Coronavirus España en directo: 213.435 casos y 24.543 fallecidos, 268 más que ayer

Guatemala detectó este jueves 14 nuevos casos de coronavirus y llegó a 599 personas contagiadas por la enfermedad, que ha causado la muerte a 16 personas, el último hace dos días. El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, informó de los 14 nuevos casos en una cadena televisiva en la que señaló además que no se registraron fallecimientos causados por el Covid-19.

El Ministerio de Salud de China ha registrado este viernes seis nuevos casos de Covid-19 a nivel local, cinco de ellos en la provincia de Heilongjiang y otro en la región autónoma de Mongolia Interior; así como otros seis positivos importados. Un día más, las autoridades sanitarias no han certificado muertes adicionales, por lo que la cifra se mantiene en 4.633. Por su parte, los contagios experimentan una ligera subida hasta los 82.874.

México informó este jueves 127 decesos y 1.425 nuevos casos de Covid-19 para alcanzar un acumulado de 1.859 muertes y de 19.224 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia, según las autoridades sanitarias. El registro de los 1.425 casos de las últimas 24 horas es la cifra más alta en un día desde la presentación de los reportes técnicos hace dos meses, y asimismo muestra un incremento de 8 % con respecto a los 17.799 registrados el día anterior.

Las defunciones por el Covid-19 en Panamá llegaron a 188 y los contagios acumulados a 6.532, dijeron este jueves las autoridades al informar de 10 decesos y 154 nuevos casos de la enfermedad. Hay 368 pacientes hospitalizados, 86 en unidades de cuidados intensivos (UCI) 282 en salas, y 2.916 en aislamiento domiciliario, de los que 1.157 están en hoteles que funcionan temporalmente como hospitales.

El Ministerio de Salud confirmó este jueves 296 casos nuevos de Covid-19 en Colombia, con lo que ya son 6.507 los contagiados, y 15 fallecimientos que elevan el total de muertes a 293. De los nuevos casos, 90 están en Bogotá, seguida de los departamentos de Atlántico (56), Valle del Cauca (41), Magdalena (30), Bolívar (26), Huila (16), Caldas (10), Meta (9), Risaralda (6), Antioquia y Cundinamarca (4) y Tolima y Boyacá (2). En cuanto a las muertes, la autoridad sanitaria señaló que cuatro ocurrieron en Cali, capital del Valle del Cauca; tres en Bogotá, y dos en Leticia, capital del departamento del Amazonas, donde el Covid-19 llegó el pasado 17 de abril pero está haciendo estragos, con más de cien casos confirmados en dos semanas.

El estado de Maranhao, en el nordeste de Brasil, será el primero del país en adoptar medidas de confinamiento total de la población a fin de contener el avance de la pandemia de coronavirus, según una decisión judicial adoptada este jueves. El llamado «lockdown» estará en vigor a partir del próximo 5 de mayo, inicialmente por un período de diez días, en cuatro municipios vecinos a la ciudad de Sao Luiz, capital de Maranhao, donde ha sido registrada una alta incidencia del Covid-19.

Argentina confirmó este jueves 143 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios se elevó a 4.428, mientras que los muertos suman 218, tras registrarse hoy tres nuevos decesos por coronavirus. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a tres hombres, dos de 80 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, y otro, de 48 años, residente en la capital del país.

La jueza Ana Lúcia Petri, de un tribunal de Sao Paulo, volvió a instar este jueves al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a presentar los exámenes a los que ha sido sometido para descartar que haya contraído coronavirus, que según él han dado negativo. La magistrada reaccionó a la petición del diario O Estado de Sao Paulo, que alegó el «interés público» de esas informaciones, que Bolsonaro hasta ahora se ha negado mostrar, aunque ha dicho una y otra vez que los dos análisis a los que ha sido sometido dieron negativo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este jueves con imponer nuevos aranceles a las importaciones chinas en represalia por el coronavirus, que, según el mandatario, es culpa de Pekín. En una rueda de prensa, un periodista preguntó a Trump si planeaba cancelar parte de sus obligaciones de deuda con el Gobierno chino, a lo que el presidente respondió: «Podemos hacerlo de otras formas, podemos hacerlo con aranceles, podemos hacerlo de otra forma».

El gobernador de California (EE.UU.), Gavin Newsom, ordenará próximamente el cierre de las playas del estado que estuvieron abarrotadas durante el pasado fin de semana para evitar una mayor propagación del coronavirus. Así lo anunció este jueves Newsom en una rueda de prensa, en la que dijo que las playas del condado de Orange, al sur de Los Ángeles, deberán permanecer cerradas de manera «temporal» después de las grandes aglomeraciones registradas hace unos días.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este jueves que China podría haber contenido el coronavirus pero prefirió dejar que se propagara y, además, aseguró haber visto pruebas que muestran que el patógeno se originó en un laboratorio de la ciudad de Wuhan. «Podrían haberlo parado, ellos (China) son una nación muy brillante, científicamente y en otras cosas. Se escapó, digamos eso, y ellos podrían habérselo guardado, podrían haberlo parado, pero no lo hicieron», dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Las autoridades sanitarias de Francia han informado este jueves de que se han registrado otras 289 muertes a causa del coronavirus en el último día, lo que supone una fuerte bajada en la cifra de decesos diarios. El director general de Sanidad, Jérome Salomon, ha destacado durante una rueda de prensa que del número de fallecidos, que asciende ya a 24.376 desde el inicio de la pandemia, 15.244 han muerto en hospitales, mientras que otros 9.132 lo han hecho en residencias de ancianos.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha confirmado este jueves que la cifra de muertos diarios y hospitalizados por coronavirus sigue descendiendo en el estado, donde se han constatado otros 306 fallecidos en el último día, 24 menos que el miércoles. Cuomo, que ha destacado en una rueda de prensa que se trata de la jornada con menos decesos desde el pasado 30 de marzo, ha subrayado que el número de nuevos hospitalizados continúa descendiendo. Asimismo, la cifra de pacientes ingresados ha vuelto a disminuir por 17º día consecutivo y se encuentra ahora por debajo de los 12.000, lo que supone un descenso del 40 por ciento desde mediados de mes, cuando eran unos 19.000.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso de amparo que presentó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) que desestimó su solicitud de manifestación en Vigo para mañana 1 de mayo. Se trataba de una marcha a celebrar en coche por la ciudad, con una única persona por vehículo. Lea la noticia.

