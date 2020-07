Coronavirus España directo: La pandemia supera los 660.000 muertos en todo el mundo

Actualizar

12.48 Los bares podrán servir en barra hasta medianoche y cerrarán a las dos en AsturiasBares, restaurantes y locales de ocio nocturno de toda Asturias deberán cerrar sus puertas a las dos de la madrugada, no podrán recibir más clientes desde las 1:30 horas y no podrán servir en barra a partir de la medianoche, según el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Gobierno del Principado. Aunque ayer se había informado de que ningún establecimiento podría servir en la barra y que sólo podrían hacerlo en mesa, con la distancia de seguridad adecuada, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha aclarado este miércoles en rueda de prensa, que dicha limitación sólo se producirá a partir de las doce del medianoche.12.39 El jefe ejecutivo del aeropuerto londinense de Heathrow, John Holland-Kaye, ha pedido al Gobierno británico que deje de imponer cuarentenas a los viajeros y que introduzca un sistema de test para las personas que lleguen al país. Esta petición llega después de que el aeropuerto haya presentado esta semana unas pérdidas de 1.100 millones de libras (1.213 millones de euros) en el primer semestre del año. Heathrow pide al Gobierno británico que introduzca un sistema de test y deje de imponer cuarentenas a los viajerosVer artículo 12.26 Cataluña registra 969 casos y ocho muertes más que en el último balanceCataluña ha registrado hasta este miércoles 93.361 casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 confirmados por prueba diagnóstica (test rápido o PCR), 969 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado. El balance diario de muertos y afectados impulsado por el departamento parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de difuntos con coronavirus.



12.24 Ayuntamiento Don Benito (Badajoz) recomienda restringir las salidas de casa tras producirse 5 brotesEl Ayuntamiento de Don Benito ha recomendado a sus vecinos «restringir al mínimo imprescindible» los desplazamientos fuera del domicilio tanto dentro como fuera de la localidad, tras el brote de coronavirus declarado en la localidad con cinco casos positivos. Además, esta localidad pacense ha cerrado los espacios infantiles de los parques públicos, así como el mobiliario de los biosaludables y los Centros de Mayores Municipales, y ha prohibido la consumición de bebidas alcohólicas en todo espacio no habilitado legalmente para ello.12.10 Satse reclama una subida salarial para los profesionales sanitarios españoles como en FranciaEl Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que impulse un acuerdo con las consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas que comprometa a todas las administraciones a aprobar «en breves fechas» un aumento salarial estructural y la creación de nuevos puestos de trabajo en el Sistema Nacional de Salud (SNS) al igual que se ha hecho en Francia. En una carta dirigida al titular de Sanidad, el presidente de Satse, Manuel Cascos, le recuerda que la organización sindical ya reclamó en abril pasado la adopción de distintas medidas adicionales compensatorias para los enfermeros, fisioterapeutas y el resto de profesionales sanitarios por el «tremendo sobresfuerzo» realizado en la lucha contra el COVID-19, y ahora le pide un acuerdo como el alcanzado en el país vecino.11.56 Un científico del CSIC avanza que su vacuna está obteniendo «resultados prometedores»Juan García Arriaza, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha señalado que la vacuna que está desarrollando con su equipo contra el COVID-19 está obteniendo «resultados prometedores». «En enero empezamos el diseño para una vacuna frente al coronavirus. Hemos realizado ensayos en ratones, es inmunogénica, y los resultados son muy prometedores», ha explicado en una entrevista en COPE. El paso siguiente consiste en probar su eficacia. Además, están en trámites para producir la vacuna con una empresa y el diseño del ensayo clínico tendrá lugar «a lo largo de este año».11.45 Un estudio evidencia desigual impacto de COVID también en el colectivo gitanoUn estudio sobre el impacto de la COVID-19 en los hogares de la comunidad gitana, en el que ha participado la UPNA, pone en evidencia las desigualdades preexistentes en España, también en el caso de la comunidad gitana. Se trata de la investigación realizada por un equipo de las universidades públicas de Navarra y Alicante, el Instituto de Salud Carlos III y seis asociaciones gitanas bajo el título «Crisis de la COVID-19: Impacto en hogares de la comunidad gitana», realizado durante la fase 0 de confinamiento. Según los autores del trabajo, «el impacto va más allá del plano sanitario y afecta a todas las dimensiones de la inclusión social, desde el empleo a la educación, pasando por los ingresos económicos, la satisfacción de las necesidades básicas o la discriminación».11.28 La Policía devuelve al hospital de Teruel a una paciente positiva que había intentado escaparLa Policía ha devuelto al Hospital Obispo Polanco de Teruel a una paciente que había dado un resultado positivo en la prueba de COVID-19 y escapó del centro hospitalario, siendo localizada en la estación de autobuses, han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo Nacional de Policía. La actuación policial ha tenido lugar entre las 13.00 y las 14.00 horas de este martes, cuando el personal del Obispo Polanco ha dado la voz de alarma al advertir que esta paciente, que ya estaba ingresada, había salido del hospital.

