Coronavirus España en directo | Italia registra 174 muertes en un día, la cifra más baja del confinamiento

La cifra de muertos en Honduras a causa del coronavirus aumentó este domingo a 82 con seis nuevos casos confirmados, en tanto que los contagiados ya suman 1.055, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De 141 nuevas pruebas de laboratorio, 45 dieron positivo, sumando 1.055 los casos de contagios con Covid-19 a nivel nacional, indicó el organismo estatal en cadena de radio y televisión.

El Salvador registró este domingo su duodécima víctima del Covid-19, con lo que la cifra de muertes representa el 2,4 % de los casos computados desde el 18 de marzo pasado, informó el ministro de Salud, Francisco Alabí. El funcionario señaló que el fallecido, antes de buscar asistencia médica, registró un proceso febril durante siete días con síntomas relacionados con el coronavirus.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha detectado 3 nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en el país asiático, una cifra que mantiene la tendencia de nuevos positivos en niveles mínimos, tras los 2 diagnosticados en la víspera y un único caso el día anterior. Las autoridades sanitarias aseguraron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del domingo) había confirmado los citados 3 casos en la provincia oriental de Shandong (1) y en la ciudad de Shanghái (2), todos ellos viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos «importados».

El Gobierno japonés hará hoy un análisis de las medidas especiales adoptadas para evitar una extensión del Covid-19 en medio de versiones que apuntan a una extensión del actual estado de emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo. La alerta está vigente desde el pasado 7 de abril, en principio para el área metropolitana de Tokio y otras seis prefecturas más, aunque posteriormente fue ampliada a todo el país, cuando los casos de contagio habían superado la cifra de 9.000.

México llegó este domingo a 2.154 decesos y 23.471 casos confirmados de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, con la notificación en la última jornada de 93 muertes y 1.383 nuevos contagios, informaron las autoridades sanitarias. El registro de los 1.383 casos en las últimas 24 horas representó un incremento del 6,2 % respecto a los 22.088 casos que notificaron en el informe del día anterior, según los datos del reporte técnico sobre el virus presentado este día en el Palacio Nacional.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo que está «convencido» de que su país tendrá una vacuna contra el Covid-19 para finales de este año, y revisó al alza el número de muertes que la enfermedad dejará en su país, hasta un mínimo de 80.000. «Estamos muy convencidos de que tendremos una vacuna para finales de este año», dijo Trump durante un encuentro virtual con votantes emitido por la cadena Fox News. Hasta ahora, los expertos en salud del Gobierno de EE.UU. habían citado enero de 2021 como la fecha más temprana en la que podrían tener disponible una vacuna del coronavirus, y Trump reconoció que «los médicos preferirían que no dijera» nada más optimista.

Panamá añadió 3 muertes más por el Covid-19 para llegar a 200 defunciones, y registró 107 nuevos casos que hacen un total acumulado de 7.197 contagios confirmados de la enfermedad, informaron este domingo las autoridades sanitarias del país. En aislamiento domiciliario se encuentran 3.480 personas, de las que 1.095 han sido internadas en hoteles que funcionan de manera temporal como hospitales.

Argentina confirmó este domingo 103 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios se incrementó a 4.783, mientras que los muertos suman 246, tras registrarse hoy cinco nuevos decesos por coronavirus. El reporte diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a dos mujeres, una de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires y otra de 93 años en la capital; y tres hombres, uno de 76 años en la provincia de Río Negro (sur), y dos en la provincia de Córdoba (centro), uno de 77 años y otro de 88, de nacionalidad paraguaya.

El ministro de Industria, Comercio y Abastecimiento de Jordania, Tariq Hammouri, ha anunciado este domingo que a partir del miércoles se levantarán algunas de las restricciones impuestas al sector económico hace unas semanas para intentar frenar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus. Hammouri ha explicado que todos los sectores económicos reanudarán sus labores en su totalidad, siempre que el porcentaje de trabajadores no sea inferior al 75 por ciento, tal y como ha recogido la agencia estatal de noticias Petra.

Colombia llegó este domingo a 7.668 contagios por coronavirus y 340 muertes, al confirmar el Ministerio de Salud 423 casos nuevos y 16 fallecidos. En la jornada, en la que se procesaron 4.199 pruebas, Bogotá reportó 114 infectados, seguida de los departamentos del Meta (86), Atlántico (78), Amazonas (46), Nariño (44), Bolívar (19) y Cundinamarca (9).

Brasil registró hasta este domingo 7.025 muertes por coronavirus, 275 más en las últimas 24 horas, y superó la barrera de los 100.000 casos confirmados de la enfermedad, que crece de manera exponencial en el país, según el Ministerio de Salud. Las autoridades sanitarias informaron de 4.588 nuevos contagios en el país en el último día, lo que situó el número total de infectados en 101.147.

Un hombre de 65 años se convirtió este domingo en la quinta persona fallecida por el coronavirus SARS-CoV-2 en Nicaragua, que acumula 15 casos positivos, para una tasa de letalidad del 33,3 %, la más alta de América, informó el Ministerio de Salud. El paciente, con enfermedades crónicas y agudas asociadas, presentó hoy una complicación también grave que condujo a su fallecimiento, explicó el secretario general del Ministerio, Carlos Sáenz, al leer el informe ante medios oficiales.

23.58

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha informado este domingo de que por primera vez desde el 19 de marzo el número de hospitalizados por coronavirus en el estado es inferior a los 10.000 pacientes. «No me jugaría las tierras por ninguna de estas cifras diarias concretas, pero la tendencia es buena en conjunto», ha afirmado Cuomo en su comparecencia diaria. En concreto, en las últimas 24 horas se han confirmado 789 nuevos casos y 280 fallecidos por la enfermedad, una cifra ligeramente inferior a la del sábado, cuando se informó de 299 muertos. En total son 321.833 los contagiados y 24.576 los decesos en el estado de Nueva York.

23.30

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha anunciado que el Parlamento serbio levantará el estado de emergencia impuesto para atajar el contagio del coronavirus el próximo miércoles para que sea efectivo el jueves. «Desde el jueves ya no habrá toque de queda», ha explicado Vucic en una intervención en la cadena de televisión serbia TV Pink recogida por la radio serbia B92.