El Vaticano eleva a un total de 11 los casos de personas que han dado positivo al test diagnóstico de coronavirus desde que comenzó la emergencia sanitaria. El último caso de contagio ha sido identificado este jueves. Se trata de un empleado del Vaticano que comenzó a tener síntomas a principios de marzo y que ha estado aislado en su domicilio hasta ahora. Al resultar positivo, se ha prorrogado el plazo de cuarentena por el que debe permenacer en su casa sin volver al trabajo.

Ninguna persona ha fallecido en las últimas veinticuatro horas por coronavirus en Asturias , la primera vez que se da esta circunstancia desde el pasado 18 de marzo , con lo que el número de muertes registradas en el Principado se mantiene en 273 . Según los datos publicados este jueves por la Consejería de Salud, los nuevos contagios ascienden a 21, frente a los 31 de la jornada anterior, hasta un total de 2.853 , de los que 2.298 casos han sido confirmados con pruebas PCR y 555 con test anticuerpos. Además, el número de personas que ha superado la enfermedad aumenta en 25, uno menos que en la jornada anterior, hasta situarse en 835.

Brasil ha registrado 85.380 infectados por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, lo que supone un incremento de 7.218 respecto al miércoles. En cuanto al número de fallecidos, son ya 5.901, 435 más que ayer.

Casi quinientos (497) nuevos casos y 50 muertes por Covid-19 se confirmaron en las últimas 24 horas en Florida (EE.UU.) , que el próximo lunes entrará en la primera fase de la reapertura del estado, salvo en tres condados del sureste donde está el foco principal. De los 33.690 casos confirmados desde el 1 de marzo, 19.979 corresponden a esos tres condados y especialmente a Miami-Dade, donde ya se han confirmado 12.063. En cuanto a los decesos de las 1.286 registrados hasta hoy, 723 se han producido en esos tres condados.

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha alzando la voz tras la aprobación del Plan de Desescalada por parte del Gobierno el pasado martes. En concreto, la asociación que agrupa a las más de 7.000 agencias de viajes de toda España, ha advertido que si no hay una reacción rápida «y un apoyo inmediato» no sobrevivirán los próximos meses. Para ello, piden medidas como la reducción del IVA o la ampliación de los ERTE, al menos, seis meses más allá del final del estado de alarma, así como la constitución de un Fondo de Apoyo Extraordinario o ayudas económicas para los propietarios de las agencias.

El París Saint-Germain (PSG) fue proclamado este jueves campeón de la liga francesa, después de que se diera por terminado el campeonato siguiendo las órdenes del Gobierno acuciado por la pandemia de Covid-19. Se trata del noveno título que levanta el club de la capital francesa, que quiso dedicárselo "a los sanitarios y los miles de profesionales que trabajan cada día en primera línea para permitir que el país siga funcionando". Es la tercera liga consecutiva, y la séptima de los parisienses desde que en 2011 fueron adquiridos por un fondo soberano catarí.

El Gobierno de Costa de Marfil ha aprobado una prórroga de 15 días del estado de emergencia decretado en el país a causa de la pandemia de coronavirus, con lo que estará en vigor hasta el 15 de mayo. El presidente marfileño, Alassane Ouattara, declaró el 23 de marzo estado de emergencia en todo el territorio nacional en el marco de las respuesta ante la pandemia. Las autoridades del país han confirmado hasta ahora 1.238 casos de coronavirus, con catorce fallecidos.

Al Gobierno no le ha quedado otro remedio que dar marcha atrás en su plan de desescalada para el deporte o, al menos, matizarlo. La presión ejercida por los deportistas en las últimas horas cristalizó ayer en la reunión del GTID , que se ha convertido en una especie de sanedrín del deporte, y desembocó en la creación de un «pasaporte» especial para que los atletas de alto nivel puedan ejercer su actividad con normalidad desde este próximo lunes. Lea la noticia.

«Aunque en cantidades variables, los pacientes curados de Covid-19 producen anticuerpos contra el virus. Esto hace que el diagnóstico serológico sea fiable y, si los anticuerpos son protectores, promete una buena inmunidad». Así destaca en Twitter el más célebre virólogo italiano, Roberto Burioni, la «buenas noticia» publicada en «Nature», firmada por científicos de la Universidad de Medicina de Chongqing. «Se trata de un artículo que muestra que 285 de 285 (100%) pacientes con Covid-19 desarrollan anticuerpos IgG contra Sars-CoV-2 dentro de los 19 días desde el inicio de los síntomas clínicos», resume Guido Silvestri, profesor de Virología de la prestigiosa Universidad Emory de Atlanta, donde dirige uno de los laboratorios de investigación más avanzados en Microbiología e Inmunología. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

La cifra de fallecidos por coronavirus ascendió a 900 en Ecuador , donde hay 24.934 contagiados, según las cifras oficiales reveladas este jueves por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En los registros oficiales también figuran 1.453 fallecimientos probables por Covid-19. Hasta el momento se han tomado 69.054 muestras para coronavirus entre PCR y pruebas rápidas. Según el desglose sobre los casos confirmados, 16.404 se determinaron por PCR y 8.530 a través de pruebas rápidas.

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, informó hoy por videoconferencia al presidente, Vladímir Putin , de que ha contraído el coronavirus, por lo que tendrá que dejar de ejercer temporalmente sus funciones. Mishustin, en el poder desde enero pasado, cedió el cargo al viceprimer ministro, Andréi Beloúsov , decisión que fue aceptada de inmediato por el jefe del Kremlin, que firmó el correspondiente decreto. Rusia, cuenta y con más de 100.000 casos y de 1.000 muertos por Covid-19.

Los infectados por el coronavirus en Brasil podrían superar ya los 1,2 millone s, un número 16 veces mayor a la cifra oficial y superior al de Estados Unidos, el país actualmente más castigado por la pandemia, según un estudio divulgado este jueves, que toma en consideración los casos subnotificados en el país. La investigación, realizada por el portal Covid-19 Brasil, apunta que para el 28 de abril el número de casos confirmados de la pandemia fluctuaría entre los 957.087 y los 1,49 millones, siendo 1,20 millones el número más ajustado.

