Coronavirus España directo: Cataluña notifica 1.275 contagios y tres fallecidos en las últimas 24 horas

Singapur ha comenzado la primera fase de pruebas con humanos de una nueva vacuna contra la COVID-19 y se prevé que ésta será administrada a unas cien personas la semana que viene en una primera fase que se prologará hasta octubre. La nueva vacuna, que ha recibido el nombre de Lunar-Cov19, está siendo desarrollada por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur y la empresa farmacéutica estadounidense Arcturus Therapeutics, informa este sábado el periódico singapurense The Straits Times. Por el momento, hay 26 vacunas en todo el mundo que se están probando en humanos o han recibido la autorización para hacerlo, mientras que hay otras 139 en fases de investigación previas a la experimentación con personas.

El Consejo de Ministros de Italia ha dado luz verde este viernes al decreto que, entre otras disposiciones, prorroga hasta el 7 de septiembre las «medidas cautelares mínimas» contra la pandemia de coronavirus , que ha dejado en el país casi 250.000 casos y más de 35.000 fallecidos. Según ha explicado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte , permanecerán en vigor la obligatoriedad de utilizar mascarilla en lugares cerrados, el distanciamiento físico de un metro, la prohibición de llevar a cabo reuniones y la higiene. Conte ha precisado en rueda de prensa que no quiere imponer nuevas restricciones en Italia en el marco de la pandemia de Covid-19 , pero tampoco quiere «frustrar los esfuerzos realizados», según ha informado 'Il Corriere della Sera'. Además, a su juicio, estas medidas son «proporcionadas a la situación actual».

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede lavarse las manos" porque España "es ya el país de Europa con más contagios y mayor cifra de muertos por habitante" . "Sánchez no puede lavarse las manos en la segunda oleada de Covid pues la ley mandata su responsabilidad en pandemias", ha apuntado el popular. Así lo ha manifestado este sábado el líder del PP en una publicación en su cuenta de Twitter, en la que ha insistido en que ofrece a Sánchez "reforzar la eficacia jurídica y sanitaria".

El lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, ha pedido a los vascos que actúen con "responsabilidad y corresponsabilidad" para evitar volver a la situación anterior a la "nueva normalidad" y ha subrayado que su gobierno analizará, "en su caso", nuevas medidas que "profundicen en los hábitos individuales y colectivos". "Hemos de hacer todo lo posible por no volver a ello (a la situación anterior a la nueva normalidad). Todo lo posible y todos", ha reclamado. También ha recordado que ayer se comunicaron 428 nuevos infectados en el País Vasco, por lo que "se corre el riesgo de volver a sufrir y a soportar situaciones anteriores al 18 de junio", cuando la Comunidad Autónoma salió del estado de alarma.

El portavoz socialista de Transportes en la Asamblea de Madrid, Agustín Vinagre, ha mostrado hoy su preocupación “por las aglomeraciones que se están registrando en los andenes y coches del Metro de Madrid y ha reclamado “más medios, más trenes y más maquinistas, porque la situación actual es potencialmente muy peligrosa” a consecuencia de la Covid-19". En su opinión, “no resulta razonable que el Gobierno regional apruebe medidas restrictivas para hacer frente a los nuevos brotes de coronavirus, extendiendo el uso de la mascarilla y limitando el ocio nocturno y las reuniones, mientras no hace nada por combatir las aglomeraciones en las instalaciones de Metro de Madrid”.

Los brotes activos en Andalucía ascienden a 102, tras registrarse seis nuevos en las últimas horas, mientras los casos de contagiados con COVID-19 confirmados por PCR han subido de ayer a hoy sábado en 344, según los datos de la Consejería de Salud. De los pacientes confirmados con COVID-19 permanecen hospitalizados 105, once más que ayer, de los que 16 se encuentran en UCI, uno más.

Cientos de miles de alumnos de Gaza volvieron hoy al cole tras meses sin clase por el coronavirus: lo hacen con un mes de antelación para recuperar las materias perdidas en el confinamiento, y bajo medidas para evitar contagios, aunque la franja no registra focos de infección y la pandemia está controlada. En total, Gaza tiene unos 550.000 alumnos repartidos en unos 679 escuelas (402 están administradas por el Gobierno, y 277 por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA). Antes de la apertura desinfectaron las aulas. Los alumnos deben llevar máscarilla y guantes.

La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura notificó este sábado 47 nuevos casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, 24 de ellos en Villarta de los Montes (Badajoz) por lo que decretó su aislamiento. "La autoridad sanitaria ha decretado el aislamiento social de esta localidad con efectos inmediatos", indicó la Junta de Extremadura en un comunicado, en el que añade que se han detectado 213 casos sospechosos y se han descartado 176. Hay ocho pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, y no se han dado altas.

California es uno de los epicentros de la pandemia en Estados Unidos, y las últimas cifras no hacen más que confirmarlo. La región ha rebasado este viernes el umbral de los 10.000 fallecidos hasta convertirse en el tercer estado de los Estados Unidos por número de decesos. Solo Nueva York y Nueva Jersey, los puntos de entrada originales de la Covid-19 en el país, superan sus cifras. Según el Departamento de Sanidad del estado, en las últimas horas California ha registrado 142 nuevos fallecidos (son 10.011 víctimas mortales en total).

Estados Unidos está cerca de alcanzar los 5 millones de casos confirmados de Covid-19, con 4.989.976 contagios, y 162.304 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 63.913 contagios más que el viernes y de 1.252 nuevas muertes, la cifra más alta de fallecidos en los últimos tres meses. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.768, más que en Francia o España. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.849, California con 10.306, Texas con 9.056 y Massachusetts con 8.721.

Honduras registró este sábado once nuevos fallecimientos por Covid-19, con los que ya suma 1.476, desde marzo, mientras que la cifra de contagios se elevó a 46.973, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De 1.180 pruebas PCR confirmadas por el Laboratorio Nacional de Virología, de distintas fechas, 608 dieron positivo y 572 negativo, indicó el portavoz del Sinager, Francis Contreras, en cadena nacional de radio y televisión.