23.20

Costa Rica sumó solo 6 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas y sus autoridades reiteraron la llamada a la cautela y a seguir las medidas ordenadas por el Gobierno para mantener bajo control el virus. Los datos oficiales indican que Costa Rica acumula 739 casos de Covid-19, de los cuales 386 se han recuperado y 6 han fallecido. Por segundo día consecutivo este país centroamericano tiene más personas recuperadas (386) que casos activos (347), lo que confirma que la curva de contagios va en descenso.

23.19

Las funerarias han registrado hasta este domingo 10.508 muertes en Cataluña con coronavirus (56 más que el día anterior): 3.055 en residencia, 134 en centros sociosanitarios, 585 en casa, y el resto en hospitales o son casos no clasificables por falta de información. El comunicado de la Conselleria de Salud de Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de coronavirus difuntos.

22.57

La Región de Murcia no ha registrado nuevos casos de coronavirus ni fallecidos por este motivo en las últimas 24 horas, según el balance correspondiente a las 21.00 horas publicado este domingo por la Consejería de Salud. Desde las 21.00 horas del sábado la Región de Murcia no ha registrado fallecimientos por coronavirus; mientras que el número de curados aumenta de 1.260 a 1.277, 17 más.

21.53

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha criticado al Gobierno de España por haber publicado la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios en la tarde del domingo, un día antes de que entre en vigor la fase 0 de la desescalada de las medidas contra el coronavirus. El líder del PP ha tildado de «otra improvisación y falta de respeto a autónomos y PYMEs» la publicación en la tarde del domingo de las normas para la reapertura de dichos establecimientos. EP.

21.34

Cataluña realizará la desescalada tomando como referencia las regiones sanitarias y no las provincias. Así lo ha afirmado la Generalitat esta tarde después de que la consejera de Salud, Alba Vergés , se reuniera por videoconferencia con el ministro Salvador Illa y le expusiera su propuesta. Lea aquí la noticia completa .

21.26

Estados Unidos planea comenzar a tratar en los próximos días a algunos de sus pacientes más graves de COVID-19 con el antiviral Remdesivir , según aseguró este domingo la farmacéutica estadounidense Gilead, fabricante del compuesto. El medicamento, recién aprobado por la vía rápida para su uso en EE.UU., podría llegar este lunes o en los siguientes días a los primeros pacientes de coronavirus fuera de ensayos clínicos en el país, mientras su fabricante hace planes para exportarlo a otras naciones que le den luz verde. ilead ministro" de Remdesivir, unos 1,5 millones de viales o frascos que pueden servir para completar "100.000 o 200.000 tratamientos, dependiendo" de si el fármaco se administra "durante cinco días o diez días", precisó O'Day.

21.15

El Día de la Madre se ha desarrollado este domingo con cierta angustia para aquellos sin ocasión de ver y abrazar a sus seres queridos, pero también con la esperanza y la ilusión propias de una situación como la actual. Lea la noticia completa aquí .

21.03

La pandemia mundial de coronavirus ha dejado ya un total aproximado de 3.483.021 contagios y el número de fallecidos es de 246.027, según el balance actualizado hasta este domingo a las 19.30 horas por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore . Un día más, Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia , con un ritmo de crecimiento situado de nuevo en los 30.000 casos diarios y ya por encima de los 1.143.000 positivos. El número de fallecidos es de 66.760, mientras que solo en la ciudad de Nueva York las víctimas mortales se cuentan en 18.491. EP.

20.15

El Gobierno asegura que ha realizado casi 2 millones (1.932.455) de pruebas diagnósticas de COVID-19 desde «el inicio de la pandemia» hasta el pasado 30 de abril , de las que 1,3 millones son de las denominadas PCRs y más de 581.000 corresponde a test rápidos de anticuerpos. Así lo atestigua una tabla facilitada desde el Gobierno en el que se detalla el cómputo total de pruebas diagnósticas, dividas entre PCR y test rápidos, pormenorizado por comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid lidera el listado con 278.718 pruebas PCR (el 20,62%), seguido de Cataluña con 234.622 (17,36%). En el tercer lugar de la tabla se sitúa la Comunidad Valenciana con 115.377 PCR.Informa SERVIMEDIA.

18.51

El número dos del Gobierno británico, Michael Gove, ha confirmado un total de 315 muertos en las últimas horas por coronavirus en todo el país, la cifra más baja desde finales de marzo, hasta conformar un total de 28.446 fallecidos en hospitales, residencias y otros centros de atención. El número de nuevos casos asciende a 4.339, para conformar un total de 186.599 afectados detectados.

18.44

El ministro de Universidades, Manuel Castells , ha abogado este domingo por utilizar la «evaluación continua» como la «mejor» herramienta para el fin del curso universitario y ha descartado toda «actividad presencial»: «A las aulas universitarias no se vuelve hasta septiembre», por lo que, «si se puede hacer», la evaluación continua «es menos dependiente» de los «problemas concretos» que puede ocasionar un «examen online», ha explicado Castells este domingo en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press. Además, el Ministerio de Universidades ha descartado el aprobado general.

18.36

Protección Civil de Italia ha informado de que se han producido 174 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas. Es la cifra diaria de muertos más baja desde el 9 de marzo, antes del confinamiento. Italia suma ya 28.884 decesos por la nueva enfermedad y un total de 210.717 casos confirmados.

18.15

La senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo , ha preguntado al Gobierno por qué no se realizan test de coronavirus a los trabajadores del hospital de Ifema que, tras su clausura, regresan en muchos casos a sus respectivas comunidades autónomas. Merelo ha lanzado esta cuestión en una pregunta al Ejecutivo en la que también pide explicaciones «por la situación en la que quedan los mil trabajadores de Ifema en Madrid» que, según la formación política, han sido «despedidos sin que se les realicen las pruebas del coronavirus» .

17.50

Cantabria pedirá al Estado adelantar algunas de las medidas previstas en las sucesivas fases del proceso de descalada tras el confinamiento por el coronavirus, como la reapertura controlada de instalaciones turísticas, la vuelta de los mercadillos al aire libre o la práctica individual del golf en los campos y de la pesca, en mar o río. Informa Europa Press que así lo ha avanzado este domingo el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, en la rueda de prensa telemática tras la conferencia con sus homólogos autonómicos y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

17.45

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado este domingo la estrategia de «todos conmigo o contra mí» que en su opinión aplica el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al que ha reclamado un «esfuerzo mayor» para llegar a un acuerdo con «todos», comunidades y fuerzas políticas, para la ampliación del estado de alarma durante otros 15 días para combatir el coronavirus y afrontar el inicio de la desescalada del confinamiento. Lea la noticia completa aquí .

