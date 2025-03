Las comunidades cerrarán desde el día 23 de diciembre al seis de enero, salvo para reunirse con familiares

El Ministerio de Sanidad ha publicado este miércoles la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España. Respecto al informe de este martes, la cifra total de personas contagiadas por Covid-19 ha aumentado en 9.331 , de las cuales 5.060 corresponden a las registradas en las últimas 24 horas . El total de personas contagiadas en nuestro país desde el comienzo de la pandemia en España es ya de 1.665.775.

En la última semana han fallecido 1.051 personas: la cifra incorpora las 273 personas que se han sumado hoy. En total ya son 45.784 las personas que, según estadísticas oficiales, han muerto a causa del Covid-19 en España.

Sanidad dio a conocer la semana pasada un borrador inicial de sus recomendaciones que pasan por limitar las reuniones a un máximo de seis personas y retrasar hasta la 01:00 la limitación a la movilidad nocturna en Nochevieja y Navidad, no celebrar cabalgatas o ampliar las visitas a las residencias y realizar al interno pruebas diagnósticas a su regreso extremando la prevención y vigilancia.

Francia quiere convencer a las autoridades españolas y suizas para que cierren también sus estaciones durante las vacaciones de Navidad y en caso de no conseguirlo impondrá controles en sus fronteras para evitar que los franceses vayan allí y se contagien. Este es el mensaje del primer ministro francés, Jean Castex, que en una entrevista al canal de televisión BFMTV este miércoles explicó que "los españoles y los suizos por ahora no se orientan a esas decisiones, pero la acción diplomática continúa".

La velocidad de transmisión del coronavirus (Rt) en Cataluña ha acelerado por segundo día consecutivo tras más de un mes de descenso y se ha situado en 0,89, cinco centésimas más que ayer, lo que compromete el segundo tramo de la desescalada que debía comenzar el lunes y que está condicionado a que la Rt no suba de 0,90. También el riesgo de rebrote (EPG), el índice de crecimiento potencial de la pandemia, que bajaba en Cataluña desde el 23 de octubre, ha vuelto a subir por segundo día consecutivo y se ha situado en 210 puntos, nueve más que ayer, mientras que baja ligeramente el número de personas hospitalizadas.

La Rioja ha notificado un nuevo fallecido con coronavirus en las últimas 24 horas, según los últimos datos actualizados por el Gobierno riojano que apuntan a que hay 34 casos activos menos que ayer al registrarse 813. La presión asistencial por COVID en La Rioja ha descendido ligeramente, dado que la UCI de pacientes con Coronavirus se encuentra al 51,8 por ciento, con 28 camas ocupadas de las 54 disponibles (dos menos que ayer). En cuanto a los pacientes no COVID, hay siete ingresados en la UCI (uno menos que ayer). De este modo, la UCI se encuentra al 64,80 por ciento (ayer estaba al setenta por ciento).

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este miércoles que todavía no han recibido el documento de las restricciones del Ministerio de Sanidad para las navidades, y ha considerado que "a lo mejor no debe ser tan restrictivo" en cuanto a la posibilidad de que se impongan cierres perimetrales. En una entrevista con Antena 3, Escudero ha señalado que es "muy complicado" controlar que la movilidad sea exclusivamente para reagrupamiento familiar, una de las medidas que podría contener el borrador que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, debatirá este miércoles con las comunidades autónomas.

Galicia iniciará este viernes el proceso de desescalada, con restricciones de movilidad con Portugal, reapertura de la hostelería, con distintas limitaciones, y posibilidad de reuniones de no convivientes, con un máximo de 4 o de 6 dependiendo de los datos epidemiológicos de cada municipio. Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, junto al conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, tras la reunión del comité clínico de ayer, que ha decidido aliviar las restricciones en ocho ayuntamientos, incluidas las áreas de Santiago y Ourense, mientras se suman a las máximas limitaciones dos municipios más, hasta un total de 56.

Los Servicios Epidemiológicos de la Junta de Castilla y León han registrado un nuevo brote en el Hospital Santiago Apóstol, en Miranda de Ebro (Burgos), que afecta a once personas de las cuales tres son trabajadores del centro, han informado este miércoles fuentes de la administración autonómica.

Canarias ha sumado 191 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, acumulando actualmente 21.370 casos desde el inicio de la pandemia, y no ha tenido que lamentar ningún nuevo fallecimiento, quedándose la cifra de personas muertas en 340.

Melilla ha registrado este martes un fallecido más, que eleva a 41 la cifra de víctimas mortales de la pandemia, y ha logrado un descenso de la presión hospitalaria hasta alcanzar los 17 ingresados con coronavirus diagnosticado, la cifra más baja en casi dos meses. Según la última actualización de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, las autoridades sanitarias han notificado 25 nuevos casos positivos en la jornada del martes y dieron por recuperados a 77 pacientes. Ello ha permitido una reducción de 53 casos activos y rebajar la cifra total hasta rozar los 700, llegando, concretamente, a 707. También desciende de manera significativa la presión hospitalaria con el ingreso de 17 personas con coronavirus diagnosticado, algo que no sucedía desde el 4 de octubre, cuatro de las cuales se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La Agencia Europea para la Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDE) recomiendan que no se obligue a hacer cuarentena ni test de coronavirus a quienes viajen entre zonas de situación epidemiológica similar dentro de la UE. «Las personas que viajan durante la pandemia de Covid-19 no deben considerarse automáticamente de alto riesgo de propagación de la infección a menos que hayan estado en contacto conocido con un caso positivo confirmado, según las nuevas directrices europeas para viajes aéreos», indicó este miércoles en un comunicado la Comisión Europea (CE), de quien dependen la EASA y el ECDC

«Cuando las vacunas estén listas, nuestro país estará listo», ha indicado en declaraciones a la prensa De Croo, que no ha dado detalles de la estrategia diseñada porque el proyecto debe debatirse aún estos días con los gobiernos regionales.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece tras el Consejo Interterritorial de Salud para detallar las recomendaciones a las comunidades autónomas para la Navidad. Sanidad ya avanzado, en un borrador al que ha tenido acceso ABC, que se recomienda que las reuniones no superen las diez personas. Además, el toque de queda se amplía hasta la 1:30 de la madrugada.

El ministro de Sanidad ha resumido las recomendaciones de estas fechas con la frase: ««En Navidades nos quedamos en casa» Del 23 de diciembre al seis de enero no se podrá salir de las comunidades autónomas, salvo la excepción de moverse para viajar con familiatres y allegados. En Nochevieja y Nochebuena, los miembros que se pueden reunir serán como máximo de diez personas, niños incluídos. Sobre las cabalgatas ha aconsejado que «si se hacen deberán de ser estáticas». Ha incidido en la prudencia que deben tener los jóvenes, a los que se ha dirigido en específico.