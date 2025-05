Coronavirus España en directo: Fernando Simón: «Hoy tenemos 410 fallecidos, es un dato que incita a la esperanza»

5.16

Los casos de personas contagiadas con coronavirus en Honduras ascendieron este domingo a 477, mientras que las muertes se mantienen en 46, con dos días consecutivos sin que se registren decesos, informó una fuente oficial. El portavoz del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, dijo en cadena nacional de radio y televisión que de 87 nuevas pruebas practicadas por el Laboratorio Nacional de Virología, cinco dieron resultado positivo, para hacer un total de 477 contagios con Covid-19.

Más de 170 economistas pidieron este lunes al gobierno de Australia mantener las medidas de restricción social impuestas para frenar la propagación de Covid-19 a pesar de los efectos que conlleva en la economía local. «No podemos hacer que funcione la economía a menos que primero gestionemos de forma integral la crisis de salud pública», indica la carta fechada el domingo y divulgada hoy en que se reconoce que las medidas impuestas han colocado a Australia «en una posición envidiable en comparación a otros países».

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este domingo 32 nuevos casos de coronavirus en el país para sumar 289 en total, incluidos siete fallecidos debido la enfermedad. Giammattei informó de los nuevos contagios en una cadena nacional en la que también ordenó la reducción del toque de queda en dos horas, anteriormente de cuatro de la tarde a cuatro de la mañana y actualizado a partir de este lunes de seis de la tarde a cuatro de la mañana.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado este domingo el levantamiento del cerco sanitario impuesto al municipio de Puerto de La Libertad, en el sur del país, después de que unas imágenes de televisión mostraran a algunos de sus habitantes paseando por las calles del centro. «El cerco sanitario en el Puerto de La Libertad termina hoy a las 8:00 pm», ha escrito Bukele en su cuenta de Twitter. Bukele ordenó cercar el municipio el viernes, después de que el programa de televisión Telenoticias 21 publicara unas imágenes en las que se veía a una gran cantidad de personas paseando por el centro de la ciudad, saltándose así la cuarentena decretada por el Gobierno.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo que su país está «preparado para el peor momento de la pandemia», la llamada Fase 3, de aceleración del Covid-19, la cual las autoridades sanitarias han proyectado que se dará en los primeros días de mayo. Dijo que para esta etapa contará con uno 13.000 ventiladores para hacer frente a la pandemia y agradeció este apoyo en material médico a los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este domingo que quieren ir a China para investigar cómo surgió el brote de coronavirus y ha asegurado que mantienen conversaciones constantes con el país asiático, pese que a sus peticiones han sido rechazadas en varias ocasiones. «Estamos hablando con China. Hablamos con ellos hace mucho tiempo acerca de ir. Queremos ir», ha incidido el presidente Trump durante la rueda de prensa de este domingo en la Casa Blanca.

Los nuevos casos de coronavirus bajaron el domingo en China hasta 12, ocho de ellos procedentes del exterior, frente a los 16 contagios del sábado y los 27 del viernes, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. De esta forma, el país asiático continúa su tendencia a la baja entre los nuevos casos «importados» desde el exterior, después de que la semana pasada se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia. Si bien el viernes se registraron 10 nuevos contagios a nivel local y 17 importados, y el sábado 7 locales y 9 importados, el domingo la cifra decreció, con 4 y 8 casos, respectivamente.

Los casos de contagio por Covid-19 en México aumentaron este domingo a 8.261 casos, con 764 nuevos casos respecto a los 7.497 los casos del día anterior, y a 686 fallecimientos, con 36 nuevas muertes respecto a las 650 del sábado, informaron las autoridades sanitarias. Los 764 casos registrados en las últimas 24 horas colocaron a esta jornada como la más alta en cuanto a casos de contagios desde que se dio el primero en el país el pasado 28 de febrero. Los 8.261 casos confirmados por laboratorio representan un aumento de 9,2 % respecto a los 7.497 contagios que se tenían el sábado, conforme a las cifras presentadas en el informe técnico diario en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Argentina reportó este domingo 102 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 2.941, mientras que los muertos suman 134, tras registrarse hoy dos nuevos decesos por coronavirus. El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a dos hombres, uno de 93 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y otro de 74 años, residente en la provincia de Córdoba (centro).

Colombia sumó este domingo 171 nuevos casos de coronavirus con lo que llegó a 3.792 contagiados, 179 de los cuales (4,72 %) han fallecido, informó el Ministerio de Salud en su boletín diario. Según el informe, más de la mitad de los nuevos casos fue confirmada en Bogotá, donde 120 contagios elevaron a 1.597 el total de la capital del país. Este domingo fueron analizadas 3.744 pruebas, 315 más que el sábado, agregó la información, según la cual las personas recuperadas desde el pasado 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso, son 711, equivalentes al 18,75 %.

Túnez prolongará el confinamiento hasta el 3 de mayo y llevará a cabo a partir de la próxima semana una apertura progresiva y parcial de los sectores estratégicos -como el automóvil o el textil- para «salvar» la economía del país, anunció el primer ministro, Elyas Fakhkakh en una entrevista en televisión. El resto de los sectores serán examinados en función de las regiones afectadas y la exposición de sus empleados y las empresas estarán obligadas a comprometerse con su seguridad sanitaria, agregó.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que unos cuatro millones de niños se verán abocados a la pobreza en Oriente Próximo y el norte de África debido al coronavirus y ha pedido 93 millones de dólares (86 millones de euros) para ayudar a estos niños. La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental estima que durante este año se perderán 1,7 millones de empleos debido al cierre de la mayoría de las empresas, la suspensión de salarios y el confinamiento casi total.

