EFE | Vídeo: El Gobierno prevé que la actividad económica se recuperará en dos fases (AT)

Yolanda Díaz enciende al turismo y la hostelería al decir que no reabrirán hasta final de año Las alarmas se activan en dos sectores que ven peligrar casi tres millones de empleos

Las declaraciones del viernes de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que estimaba que el turismo, el ocio y la cultura no podrían volver a la actividad hasta final de año han incendiado al sector turístico y hostelero. Unas palabras que horas después tuvo que rectificar, ya que es el Ministerio de Sanidad al que le compete tomar estas decisiones durante la crisis sanitaria. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Organizaciones del turismo y hostelería critican la ligereza con la que la ministra hizo estas declaraciones. Así, para la Mesa del Turismo, asociación que engloba a decenas de empresas, tachó de «barbaridad» y «temeridad» lo emitido por Díaz.

Turismo y hostelerías, junto al comercio, son las dos ramas de la economía española que más están siendo perjudicadas por la crisis del coronavirus. Entre ambos sectores generan casi el 20% del PIB y emplean a casi tres millones de personas. Calculan que las pérdidas para este 2020, con los datos actuales, se eleven hasta los 90.000 millones de euros, en el caso del turismo, y los 55.000 millones en la hostelería. Por eso no entienden que, si todavía desde Sanidad no han fijado fechas para iniciar la desescalada, Díaz afirmara que ambas ramas no podrían reabrir hasta final de año.

«La ministra de Trabajo ha perdido una buena ocasión para estarse callada, porque cuando haces esas declaraciones tienes que basarte en unos datos. Y no lo ha hecho», explica a ABC el vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav), que cree con seguridad que la actividad turística y hostelera podrán estar activas en los meses de verano.

Pero las palabras de Díaz no han sido las únicas que llenan de incertidumbre a los sectores que lideran la economía española. Así, mientras desde Sanidad se pide prudencia, esta misma semana el ministro de Consumo, Alberto Garzón, recomendaba no reservar viajes para estas próximas vacaciones. Mientras que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, hablaba de hace una semana de mantener la distancia en la playa.

Más ayudas

La misma prudencia que tiene Sanidad es la que piden desde la Mesa del Turismo. «Estamos francamente preocupados por las incongruencias evidentes de los mensajes de los diferentes miembros y portavoces del Gobierno, al que exigimos coherencia, seriedad, unidad y una interlocución activa con el sector turístico para que la reactivación se produzca en los mejores términos posibles», explicaban en el comunicado emitido ayer por la organización presidida por Juan Molas. Además, achacan a Díaz que sus palabras tienen un efecto «muy negativo», logrando transmitir incertidumbre a los turistas que tengan pensado regresar a España.

Por tanto, ambos sectores se acogen a Sanidad para volver saber cuándo se va a volver a la normalidad. «Al Ministerio de Trabajo no le corresponde fijar los plazos y la forma de vuelta a la actividad de los sectores», explican a ABC desde la patronal Hostelería de España.

Esta sigue reclamando muchas más ayudas por parte del Gobierno para capear la crisis. En concreto, piden a Díaz solucionar el mantenimiento de los ERTE por fuerza mayor, de manera flexible y adaptados a los procesos de retorno a la actividad y la eliminación de la cláusula de mantenimiento del empleo en los seis meses posteriores a la vuelta a la actividad. Alegan que si no se modifican el último aspecto el sector tiene «imposible» acogerse a estos ERTE.

Desde el turismo piden también más ayudas para recuperar la actividad, ya sea por parte del Gobierno o la UE. «En Europa deberían subvencionar las plazas de avión vacías, porque las aerolíneas van a tener que reducir su capacidad de viajeros en los aviones», explica Gallego. Esta medida, continúa, permitiría a nuestro país acoger más turistas, sobre todo Canarias y Baleares, donde se accede por aire principalmente. «Si no se hace, no solo perderemos la temporada de este año, sino también parte del 2021», comenta Gallego. Explica, además, que países competidores del Mediterráneo, como Turquía, Túnez y Egipto, ya llevan a cabo esta medida.

Distanciamiento en bares

El cómo será la vuelta a la normalidad es una de las mayores incógnitas. Según ha podido saber ABC por parte de fuentes empresariales, una de las medidas que hay encima de la mesa es mantener el distanciamiento en bares y restaurantes de dos metros entre las mesas. Una distancia que, según explican estas fuentes, es inasumible y nada rentable para el 90% de los locales. Desde Hostelería de España explican que es más ajustado para el sector que la distancia sea de 1,5 metros. Además, destacan el papel que jugarán las terrazas, que «disponen de condiciones naturales de salubridad superiores a los espacios cerrados».

Juan Molas ABC «Nos preocupan las miles de empresas que cierren» Juan Molas (1952) es desde el pasado mes de enero presidente de la Mesa del Turismo. Con lógica preocupación sobre la crisis, el experimentado empresario atiende a ABC para detallar algunos aspectos en los que trabaja el sector en estas fechas. —¿Cuándo prevé que el turismo podrá reabrir? —Estamos trabajando día a día en una planificación de la vuelta a la normalidad, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. No sabemos cuándo será esto pero todos los actores europeos están trabajando en esta línea. Depende de cuándo se abren las fronteras. Lo que no podemos permitir son declaraciones como las de la ministra de Trabajo. Esto provoca una alarma en todo el sector. —¿Percibe el sector improvisación por parte del Gobierno? —Se percibe una sensación de incoherencia e improvisación en la planificación del Gobierno sobre cómo actuar después del día D, es decir, cuando se reanude la actividad. Se percibe una falta de rigor y de contenido en las directrices. En definitiva, una falta de gestión. Nos estamos jugando mucho. Hay que apoyar a las empresas y trabajadores. Nos preocupan las miles de empresas y trabajadores que se puedan quedar en el camino. —¿Ha contado el Gobierno con las empresas? —Sería fundamental que se sentara con el sector privado para planificar la vuelta a la normalidad. El turismo tiene una unificación de sus criterios. —¿Cree que habrá capacidad para atraer al turista español? —Habrá un parte de la sociedad que se verá afectada por la situación y la capacidad de gasto no será la misma. Pero creo que sí hay destinos que pueden salvar parte de su temporada turística. —¿Se bajarán precios? —Esto lo decidirá cada empresa según su estrategia.