11.14 La vacuna de Moderna produce una «robusta respuesta inmune» en un estudio en primatesLa compañía estadounidense Moderna ha anunciado que dos dosis de ARNm-1273, su candidato a vacuna contra el COVID-19, ha producido una «robusta respuesta inmunológica» y protección contra la infección por SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19, en las vías respiratorias superiores e inferiores en primates no humanos. En el estudio, publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', la inmunogenicidad y la eficacia protectora se evaluaron después de un programa de vacunación de dos dosis de 10 o 100 ug de dosis de ARNm-1273 o de un control administrado con cuatro semanas de diferencia. Cuatro semanas después de la segunda vacunación, se desafió a los animales con altas dosis de SARS-CoV-2 por vía intranasal e intratraqueal.

10.56 La Defensora del Pueblo UE investiga el papel del ECDC en la recopilación y análisis de datos desde eneroLa Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, ha iniciado una investigación para evaluar el papel desempeñado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) a la hora de recopilar y analizar datos sobre la evolución del coronavirus en la UE desde enero de este año. Por ello ha solicitado al ECDC que en el plazo de un mes le dé información detallada sobre las «solicitudes de opinión científica» que recibió ya en enero pasado de parte de gobiernos europeos y de la Comisión Europea, así como sobre las evaluaciones del propio centro enviadas a los Estados miembros y las respuestas de estos.10.51 El comité de expertos que, supuestamente, decidía sobre la desescalada en España nunca llegó a formarse. Según ha avanzado Europa Press, el Ministerio de Sanidad ha negado al Consejo de Transparencia que existiera un comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando en la desescalada del confinamiento. El Gobierno reconoce en una respuesta oficial que nunca existió el comité de expertos para la desescaladaVer artículo 10.23 India supera 1,5 millones de casos de COVID-19, medio millón en solo 12 díasEn apenas 12 días los casos confirmados de coronavirus en la India se han elevado en más de medio millón, hasta cruzar la barrera psicológica de 1,5 millones de contagiados, lo que lo confirma como el país más afectado de Asia y el tercero del mundo tras Brasil y Estados Unidos.10.08 Rusia eleva el balance diario de coronavirus con 5.475 casos y 169 muertos La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas en Rusia 5.475 nuevos casos y 169 muertos, frente a los 5.395 contagios y los 150 fallecidos del día anterior, lo que eleva el balance a más de 828.000 personas contagiadas y más de 13.600 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 5.475 nuevos casos de coronavirus en 84 (de las 85) regiones, incluidos 1.465 casos asintomáticos», ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.



09.47 La pandemia de coronavirus supera los 660.000 muertos con más de 16,7 millones de casos en todo el mundoLa pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 194.300 nuevos casos, lo que eleva el balance a más de 16,7 millones de personas contagiadas y más de 660.000 víctimas mortales, según el balance global publicado este miércoles a las 9.30 horas por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos supera los 4,35 millones de casos con 149.258 víctimas mortales, tras sumar en las últimas 24 horas 61.700 nuevos positivos. Brasil -con 2,48 millones de positivos y 88.359 fallecidos, incluidos 40.800 nuevos casos desde el balance anterior- figura en cambio como el país con más pacientes recuperados, con 1,86 millones de personas salvadas.

