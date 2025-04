Coronavirus España directo: Los médicos desconvocan la huelga de atención primaria en Madrid

Sin embargo, estas cifras no reflejan la incidencia real del virus, ya que el número de casos notificados los domingos y los lunes suele ser menor porque no todas las autoridades sanitarias transmiten datos al RKI durante el fin de semana, informa DPA.

"No es momento de debates partidistas que pongan en cuestión ni el régimen constitucional ni institucional", ha dicho Ábalos en unas declaraciones en Suresnes (Francia) tras asistir a un acto de conmemoración del aniversario del Congreso socialista, donde ha exigido a los populares que no contribuyan a las "divisiones" respecto a las institución del Estado.

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) ha desconvocado la huelga en la Atención Primaria que estaba prevista para mañana tras alcanzar este domingo un acuerdo con la Consejería de Sanidad para mejorar las condiciones de los médicos, ha informado el sindicato en su página web. Tras "una larga e intensa negociación", se han pactado "medidas organizativas, retributivas y de desburocratización para mejorar la delicada situación de los facultativos". Mañana se formalizará el acuerdo. Las negociaciones han dado lugar a "compromisos inmediatos para sacar de las consultas aquella actividad no clínica y no estrictamente médica relacionada con la Covid-19". Así, se conseguirá reducir la sobrecarga para los profesionales. Informa EP.

La evolución de la epidemia en Cataluña y la proyección de la situación para el mes de diciembre ha llevado este domingo a la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, a afirmar que las reuniones familiares de Navidad no podrán ser de más de seis personas y que no se celebrarán las cabalgatas de reyes en su formato tradicional. La consellera de Salud, Alba Verges, ha declarado en una entrevista en la emisora RAC1 que, en la semana que hoy acaba, la Generalitat ha limitado a seis el número de personas que pueden participar en una reunión privada o en espacios públicos, y ha augurado que ese aforo, incluido en el ámbito familiar, se mantendrá en las próximas fiestas de Navidad. "Es muy posible que las limitaciones se mantengan en Navidad, la verdad", ha reconocido Vergés, quien ha señalado que "deberemos hacer un ejercicio, todos y todas, para ver cómo nos vemos, cómo nos espaciamos" en las fiestas navideñas para no juntar a distintas familias en una misma casa, como ocurre tradicionalmente. " No habrá que juntar familias , habrá que 'espaciarlo'. Intentemos hacer un ejercicio muy personal y muy íntimo de cómo hacerlo, porque eso nos permitirá tener fiestas", ha pedido la consellera. Informa EFE.

15:19

Madrid pide al Gobierno criterios homogéneos para toda España

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha pedido al Gobierno central que establezca "criterios homogéneos" para toda España contra la Covid-19 y que "no acuda a la arbitrariedad para perjudicar a unos ciudadanos y no a otros". La Comunidad de Madrid ha ampliado las restricciones de movilidad para tratar de frenar la expansión del coronavirus a ocho zonas sanitarias más, pero no las ha extendido a toda la capital, como le pide el Ministerio de Sanidad, que también aconsejó implantar estas medidas en aquellos municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, el Gobierno regional aceptaría cerrar todas las zonas con una tasa de más de 500 contagios pero si es "en toda España", no sólo en la Comunidad de Madrid, y si al mismo tiempo se hacen pruebas PCR en Barajas, AVE y Renfe, que es, según el Ejecutivo madrileño, por donde entran los contagios. Informa EFE.