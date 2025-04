Coronavirus España directo: Sanidad notifica 93.822 contagios y 767 fallecidos durante el fin de semana

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 93.822 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana , 7.698 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son muy superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 84.287 positivos. Estos datos suponen l a peor cifra de contagios confirmados en un fin de semana desde que comenzó la pandemia.

La cifra total de contagios en España s e eleva ya a 2.593.382 desde el inicio de la pandemia , según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 884, frente a 828 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 416.042 positivos.

En el informe de este lunes se han añadido 767 nuevos fallecimientos , en comparación con 400 el viernes y 455 el lunes pasado. Hasta 56.2087 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 1.369 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 30.483 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (27.462 el viernes) y 4.284 en UCI (3.908 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 2.842 ingresos (3.713 el viernes) y 1.350 altas (2.685 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 23,94 por ciento (21,63% el viernes) y en las UCI en el 40,38 por ciento (37,61% el viernes).

El expresidente boliviano Evo Morales recibió ayer el alta tras doce días de hospitalización tras haber contraído el coronavirus. Morales señaló que cuando se contagió del virus sintió «un poco de agitación y tos», también dolor de cabeza pero no perdió el sentido del olfato. El expresidente destacó la importancia de la preparación psicológica. «Me concentré acá. Es la vida. Ya no es la vida política. En corto tiempo superamos este problema y ahora es cuestión de reposo», afirmó, según recoge la prensa boliviana.

Cuatro periodistas y dos camarógrafos han muerto en cinco días a causa del Covid-19 en Bolivia, que atraviesa por una segunda ola de la pandemia. Los periodistas Iván Miranda, Óscar Pérez, José Nogales y Jorge Laura, y los camarógrafos Félix Vargas y Lucio Peralta fallecieron entre los pasados 17 y 22 de enero, informó este domingo la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia en un comunicado. Bolivia se encuentra desde hace unas semanas en una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus con reportes que superan los 2.000 casos por día, algo que no ocurría desde julio y agosto del año pasado.

La Policía de Países Bajos informó de la detención de más de un centenar de personas en varias ciudades, con motivo de las protestas que se produjeron ayer en contra de las nuevas restricciones impuestas para frenar la pandemia, que ha dejado ya cerca de 963.000 contagios y más de 13.600 fallecidos. Al igual que ocurriera la semana pasada, la Policía de Países Bajos ha vuelto a intervenir con contundencia sobre una manifestación no autorizada en la Museumplein, la plaza de los Museos, convocada en contra de las nuevas restricciones contra el coronavirus, utilizando cañones de agua y cargando a caballo y con perros. En la primera noche con toque de queda la Policía ha tramitado más de 3.600 multas y ha realizado una veintena de detención por violarlo.

La Comunidad de Madrid prohíbe desde este lunes las reuniones de personas que no sean convivientes en las casas y adelanta el toque de queda de las 23 a las 22 horas, el máximo que permite el decreto del estado de alarma. Además, como medida para frenar el avance del coronavirus, la hostelería y el resto de los establecimientos tendrán que cerrar a las 21 horas. En ellos solo podrán reunirse cuatro personas. Así lo anunció el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el viernes durante la rueda de prensa semanal de evaluación de la situación epidemiológica en la región.

"Hoy he dado positivo en las pruebas de COVID-19, a pesar de haber tomado todas las precauciones necesarias y respetado el protocolo de salud", ha lamentado Jerandi.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 18.557, que son los mismos que los registrados el domingo: 11.535 en hospital o centro sociosanitario, 4.446 en residencia, 1.053 en domicilio y 1.523 que no son clasificables por falta de información.

En concreto, la llegada de la vacuna, enmarcada en la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se esperaba para la primera quincena de febrero. Flores ha detallado que la cantidad de dosis no será grande, pero sí "suficiente" para proteger al personal de salud guatemalteco en primera línea.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido este lunes en su defensa de la vacuna contra el Covid prioritaria a «altas magistraturas del Estado», entre las que no incluye a él mismo, ni a ningún consejero o a políticos en general.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, no ha descartado este lunes medidas «todavía más restrictivas» para hacer frente a la expansión «explosiva» del Covid-19 en la comunidad y, aunque ha señalado que «el margen del Gobierno es mínimo», se podría llegar al cierre de la actividad no esencial.