09.40 La Bolsa española se da la vuelta y cae el 0,97 % por el Banco SantanderLa Bolsa española, que ha abierto este miércoles con leves ganancias, se ha dado la vuelta, y en los primeros compases de la sesión baja el 0,97 % arrastrada por el Banco Santander que se desploma casi un 5 % tras anunciar pérdidas récord. A las 9.15 horas, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, se deja ese 0,97 %, hasta los 7.175,90 puntos. Las pérdidas anuales se elevan al 24,85 %.09.24 Reino Unido se hace con 60 millones de dosis de una nueva vacunaEl Gobierno británico ha llegado a un acuerdo para la compra de 60 millones de dosis de una nueva vacuna para el coronavirus desarrollada por las farmacéuticas Sanofi y GSK, según explicaron las compañías en un comunicado conjunto. Este contrato, que está pendiente de aprobación, suministrará al gobierno 60 millones de dosis de esta nueva vacuna en el caso de que sea capaz de probar su eficacia en las pruebas que se realizarán en septiembre. 09.09 Alemania eleva el balance diario de coronavirus con 684 casos nuevos y seis muertosLa pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 684 nuevos casos y seis muertos, frente a los 633 contagios y seis fallecidos del día anterior, lo que eleva el total a más de 206.000 personas contagiadas y más de 9.100 víctimas mortales, según ha informado este miércoles el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de enfermedades infecciosas. El RKI ha detallado que, con los 684 nuevos casos y los seis muertos, el balance asciende a 206.926 personas contagiadas y 9.128 víctimas mortales.

09.00 Filipinas autoriza la apertura de más negocios desde agosto a pesar del aumento de casos de coronavirusEl Gobierno de Filipinas autorizará a partir de agosto la apertura de más negocios y empresas a pesar de que el aumento de casos de coronavirus ha hecho que su sistema sanitario esté cerca del colapso por el elevado número de ingresos de pacientes de COVID-19. El grupo intergubernamental encargado de gestionar la pandemia de coronavirus ha aprobado la reapertura de negocios al 30 por ciento de su capacidad desde el 1 de agosto en las zonas sometidas al protocolo de cuarentena general comunitaria relajada, según ha explicado en un comunicado el portavoz de la Presidencia de Filipinas, Harry Roque.

08.46 Argentina suma casi 6.000 nuevos casos de coronavirus y supera la barrera de los 170.000 positivosArgentina ha superado este martes el umbral de los 170.000 casos de coronavirus tras registrar casi 6.000 adicionales en las últimas 24 horas, según el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias del país. En concreto, el Ministerio de Salud de Argentina ha trasladado que hay 5.939 contagios nuevos, lo que ha elevado el cómputo global del país hasta los 173.355 casos. Además, 3.179 personas han muerto en Argentina a causa de la COVID-19, 120 más que en el día anterior.08.25 Sanidad detecta 10 casos en Lorca asociados a dos pubs y ordena su cierreEl servicio de Epidemiología de la comunidad ha detectado diez casos positivos de coronavirus en Lorca relacionados con la actividad del ocio nocturno, por lo que este miércoles decretará el cierre de los pubs Plaza Cool Beat y la Confitería, propiedad del mismo grupo y ubicados en el casco histórico. Se investiga la actividad de estos locales el fin de semana del 18 de julio y cualquier persona que haya estado en estos establecimientos de Lorca debe contactar con su centro de salud para realizarse pruebas PCR y realizar cuarentena.08.10 Trump anuncia un acuerdo con la empresa Kodak para convertirla en una farmacéuticaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que su Administración ha llegado a un acuerdo con la empresa Kodak para permitir que la compañía fabrique medicamentos. El acuerdo es posible gracias a la Ley de Producción de Defensa, una normativa de la Guerra Fría que activó a finales de marzo y le confiere «poderes de guerra» para acelerar la producción nacional de suministros médicos para combatir la pandemia de la COVID-19.07.55 Hong Kong podría aplazar las elecciones legislativas de septiembreEl Gobierno de Hong Kong estudia el aplazamiento de las elecciones legislativas, previstas para el próximo 6 de septiembre, debido al deterioro de la situación sanitaria en la región administrativa especial, que acumula siete días consecutivos con más de cien contagios diarios por coronavirus. El debate se produce en un momento en que Hong Kong está sumida en una nueva oleada de infecciones desde hace más de un mes, y mientras abogados, activistas y otros sectores de la sociedad hongkonesa temen que la nueva Ley de Seguridad Nacional aprobada por Pekín suponga un recorte de libertades.07.35 Australia envía personal contra la Covid-19 a centros de ancianos en MelbourneEnfermeras, militares y personal de respuesta humanitaria serán desplegados en varios hogares para la tercera edad en la ciudad australiana de Melbourne como respuesta al rebrote de la Covid-19 que sufre la urbe desde principios de mes, informó el gobierno de Australia. Siete de los nueve fallecidos reportados en las últimas horas se registraron en los centros de ancianos, en una jornada donde se confirmaron 295 nuevos casos, cifras que parecen apuntar a que se ha superado el pico de la segunda ola de contagios.