Europa ha superado las 100.000 muertes por el coronavirus con Italia de nuevo a la cabeza con más de 23.000 fallecidos, seguida de España, Francia y Reino Unido, según el recuento elaborado por la Universidad Johns Hopkins. Italia y los demás países mantienen las duras restricciones, aunque en la última semana ha cambiado el debate y ahora, como en Estados Unidos, se centra en las medidas de vuelta a la normalidad. «Estamos trabajando en algunas propuestas para suavizar las restricciones y permitir que todo el mundo viva seguro con el virus en los próximos meses», ha explicado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en declaraciones publicadas por el periódico «Il Giornale».

El presidente checo, Milos Zeman, ha defendido este domingo que el cierre de fronteras impuesto para evitar contagios por el coronavirus se prolongue durante un año y evitar así una segunda oleada de la epidemia. «Creo que las fronteras deberían estar un año cerradas, si no dos, para que las salidas no provoquen una nueva oleada epidémica», ha afirmado Zeman en declaraciones a la emisora checa «Radio Frekvence 1».

Estados Unidos ha superado este domingo los 40.000 fallecidos por el coronavirus tras la confirmación de 41.379 decesos por parte de los distintos niveles administrativos que ha recopilado la Universidad Johns Hopkins. En cuanto a los positivos confirmados, hay 746.379 casos en los 50 estados, el Distrito de Columbia y otros territorios. Además incluye a los nacionales repatriados. Por estados, Nueva York sigue a la cabeza con 242.570 casos y 17.627 fallecidos, seguido del vecino Nueva Jersey --81.599 casos y 4.249 muertos-- y Massachusetts --36.372 casos y 1.560 muertos--.

Un total de 8.273 personas han muerto en Cataluña a causa del Covid-19, 206 en las últimas 24 horas, según los datos facilitados por las funerarias diariamente a la Generalitat de Cataluña. Del total de fallecidos, 2.268 han muerto en una residencia, 92 en un centro sociosanitario y 519 en un domicilio, mientras que los casos restantes corresponden a personas cuya defunción ha tenido lugar en hospitales o no son clasificables por falta de información.

El ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, ha publicado este domingo que en las últimas 24 horas han fallecido 127 personas, con lo que ya suman 2.017, mientras que los contagios han aumentado en 3.977 hasta alcanzar los 89.306. «Las medidas adoptadas valen la pena. El aumento de las pruebas diarias y el comportamiento responsable reducirá la cantidad de nuevos casos. Confíe en nuestro personal sanitario y en la fortaleza de nuestro sistema de salud», ha indicado Koca en un mensaje publicado en Twitter.

El Gobierno de Honduras extendió este domingo el toque de queda que rige desde marzo a raíz de la epidemia de coronavirus, que ha dejado en el país centroamericano al menos 472 contagiados y 46 muertos, según informes oficiales. El toque de queda se amplió hasta el 26 de abril , informó la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional en cadena nacional de radio y televisión.

Los ministros de Salud del G20 celebraron este domingo una reunión virtual para analizar el impacto de la pandemia de coronavirus, que ha evidenciado la "debilidad de los sistemas sanitarios", por lo que han acordado compartir sus conocimientos para mejorar su respuesta y preparación.

El departamento de Salud del estado de Nueva York empezará la próxima semana a realizar pruebas de anticuerpos del nuevo coronavirus a gran escala para poder saber por primera vez qué porcentaje de la población ha tenido la enfermedad, una «primera instantánea real» que debe ayudar a tomar decisiones para reabrir la economía.

Los ministros de Salud del G20 celebraron este domingo una reunión virtual para analizar el impacto de la pandemia de coronavirus en el sector sanitario, poner en común las experiencias de cada uno y buscar «soluciones digitales» para coordinarse, aunque sin alcanzar acuerdos concretos.

Estados Unidos superó este domingo las 40.000 muertes y acumuló 742.442 casos confirmados de coronavirus, lo que lo mantiene como el país más afectado en el mundo por la pandemia.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya los 2,3 millones de casos y deja más de 160.000 víctimas mortales en 185 países del mundo, de nuevo con Estados Unidos marcando máximos de casos diarios, según el balance actualizado este domingo por la universidad Johns Hopkins y tras un día en que el continente africano ha rebasado ya el umbral del millar de muertos.

Nueva York continúa bajando la curva de coronavirus con 507 nuevos fallecidos . Eso significaría que ya habría sobrepasado el punto más alto de los casos del coronavirus SARS-CoV-2 y que se está ya en descenso. El número de muertos en el estado aumentó así 13.869, según datos del Departamento de Salud del gobierno del Estado, una cifra que la Universidad Johns Hopkins eleva a 17.627 -13.157 en la ciudad de Nueva York- porque este centro suma los alrededor de 3.700 casos que fallecieron en sus casas y que tenían síntomas de padecer la enfermedad, pero que en ningún momento acudieron a centros hospitalarios ni fueron analizados para comprobar si tenían el Covid-19.