La Comunidad adelantará el cierre de los comercios y el resto de la actividad no esencial a las 18 horas , dos horas antes de lo que estaba permitido, en los municipios con una tasa de incidencia a dos semanas superior a 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Además, esas localidades no podrán abrir los fines de semana .

Cantabria ha registrado cinco fallecidos más por coronavirus, cuatro ayer domingo y uno del día 4 de enero no contabilizado, aunque los casos nuevos han bajado a 97 (72 menos). No obstante, suben a 204 los pacientes hospitalizados (cuatro más) y la ocupación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se mantiene en el 30,33 por ciento.

En rueda de prensa, desde la Real Casa de Correos, la dirigente regional ha indicado que desde su Ejecutivo están poniendo «numerosas medidas» en marcha, «que incluso no se están realizando en otras comunidades autónomas».

El comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus ha acordado este lunes cerrar perimetralmente todos sus municipios, limitar las relaciones sociales a convivientes y suspender toda actividad no esencial, lo que implica el cierre de todos los locales de hostelería, entre otros. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras participar en la reunión del máximo órgano asesor de la Xunta que ha aprobado nuevas medidas para contener la tercera ola de la pandemia.

De este modo, y según las restricciones decretadas por la Junta de Andalucía para el control de la pandemia del coronavirus, desde las 00.00 horas de este miércoles cerrarán sus actividades no esenciales.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha avanzado la posibilidad de que esta semana se pueda confinar algún municipio cántabro si no se rebajan la cifras de los últimos días, que en algunos ayuntamientos rozan los 1.000 casos por 100.000 habitantes.

El estudio, que se ha enviado como preimpresión a bioRxiv y se someterá a una publicación científica revisada por pares, no mostró un impacto significativo en la protección contra la nueva cepa británica. Sin embargo, sí ha evidenciado una reducción de protección de seis veces con la variante sudafricana. A pesar de esta reducción, los niveles de neutralizantes contra la variante sudafricana se mantienen por encima de los niveles que se espera que sean protectores.

La vacuna de Moderna contra el COVID-19 también es efectiva contra las nuevas variantes del virus identificadas en Reino Unido y Sudáfrica, según los resultados de los estudios de neutralización 'in vitro' de sueros de personas vacunadas con esta vacuna.

El Comité de Seguimiento Covid-19 ha decidido adelantar el cierre de actividades no esenciales a las 18.00 horas en ocho municipios y limitar en todo el territorio regional los encuentros en espacios públicos, tanto cerrados como al aire libre, a dos en el caso de ser personas no convivientes.

Pese a que fuentes del Ministerio apuntaron que la petición de cese había sido aceptada, debe ser el Consejo de Ministros el que formalice su baja y apruebe el nombramiento de su sucesor. Fuentes militares esperan que este paso tenga lugar este mismo martes para no alargar más la polémica.

Las clases universitarias en Galicia se reanudarán el próximo 8 de febrero, pero serán únicamente en formato 'online' durante la primera semana. Por su parte, la educacion no universitaria --colegios, institutos y escuelas infantiles-- continuará abierta.

El departamento ha concretado que las defunciones no se han podido incorporar en el registro diario de los indicadores de la pandemia de coronavirus a causa de «un error en el sistema informático de comunicación.

«Sabemos ahora que la variante estaba circulando desde septiembre, aunque se empezó a informar de su existencia en diciembre. La cepa brasileña aún no se ha detectado en nuestro país, aunque sí la sudafricana, aunque su impacto es aún muy marginal».

Simón ha confesado que 20 días después de las fiestas navideñas, hemos observado un «incremento muy agudo» de contagios de coronavirus. Además, ha advertido de que «las UCI no pueden soportar mucho más de lo que están soportando» y que sería necesario intensificar las medidas para frenar la expansión del virus.

Después de referirse al -por pocas horas- ministro de Sanidad, Salvador Illa y dejar claro que no se plantea dimitir, Simón se ha pronunciado sobre el debate de las marcarillas -varios países europeos han hecho obligatorio el uso de las mascarillas FFP2 en lugares públicos-. El director del CCAES ha continuado defendiendo que las llamadas «mascarillas higiénicas» no distan mucho de las quirúrgicas o las FFP2 y prestan una protección «suficiente.