Boris Johnson aseguró esta tarde que el Reino Unido ha pasado el «pico» del brote de coronavirus y prometió que la próxima semana presentará un plan que se basará en «cómo podemos continuar suprimiendo la enfermedad y al mismo tiempo reactivar la economía». El primer ministro británico aseguró que la hoja de ruta estará guiada por los datos científicos y que se construirá con «el máximo consenso político». No obstante, aseguró que las fechas para relajar las medidas de confinamiento y distanciamiento social dependerán de los datos. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

El coronavirus SARS-CoV-2 se cobró otras tres vidas en Cuba , donde el número total de fallecidos ha alcanzado los 61 y los casos positivos ya suman 1.501, con 34 nuevos contagios, según el parte de este jueves del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Los decesos, ocurridos en la víspera, corresponden a tres mujeres de La Habana de 95, 80 y 77 años que ya padecían enfermedades crónicas antes de contagiarse del Covid-19, indicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

Las autoridades francesas han anunciado este jueves 339 nuevas muertes por coronavirus , lo que eleva la cifra total de fallecidos en el país a 24.376 . Por otro lado, los casos positivos registrados son ya 129.580, una diferencia de 1.138 con respecto al miércoles.

Las autoridades sanitarias chilenas registraron el mayor aumento de contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en 24 horas , con 888 nuevos infectados , lo que eleva a 16.023 el total de casos desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud informó este jueves de 11 muertes por el Covid-19 durante la última jornada, sumando 227 fallecidos.

Italia registra 205.463 casos totales de coronavirus , con un aumento de 1.872 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que hubo un récord de personas curadas, 4.693. Los muertos son ya 27.967, con 285 más respecto al miércoles, y los casos positivos actuales son 101.551, con 3.100 menos que el día anterior, la mayor disminución hasta ahora. Desde el inicio de la emergencia se han curado ya 71.252 personas, según los datos difundidos por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá desde este viernes 70 de los 148 parques de la ciudad y también prevé cerrar 44 calles entre las 9 y 21 horas para ampliar el espacio reservado a peatones y facilitar que se puedan respetar las distancias de seguridad durante el desconfinamiento. El plan, que han presentado este jueves los concejales J anet Sanz y Eloi Badia y que se suma a las medidas de pacificación anunciadas por el gobierno municipal el pasado sábado, pretende ofrecer en los diez distritos de la ciudad una «red de itinerarios seguros» para que los ciudadanos puedan pasear teniendo espacios de paso con un mínimo de 4 metros de amplitud.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha confirmado este jueves cuáles serán las franjas horarias para poder salir a pasear y hacer deporte a partir de este sábado 2 de mayo . El ejercicio deberá hacerse de manera individual y el paseo podrá realizarse con otra persona con la que se conviva. La orden, que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado, establece que los paseos y el ejercicio físico podrá realizarse de las 6.00 a las 10.00 y de las 20.00 a las 23.00 horas. Las personas dependientes y mayores de 70, lo harán de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 . Y finalmente los paseos con niños se restringirán a la franja horaria que va desde las 12.00 a las 19.00 horas.

Illa: "Sacaremos una guía para hablar de límites a la hora de llevar a cabo según qué actividades. Lo que no hay que olvidar es respetar la distancia de seguridad". Termina la rueda de prensa.

Illa: "El plan permite elementos de flexibilidad y si hay que variar algo, se puede hacer. Pero debe ser gradual y moderado y apelo a toda la ciudadanía para llevarlo a cabo de manera ordenada (...) La nueva normalidad requiere no olvidarse de la importancia de lavarse las manos o de impulsar el teletrabajo cuando sea posible".

Illa: "Todas las personas que estén en su domicilio con sintomatología deben ponerlo rápidamente en conocimiento de las autoridades sanitarias para llevar a cabo un test y saber si está contagiado de coronavirus o no".

"Hay una orden del ministerio que dice que hay una única estrategia de testeo dirigida por las autoridades sanitarias conforme a unos protocolos que están en permanente revisión indicando a que personas hacer un test, aquellas con sintomatología. (...) Quienes dispongan de test lo deben poner en conocimiento de su comunidad", dice Illa.

Illa, sobre los paseos: "Entre las 6 y las 10 y las 20 y las 23. Se puede hacer un paseo al día con una persona y la actividad física dentro del mismo municipio". Sobre posibles app que monitoricen las salidas como en Corea o China: "Hay multitud de aplicaciones al respecto y estamos haciendo un esfuerzo de seguimiento de todas las disponibles para ayudarnos en el combate contra el Covid y la usaremos en la medida en que encaje con nuestra estrategia".

Illa, en relación a hacer surf: "Las actividades deportivas han de ser individuales y que se puedan hacer en el mismo municipio".

Illa: "Hay unos indicadores y unas capacidades y debido a nuestra organización va a ser necesaria una valoración cualitativa. No les puedo decir qué comunidades estarán en disposición de avanzar de fase el próximo 11 de mayo ni qué territorios estarán mejor".

Illa: "Una de las cuestiones más relevantes del plan es su asimetría y su capacidad para adaptarse según las circunstancias de cada lugar. Cada fase, además, tiene un periodo de aplicación de dos semanas, tiempo suficiente para ver cómo ha afectado en el territorio"

Illa, sobre si la falta de test hace que el Gobierno vaya a ciegas: "No vamos a ciegas. Cuando presentamos un plan de transición es porque lo hemos estudiado, se ha consultado a expertos, se ha hablado con otra administraciones y se ha contrastado con otros países. Hemos pasado del 35% de incremento de casos al 0,6%".

"Hemos realizado un 1,3 millones de test entre PCR y test rápidos y estamos en los rankings de países con más test hechos hasta la fecha. Queremos ampliar aún más nuestra capacidad", dice Illa.

Illa, sobre cuando se podrán retomar las obras menores no urgentes, es decir, las reformas: "Se pueden llevar a cabo ya". Sobre la reapertura de grandes centros comerciales y grandes tiendas: "Las órdenes que vamos a ir dictando para cada fase las iremos concretando". "Respecto a las mascarillas en el transporte público, nosotros recordamos la recomendación de su uso cuando no se pueden aplicar las otras medidas. Es lo mismo que dice la OMS, aunque todos estos asuntos están en continua revisión. Si hubiera un cambio, lo daríamos a conocer, pero de momento mantenemos la recomendaión del uso cuando no se puede cumplir, sobre todo, la distancia recomendada".

Illa: "Hemos hecho un esfuerzo para evitar que coincidan varios colectivos en el espacio público para evitar aglomeracones que en nada ayudarían a contener el virus".

"Todo lo que sea ordenar los espacios públicos para evitar aglomeraciones es una buena medida y también es una buena manera de permitir que se mantenga la distancia entre personas", dice Illa.

Illa: "El paseo no puede ser de más de un kilómetro de distancia mientras que la actividad física tendrá que ser en el mismo municipio. Los ayuntamientos podrán establecer lugares para evitar aglomeraciones y facilitar la actividad física".