17.40

Un estudio serológico coordinado por ISGlobal, centro impulsado por la Fundación «la Caixa», y el Hospital Clínic de Barcelona, revela que el 11,2% del personal sanitario de este centro hospitalario catalán ha sido infectado por el coronavirus, un porcentaje menor a lo esperado. Lea la noticia completa aquí .

17.30

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha declarado este domingo que existe «una importante cantidad de pruebas» que demuestran que el nuevo coronavirus que ha provocado una pandemia global comenzó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, el epicentro de la enfermedad, aunque no ha confirmado que hubiera sido manufacturado. «Puedo decir que existe una importante cantidad de pruebas de que este virus procedió de un laboratorio en Wuhan», ha declarado Pompeo en una entrevista en la cadena estadounidense ABC. Lea la noticia completa aquí .

17.25

«Con los pubs cerrados, en casa y hablando de posibles precios de cerveza baratos en la costa española en el futuro», muchos británicos «no quieren dejar de soñar» y tienen en sus mentes a Benidorm como destino preferente. Eso al menos reflejan las búsquedas que hacen a través de TravelSupermarket. El destino que más interés despierta entre los que ya planifican su turismo para la salida del confinamiento por el coronavirus es el municipio a la Costa Blanca alicantina, para localizar precios de paquetes de vacaciones antes de fin de año. Lea la noticia completa aquí .

17.20

En su seguimiento de la evolución global de la pandemia, la prensa alemana duda acerca de los datos de infecciones en España. El prestigioso Süddeutsche Zeitung de Múnich, diario de referencia de la prensa progresista germana, calificaba ayer de datos «no plausibles» la cifra de contagios en nuestro país, en un artículo firmado por los periodistas especialistas en datos Christian Ende y Benedict Witzenberger. Lea la noticia completa aquí .

16.55

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha lamentado la falta de transparencia del Gobierno sobre muchos aspectos del desescalamiento, entre ellos los umbrales o indicadores para pasar de una fase a otra y le advirtió que si pide prolongar el estado de alarma para una hoja de ruta ideológica y posicionamiento político que no cuenten con ellos. «Desde ahora ésto no va a ser un cheque en blanco», aseveró en declaraciones recogidas por EFE.

16.45

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, ha descartado la entrada de Menorca e Ibiza este lunes en la Fase 1 de la desescalada, porque "haría falta una orden Ministerial que no se ha producido», informa Europa Press. Según ha expresado Armengol en la rueda de prensa de este domingo, posterior a la reunión telemática que mantiene semanalmente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el resto de presidentes autonómicos, «el Gobierno central no ha respondido por escrito a la petición formulada por esta comunidad autónoma aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que se sigue estudiando para que ambas islas puedan entrar cuanto antes en la Fase 1».

16.39

En entrevista con ABC, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que está de acuerdo con la necesidad de prorrogar el estado de alarma, pero ha solicitado al Gobierno que mantenga una comunicación más fluida: «No puede ser un cheque en blanco, tiene condiciones. Debe haber diálogo efectivo en el Parlamento, una mayor coordinación y un trabajo previo con las comunidades, con más apoyo económico». Lea la entrevista completa aquí .

16.29

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido, durante la octava videoconferencia de los presidentes regionales, que si se toman «medidas arbitrarias», a la hora de poner en funcionamiento la hostelería, bares, restaurantes, puede haber a final de año más de un millón de parados en la región, que supondrían «disturbios». Lea la noticia completa aquí .

16.20

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este domingo, como ya anticipó el pasado miércoles, que «la comunidad autónoma gallega no puede validar el plan planteado por el Gobierno» para la desescalada ante la pandemia de coronavirus, «ni siquiera publicado en el BOE, al menos mientras no se vaya concretando». «Se está dando un uso desproporcionado a un sistema que debe ser extraordinario» y que «se parece más a un estado de excepción», al fijarse «sine die, sin prefijar fechas máximas y sin limitaciones», expresó el presidente. Lea la noticia completa aquí .

16.15

Según una encuesta elaborada por EY-Parthenon, tres de cada cuatro autónomos se encuentra en apuros al verse afectado su negocio por la crisis del coronavirus. El 25 por ciento declara que no tiene ingresos en estos momentos y un 75 por ciento piensa que su situación va a empeorar en los próximos meses.

15.50

Fin de la rueda de prensa

15.55

A Illa le preguntan por la desiformación de los comerciantes, por las que muchos asegurán que no abrirán y por si no teme que desobedezcan los paso establecidos en cada fase. «Hemos hecho un gran esfuerzo de comunicación y no tememos ninguna desobediencia».

15.50

Sobre el monto del fondo de 16.000 euros, Montero dice que se consultó a las CC.AA. En cuanto al reparto «entiendo que cada comunidad pida lo que le venga mejor. Nosotros queremos repartirlos en base a indicadores sanitarios, de población y para compensar la bajada de ingresos propios, como acto jurídicos documentados».

15.40

«En materia de civismo y ejemplaridad de los ciudadanos nadie puede dar lecciones a España. Están más en posición de darlas», indica Illa.

15.47

Illa, sobre la cogobernanza. «Las comunidades propondrán y después nos reuniremos de forma bilateral». «No podrá haber movilidad entre las islas que entren en fase 1»

15.46

Sobre la previsible falta de apoyo del PP a la prórroga del estado de alarma y si van a hablar con Pablo Casado, Montero dice «nosostros vamos a seguir hablando. No creo que el apoyo dependa de si se ha hablado o no. Es impensable que ese estado no se prorrogue porque supone decir que lo que se ha hecho antes no tiene valor . El instrumento Constitucional que tiene el Estado es ese. No tiene sentido lo contrario. Le aseguro que por hablar no será. Pero para controlar la pandemia debe seguir porque también muchas de las medidas decaerán sin él, como el pago de tributos . ¿Hay algún interés en que eso no se produzca? Seguro que no»

15.42

Illa responde al cambio de criterio en la capacidad de las terrazas. «Estamos a la escucha de forma permanente y en ello se basan las medidas». Montero sobre el uso de portal de Transparencia, dice que se han empezado a activar algunos plazos. « Más transparentes no podemos ser. El Gobierno se somete a sesiones de control y cada 15 ante el Congreso»

15.37

Sobre el estado de alarma, «es imprescindible en la complejísima fase de vuelta a la normalidad porque nos permite controlar la movilidad, el principal vector de contagio», subraya Illa. «Por eso Sánchez se somete al veredicto de la Cámara baja».