La Comunidad de Madrid cerrará el miércoles próximo la morgue instalada en el Palacio de Hielo de Madrid, el primer recinto de estas características habilitado en la región para acoger a fallecidos con coronavirus desde el comienzo de la crisis sanitaria. Lo ha anunciado como una «muy buena noticia» la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , en la rueda de prensa telemática posterior a la Conferencia de Presidentes de este domingo.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) han confirmado este domingo el fallecimiento en Madrid del exdirigente deportivo Roberto Outeiriño Hernanz , a los 85 años y a causa de la COVID-19. Ambas instituciones federativas han expresado sus condolencias a familiares y amigos de Outeiriño, que en 1987 fue nombrado vicepresidente primero de la FEB para dedicarse al Área Internacional.

El director médico del Hospital Beata María Ana, Aurelio Capilla, ha fallecido esta mañana a consecuencia del coronavirus, según ha informado el centro en un comunicado. Así, el hospital ha mostrado su «dolor y pésame» por la muerte de su director médico «tras librar durante las últimas semanas una intensa lucha para superar la enfermedad provocada por el Covid-19». «Hombre muy apreciado y admirado en su profesión, y también muy querido y respetado entre sus compañeros de Hospital Beata María Ana, con los que compartió el día a día de su actividad, a él se debió también el impuso de numerosas medidas que han redundado en la mejora constante de los servicios asistenciales del centro», ha desgranado el centro.

La ONG Save the Children ha recomendado dar prioridad a los menores de 6 años si el plan de desconfinamiento para niños desde el 27 de abril anunciado por el Gobierno prevé una salida "gradual" de la infancia durante la pandemia del coronavirus. En un comunicado, plantea salidas diarias en el radio de un kilómetro alrededor del domicilio y que vayan acompañados sólo de un cuidador, a no ser que «la edad y madurez de los menores requieran dos adultos». Además, pide organizar las salidas en dos turnos , para «facilitar la conciliación con el trabajo presencial y el teletrabajo», en un momento en que la entidad considera que dejar salir a los niños es necesario para preservar su salud tras más de 30 días de confinamiento.

La Guardia Civil aclara este domingo que la monitorización que realizan para detectar bulos y desinformaciones se hace con el objetivo de evitar niveles de estrés y alarma en la sociedad , especialmente en temas relacionados con la salud. Recalcan que esta tarea se lleva a cabo siempre «con escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y a la crítica».

El coronavirus está dejando dolorosos testimonios, alguno de la mano de caras tan reconocidas como la de Pepe Domingo Castaño . El histórico locutor de Tiempo de Juego de la Cadena Cope ha reaparecido este domingo en antena después de muchas jornadas de ausencia. El gallego ha relatado a Paco González lo mal que lo ha pasado en las dos últimas semanas, en las que cree que ha padecido el coronavirus . «Ahora ya estoy bien, pero lo he pasado muy mal. No sé si he pasado el virus, pero sé que nunca me he encontrado tan mal. Creí que me iba...».

El Gobierno permitirá que los niños salgan a la calle «con condiciones» a partir del 27 de abril, una medida que el Defensor del Menor considera acertada porque el sector infantil «está empezando a somatizar, a estar tristes». Así lo ha explicado el psicólogo y Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, en declaraciones a Europa Press Televisión, señalando que «lo lógico es que salgan los niños de 6-7 años porque están en un estadio evolutivo» y comienzan «a somatizar, a estar tristes».

El líder del Partido Popular, Pablo Casado , y el eurodiputado del PP y exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , han mostrado su rechazo a las declaraciones de la Guardia Civil sobre los bulos, después de que el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, afirmara que trabajan «para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno», por lo que han pedido explicaciones al respecto .

La difusión de información sobre el coronavirus que contradiga los comunicados oficiales de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) puede acarrear multas de hasta 20.000 dirham (unos 5.000 euros al cambio). El Gobierno de los emiratos considera que el único responsable de informar sobre «la verdad» de la pandemia es el ministerio de Salud, según el comunicado difundido por la agencia estatal WAM. El coronavirus ha matado hasta ahora a 37 personas en este país del Golfo y la cifra de contagios supera los 6.000. Los responsables de esta medida la justifican como una forma de combatir contra las fake news y los bulos.

Los fallecidos en total son 23.660 y las personas infectadas durante la epidemia son 178.972. Prosigue la reducción de los contagios y de la gravedad de los pacientes por la epidemia del coronavirus en Italia. En las últimas horas han fallecido 433 personas, es decir 49 menos que en la jornada del sábado cuando hubo 482. El total de muertos desde el comienzo de la epidemia, el pasado 21 de febrero, llega a 23.660, según el boletín de Protección Civil ofrecido en la tarde del domingo. Desciende el número de nuevos contagiados: Han sido 3.047 este domingo, frente a los 3.491 del sábado. Sigue reduciéndose también el número de pacientes en terapia intensiva: Este domingo eran 2.635; es decir, 98 menos que ayer.

La mayoría de líderes autonómicos han coincidido este domingo en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la gestión propia de la desescalada de la crisis sanitaria según la particularidad de su territorio, aunque también han pedido medidas específicas, como apoyo al sector turístico. Los presidentes regionales han participado en la videoconferencia de habitual de los domingos con el presidente del Gobierno para analizar la situación de la pandemia después de que Sánchez anunciara su intención de prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo, permitir la salida de menores desde el 27 de abril y proceder a una desescalada «asimétrica» según territorios .