Ill recuerda ahora el anuncio de las franjas horarias: "El deporte y los paseos de personas adultas se podrán hacer entre las 6 de la mañana a 10 de la mañana, y de 20 a 23 horas. Aquellas personas dependientes que necesiten salir con un cuidador podrán salir a dar un paseo de 10 a 12 y de 19 a 20. Y entre las 12 y las 19 se podrá pasear con los niños. Los mayores de 70 años podrán pasear en la hora reservada para los dependientes".

Illa, sobre los paseos en familia: "Se pueden producir a un km del domicilio y acompañado con el conviviente o cuidador. Los paseos con los niños siguen igual, solo se restringe la franja horaria de 12 a 19, excepto en los miunicipios de menos de 5.000 habitantes". Sobre una prórroga del estado de alarma y la posible falta de apoyos: "El estado de alarma ha funcionado y es imprescinible para la desescalada y cada uno tiene que actuar con responsabilidad".

"También se permitirá el trabajo en huertos de autoconsumo y el cuidado de animales siempre que no conlleve una actividad laboral. Se hará cumpliendo las normas y de manera individual", dice Illa. Comienza el turno de preguntas.

"En los municipios de menos de 5.000 habitantes no se aplican las franjas, se pueden hacer estas actividades desde las 6 de la mañana a las 23 de la noche", dice Illa.

"El deporte y los paseos de personas adultas se podrán hacer entre las 6 de la mañana a 10 de la mañana, y de 20 a 23 horas. Aquellas personas dependientes que necesiten salir con un cuidador podrán salir a dar un paseo de 10 a 12 y de 19 a 20. Y entre las 12 y las 19 se podrá pasear con los niños".

Illa: "Se permiten actividades deprotivas de carácter individual, sin contacto, y paseos diarios. Entrarán en vigor el 2 de mayo a las 00.00. El deporte siempre ha de hacerse de manera individual, una ve al día y dentro del municipio de residencia. En cuanto a los paseos se podrá salir con un conviviente o con un cuidador o cuidadora. Se excluyen aquellas personas con síntomas o en cuarentena por haber dado positivo o haber estdao en contacto con un enfermo".

Illa: "No hay que perderle el respeto al virus. Hems hecho un esfuerzo muy importante y estamos en una fase de control de epidemia, pero sin relajarse y siguiendo los consejos de los expertos, epecialmente los de salud pública". Illa insiste en que el Gobierno ha "tendido la mano" a las organizaciones para trabajar conjuntamente en la salida del confinamiento.

Illa: "El estado de alarma ha funcionado, es una evidencia. Es imprescindible mantenerlo para la fase de desescalada. No haríamos bien en confrontar salud con política o con economía, y sí en aplicar bien el plan por fases diseñado"

Illa: "España está hoy, con mucha humildad y gracias al esfuerzo de muchos españoles, ganando semanas a la recuperación y será uno de los primeros países en iniciar la desescalada. No hay un manual de instrucciones, pero sí hay certezas del conocimiento que hemos ido adquiriendo y de las fortalezas de nuestro sistema de salud. Y siempre teniendo en cuenta el criterio y las recomendaciones de los expertos".

Illa: "El lunes fijé un objetivo semanal y para esta semana el objetivo era tener un incremento medio del 1%. El dato de hoy es del 0,6%, por lo que estamos en disposición de cumplir el objetivo".

En pocos minutos está previsto que comience la comparecencia de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa. En ella dará más detalles sobre las distintas franjas horarias que se aplicarán en las fases de desescalada.

Andrew Cuomo , gobernador del estado de Nueva York , ha comunicado este jueves el fallecimiento en las últimas 24 horas de 306 personas por coronavirus, lo que eleva cifra total de fallecidos a murieron 23.780. El número de nuevos infectados es de 933 a un total, siendo el total de positivos de 307.091.

El incumplimiento del estado de alarma se ha saldado ya con la detención de 6.779 personas y 740.117 propuestas de sanción, de acuerdo con la información facilitada este jueves por el Ministerio del Interior . Según este balance, este miércoles fueron detenidas en España 127 personas, de las que 45 fueron arrestadas por la Policía Nacional, 15 por la Guardia Civil, 7 por los Mossos d'Esquadra y 60 por Policías locales. En cuanto a propuestas de sanción, este miércoles se contabilizaron un total de 13.647, de las que 3.904 las planteó la Policía Nacional, 3.592 la Guardia Civil, 5.286 las Policías locales, 745 los Mossos d'Esquadra, 73 la Ertzaintza, 34 la Policía Foral de Navarra y 13 la Policía Nacional en Canarias.

Singapur ha confirmado este jueves 528 nuevos casos de coronavirus , lo que eleva la cifra total de positivos en el país a 16.169. Además, se ha registrado una nueva muerte por la enfermedad, por lo que ya son 15 víctimas mortales en total.

Twitter ha disparado su número de usuarios por la pandemia de coronavirus y ha alcanzado los 166 millones de usuarios diarios monetizables durante el primer trimestre, creciendo un 23,9% en el último año, aunque registró pérdidas de 8,4 millones de dólares (7,7 millones de euros) por la caída de la publicidad. La red social ha publicado sus resultados económicos este jueves y ha informado de que en el primer trimestre alcanzó los 166 millones de usuarios monetizables diarios, cifra que representa un incremento del 23,9% respecto de los 134 millones del primer trimestre de 2019.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real ha comunicado el fallecimiento de su compañero de Valdepeñas. Al mismo tiempo, ha mandado el pésame a la familia de Francisco Javier Santamaría Blanco , al que definen como «un excelente profesional y maravillosa persona». El farmacéutico valdepeñero llevaba ingresado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real desde marzo y ha fallecido finalmente este jueves en este centro después de un mes luchando contra el coronavirus.

Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos han concluido que el coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan "no fue fabricado por el ser humano o modificado genéticamente", por lo que las investigaciones se centran ahora en un rigen animal o un posible "accidente" en un laboratorio. La oficina del Director de Inteligencia Nacional ha informado en un comunicado de que hay un "amplio consenso científico" que avala que el virus no surgió de forma intencionada, después de que en las últimas semanas el Gobierno de Donald Trump haya dado pie a todo tipo de especulaciones.