15.35

Illa sobre 14 contratos a una empresa con domicilio desconocido, y que está publicado en el BOE hoy, subraya que «es un error y será corregido. Claro que tiene domicilio».

15.32

Illa no ve la necesidad de que sea obligatorio el uso de mascarilla en la calle, como pide Torra. Sobre la reunión bilateral que ha pedido a Sánchez se hará cuando la agenda lo permita, precisa Montero

15.31

Montero, sobre los criterios sobre el reparto de los 16.000 millones a las comunidades. «Ya han recibido 7.900 millones más que en 2019». Sobre los 10.000 millones destinados a Sanidad, se repartirán en función del gasto. Los mil millones en materia social, en base al criterio poblacional y los otros 5.000 que corresponden a la bajada de ingresos propios, se distribuirán de forma equilibrada»

15.26

Illa subraya que se han hecho desde el inicio de la pandemia 1,5 millones de test. Y en esta semana 271.000 test rápidos y 290.597 PCR. «Estamos en la banda ancha de lo países con más test».

15.23

Montero, sobre la liberalización de los fondos ICO que no acaban de llegar. «Se hace de forma paulatina para que el tejido productivo funcione de la mejor manera. 35.000 millones han llegado a ese sector»

15.21

Sobre la duración de la crisis, alude a que no se sabe cuándo volveremos al crecimiento de febrero. «Es un país fuerte y esperemos que el PIB crezca lo antes posible»

15.20

Sobre el pacto de reconstrucción, Montero dice que corresponde a los grupos ponerse de acuerdo mientras se ataja la pandemia haciendo uso del estado de alarma.

15.17

Comienzan las preguntas. Interpelan sobre qué otros instrumentos ahí en caso de que no se apruebe el estado de alarma en el Parlamento. «Hemos pasado del 35% de incrementos de los casos por 10.000 habitates, al 0,9% y esa medida frena la movidad. Es clave y así lo pediremos a la Cámara soberana»

15.16

«La nueva normalidad es aprender a convivir con el virus». Illa destaca la ejemplaridad de los españoles y pide que sigan en la misma línea para adaptarnos a la nueva situación y reiniciar la actividad económica.

15.15

Alude a la orden que obliga al uso de mascarillas en transporte público, aviones y taxis. Por eso el Gobierno repartirá 14,7 millones de mascarillas.

15.12

Mañana entran en la fase 1 tres Islas Canarias (La Gomera, Hierro y la Graciosa) sin ningún caso desde hace 28 días y una en Baleares (Formentera). En ellas se permite la reunión de hasta diez personas. En los velatorios aumentará la capacidad y podrán asistir a espacios de culto un tercio. Los comericos podrán abrir sin cita previa. Se autorza la apertura de mercadillos con una cuarta parte de los puestos, y las terrazas hasta un 50% de su capacidad.

15.10

También se permiten obras menores en viviendas deshabitadas.

15.09

Alude a las órdenes que entrarán en vigor mañana en la fase 0. Una de ellas la apertura de comercios con una superficie menor de 400 m2 con cita previa, con atención preferente a mayores, dos desinfecciones al día, etc. En hostelería y restauración se permite el reparto y recogida de comida. También abrirán los archivos. La atención será telemática pero en caso necesario, podrá ser presencial con restricciones. En el deporte de alto nivel se permiten entrenamientos al aire libre con el límite de la provincia en la franja horaria establecida pero dos veces al día. Se exige acreditación obligatoria. En el fútbol se permiten entrenamientos con medidas especiales

15.05

Explica la orden de cogobernanza en contacto con las CC.AA. en la etapa de transición. «Hay un panel de indicadores que servirán de referenncia para pasar de fase o ir más lento. Habrá reuniones bilaterales con cada comunidad. La unidad territorial de referecia será la provincia o la isla pero se puede considerar otras situaciones para ser analizadas con un semana de adelanto». Una de las referencias para el cambio de fase será la capacidad de U CIS, con 1,5 y 2 camas por cada 10.000 habitantes o las destinadas a enfermos agudos, circunstancia que tendrá que ser comunicada con cinco días de antelación. También contar con el número suficiente de profesionales y su reorganización.

14.59

«El estado de alarma ha funcionado, Arrancó el 14 de marzo y ha permitido a los españoles tomar el control de la epidemia». «Es necesario para seguir controlando la panndemia y dotar a los ciudadanos de un conjunto de reglas comunes, para que si hay un rebrote, tengamos a mano ese mecanismo en la etapa de desescalada»

14.57

Turno de Illa. Habla sobre los datos positivos del día. «Seguimos con más recuperados que nuevos infectados, el doble en concreto. Si bien lamenta los 164 fallecimientos, Hemos alcanzado los objetivos previstos, lo que demuestra la eficacia en la gestión y la respuesta ciudadana ya que se ha doblegado la curva»

14.55

Explica el tercer tramo de créditos ICO por valor de 24.5000 millones. Será aprobado el martes en el Consejo de Ministros.

14.54

Se distribuirán en tres tramos, un primero de 6.000 millones. Después, otros 10.000 serán para gasto sanitario en función del impacto de la pandemia. A la parte socia se destinarán mil millones y otros 5.000 a fondos de recuperación. «Se trata de la mayor inyección de liquidez jamás anunciada»

14.51

«Hoy se les ha comunicado la puesta en marcha de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para no dejar a nadie atrás en materia sanitaria ni social. Son transferencias directas, no sustituye al FLA u otros, es un fondo adicional» «Evitarán que las CC.AA. apliquen recortes»

14.47

Recuerda que los recursos de financiación no se verán mermados y las CC.AA. ingresarán 115.000 millones de euros, por lo que no se tienen en cuenta el impacto de la crisis. «Cobrarán en torno a 9.000 millones más sin haber aprobado los PGE»

14.44

Montero alude a «la obligación de colaborar sin intereses partidistas y con esa voluntad acude Sánchez a la conferencia y escucha a los presidentes y se incorporan algunas de sus propuestas».

