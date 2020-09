«Muchas empresas han caído y muchas van a caer» El presidente de la CEOE asegura que la sociedad no se merece los vaivenes del Gobierno y avisa de que no firmará una prórroga de los ERTE que excluya a un solo sector

Susana Alcelay SEGUIR Actualizado: 27/09/2020 02:10h

Antonio Garamendi (Guecho, 1958) puede hablar más alto, pero no más claro. No le gusta que el Gobierno quiera meter la tijera en la prórroga de la ERTE y dejar fuera a sectores clave como el comercio o la hostelería y avisa de que si van por este camino no cuenten con los empresarios. En esta entrevista con ABC recuerda que muchas empresas han caído y que muchas van a caer, y se muestra preocupado por el goteo de mensajes que generan incertidumbre y por el daño que se hace a la confianza en España.

—La negociación con el Gobierno para prorrogar los ERTE se les resiste. ¿Hasta dónde están dispuestos a ceder?

—Los empresarios no vamos a