El Gobierno quiere evitar que la desescalada y la consecuente reapertura de determinadas actividades genere aglomeraciones en el transporte público de las principales ciudades. Y por eso ha elaborado una guia de recomendaciones –todavía abierta– que ha hecho llegar a las comunidades autónomas. Una medida destaca por encima del resto: valorar que se implante un sistema de reservas previas para «establecer limitaciones de acceso a las franjas de transporte». Lea la noticia.

Los casos confirmados de Covid-19 en Rusia superaron hoy los 100.000 y los decesos por esta enfermedad suman ya poco más de un millar, sin que se vislumbre aún la meseta que constata la estabilización de la situación epidémica. En las últimas veinticuatro horas fueron diagnosticados 7.099 nuevos pacientes con coronavirus, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia en Rusia, con lo que el registro total de contagiados se eleva actualmente a 106.498 , según las autoridades. Hasta el momento lel coronavirus ha causado la muerte a 1.073 personas, 101 de las cuales fallecieron en la última jornada.

Más de 3,8 millones de personas en Estados Unidos solicitaron la semana pasada las prestaciones del subsidio por desempleo, con lo que son ya casi 30 millones las personas que lo han hecho en seis semanas en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. La cifra de la semana pasada divulgada este jueves por el Departamento de Trabajo es algo inferior, no obstante, a los 4,42 millones de solicitudes de este beneficio en la semana anterior causadas por la paralización de gran parte de las actividades económicas en Estados Unidos debido a las medidas para contenerel Covid-19.

La Universidad de Pensilvania ha iniciado un programa para estudiar si los perros son capaces con el olfato de detectar el Covid-19 , tal como hacen con los estupefacientes, informan este jueves medios locales estadounidenses. El departamento de veterinaria de esta prestigiosa institución académica llevará a cabo un investigación en la que instruirá a ocho perros y les expondrá a las muestras de pacientes infectados con el nuevo coronavirus para así determinar si son capaces de detectar el virus. Desde la universidad aseguran que los canes que participarán en este estudio ya han sido capaces en varias ocasiones de detectar diversas enfermedades.

La Cadena SER adelanta algunos de los detalles que esta tarde confirmará Salvador Illa sobre los paseos a partir del próximo sábado 2 de mayo . Para los adultos serán paseos de dos personas como máximo, durante una hora y con una distancia de 1 kilómetro. Para los deportistas, no hay límite de distancia ni tiempo siempre que sea dentro del municipio. A la espera de que la comparecencia del ministro de Sanidad confirme las franjas horarias que se va a delimitar, se van conociendo detalles del plan del Gobierno.

El Gobierno de Irán ha confirmado este jueves que el país ha superado el umbral de los 6.000 fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus, si bien el presidente, Hasán Rohani, ha apuntado ya a un plan para una "reapertura inteligente" en algunas zonas consideradas de bajo riesgo en el país. El portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Kianush Jahanpur, ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 71 fallecidos , lo que eleva el total a 6.028, mientras que ha habido 983 casos, lo que pone la cifra de contagios en 94.640.

Al menos 973 personas han fallecido por coronavirus en Portugal , según un nuevo balance del Ministerio de Salud luso que da cuenta de 25 muertes en las últimas 24 horas. El número de infectados ha subido hasta los 24.505 , 183 más que en el boletín del martes. Portugal no renovará el estado de emergencia una vez expire su actual periodo de vigencia, el 2 de mayo. El Gobierno prevé anunciar esta semana su plan de reapertura gradual de actividades y servicios, si bien ya ha advertido de que la situación no alcanzará la normalidad hasta que no haya vacuna.

El presidente de Aragón y líder regional del PSOE, Javier Lambán , se ha desmarcado públicamente del «plan Sánchez» para la desescalada del coronavirus hacia lo que Moncloa ha bautizado como «la nueva normalidad». Lambán dejó claro este jueves que no le gusta el plan que ha diseñado el Ejecutivo central. Y ha advertido que «salvar vidas está muy por delante de salvar políticamente al presidente del Gobierno».

El ministerio de Salud en Yemen confirmó las dos primeras muertes por coronavirus en el país. Los responsables sanitarios alertaron además de la aparición de cinco casos en Aden y decretaron un toque de queda de 24 horas durante los próximos tres días en la ciudad. El país se enfrenta a la pandemia, la guerra entre rebeldes hutíes y Arabia Saudí y a las aspiraciones secesionistas del movimiento militar separatista que opera en el sur y que se ha autoproclamado responsable en esta parte del país. Aproximadamente el 80 por ciento de os 24 millones de habitantes depende de la ayuda humanitaria, según los datos de la ONU, que alerta de la extrema vulnerabilidad del sistema sanitario para hacer frente al coronavirus. Informa Mikel Ayestarán, corresponsal de ABC en Jerusalén.

El Consejo Superior de Deportes, la Liga y la AFE abordaron este jueves el litigio del retorno al trabajo de campo del fútbol y la realización de mil test a los profesionales de los cuarenta y dos clubes de Primera y Segunda, con un promedio de cincuenta pruebas médicas por equipo. El CSD ha comunicado, en el seno de la reunión de hoy del Grupo de Tareas de Impulso al Deporte (GTID) que el Ministerio de Sanidad ha validado la práctica totalidad del protocolo sanitario que, con las aportaciones de numerosos agentes, se remitió al departamento que comanda el ministro Salvador Illa la pasada semana. Lea la noticia.

Sí, no era una sensación, durante el mes de abril, los productos con los que has llenado tu cesta de la compra han ido subiendo el precio, según datos adelantados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Más detalles.

El estudio COVID Piel, puesto en marcha hace tres semanas por un grupo de dermatólogos españoles, puede ofrecer ya sus conclusiones tras haber recabado 375 casos que han sido analizados. Según este trabajo, cuyos resultados han sido publicados en la revista British Journal of Dermatology , las manifestaciones cutáneas se pueden clasificar en cinco patrones asociados a un pronóstico específico de la infección por Covid-19. Lea la noticia.

Los expertos avisan: una isla de Japón sufre un repunte del Covid-19 por levantar el bloqueo demasiado pronto. Se trata de la isla de Hokkaido , en el norte de Japón , que está experimentando una segunda ola de infecciones y muertes por coronavirus, que según los expertos, podrían haberse evitado si el estado de emergencia no se hubiera levantado demasiado pronto. Por ello, alertan a otras ciudades y naciones que van a levantar las restricciones a los viajes, el trabajo y las escuelas a que aprenda de su experiencia, una triste lección para la próxima fase de la batalla contra el Covid-19, señala Yahoo News y la BBC.

