 11 de mayo (a partir del 4 de mayo en Formentera, La Graciosa, La Gomera, El Hierro)

Comercios

Se reabren los comercios y la prestación de servicios en locales de menos de 400 metros cuadrados, que se desinfectarán dos veces al día; la ropa del trabajador, diariamente. Se elimina la cita previa, pero se limita el aforo al 30%. Se deberá priorizar un horario para los mayores de 65 años en las franjas de salida ya estipuladas. Los probadores de ropa se usarán individualmente y serán desinfectados tras cada uso. La ropa que se pruebe el cliente también será desinfectada antes de volver a la línea de tienda. Se mantendrá una distancia de dos metros entre clientes y entre cliente y trabajador, o de un metro si existen barreras físicas. En los servicios en los que no se puedan cumplir estos dos metros, será obligatorio el uso de mascarillas para cliente y trabajador.

Terrazas

En la fase 1 de la desescalada se reabren las terrazas al 50% de su aforo , siempre que se pueda mantener la distancia de dos metros entre mesas, que se desinfectarán en cada uso. Los aseos, seis veces al día. Habrá dispensadores de gel y se eliminarán servilleteros, palilleros y utensilios similares. Los turnos de trabajo deben asegurar la distancia de dos metros entre trabajadores. Se fomentará el pago con tarjeta como medida de prevención para evitar contagios por coronavirus .

Lugares de culto

En esta Fase 1 se permitirá la asistencia a servicios religiosos en lugares de culto siempre que no se supere un tercio del aforo disponible. Se extremarán las medidas de higiene y de distancia entre las personas.

Reuniones

Se permitirán las reuniones de un máximo de diez personas no convivientes; es decir, se podrá quedar con amigos, vecinos o familiares de la misma provincia en casas particulares o al aire libre. Incluidos niños, pero excluidos grupos vulnerables o sintomáticos. Se mantendrán las medidas de higiene y la distancia de seguridad de dos metros.

Velatorios y entierros

Se permiten los velatorios, tanto públicos como privados, con hasta 15 personas si se realizan al aire libre, y diez si es en interior. En el entierro también se permiten, como máximo, hasta 15 personas en la comitiva, además del ministro de culto. Se mantiene la higiene, la distancia de dos metros y mascarillas.

Mercados al aire libre

Se dará preferencia a los mercadillos de alimentación y primera necesidad, a un 25% de su aforo. La señalización entre consumidores, de al menos dos metros, será clara con balizas o marcas en el suelo. El tiempo será el estrictamente necesario para la compra. El servicio será individual y prestado por el trabajador para evitar la manipulación de la mercancía por parte del cliente. Se recomienda tener geles desinfectantes y papeleras de pedal para los desechos.

Vehículos

Según la orden de Sanidad del 3 de mayo (SND/386/2020), podrá usar el coche particular con un conductor y una persona no conviviente en la parte de atrás. No se aplica la distancia si residen en el mismo domicilio. Sin embargo, otra orden del BOE referida a Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (TMA/384/2020 del 3 de mayo) indica que «En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas en cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas respeten la máxima distancia entre los ocupantes».