La base aérea de Torrejón de Ardoz ha recibido un nuevo cargamento con 12 toneladas de material sanitario que ha sido transportado por Airbus A400M del Ejército del Aire procedente de Shangai. El avión ha recorrido una distancia de 10.000 kilómetros con una escala en Kazajistan y durante el viaje ha superando las 35 horas de vuelo.

Una multitud se salta la cuarentena en Italia para despedir a su alcalde fallecido por Covid-19 . El amor de un pueblo a su alcalde pudo más que la obligación de sus conciudadanos de permanecer en sus casas en cuarentena. Cientos de personas salieron a la calle para dar el último adiós al cirujano y alcalde de Saviano, municipio de Nápoles, Carmine Sommese, 66 años, fallecido por coronavirus. Tenía que haber sido un momento de dolor, de un adiós silencioso a un alcalde muy querido que gobernó su pueblo durante 20 años. Pero se violaron todas las normas de reclusión domiciliaria. Hubo muchedumbre en las calles al paso del cortejo fúnebre, aplaudiendo al regidor fallecido en la unidad de cuidados intensivos del hospital Moscati de Avellino (Nápoles), donde era cirujano. Lo cuenta Ángel Gómez Fuentes , corresponsal en Roma.

Francia teme una nueva «explosión» de la «banlieue» , los suburbios de París y otras grandes ciudades, donde el coronavirus agrava tensiones culturales, sociales, económicas, políticas que la noche del sábado al domingo provocaron un rosario de enfrentamientos violentos entre bandas multiculturales y fuerzas del orden. Informa Juan Pedro Quiñonero desde París.

La crisis del coronavirus está dejando teorías de todo tipo, como la que ha propagado el exnúmero 1 del tenis, Marat Safin. El deportista cree que la «situación estaba preparada» y que lo que está ocurriendo actualmente en el mundo solo tiene un objetivo: vacunar a las personas con microchips.

Israel comienza a dar los primeros pasos para levantar el confinamiento y recuperar la actividad económica. Las autoridades han impuesto el uso obligatorio de la mascarilla en las calles y quien no la lleve puede ser multado con 200 séqueles (50 euros al cambio). Se autoriza la reapertura parcial del comercio, pero solo de aquellas tiendas que estén al aire libre, no en centros comerciales. Solo dos clientes podrán estar dentro al mismo tiempo o cuatro, en caso de que la tienda tenga más de 100 metros cuadrados. Si algún empleado diera positivo por coronavirus, el negocio tendría que cerrar de nuevo sus puertas. En lo referente a Educación, Israel permite la reapertura de los centros de educación especial, con un máximo de tres alumnos por aula. En el Estado judío han muerto hasta ahora 171 personas y la cifra de infectados es de 13.625. Informa Mikel Ayestaran desde Jerusalén.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reclamado a Pedro Sánchez que las comunidades autónomas tengan «capacidad decisoria» en el proceso de desescalada del confinamiento, por ser las que mejor conocen la situación en sus territorios, y también ha pedido que además de los niños puedan empezar a salir a partir del 27 de abril otros colectivos como embarazadas, deportistas, población rural o pescadores.

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo la gestión de su Gobierno de las residencias de mayores en la comunidad puesto que «todas» están tuteladas por las autoridades sanitarias y ha revelado que el 50% de los residentes ya han sido sometidos a test PCR. En una comparecencia telemática, Núñez Feijóo ha explicado que este sábado se han llevado a cabo 1.186 pruebas en el área de Vigo, de las que «todas dieron negativo».

Pediatras, psicólogos, orientadores o logopedas confirman que el confinamiento no afecta a todos los menores de la misma manera, ya sea por su situación social, por el tipo de vivienda o el ambiente familiar. Descubra la opinión de los expertos sobre la salida de los niños a la calle durante el estado de alarma . Informa Almudena del Campo.

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, ha destacado que, en la lucha contra los bulos que se difunden principalmente por redes sociales, trabajan para minimizar «el clima contrario» al Gobierno por su gestión de la crisis generada ante la pandemia provocada por el Covid-19.

Concluye la comparecencia con una respuesta del ministro de Sanidad. Salvador Illa asegura que las comunidades autónomas están facilitando la información que le están socilitando desde el Gobierno: «Con la máxima transparencia, España es uno de los países que más PCR hace». Una cifra que se ha duplicado en solo unas semanas.

Hay quien apunta que la Operación Balmis está a punto de concluir, pero Margarita Robles asegura que aún les queda mucho trabajo. «La situación va mejorando y se irá adecuando a las circunstancias que vayan desarrollándose con la pandemia. El Ejército va a estar allí donde se nos necesite. Esperemos que tengamos que dejar de desarrollar actividades complicadas como los traslados de fallecidos y a la construcción hospitales de campaña, que hemos construido casi 17. El Ejército es una parte muy importante de la sociedad española y se encuentra muy unido a esta», explica. Además, la ministra de Defensa pide seriedad a la sociedad española: «Todos los del Gobierno, del que formo parte, tenemos el objetivo de salvar vidas y llegar a esos nuevos Pactos de La Moncloa para relanzar el país».