14.40

Montero alude al moderado optimismo por el comportamieto de los españoles en las salidas escalonadas, por lo que se han evitado aglomeraciones. «No podemos bajar la guardia; los datos reflejan que los esfuerzos dan resultados y debemos seguir sacrificándonos»

14.36

Además de las medidas económicas, ante la falta de diálogo y las críticas realizadas a Sánchez por imponer e informar todos los domingos a los resposables autonómicos de sus decisiones, el presidente, como ya indicó ayer, les ha ofrecido un procedimiento de cogobernanza para la desescalada. Con ello pretende obtener el sí en la aprobación del estado de alarma en las Cortes.

14.23

La octava conferencia con los presidentes autómicos ya ha finalizado. Se está a la espera de la comparecencia de la portavoz del gobierno y ministra de Sanidad, María Jesús Montero, y el titular de Sanidad, Salvador Illa.

14,21

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el tercer tramo de avales para empresas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total de 24.500 millones de euros, según ha explicado Sánchez a los presidentes regionales, tal y como anunció ayer. Estos fondos estarán destinados a la concesión de créditos y el 50% del importe total irá a parar a financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% r estante será para las grandes empresa s. De esta manera, de los 60.000 millones movilizados en los tres tramos, habrá reservados 40.000 para pymes y autónomos y 20.000 millones de euros para el resto de empresas.

14.12

Varios presidentes de comunidades han trasladado a Sánchez que el fondo anunciado de 16.000 millones no reembolsables para las comunidades autónomas es «insuficiente» para hacer frente a los gastos por la pandemia del Covid-19. El presidente del Gobierno les trasladó algún detalle del fondo que avanzó ayer, así como el tercer tramo de líneas ICO por valor de 24.500 euros para autónomos, pymes y empresas. En esta octava conferencia, el presidente ha respondió de manera individual a cada uno de los cinco primeros presidentes autonómicos ( País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Cantabria ), lo que ha despertado cierto malestar entre varios mandatarios restantes

14.00

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha anunciado la reapertura, a lo largo de la próxima semana, de las mezquitas en 132 zonas del país consideradas «de bajo riesgo» en relación a la pandemia de coronavirus que ha dejado ya, según el balance de este domingo, en torno a 6.203 muertos y casi 98.000 afectados . Según ha informado el portavoz del Ministerio de Salud, Kianush Jahanpur, 47 iraníes han muerto en las últimas 24 horas -por 65 en el balance diario previo-. El total de contagiados es de 97.424 , con 78.422 recuperados y 2.690 críticos. Se trata de 976 casos nuevos.

13.45

Los presidentes de País Vasco, Cataluña y Galicia, Iñigo Urkullu, Quim Torra y Alberto Núñez Feijóo, han transmitido a Sánchez en la octava conferencia que mantienen que son contrarios a que se alargue el estado de alarma. Solicitan que se recupere la normalidad y se ponga fin al mando único. Torra ya exigió ayer al presidente del Gobierno que le devuelva las competencias de Sanidad y de Interior. Urkullu le pide que opte por la «codecisión» y considera un uso «desproporcionado de esa medida». Andalucía se muestra en parecidos términos.

13.33

El Consell de Formentera ha abierto un espacio web para informar sobre la desescalada y sobre las ayudas que se pueden solicitar a las diferentes administraciones por la situación de emergencia generada por pandemia de COVID-19. El objetivo del nuevo portal (conselldeformentera.cat/covid19) es que la ciudadanía pueda consultar toda la información en un mismo lugar. Ahí están actualizadas las novedades en las fases de las desescalada de manera gráfica y accesible, así como información sobre las ayudas a los colectivos vulnerables.

13.31

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su intervención en la videconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez para recordar que el«estado de cogobernanza» al que aludió el presidente del Gobierno, de cara a estudiar con las comunidades la aplicación del plan de desescalada ante la pandemia de coronavirus, «hasta el momento no se ha producido», según informan fuentes de la Xunta. Lea la información completa aquí .

13.25

La Guardia Civil ha detenido a dos traficantes de drogas en Manresa (Barcelona) que circulaban durante el confinamiento con una furgoneta cargada con 46,6 kilos de marihuana simulando que se trataba de un vehículo de servicio de entrega urgente de medicamentos a farmacias. Lea la información completa aquí

13.18

La Policía de Malasia arrestó este domingo a inmigrantes indocumentados y refugiados, la mayoría de Pakistán, Bangladesh e Indonesiaen una zona afectada por la Covid-19 en Kuala Lumpur, donde el viernes ya detuvieron a 500 trabajadores extranjeros irregulares. «Cientos de inmigrantes y refugiados han sido arrestados por las autoridades de Inmigración en otra operación en la ciudad esta mañana», ha indicado hoy en su cuenta de Twitter la ONG Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN).

12.57

El secretario general del PP propone que los ERTE por fuerza mayor se prolonguen «más allá del estado de alarma». «Necesitamos una vuelta paulatina a la normalidad que no se lleve por delante el empleo y las empresas». Considera que «un estado de alarma permanente no puede ser la forma de gobernar». « No puede ser que el único plan del presidente del Gobierno sea tener un poder omnímodo », asegura. Califica de «descorazonador» escuchar decir a Sánchez que no tiene plan B, pero afirma que «España sí tiene un plan B, que se llama Pablo Casado». Lea toda la información aquí .

12.53

La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) ha conmemorado este domingo, día mundial de la Libertad de Prensa, recordando a los más de 300 periodistas encarcelados en todo el mundo bajo el lema «Periodismo en confinamiento », en referencia a las actuales medidas de reclusión por el coronavirus. «En muchos países puedes acabar en la cárcel por contar la realidad, contradecir al poder, desvelar corruptelas o, simplemente, por expresarte de forma individual», lamenta la organización.

