Italia sale a los balcones a cantar para contagiarse de alegría ante el coronavirus

El contexto, el ánimo, es casi de guerra. Italia, el país más afectado por el coronavirus de Europa, trata de hacer frente a la pandemia, que ya ha causado 1.266 muertes y ha contagiado a 17.660 personas, especialemente en el norte.

Para contener los contagios, el Gobierno se ha visto obligado a restringir los movimientos, y nadie puede salir de casa en todo el país salvo por estrictos motivos como trabajo, salud o hacer la compra, y se mantienen cerradas todas las tiendas que no sean esenciales, como las farmacias.

Pero el alma italiana es un alma festiva, y el ingenio y la alegría son sus armas. Y el canto. Ayer, por ejemplo, vimos en las redes como rebotaba un vídeo en el que se puede escuchar a un grupo de residentes de Siena entonando el «Canto della Verbena», un himno de esta hermosa ciudad de la Toscana. «En Siena, la ciudad a la que estoy muy apegado, te quedas en casa pero se canta juntos como si estuvieras en la calle. Me ha conmovido», dice el tuitero que subió el vídeo.

O este otro ejemplo tan emotivo, un barrio romano entero cantando una popular canción italiana «Volare» desde sus balcones y saludando el uno al otro. «Un increíble flash mob para elevar el espíritu en estos tiempos de locos», dice la tuitera que ha subido el vídeo esta vez.

A whole Roman neighborhood singing a popular Italian song “Volare” from their balconies and waving at each other. An amazing flash mob to lift the spirit in these crazy times ❤️ #Italy#coronavirus#forzaitalia#roma#flashmob#lovepic.twitter.com/xjeZTeO0GO