Ábalos asegura que: ministro de inclusión social está trabajando en esa línea. Se trata de hacer una medida que no sea transitaria, que constituya euno delos puntos del estado de bienestar. No tiene un origen finalisa, para comensar. La desescalada, turismo, estamos trabajando en una comisión. Trabajamos sobre escenarios previsibles y su impacto en nuestro sector, obra pública e impacto de nuestras empresas públicas y privadas vinculadas. Uno de los sector más adectados es el aereo porque tiene que ver mucho con el turismo. «Vamos a abordar un plan de actuación para el sector aéreo y para el turismo, una de las actividades fundamentales de nuestro país», apunta.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras ser preguntado por el encuentro que tendrán próximamente con Pablo Casado, asegura que el presidente hará una propuesta. «Con temas sobre los que se intentará llegar a un acuerdo, como fiscalidad o Sanidad», aclara. Por su parte, el ministro de Sanidad es el encargado de aclarar que será el martes cuando tomen decisiones sobre los límites de edad y las personas excluidas «en la fase de transición del desescalamiento».

Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se personará como acusación particular en aquellos casos de contagio derivados del uso de mascarillas defectuosas, según ha anunciado tras la reunión semanal mantenida este viernes 17 de abril.

Salvador Illa quiso aclarar que los lotes de los 60 millones de mascarillas repartidas, «cuando fue comunicada la sospecha de que era defectuosa, se dio la instrucción de ser

«14.000 millones es el agregado de diferentes partidas. Un adelanto que va a contribuir a satisfacer las necesidades de pago de nóminas, por ejemplo», apunta Ábalos.

De momento, solo pueden afirmar que los pequeños serán los primeros en poder salir de casa, y lo harán a partir del próximo 27 de marzo . «Respecto a los mayores vamos a seguir estudiando, a escuchar lo que tienen que decir las comunidades y ver lo que opinan los expertos al respecto», apunto. Además, asegura que ya cuentan con datos sobre los fallecidos en residencias de mayores, unos que se harán públicos próximamente: «La haremos pública una vez analizada».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se muestra contundente cuando los periodistas preguntan sobre los bulos: «La libertad de expresión siempre se ha querido favorecer. El derecho a la crítica siempre es bien recibido. Gracias a los medios de comunicación los ciudadanos tienen información adecuada».

Tras ser preguntado por el estado de seroprevalencia, ministro de Sanidad asegura que «se ha pedido que sea homologable en todo el territorio». «Nadie ha puesto objeción, aunque se podrá complementar con otros estudios en el futuro si así lo consideran», apunta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, repite que la propia normativa para poder transportarse exige una conducta determinada de los ciudadanos, evitar movilidad no justificada. «Los agentes hacen una denuncia. Esta se trasladada a las delegaciones de Gobierno, que hacen la propuesta de sanción, con las garantías legales», apunta.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, preguntado sobre el desescalamiento, asegura que el Gobierno lleva semanas trabajando en ese proceso. «Esta semana hubo una primera reunión técnica con las comunidades, habrá una más política», comenta. En cuanto a la fijación el precio de las mascarillas aclara que ya se ha anunciado una orden, la cual puede consultarse hoy en el BOE. «Se habla de un plazo máximo de 48horas, lo que no evita que se pueda reunir antes», clara.

José Luis Ábalos apunta que el presidente ha trasladado la disposición de 14.000 millones de euros, un extra de liquidez para las comunidades. Mañana completará la primera ronda de contactos para forjar con el concurso de todos un gran acuerdo de reconstrucción nacional de una forma justa. «Hoy el presidente ofrece un acuerdo interinstitucional con las comunidades como parte de este acuerdo. Será mañana extensivo a la Federación de municipios. Ha emplazado a lograr un acuerdo en materia educativa para dar certidumbre. Con prudencia y cautela», dice. Sin embargo, insiste en que seguirán tomando decisiones bajo tres afirmaciones: « una vuelta progresiva hacia cierta normalidad, que nadie se quede atrás y que haya consenso y acuerdo como andamio de la reconstrucción ».

El número de muertos por COVID-19 en hospitales británicos se incrementó a 16.060 tras sumarse otros 596 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, aunque la cifra es menor a las de los últimos días, informaron fuentes sanitarias.

«Hemos rediseñado un sistema de transporte muy restringido. Tras la hibernación nos enfrentábamos a una semana decisiva, la concluida ahora. Desde el lunes incrementamos la oferta de Cercanías , reserva de trenes o maquinistas, refuerzo de señalización y megafonía. Los ciudadanos siguen respondiendo, como corroboran las compañías tecnológicas», añade. El ministro apunta que en la mayoría de los modos de transporte ha habido una reducción superior al 90%, y un 70% si hablamos del uso de vehículos ligeros.

Cierra la intervención el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien también muestra su apoyo a los «trabajadores en primera línea». Sin embargo, también apela a la necesidad de la unidad: «Creo que es importante señalar el valor de lo público. Cuando hay una amenaza real, el dinero que cada uno tiene en su bolsillo no es suficiente, una sociedad resiste mejor la adversidad con lo público. Nadie verá los presupuestos de Sanidad como un gasto, sino una inversión», dice.

