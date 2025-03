Coronavirus España directo: EE.UU. rebasa los 6,2 millones de casos de la Covid-19

Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de 6.242.039 casos confirmados de COVID-19 y la de 188.501 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del domingo) es de 43.043 contagios más que el viernes y de 805 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.987, más que en Francia o España.

El Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) ha anunciado el cierre de las piscinas municipales de verano de los Polideportivos a partir de este lunes como «medida de prevención y de reducción de riesgos sanitarios ante la propagación de la Covid-19». El municipio se suma así a otras localidades vecinas que, también para reducir riesgos, procedieron hace días al cierre de sus piscinas, como es el caso de Alcorcón, que lo hizo el pasado fin de semana; el de Fuenlabrada que anunció que acabará la actividad el viernes 28 de agosto y no el 6 de septiembre, como estaba previsto; y Parla dio por terminada la temporada el 20 de agosto.

España cerrará el periodo enero-agosto con alrededor de 40 millones de turistas internacionales menos que el año pasado, que habrán dejado de gastar aquí unos 50.000 millones de euros, como consecuencia de las restricciones y las cuarentas impuestas en diferentes países para luchar contra el coronavirus. El temor de los viajeros a los contagios es otra razón que explica la fuerte caída de los desplazamientos internacionales, que han sido sustituidos por otros en el interior del país, aunque en el caso de España no compensan ni de lejos la fuerte caída de ingresos derivada de la ausencia de extranjeros. A falta de las cifras oficiales de agosto, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará a principios de octubre, una proyección de los datos de 2019 permite anticipar tales caídas, informa EFE.

Un total de 199 mayores titulares de una plaza pública en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, y que decidieron salir de la misma hace unos meses ante la inseguridad generada por la crisis del coronavirus, aún no han vuelto a su centro, según datos facilitados este miércoles a Europa Press por una portavoz de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. La normativa señala que estas personas deberían ingresar de nuevo como máximo hasta 20 de agosto, cumplidos los plazos establecidos. Si no, se trataría de ausencia injustificada y podrían perder su plaza. Sin embargo, el consejero Alberto Reyero señaló hace unos días que «con carácter excepcional» las familias con personas mayores en residencias de la región puede solicitar la «prórroga" de plaza, algo que el Gobierno regional estudiará «caso a caso».

La céntrica Plaza de Callao, ubicada a escasos metros de la Puerta del Sol de Madrid, fue escenario en la tarde de ayer de una nueva concentración de ciudadanos contrarios al uso obligatorio de mascarilla. La acción comenzó en torno a las 18.00 de la tarde y contó con un seguimiento bastante pobre, de unas 100 personas apenas, según pudo comprobar ABC sobre el terreno. Los manifestantes portaban pancartas y comían, fumaban y bebían como excusa para quitarse la mascarilla y no ser multados por la Policía Nacional, que vigilaba de cerca sus movimientos. Según fuentes de la Delegación de Gobierno consultadas por El País, los agentes tuvieron que detener a 13 personas por negarse en varias ocasiones a cumplir con la normativa sanitaria.

Los Colegios Mayores han desarrollado su propia guía de recomendaciones frente al coronavirus en sus centros, ya que Sanidad les dijo que no preveían confeccionar una específica para su colectivo, y aseguran estar preparados para cubrir las necesidades de los residentes incluso si tienen que guardar una cuarentena.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, ha asegurado este domingo que «todos debemos saber que no hay espacio más seguro para nuestros niñas y niñas que los centros escolares y que es muy importante la actividad presencial porque hay que dar toda la normalidad a este nuevo inicio de curso». En un comunicado recogido por EFE, Calero ha señalado que «es un buen momento para enviar un mensaje, en primer lugar, de tranquilidad y confianza a los padres y madres porque se ha trabajado intensamente desde todas las instituciones para garantizar un entorno escolar seguro y protegido para todos los niños y niñas».

Las autoridades sanitarias de Alemania han informado este domingo de 998 nuevos casos de coronavirus, una tasa de contagios que eleva el balance provisional cerca ya de los 250.000 -en concreto 249.985-. El Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas, ha elevado a 9.325 la cifra provisional de fallecidos, uno más que el sábado, mientras que el dato de recuperados supera ya los 223.000, según recoge Europa Press. El Gobierno de Angela Merkel y las regiones han abogado en estos últimos días por un endurecimiento de las restricciones para contener los rebrotes de las últimas semanas, con recomendaciones expresas a no viajar a las consideradas zonas de riesgo.

Alumnos de seis comunidades vuelven este lunes a las aulas, tras su cierre por la pandemia de la Covid-19 que ha contagiado en España ya a más de medio millón de personas, en medio de las protestas de docentes y sindicatos por falta de medidas, de la inquietud de las familias y del llamamiento a la "confianza" del Gobierno que asegura que los colegios son los lugares más seguros. Navarra y Madrid fueron las primeras comunidades que abrieron sus centros el pasado viernes para la reincorporación escalonada de los más de ocho millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias matriculados para este curso 20-21. Según las previsiones, mañana comienzan a regresar a los centros educativos los estudiantes de Cantabria, País Vasco, La Rioja, Valencia, Mucia y Aragón; mientras que los de Castilla y León lo harán el próximo día 8; los de Castilla-La Mancha, el 9; y los de Galicia, Andalucía, Asturias, Extremadura y Baleares el 10.

«La curva epidémica se está elevando, así como también aumenta el número de personas hospitalizadas en la unidad cuidados intensivos. Los pacientes de Covid-19 que están ingresados en las UCI no son menos graves que los que llegaron en marzo o abril». Con esta declaración, Alessandro Vergallo, presidente nacional de la Asociación de anestesistas reanimadores de hospitales italianos, ha querido hacer un llamamiento a no subestimar la gravedad del coronavirus y el aumento de la difusión de los contagios. Siga leyendo la noticia .

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado 423 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad autónoma, detectados este sábado y que se corresponden con los resultados del análisis de 3.233 pruebas PCR. La distribución por provincias es de 358 en Zaragoza, 46 en Huesca y 15 en Teruel, más cuatro casos en los que no consta provincia de origen, ha informado el Departamento de Sanidad.

La policía de Bruselas disolvió este domingo una manifestación en la que participaban entre 300 y 400 personas para protestar contra las restricciones impuestas por las autoridades para frenar la propagación de Covid-19, puesto que los participantes no cumplían las medidas de seguridad. "Una gran parte de los manifestantes no llevaban mascarilla y no respetaban las reglas de distancia social. Hemos puesto fin a la manifestación e identificado a los infractores", explicó un portavoz de la Policía a la agencia Belga. Tanto la manifestación como la dispersión de la misma se han producido sin incidentes y se han saldado sin detenciones.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está convencida de que todos los trabajadores en ERTE han cobrado la prestación que les corresponde, pero ha insistido en que "no es verdad" y ha reclamado que se abra una plataforma telemática para clarificar la situación. "En la reunión (del Gobierno con los agentes sociales) en Palma le planteé esto a la ministra (de Trabajo) y el Ministerio esta convencido de que se ha pagado a todo el mundo y no es verdad", informa Efe.