12.47

En cuanto a los contagiados, la Comunidad de Madrid también es la región que más positivos diagnosticados por PCR ha registrado, con 62.205 infectados, seguido de Cataluña, con 50.234; Castilla y León, 17.283; Castilla-La Mancha, 16.017; País Vasco, 12.938; Andalucía, 12.175; Comunidad Valenciana, 10.436; Galicia, 8.967; Aragón, 5.164; Navarra, 4.902; La Rioja, 3.952; Extremadura, 2.844; Asturias, 2.305; Canarias, 2.221; Cantabria, 2.205; Baleares, 1.908; Murcia, 1.492; Melilla, 117; y Ceuta, 101.

12.44

Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo la región que más fallecidos ha registrado hasta el momento, con 8.332 muertes por coronavirus, seguida de Catalunya, 5.185; Castilla-La Mancha, 2.565; Castilla y León, 1.800; País Vasco, 1.329; Comunidad Valenciana, 1.264; Andalucía 1.256; Aragón, 761 ; Galicia, 563; Navarra, 462; Extremadura,460; Asturias, 280; La Rioja, 335; Baleares, 197; Cantabria, 195; Canarias, 140; Murcia, 134; Ceuta, 4; y Melilla, 2.

12.27

En nuestro país hay seis comunidade autónomas, además de Ceuta y Melilla, que han reportado menos de diez casos de contagio: Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias, Murcia y La Rioja. Mientras, solo Cataluña y Castilla y León superan el centenar

12.11

«Será difícil que tengamos una inmunidad de rebaño en los próximos meses. Ahora se están haciendo los estudios de seroprevalencia que dirá el grado de inmunidad, pero no sabemos su efectividad. Por tanto, no nos podemos basar en eso. La probabilidad es baja. En cuanto a la vacuna, dicen que estrá disponible a final de año. Lo que sí sabemos en que en los estudios con persona de alto riesgo no son suficientes para confiar en el control a través de la inmunidad de rebaño. El confinamiento ha sifo muy eficaz y ha reducido el impacto del Covid-19» «Hay que esperar los datos del estudio de seroprevalecia»

12.06

Sobre el uso obligatorio de mascarillas, dice que es difícil mantenerla en el caso de niños o enfermos con problemas respiratorios en la vía pública. «No obstante, la obligatoriedad en el transporte público es para todos».

11.59

Simón responde a si la transición diseñada por Sánchez está siendo demasiado rápida. «Llevamos siete semanas de confinamiento, los núcleos de transmisión son pequeños y fácilmente controlables. La reducción de las restricciones generan movilidad. Hay una cierta disociación entre ella y el número de casos. No se ve un incremento. Eso podría implicar que las edidas de protección y la resposabilidad individual están teniendo un gran impacto. Habrá que esperar para evaluarlas». Precisa que no sabe si es rápida o no la transición. Espera que no se cometan errores. «La duda de ir rápido siempre estará, al igual que lo contrario. No es fácil porque hay que compaginar esta medida con los efectoss económicos. El tiempo lo dirá».

11.56

«Hay una alta probabilidad de nuevos rebrotes. Con esa idea hay que trabajar en el fututo. En las residencias hay que tenerlo muy en cuenta. Con el trabajo de control que estamos haciendo esperamos que sean pequeñas, se atajen rápido y si hay una segunda ola epidémica no alcance la misma magnitud. Podría ser, pero dependerá de como reaccione el sistema sanitrio y de cómo nos comportemos todos »

11.51

Sobre las declaraciones de la ministra Teresa Ribera, que apunta a que l a peor calidad de aire afecta al aumento de los contagios , Simón dice que algunos estudios lo corroboran, al igual que los que dicen que el clima o tiepo influyen en la enfermedad. «Tienen cierta base, pero son difíciles de interpretar. El problema es que estos estudios son ecológicos y al trasladarlos al plano indivudual no se sabe cómo afecta al contagio. Ese segundo paso no se ha realizado con el Covid-19».

11.48

Empiezan las preguntas. No cuadran las cifras de contagios en Madrid, que son 19 con la de hospitalizados. «Pueden ser que sean enfermos leves que haya requerido hospitalización, un descuadre de cifras o a los nuevos diágnosticos con test PCR y rápidos. Con todo, la tendencia es descendente. Esta situación de los datos habrá que corregirlas en toda las comunidades»

11.47

«Estamos en fase de transición en España, al pasar a la fase 0 y a la 1 determinadas islas. Es un paso pequeño pero importante hacia esa transición para la nueva normalidad para valorar nuevos rebrotes u olas epidémicas en otoño »

11.42

Comparece en solitario el director del Centro de Emergencias y Alerta Sanitaria, Fernando Simón. Estamos ante la cifra más baja de contagios con 164 fallecidos y 838 contagios nuevos. Son cifras muy buenas. No obstante, pide prudencia ya que estamos en fin de semana. En estos últimos 14 días se han registrado 54 casos por 100.000 habitantes. España es el país con menos incremento de casos. "Estamos en muy buena situación. Lo peor está ahora en EE.UU. y Sudamérica"

11.39

La Policía de Madrid, en esta pasada noche, ha tenido que intervenir y sancionar a quienes participaban en una treintena de botellones en casi todos los distritos de la capital. Los sancionados se fueron a sus casas con dos multas, en total de 1.000 euros: una por incumplir el estado de alarma y otra por beber en la calle. Lea al información completa aquí.

11.35

Las autoridades estadounidenses han informado de un total de 65.069 casos de muertes confirmadas por el nuevo coronavirus, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins correspondiente a ayer sábado. La institución con sede en Baltimore ha contabilizado además 1.104.345 positivos de coronavirus en todo el país, aproximadamente un tercio de todos los detectados a nivel mundial. Además ha dado cuenta de 164.015 pacientes que han recibido el alta.

11.29

Más de 2.100 empresas se han sumado a través de donaciones económicas o colaboraciones en especie al Plan Cruz Roja Responde frente al Covid-19, que la organización humanitaria puso en marcha el pasado 14 de marzo para ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad frente a la pandemia. Del total de 2.127 colaboraciones (a fecha de 29 de abril), 268 son de grandes empresas a nivel nacional y fundaciones internacionales y 1.859 son empresas locales , en su mayoría pymes, según ha explicado el director de Alianzas con Empresas y Captación de Cruz Roja, Jaime Gregori.