Grande-Marlaska aprovecha para poner en valor el trabajo de los distintos cuerpos que han colaborado durante la crisis del coronavirus. «No se han limitado a proteger la seguridad del orden público. (...) Han reforzado la prevención de los delitos, en concreto los que se dirigen a los más afectados. Como el plan mayor, dirigido a la protección de personas mayores, ante delitos las estafas. Se ha incrementado más de un 27% del seguimiento de aquellos expedientes abiertos de violencia machista, ha habido más de 100.000 servicios desde el 14 de marzo», expone. Incluso asegura estar trabajando en un plan de protección para los centros sanitarios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , también inicia su turno dando el pésame «por el conjunto de fallecidos» y deseando una pronta recuperación a quienes contra el Covid-19. Además, repite las palabras de esperanza que el presidente de Gobierno repetía ayer una y otra vez. «Nos enfrentamos a otras cifras, podemos vislumbrar con cautela otro horizonte, uno donde se puede empezar a hablar de una transición hacia la desescalada», dice. «Se sigue trabajando desde hace tiempo en el futuro. Los números y las valoraciones son consecuencia de la responsabilidad de los ciudadanos, con una modificación impensable de nuestros hábitos», añade.

Mientras estos cuatro Ministros realizan otra comparencencia más, Putin asegura que Rusia tiene el coronavirus «totalmente controlado» . «Se está trabajando a buen ritmo, organizada y responsablemente a todos los niveles del poder. La situación está totalmente controlada y toda la sociedad se une frente a una amenaza común», ha destacado el político en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Turno para la ministra de Defensa , Margarita Robles , quien comienza dando las gracias «al personal en primera línea» y mando apoyo y cariño a las familias de los fallecidos: «No son números». «Nos sentimos profundamente implicados en el trabajo de las residencias de mayores. Por eso pusimos el foco en ellas. Ha habido casi 4.200 desinfecciones», asegura.

«En cuanto a los sumistros, hemos repartido 63 millones de unidades, 30 de guantes de nitrilo, por ejemplo, y una cantidad importante de respiradores. Este viernes llegaron cuatro máquinas de producción de mascarillas, adquiridas por la corporación Mondragón, para fabricar mascarillas, producirán 10 millones al mes», dice. Además, Illa explica cómo van a realizar la ya mencionada fijación de precios máximos de los elementos de protección , como mascarillas, guantes, o geles, «La orden publicada hoy establece que una Comisión se va a reunir en 48 horas y va a fijar los precios. Hay obligaciones para el etiquetado. Por último, cuando termine esta comparecencia, me incorporo a la reunión de ministros de Salud del G20», apunta.

El primero en comparecer es el ministro de Sanidad, Salvador Illa . «Los datos de esta mañana confirman el doblegamiento de la curva, aun con el incremento de test. 410 fallecidos, un dato que siempre nos hiere, pero que ha decrecido», asegura. Sigue siendo un momento complicado para el país, pero el ministro asegura que «vamos en la buena dirección». Una dirección que supone una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo.

Los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes hablan tras la videoconferencia que el presidente del Gobierno ha mantenido con los presidentes de comunidades y ciudades autónomas. Es la sexta vez que se celebra una videoconferencia de este tipo.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Alaquàs a una madre y a una hija que habían sido propuestas para sanción en seis y nueve ocasiones, respectivamente, por incumplir el confinamiento . Esta vez, las sorprendieron sentadas juntas en un banco después de ir a hacer la compra.

Los Reyes han continuado este domingo su ronda telefónica por los principales centros sanitarios españoles para conocer su situación en plena epidemia de Covid-19. Hoy han hablado con el Hospital Doce de Octubre, de Madrid, y con los principales centros sanitarios de Canarias, donde hace 78 días se detectó el primer caso positivo en España, un turista alemán en la isla de La Gomera. Informa Almudena Martínez-Fornés.

«Son fallecidos, esto siempre es triste. (...) Pero hoy tenemos 410 fallecidos, claramente por debajo de los 500 de la última semana. Es un dato que incita a la esperanza», ha aseverado Simón.

Pedro Sánchez refuerza a las autonomías con 14.000 millones y pide que se centren en la atención primaria. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

María José Rallo , secretaria general de transportes, ha afirmado que «no se ha identificado ningún episodio de algomeración en los servicios de cercanías» en toda la semana.

«Hoy ha habido un descenso importante (...) La transmisión de la enfermedad se ha reducido sustancialmente y estamos en la buena línea», ha celebrado Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en la rueda de prensa del comité técnico del coronavirus.

En su homilía, el Papa ha afirmado que «es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Aprendamos de la primera comunidad cristiana, que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con misericordia». Informa Juan Vicente Boo.

La Policía Nacional ha llevado a cabo una investigación en Málaga tras localizar una pelea clandestina de gallos que se estaba celebrando en pleno estado de alarma por el coronavirus y ha arrestado a 21 personas como presuntos responsables de un delito de maltrato animal, según informa Europa Press.

El coronavirus ha dejado 410 nuevas víctimas mortales en España en las últimas 24 horas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Esta cifra supone un descenso respecto al dato de este sábado, cuando se registraron 565 muertes, y es la menor en 28 días. El número de contagios totales es de 195.944 y ya son 20.453 los fallecidos desde que comenzó la crisis. Hay 2.695 nuevos curados (77.357 en total).

