Con humor todo es más llevadero. O así lo piensan quienes estos días llenan las redes sociales y los grupos de Whatsapp de memes sobre el coronavirus. Varias cuentas en Twitter amenizan además estos tiempos de pandemia. No es de extrañar, pues uno de los aspectos que más caracteriza a España y sus habitantes es la capacidad de convertir cualquier situación, por dramática que pueda llegar a ser, en humorística. «Creo que está propiciado por el miedo que tenemos», considera José Elías Fernández, miembro del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, para quien el humor «es una de las recetas más importantes contra el miedo».

A su juicio, la risa nos lleva además a estar más sanos psicológicamente y evitar así esa histeria que la situación provoca en muchas personas. «Hay que huir de la tristeza que viene dada por pensamientos negativos y eliminar el estrés mediante el humor», asegura este psicólogo.

Ya me han dejado sin Fallas. — Coronavirus (@CoronaVid19) March 10, 2020

Pero no solo a nivel colectivo, sino también a nivel individual es crucial no perder el humor en una situación así. «Es importante crear un ambiente donde haya risa o alegría, y para ello los memes ayudan», sostiene Fernández, que insiste en que aunque reirse a costa del coronavirus puede parecer algo irresponsable, es todo lo contrario: «Parece que en España aún está asociado a la despreocupación, y no es así, todo lo contrario. El humor nos da posibidades para ser creativos a la hora de actuar».

Pero no todo vale. «Aunque también hay humor negro, lo que interesa es que sea un humor blanco, liso, que nos permita ver las cosas desde una óptica natural», mantiene este experto, pues el humor negro puede llegar a «meter más miedo». Esta tesis la sostiene también su compañera Elena Daprá, para quien es fundamental que el humor sea blanco, es decir, «con inocencia, abierto y transparente.

Sobrepasar límites

«El humor blanco nos sirve sobre todo para evacuar emocionalmente», asegura Daprá, para quien esta «evacuación» es esencial. «Hay una preocupación excesiva que está generando ansiedad y estrés», sostiene esta psicóloga, que aboga por la risa para combatir los nervios, siempre y cuando se utilice de forma correcta. El humor negro, explica, puede llevar al efecto contrario «porque puede sobrepasar los límites y convertirse en algo dañino».

Son varios los colegios de psicólogos de distintas comunidades autónomas que en los últimos días han emitido decálogos para ayudar a afrontar la epidemia. Una de las pautas que dan es mantener cierto grado de humor para alejar el miedo. «Lo que hace es desdramatizar. Normaliza la situación, y aparte rebaja tensión», remarca Daprá.