11.20

Francia impondrá una cuarentena de 14 días a las personas que lleguen del extranjero, sean francesas o no, para evitar la propagación del coronavirus. Quienes sean diagnosticados como positivos tendrán que permanecer aislados hasta 30 días . Los que no acepten cumplir con esas reglas, serán devueltos al lugar del donde venían. Estas reglas figuran en un proyecto de ley presentado este sábado por el Gobierno para prolongar el estado de alerta sanitario durante dos meses más, hasta el 24 de julio. Uno de los elementos más polémicos del proyecto de ley es la creación de ficheros de los contagiados para permitir trazar sus contactos y evitar nuevos focos

11.10

1.654 personas fueron dadas de alta en las últimas 24 horas, por lo que la cifra global de recuperados es ya de 118.902.

11.09

Los positivos por Covid-19 en los sanitarios siguen creciendo y se elevan ya a 42.111, 326 más que ayer sábado.

11.08

El número de infectados en las últimas 23 horas han sido 833, según las pruebas PCR, por lo que el total de casos asciende a 217.466.

11.02

Los últimos datos de ayer en nuestro país cifraban el número total de contagios en 216.582, con los 1.147 nuevos y la cifra de fallecidos superaba la barrera de los 25.000 muertos con 25.100. Ahora hay que sumarle los 164 nuevos, por lo que hacen un total de 25.264 . El número de contagios es inferior a los mil registrados en las últimas 24 horas, según ha informado Pedro Sánchez en la octava reunión que mantiene con los presidentes autonómicos

10.41

España suma 164 muertos, la cifra más baja desde que se decretó el estado de alarma. De este modo, nuestro país encadena varios días seguidos con cifras inferiores a los 300 fallecidos. Son 112 fallecidos menos que ayer, ya que se registraron 276. El 18 de marzo el número de decesos alcanzó los 169.

10.28

La evolución favorable de la curva de contagios las últimas semanas en Italia, así como la reducción de la presión sobre los hospitales es lo que ha llevado al Gobierno de Giuseppe Conte a decretar el inicio del desconfinamiento y la reactivación parcial de la economía a partir de mañana lunes. Este sábado se informó de 192 muertos en un día, la cifra mas baja desde el 14 de marzo. Italia tiene 28.710 muertos; los contagios desde que se detectó el primer caso autóctono el 21 de febrero ascienden a 2 09.328, mientras que 79.914 personas ya se han curado.

10.25

El Corte Inglés impulsará el reparto a domicilio de platos preparados a través de Deliveroo tras implementar un meticuloso plan de seguridad para evitar cualquier riesgo en relación al Covid 19. La compañía arranca esta iniciativa en Madrid, Vigo, Coruña, Barcelona, Málaga y Marbella. La implantación de este plan incluye una serie de medidas adicionales tanto en el proceso de elaboración de los platos, como en el envío al domicilio del cliente. Así, se ha incorporado la utilización de envases precintados con un nuevo sistema de control y embolsado con etiqueta testigo para evitar la manipulación por terceros.

10.16

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha revelado que el deterioro de su salud por la Covid-19 a principios de abril llevó a su Gobierno a diseñar una estrategia para afrontar su posible muerte.«Fue un momento muy duro, no lo voy a negar. Tenían una estrategia para lidiar con un escenario del tipo muerte de Stalin », afirma el jefe de Gobierno en una entrevista que publica este domingo el tabloide «The Sun On Sunday«. Johnson, de 55 años, estuvo tres días ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital St Thomas de Londres, donde los médicos le administraron « litros y litros de oxígeno », explicó.

10.12

Los mercados estarán pendientes esta semana de una nueva tanda de indicadores macroeconómicos y de resultados empresariales, de la reunión del Banco de Inglaterra y de cualquier novedad en la lucha contra el coronavirus y en los procesos de desconfinamiento. Después de los datos negativos sobre crecimiento económico y empleo del primer trimestre en Europa y EE.UU., la atención se centrará ahora en los indicadores de abril. En Europa el foco estará puesto en la reunión del Banco de Inglaterra, prevista para el jueves, en la que no se esperan rebajas adicionales de los tipos de interés ; y en los datos definitivos de los índices de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de abril en la eurozona.

10.06

Las peluquerías, los centros de estética o de fisioterapia son algunos de los primeros negocios que van a poder abrir a partir de este 4 de mayo en todas las provincias que comiencen en la fase 0, pero muchos retrasarán su apertura para estar totalmente preparados para atender las largas listas de espera de clientes

10.00

La Xunta permitirá que los ayuntamientos celebren mercados locales de productos agroalimentarios de proximidad a partir mañana, lunes 4 de mayo, aunque «siempre bajo estrictas condiciones de seguridad».

9.53

Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España han recibido durante este fin de semana 14,5 millones de mascarillas, de las que 6 millones se repartirán en los nodos de transporte, 7 millones a los ayuntamientos y las restantes, 1,5 millones, a entidades sociales en los territorios, según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Desde este lunes, el Gobierno desplegará un «amplio operativo» en todas las comunidades autónomas para reforzar y dar cumplimiento a la medida anunciada el sábado por el presidente del Gobierno, que establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público.

9.36

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detallará este domingo a los presidentes autonómicos el «fondo especial para la reconstrucción» dotado con 16.000 millones de euro s y «no reembolsable » que el Ejecutivo construirá para atender la petición de recursos de las regiones. Así lo adelantó el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa ofrecida ayer en el Palacio de la Moncloa y en la que confirmó que el próximo miércoles, 6 de mayo, solicitará al Congreso de los Diputados que autorice una nueva prórroga del estado de alarma.

9.13

La Red de Museos Municipales de Madrid, dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte, comienza este domingo un ciclo de visitas virtuales a sus colecciones, una iniciativa con la que se pretende incrementar la oferta cultural que el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de todos los ciudadanos para su deleite en estos momentos de confinamiento. Estas visitas se podrán seguir en el canal que Memoria de Madrid tiene en Youtube. 'Visitando mi colección', como se ha denominado esta actividad, acerca al público la riqueza de las colecciones municipales y su interés histórico y artístico para poder valorar nuestro patrimonio en todos sus aspectos. Con explicaciones narradas por los conservadores de los museos, el espectador se acercará a algunos de los elementos más singulares de los diferentes espacios y colecciones municipales, señala el Ayuntamiento en un comunicado.