El sector textil español prevé una caída de la facturación de hasta el 37 % durante este año 2020 debido a la crisis generada por el coronavirus, que ha obligado a cerrar algunas empresas por falta de pedidos y pese a que otras muchas han reorientado su producción hacia el sector sanitario. Según datos de la patronal española Confederación de la Industria Textil (Texfor) recogidos por Efe, ninguna empresa del sector espera mantener la facturación en las mismas cifras del año pasado e incluso un 7 % prevé caídas de la cifra de negocios de hasta el 75 %.

Un nuevo avión con material sanitario adquirido por la Generalitat para la Comunidad Valenciana ha esta madrugada en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Se trata del tercero de este fin de semana y está cargado con 20 toneladas de mascarillas, guantes y trajes de protección EPI, tal y como precisa Europa Press.

El cabo mayor Franciso Castro Monge , de 64 años, ha fallecido por coronavirus esta madrugada. Llevaba ingresado en la UCI de un hospital de Ciudad Real más de un mes, según ha confirmado a ABC la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Es el segundo guardia civil de la Comandancia de Ciudad Real que muere por esta causa. Informa Manuel Moreno.

El ministro de universidades, Manuel Castells , se reunió ayer con las asociaciones de estudiantes para intercambiar impresiones ante la finalización del curso de manera telemática ocasionada por la crisis sanitaria del coronavirus. Tras más de un mes sin docencia presencial, muchas universidades no han generado una coordinación real para dar respuestas a las necesidades del estudiantado. La mayoría de ellas han decidido acabar el curso académico y realizar la evaluación de forma on-line. Sin embargo, aún hay universidades que se aferran a la realización de un sistema presencial, sin garantías de que este pueda realizarse.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «gestionar directamente» el desconfinamiento en Cataluña si el jefe del Ejecutivo plantea un desconfinamiento aismétrico a los presidentes autonómicos este domingo, en su sexta videoconferencia para abordar el episodio de coronavirus, según informa Europa Press.

El coronavirus ha dejado en Alemania más de 139.000 contagios y ha provocado la muerte de casi 4.300 personas, según el último balance de este domingo publicado por Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas, y que recoge Europa Press. Los 2.458 nuevos casos de infección son la cifra más baja en este apartado de los últimos cuatro días. El número total de muertos subió a 4.294, con 184 decesos registrados en las últimas 24 horas.

Bangladesh ha anunciado este sábado que proporcionará ayuda alimentaria a 50 millones de personas que se hayan visto afectadas por el avance de la pandemia del coronavirus, que ya ha acabado con la vida de al menos 84 personas en el país, según informa Europa Press.

El Gobierno israelí ha comenzado este domingo a relajar las medidas de confinamiento para contener la propagación del coronavirus. En las próximas dos semanas se permitirá el retorno del 35 por ciento de los empleados a sus puestos de trabajo, se dará permiso para hacer deporte a 500 metros de los hogares, se reabrirán las tiendas de productos electrónicos y librerías y se podrá rezar en grupos de 19 personas siempre que mantengan una distancia de dos metros de separación.

El Ejército de Tierra , desplegado hace semanas en varias localidades asturianas, realizará este domingo misiones de reconocimiento en Mieres , Castrillón y Laviana . Además, participará en las tareas de desinfección de los exteriores y los accesos a la Clínica San Rafael de Oviedo .

La Delegación de Cs en el Parlamento Europeo , en el marco de su grupo Renew, ha solicitado la creación de una comisión especial de seguimiento de la respuesta al Covid-19. El objetivo es poder realizar un trabajo de control parlamentario especializado y concreto sobre las medidas extraordinarias que se están tomando al respecto y la respuesta europea a la crisis.

Vicente Ferrero Galende , gerente territorial de la mutuas médica Asisa en Madrid, ha fallecido este sábado a causa de la COVID-19, según ha informado la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa).

En medio de la pandemia de COVID-19 los griegos celebraron este año la Pascua de resurrección de Jesucristo recluidos en sus casas y con velas en los balcones, en lugar de llenar las iglesias hasta que en la medianoche el párroco pronuncia las palabras de alivio: «Cristo ha resucitado». La gran mayoría de los ciudadanos siguieron anoche con disciplina las estrictas medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno conservador Kyriakis Mitstakis, que en este fin de semana de la Pascua ortodoxa han estado acompañadas de multas aun mas severas.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya los 2,3 millones de casos y deja más de 160.000 víctimas mortales en 185 países del mundo, de nuevo con Estados Unidos marcando máximos de casos diarios, según el balance actualizado este domingo por la universidad Johns Hopkins y tras un día en que el continente africano ha rebasado ya el umbral del millar de muertos.

Muere por coronavirus el jefe de servicio de cirugía del Hospital Universitario La Paz

Las autoridades judiciales iraníes han planteado la posibilidad de indultar a algunos de los presos que han sido excarcelados hasta el momento a causa de la pandemia del coronavirus. El jefe de la Judicatura iraní ha pedido a los diferentes comités implicados que estudien los casos para comprobar si alguno puede ser sometido a un indulto.

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, participará desde las 10,00 horas de este domingo en la videoconferencia que mantendrá el jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

Guatemala contabilizó este sábado 22 casos nuevos de Covid-19 en su territorio y suma 257 personas contagiadas en total, incluidos siete fallecidos por la enfermedad, informó una fuente oficial. El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, actualizó la nueva cifra de contagiados en la cadena nacional en la noche de este sábado después de que, durante la mañana, confirmara el segundo y el tercer caso comunitario en el país, en una aldea al noreste del territorio.