07.17 México supera el umbral de los 400.000 casosMéxico ha superado la barrera de los 400.000 casos de coronavirus, una cifra que ha alcanzado con casi 45.000 muertes confirmadas a causa de la Covid-19, según el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias mexicanas. En concreto, México, el sexto país del mundo más afectado por la pandemia, ha constatado este martes 7.208 nuevos contagios, por lo que ya cuenta con 402.697 personas infectadas.06.48 Trump insiste en su defensa de la hidroxicloroquina frente a la Covid-19El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este martes en su defensa de la hidroxicloroquina como tratamiento eficaz frente a la COVID-19 pese a los múltiples estudios que desaconsejan su uso. "Creo que funciona en las primeras etapas (de la enfermedad)", argumentó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca centrada en la respuesta de su Gobierno al coronavirus, que ha dejado ya más de 149.000 fallecidos en Estados Unidos. Trump también defendió haber compartido retuiteado este lunes un vídeo que defendía la eficacia de la hidroxicloroquina, una grabación que las plataformas Twitter y Facebook eliminaron al considerarla información falsa sobre la pandemia.06.42 China registra 101 nuevos contagios, 89 de los cuales en XinjiangLa Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático registró 101 nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 este martes, 89 de los cuales se detectaron en la provincia noroccidental de Xinjiang, donde se produjo un rebrote hace dos semanas. El otro mayor rebrote activo, en la provincia nororiental de Liaoning, sumó 8 casos más, mientras que Pekín -que había estado 21 días seguidos hasta el pasado domingo sin un solo contagio después del rebrote detectado a principios de junio-, volvió a registrar un infectado, al igual que el día anterior. Todos los casos mencionados se produjeron por contagio local, mientras que los tres casos restantes hasta los 101 totales se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero, los conocidos como casos "importados".06.33 EE.UU. supera los 149.000 muertos y 4,34 millones de casos de Covid-19Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 4.346.748 casos confirmados de COVID-19 y la de 149.085 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) es de 60.085 contagios más que el lunes y de 1.497 nuevas muertes, de las cuales más de 600 corresponden a decesos antiguos de Texas añadidos hoy al sistema. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.653, más que en Francia o España.06.27 Colombia suma en un día más de 10.000 casos positivos de Covid-19Colombia sumó este martes 10.284 casos positivos de COVID-19, la primera vez que pasa de los 10.000 contagios en un solo día, y registró 297 muertes por la pandemia, que avanza sin freno por el país. Con las cifras de hoy, el país llegó a 267.385 infectados de coronavirus y a 9.074 fallecidos. La pandemia crece especialmente en Bogotá, donde a pesar de los esfuerzos y campañas de las autoridades hoy se contabilizaron 4.552 contagiados y 85 fallecidos.