«Estamos preparados para iniciar la reactivación económica». Alberto Núñez Feijóo, con el último informe de la Consellería de Sanidade sobre la afectación del coronavirus en la mano, tras reunir a su gabinete en el Consello de la Xunta , ha sido tajante este mediodía. «Cumplimos las condiciones... pero no lo podemos asegurar con certeza porque no sabemos todavía (....) cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para pasar a la fase 1 de lo que el Gobienro viene en llamar desescalada», ha matizado en su comparecencia en San Caetano.

El Ayuntamiento de Madrid está estudiando ampliar las terrazas de la capital para que puedan utilizar todo el aforo que tienen reconocido y compensar de esta forma la limitación del 30 % de ocupación establecida en la fase 1 de la desescalada, por lo que habría menos o los mismos clientes en mayor espacio. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este jueves en la rueda de prensa telemática tras la Junta de Gobierno que tendrán que "articular fórmulas para que se pueda producir, para que se puedan abrir esas terrazas" ante el aforo del 30 % en la fase 1 del plan de desescalada y los sucesivos aumentos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que «en el primer semestre del año que viene» podría estar disponible una vacuna contra el Covid-19 que protegiera a la población. Hasta el momento, ha insistido en que la ciudadanía se tendrá que adaptar a la «nueva normalidad», con mayor distancia social, lavado de manos e higiene de espacios públicos y privados.

Los positivos al coronavirus en Italia, que según los datos oficiales superan los 200.000, «son 10 o 20 veces más», ha explicado hoy Stefano Merler, de la Fundación Bruno Kessler, que junto al Instituto Superior de Sanidad han elaborado el documento epidemiológico en el que se ha basado el Gobierno para plantear una prudente desescalada a partir del 4 de mayo. Lea la noticia aquí.

La demanda global de energía caerá este año un 6 %, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), lo que supondrá el mayor descenso de los últimos 70 años y, como la baja será más acusada para los combustibles fósiles, las emisiones de CO2 se reducirán en un 8 %. Lea la noticia aquí.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado en la Comisión de Sanidad que todavía «tiene que haber control y coordinación, y mucha cautela. En cuanto a la unidad territorial de referencia ha aclarado que «el vector que mejor explica la transmisión del virus es la movilidad. Si hubiera un rebrote quedaría aislado en esa unidad». Además, el titular de Sanidad ha defendido que «el decreto de alarma no quitó competencias a las comunidades autónomas. Es un instrumento para eliminar el derecho de movilidad, algo que no pueden hacerlo las comunidades autónomas. Las competencias están vigentes».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apostó este jueves que, en la medida de lo posible, se pueda reservar alguna franja horaria para que los mayores disfruten «preferentemente» de las calles y vías públicas; franja que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, sugirió que podría establecerse entre las diez de la mañana y las doce del mediodía. Así lo indicó durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, aunque remarcó que dicha decisión corresponde al mando único y, por tanto, al Gobierno de la nación, aunque quiso trasladar que, en la medida de lo posible, se pudiera reservar algún tramo horaria para las personas mayores.

Save the Children solicita al Gobierno de la Comunidad de Madrid «a garantizar una alimentación saludable y equilibrada» a los niños y niñas que viven en situación de pobreza severa en la región. Días después de que cerrasen los colegios, y, por tanto, los comedores escolares, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acordó con Telepizza , Rodilla o Viena Capellanes los menús que ofrecerían a familias con derecho a beca de comedor por ser perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Lea la noticia aquí.

El Cima Universidad de Navarra ha desarrollado una técnica diagnóstica de COVID-19 «más eficaz que los kits comerciales disponibles actualmente». Se trata de un método de extracción de ácido ribonucleico (ARN) que permite procesar grandes cantidades de muestras en paralelo, con independencia de kits de extracción comerciales. Con la incorporación de un robot multicanal, el Cima está a disposición de analizar más de 2.000 test diarios, «lo que permitirá hacer muestreos completos para detectar casos de COVID, tanto sintomáticos como asintomáticos, en colectivos de interés», ha resaltado la entidad en una nota

La directora general de Universidad y Política Científica, Pilar Vargas, ha dado a conocer este jueves las nuevas instrucciones para la EBAU 2019-2020 indicando que, en esta ocasión, «el alumno va a poder diseñar un examen adaptado a sus preferencias». Es decir, si antes había dos modelos 'A' y 'B' para elegir solo uno de ellos, en esta edición se produce ♫una fusión de ambos exámenes» y, en base a esa oferta, el estudiante elegirá las preguntas a contestar y diseñará el modelo de prueba que va a realizar.

El Gobierno gallego ha acordado decretar luto oficial desde mañana, uno de mayo, hasta que termine el mes, en recuerdo de todos los fallecidos a consecuencia de la pandemia de coronavirus y como testimonio de dolor ante el sufrimiento que la enfermedad está provocando a todos los afectados.

La Diputación de A Coruña ha mostrado «su profundo pesar» por el fallecimiento del jefe del parque de Bomberos de Arzúa, Bruno García, perteneciente al Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de la provincia. Según informa, falleció este miércoles «mientras volvía de realizar tareas de desinfección como medida de prevención contra la COVID-19 en las cercanías de la cárcel de Teixeiro, en el Ayuntamiento de Curtis».

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que el «improvisado» plan de desescalada que ha presentado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «está siendo un caos» y ha avisado de que su partido no puede ser «cómplice» de unas propuestas que, según ha dicho, «llevan a la ruina económica» de España y no «garantizan la protección sanitaria a la población».

Casi la mitad de los países europeos (21 de 44) están ya relajando las medidas de aislamiento social tomadas para frenar la pandemia de COVID-19, pero «hay que seguir alerta», afirmó hoy el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, según Efe. «La situación en Europa sigue siendo grave, y aunque hay una estabilización en la parte occidental la gráfica de nuevos casos se mantiene en ascenso en el este», subrayó Kluge, quien resaltó que países como Rusia, Ucrania o Bielorrusia aún muestran esa tendencia ascendente.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que actualmente los hospitales son el principal foco de transmisión del nuevo coronavirus, por lo que prácticamente ha rechazado que se esté produciendo nuevas infecciones en los domicilios. En la rueda de prensa diaria, tras la reunión del Comité de Técnico para la Desescalada, Simón ha explicado que, si bien en las residencias se pueden estar detectando casos, estos son fundamentalmente de personas que ya han pasado la enfermedad, de forma sintomática o asintomática, y que se están detectando gracias a los test. «El punto clave de la transmisión del virus actualmente son los centros sanitarios y, concretamente, los hospitales».