Los residentes de Florida se han agolpado este sábado en las playas, después de que las autoridades levantaran las restricciones a causa del coronavirus y pese al aumento de casos confirmados en este estado. Esto es lo ocurrido por ejemplo en la localidad de Jacksonville, pese a que las autoridades han llamado a la responsabilidad. «Si planeas ir a la playa hoy, por favor mantenga al menos seis pies de distancia con el resto de personas», trasladó el servicio de emergencias de la localidad a través de su cuenta de Twitter.

Estados Unidos llegó este sábado a 732.197 casos confirmados de coronavirus, enfermedad que se ha cobrado 38.664 vidas en este país, según cifras difundidas por la Universidad Johns Hopkins, en momentos en que sectores conservadores reclaman la reapertura de la economía tras las medidas de confinamiento decretadas por varios estados para prevenir la expansión de la pandemia. Estos registros señalan que la ciudad de Nueva York, con 13.202 fallecidos, se mantiene al frente de las estadísticas de mortalidad en el país a causa del Covid-19.

Serbia comenzará a suavizar las restricciones impuestas a causa del coronavirus tras la festividad de la Pascua ortodoxa, que se celebra este fin de semana, según ha confirmado este sábado el presidente serbio Aleksandar Vucic. El país aprobó una serie de medidas estrictas de aislamiento para contener la epidemia de coronavirus, entre las que se encuentra un toque de queda de 84 horas durante todo el fin de semana, por lo que los ciudadanos no pueden salir de sus casas desde el viernes hasta el martes por la mañana.

En México aumentaron este sábado a 650 los fallecimientos por Covid-19, con 104 nuevos decesos respecto a los 546 del día anterior, y a 7.497 los casos de contagios motivados por esta enfermedad, 622 más que los del reporte del día anterior, informaron las autoridades sanitarias. Los 104 fallecimientos registrados en las últimas 24 horas colocaron a esta jornada como la más alta en decesos y es la primera en que se rebasa el centenar de muertes en un día en México.

Argentina confirmó este sábado 81 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 2.839, mientras que los fallecidos suman 132, tras registrarse hoy tres nuevas muertes por coronavirus. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los decesos verificados en el último día corresponden a tres hombres, dos de 27 y 47 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, y uno de 88 años residente en la capital argentina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que la respuesta a la pandemia del coronavirus «no debe de ser una caza de brujas partidista» y ha incidido en la importancia de «trabajar unidos». Trump ha asegurado que algunas personas están intentando llevar esta situación «a la política», a la vez que ha acusado a varios senadores demócratas de ser «desagradables y groseros» con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

El primero ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este sábado las primeras medidas para relajar las restricciones impuestas en Israel a causa del coronavirus, entre las que se encuentran la apertura de algunos comercios. Netanyahu ha asegurado que se eliminarán algunas de las restricciones impuestas a las industrias a nivel nacional, los comercios y las libertades a partir de este mismo domingo, aunque ha calificado este proceso de «prudente y gradual». También, entre las nuevas medidas, se encuentra la vuelta al trabajo de algunos trabajadores de industrias manufactureras y de servicios, aunque con restricciones, según ha informado el diario «Times of Israel».

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo este sábado un llamamiento a los neoyorquinos a denunciar a aquellos que no cumplan con el «distanciamiento social» de los dos metros para evitar el contagio con el coronavirus. De Blasio colgó un vídeo en su página de Twitter en el que exhorta «a informar de cualquier situación» como la prohibida aglomeración del público o colas, como en los supermercados, donde no se guarde esa distancia. El coronavirus se ha cobrado en Nueva York, epicentro mundial de la pandemia, 13.362 vidas, de las que 8.448 han ocurrido en la ciudad homónima, compuesta por cinco condados.

Un total de 8.067 personas han muerto en Cataluña a causa del Covid-19, 186 en las últimas 24 horas, según los datos facilitados por las funerarias diariamente a la Generalitat de Cataluña. Del total de fallecidos, 2.189 han muerto en una residencia, 90 en un centro sociosanitario y 505 en un domicilio, mientras que los casos restantes corresponden a personas cuya defunción ha tenido lugar en hospitales o no son clasificables por falta de información.

El Gobierno argentino ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público a partir del próximo lunes y ha recordado que en cualquier caso siguen en vigor las recomendaciones sobre distanciamiento social. Argentina ha confirmado 2.758 casos y 129 fallecidos por la nueva enfermedad. «Establécese el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para las personas que permanezcan o circulen en los servicios de transporte de pasajeros por automotor y ferroviario de jurisdicción nacional a partir del día 20 de abril de 2020», explica la resolución 95/2020 publicada en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este domingo que se han registrado 16 nuevos casos de coronavirus, nueve de ellos importados del extranjero y, de los casos de transmisión local, seis se han producido en la provincia de Heilongjiang y uno en Guangdong. Durante el sábado, no se ha producido ninguna muerte a causa del coronavirus, por lo que el número de fallecidos por esta causa se ha mantenido en 4.632. Hasta el momento, los casos confirmados de Covid-19 en la China continental han sido 82.735.