8.50

Lee aquí las medidas que entran en vigor a partir de mañana.

8.23

Alemania ha vuelto a registrar menos de un centenar de fallecidos diarios por coronavirus aunque el número de casos ha rebasado ya los 162.000, según el último balance de este domingo emitido por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas en el país. De acuerdo con la estimación, un total de 162.496 han registrado positivo por la enfermedad, 793 más respecto al sábado y muy por debajo de los 1.639 contagios diarios registrados en el balance anterior del viernes.

7.45

El Gobierno de Argentina ha distribuido este sábado 275 respiradores y alrededor de 26.000 test de diagnóstico entre las diferentes provincias y en la capital, Buenos Aires, para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, y el de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, han supervisado la entrega, con el objetivo de reforzar el sistema sanitario.

7.00

Con la muerte hoy de un hombre de 39 años se elevaron a 17 los fallecidos por el Covid-19 en Guatemala, país que contabiliza 688 contagios desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo. El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, dio a conocer en cadena nacional el fallecimiento del hombre y confirmó además 44 casos nuevos del coronavirus detectados en las últimas 24 horas.

6.50

Honduras superó este sábado los 1.000 casos de contagios con coronavirus, mientras que los muertos suman 76, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El informe oficial señala que de 315 pruebas de laboratorio practicadas hoy, 111 dieron positivo, con las que los contagiados aumentaron a 1.010, a los que se añade un fallecido, para sumar 76 desde que se confirmaron los primeros tres casos en el país, en la segunda semana de marzo.

6.30

La pandemia mundial de coronavirus ha dejado ya un total aproximado de 3.402.409 contagios y el número de fallecidos es de 242.010, según el balance actualizado a este sábado a las 21.30 por la universidad estadounidense Johns Hopkins. Un día más, Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia, con un ritmo de crecimiento situado de nuevo en los 30.000 casos diarios y ya por encima de los 1.122.000 positivos. El número de fallecidos es de 65.908, mientras que solo en la ciudad de Nueva York las víctimas mortales se cuentan en 18.491.

6.30

China registró el sábado dos nuevos casos de coronavirus, uno correspondiente a un viajero procedente del exterior y otro a nivel local, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Ayer se había registrado un solo nuevo caso y el jueves doce nuevos contagios, seis procedentes del exterior y otros seis a nivel local. El contagiado llegado del exterior lo hizo a la ciudad oriental de Shanghái mientras que el nuevo caso a nivel local fue en la provincia septentrional de Shanxi.

6.30

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha anunciado este sábado la reapertura de actividades económicas en el país en cuatro fases, tras la paralización sufrida por el estado de emergencia nacional declarado para contener el avance del coronavirus. «Hemos aprobado un decreto supremo bastante importante. Este se refiere a la reanudación de algunas actividades económicas en este mes de mayo que hemos iniciado», ha afirmado Vizcarra en rueda de prensa.

6.30

México alcanzó los 22.088 contagios y las 2.061 muertes por Covid-19 con los 1.349 nuevos casos y las 89 defunciones que fueron notificados este sábado, informó el Subsecretario de Promoción de Salud, Hugo López-Gatell. Los casos de esta jornada representaron un incremento de 6,5 % en relación con los 20.739 notificados el día anterior, según los datos del informe técnico presentados pro López-Gatell en una rueda de prensa en Palacio Nacional.

6.30

El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, el republicano Mitch McConnel, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han rechazado este sábado en un comunicado conjunto la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer pruebas de coronavirus a los congresistas estadounidenses. Ambos líderes han declinado esta opción al asegurar que se tienen que dirigir los recursos donde más se necesiten. «El Congreso agradece la generosa oferta de la Administración de ofrecer pruebas rápidas de Covid-19 en el Capitolio, pero respetuosamente en este momento rechazamos la oferta», han señalado.

6.30

Argentina confirmó este sábado 149 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios se incrementó a 4.681, mientras que los muertos suman 237, tras registrarse hoy ocho nuevos decesos por coronavirus. El informe diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a cinco mujeres, una de 93 años, residente en la provincia de Buenos Aires, tres en la capital, de 83, 84 y 91 años; y otra de 55 años, en la provincia de Chaco (norte); y tres hombres, dos en la capital, de 87 y 83 años, y otro de 79 años, en la provincia de Córdoba (centro).

6.30

Brasil registró hasta este sábado un total de 6.750 muertes por coronavirus, con 421 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, mientras el presidente Jair Bolsonaro salió de nuevo de paseo en contra de las recomendaciones sanitarias. El Ministerio de Salud informó en su balance diario de que el número de casos confirmados por Covid-19 aumentó en 4.970 el último día, lo que elevó el total de contagios en el país hasta los 96.559.

6.30

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este sábado que el coronavirus está «circulando activamente» por el Yemen, el último país árabe en confirmar contagios y que, hasta el momento, ha registrado siete casos y dos muertes. «Anticipamos que el virus está circulando activamente por el país, dijo hoy la oficina regional de la OMS en un comunicado. La agencia de Naciones Unidas aseguró que «está movilizando recursos adicionales» para hacer frente a la pandemia en el Yemen, devastado por más de un lustro de guerra y con un sistema sanitario «frágil y que se enfrenta a una escasez catastrófica».

6.30

La Dirección General de Salud francesa ha informado este sábado de 166 fallecidos en las últimas 24 horas y son ya un total de 24.760 las muertes relacionadas con Covid-19 desde el comienzo de la pandemia. El viernes las autoridades galas informaron de 218 fallecidos. En concreto hay 15.487 pacientes muertos en el hospital y 9.273 en instituciones sociales y socio-sanitarias como residencias de mayores. En cuanto a las hospitalizaciones, la cifra ha bajado nuevamente con 25.827 ingresados, 453 nuevos pacientes este último día. En total se han reducido en 60 el número de pacientes hospitalizados.

6.30

Cataluña ha alcanzado la cifra de 10.452 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, al haber sumado 52 nuevas víctimas en las últimas 24 horas, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.044 han muerto en una residencia de mayores, 130 en un centro sociosanitario y 582 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.