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos solicita al ministro de Sanidad y a la ministra de Trabajo que la profesión médica sea declarada profesión de riesgo. El presidente del Consejo, Serafín Romero, ha enviado sendas cartas al ministro de Sanidad, Salvador Illa y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez, con su slicitud.

El Gobierno será flexible con las propuestas de las comunidades autónomas sobre las unidades territoriales en las que se vayan a desarrollar las fases del plan de desescalada, al margen de que la propuesta del Ejecutivo sea la provincia, siempre y cuando ese territorio sea fácilmente aislable en caso necesario. Lo ha indicado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que ha recordado que la propuesta del Ejecutivo es que el desarrollo de las fases del plan se realice por provincias o islas pero «el Gobierno es flexible a cualquier otra propuesta que en los diferentes territorios se considere más factible».

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que este mismo jueves entra en vigor una nueva orden que permitirá los desplazamientos a los huertos para el consumo propio. Lo ha dicho ese jueves durante su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que ha señalado también que este jueves se publicará otra orden que establece las condiciones en las que se podrán realizar las salidas de los adultos para pasear y realizar actividad física desde el 2 de mayo.

«No habrá limitación para el deporte individual». Fernando Simón ha hecho alusión al surf, por tanto, es posible que se pueda acudir a las playas para practicar ejercicio. Finaliza la rueda de prensa.

«Se están haciendo pruebas serológicas a residencias de ancianos y profesionales sanitarios y también se ha incrementado el número de pruebas PCR en colectivos en los que hasta ahora no se les podían hacer por la saturación que habia en los servicios, es decir, a personas que en su momento se consideraron casos sospechosos pero a los que no se les pudo hacer una prueba».

Las franjas horaras se han establecido para «tratar de reducir riesgos», de que los grupos vulnerables no se expusieran demasiado y que cada uno de los colectivos puedan hacer uso de las medidas de alivio. «El deporte es deporte individual, sí que es cierto que implica agupamiento de personas que no se puedan permitir, los paseos son paseos de personas mayores de 14 años».

«Es cierto que ahora mismo Cataluña y Madrid tiene una situación con la epidemia mucho mayor. Su piunto de partida es un poco más complicado pero la evolución de la epidemia es muy rápida hacia abajo». Por tanto,«es posible» que dichas comunidades tarden un poco más en llegar al final de la desescalada.

Sobre el contacto de los niños con los abuelos, Fernando Simón ha señalado que «seguimos en una situación de riesgo, el abrazo a los abuelos se podrá dar cuando se pueda dar. Tenemos que ser conscientes del resigo que puede suponer para los abuelos exponerlos a riesgos innecesarios».

Ha recordado que «ahora viene la parte difícil» y que la parte fácil era «quedarse en casa», ya que tendremos que realizar las actividades de siempre bajo unas medidas de higiene y seguridad distintas.

«También es alta la recomendación de mascarillas, se instalarán dispensadores de gel hidroalcohólico un catlálogo de medidas para su aplicación al transporte urbano». «Haremos todo lo que esté en nuestra mano».

«Se plantean medidas que laminen esa hora punta, flexibilidad de horarios, teletrabajo, limitación del aforo en las estaciones, promover la movilidad saludable o micromovilidad. Tratar de animarse a andar o a coger una bicicleta».

«El transporte masivo choca con la necesidad de mantener las medidas del distanciamiento social. No es posible controlar el aforo. En cada estación la gente se sube y se baja. En estos servicios, varias administraciones tienen competencia en transporte y eso exige un esfuerzo tremendo de colaboración. Por ello el ministerio ha elaborado una guía y unas recomendaciones para abordar la desescalada en el transporte. Se trata de una guía viva».

«En los datos de movilidad, esta semana observamos un ligero incremento en todos las ratios de movilidad respecto a las semanas anteriores. En el caso de Cercanías, la media de utilización es del 12% (un 2% más que la semana pasada). En los servicios comerciales de Renfe, hemos vuelto a los 2.500 usuarios al día (frente a los 1.000 del confinamiento). En transporte aéreo, seguimos en el entorno de las 300 operaciones diarias. En el transporte de vehículos de carga, estamos en un nivel del 74% (un 4% superior)».

«Los fallecidos fueron 268, la segunda cifra más baja desde que empezó el crecimiento exponencial de la epidemia y la segunda vez que bajamos de los 300 en los últimos días. Hay 7 comunidades con dos o menos fallecidos y diez comunidades con menos de 5».

Comienza la rueda de prensa de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, y María José Rallo, secretaria general de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Salvador Illa comparecerá esta tarde para dar los detalles de las condiciones en las que podrán salir a la calle los adultos. Será por franjas horarias.

El ministro de Sanidad ha señalado que «las decisiones de alivio tienen también que ver con la salud de la población, la práctica de la actividad físicas la salud de las personas. Después de todas estas semanas, podemos introducir medidas de alivio. Pero de igual modo que hemos cumplido las medidas de confinamiento, es imprescidible que seamos responsables de estas medidas. Ahora más que nunca. Es muy importante que todos interioricemos las medidas de distanciamiento interpersonal y de higiene. Podemos afrimar que hemos conseguido nuestro primer objetivo, pero pensamos que no podemos bajar la guardia».

Comienza la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Sanidad del Congreso con un minuto de silencio por los más de 25.000 fallecidos por coronavirus.

Las celebraciones litúrgicas también deberán adaptarse a «la nueva normalidad» impuesta por la epidemia de coronavirus. Para ello, la Conferencia Episcopal Española, ha presentado este jueves una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los fieles en las misas dominicales, que tendrán lugar con aforo limitado a partir del 17 de mayo en aquellas provincias del país que hayan pasado a la fase 1 del desconfinamiento. Conscientes de «la grave responsabilidad que supone para todos prevenir el contagio», los obispos españoles también han decidido «prorrogar la dispensa del precepto dominical para todos aquellos que no puedan acudir a los templos» e invitan a «las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo que valoren la conveniencia de no salir de sus domicilios». A todos ellos recuerdan que pueden seguir la retransmisión de la Eucaristía a través de internet o la televisión. Lea la noticia aquí.

Los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de toda España han puesto en marcha diversas plataformas de información, con el fin de resolver dudas las dudas surjan en los ciudadanos ciudadanos que el Gobierno ha aprobado referentes al sector y como consecuencia de la crisis sanitaria actual. La asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) ha explicado este jueves, a través de un comunicado, que se han puesto a disposición de cualquier ciudadano plataformas con el objetivo de responder las consultas, así como solventar los interrogantes respecto al ámbito de la vivienda.

Ha fallecido este jueves en Úbeda (Jaén) el primer médico de la provincia víctima del coronavirus. El fallecido es Pedro Francisco Marín, de 47 años y desempeñaba su labor como médico del servicio de Urgencias del Hospital San Juan de la Cruz, en Úbeda. El fallecimiento se ha producido después de un mes hospitalizado, los últimos días, en estado crítico. La junta directiva del Colegio de Médicos de Jaén ha emitido un comunicado lamentando «profundamente» la muerte de este facultativo que se colegió en diciembre de 2017 procedente del Colegio Oficial de Médicos Madrid. El fallecido era natural de Venezuela.

La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) ha elaborado una Guía de Recomendaciones de referencia básica de cara a la recuperación de la actividad de los salones de peluquerías en España con la que pretenden «extremar» las precauciones, según Efe. El listado incluye recomendaciones higiénico-sanitarias COVID-19, así como medidas de seguridad y protocolos de actuación que aseguren la protección tanto de trabajadores como de los clientes basados en las premisas del Gobierno, razón por la que "es posible que algunos salones vayan a necesitar algunos días más para extremar la prudencia en su preparación", indican este jueves en un comunicado.

Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) ha asegurado este jueves que el 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, no será recordado como un día de celebración, pues miles de trabajadores han muerto como consecuencia del coronavirus, según EP. «La llegada del virus Covid-19 como un tsunami se ha llevado por delante nuestro modelo de vida y convivencia, nuestra estabilidad laboral, un crecimiento del empleo sostenido en los últimos años, así como el futuro de miles de trabajadores y autónomos», denuncia en su manifiesto del 1º de mayo.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha defendido este jueves las decisiones tomadas por su Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus, sustentadas en todo momento en las recomendaciones científicas, y ha advertido a los ciudadanos de que «no puede garantizar la vuelta inmediata a la normalidad», ya que el coronavirus sigue activo. Informa EP.

Hasta el día de hoy se han notificado al menos 1.416.181 casos confirmados en Europa. Los países con más casos notificados son España (213.435), Italia (203.591), Reino Unido (165.221), Alemania (157.641) y Francia (128.442). El país con mayor número de fallecidos es Italia (27.682) seguido de Reino Unido (26.097), España (24.543) y Francia (24.087).

El número de personas recuperadas asciende ya a 112.050, de las que 3.103 son nuevos curados, según los datos que ha proporcionado el Ministerio de Sanidad

Los nuevos casos confirmados por PCR son 1.309 y de personas recuperadas 3.103, siendo el número total 112.050.

España registra 213.435 casos y 24.543 fallecidos, 268 más que ayer.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado las 227.000 víctimas mortales tras haber sobrepasado los 3,19 millones de casos en todo el mundo, con Estados Unidos de nuevo registrando más de 27.000 contagios en un solo día, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Según el balance global actualizado este jueves a las 9.30 horas, la pandemia deja ya 3.195.316 personas contagiadas y 227.705 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende a 980.761, con España liderando esta tabla con 132.929 personas recuperadas, por delante de Estados Unidos, con 124.023, y Alemania, con 123.500.

La Comunidad de Madrid ha iniciado el repliegue de la actividad en siete de los trece hoteles que se medicalizaron para atender a pacientes diagnosticados de coronavirus con evolución favorable que no podían continuar su recuperación en sus domicilios. La atención sanitaria en hoteles -apoyada desde el primer minuto por la asociación Empresarial de Hoteleros de Madrid- se puso en marcha el 19 de marzo, y desde entonces han pasado por sus habitaciones 2.724 pacientes, y 2.213 han sido dados de alta a domicilio.

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, apostó este jueves por secuenciar los paseos que podrán dar a partir de este domingo los mayores con el que ya disfrutan los niños –de una hora- para evitar una «salida explosiva». Así lo defendió en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia en la que avanzó que esta medida anunciada, pero pendiente aún del desarrollo y autorización en su correspondiente orden ministerial va a ser planteada «hoy» por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, autoridad competente que ejerce el mando único en este periodo de estado de alarma.

Las autoridades de Canadá han informado este miércoles de que el número de muertos por coronavirus ha sobrepasado la barrera de los 3.000 en el país, que constata ya 51.248 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. La cifra, que asciende a 3.097, ha sido confirmada después de que la provincia de Manitoba ofreciera detalles sobre el plan de «desescalada» en la región, según informaciones de la cadena de televisión CBC, que señala que Quebec es la provincia más afectada, con 1.761 muertos y 26.594 contagios.

Las autoridades chinas esperan 117 millones de desplazamientos en el próximo puente del Primero de Mayo, la primera vez que los chinos van a poder prácticamente viajar desde que empezó la pandemia, aunque esa cifra representará un 35% del nivel medio registrado el año pasado. Según datos del Ministerio de Transportes citados este jueves por la prensa local, los trenes registrarán un tercio de los viajes efectuados en el mismo período festivo de 2019, pese a que este año será al puente del Día del Trabajo más largo en China desde 2008.

El Ayuntamiento de Valencia no ha esperado a la fase 3 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus diseñado por el Gobierno y ha adelantado la apertura de las playas de la ciudad. La medida fue adoptada el pasado domingo, 26 de abril, para facilitar espacios abiertos para los paseos de los menores (permitido desde ese día) y se ha mantenido durante toda la semana. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Compromís y el PSPV-PSOE, entiende que la orden dictada por el Ministerio de Sanidad en la que se regulaban las salidas a los menores de catorce años permitía los paseos por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas. El Consistorio que preside Joan Ribó interpreta que las playas forman parte de los espacios naturales, por lo que el acceso de la ciudadanía a la arena está permitido. Léelo aquí .

El Gobierno de Yemen ha confirmado las dos primeras víctimas mortales provocadas en su territorio por la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, según ha informado la cadena de televisión estatal Yemen TV. El anuncio de los dos primeros fallecidos se ha producido horas después de que el Gobierno de Yemen reconocido por la comunidad internacional informara de cinco contagios más de coronavirus en la ciudad de Adén, en el sur del país.

El Consell de Ibiza ha aceptado la propuesta del Govern de incluir la isla en el listado de territorios de Baleares que están en condiciones de avanzar a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes, ha informado la institución insular en un comunicado. El presidente, Vicent Marí, ha adoptado esta decisión tras reunirse ayer por videoconferencia con los cinco alcaldes de la isla y con agentes sociales para analizar la idea del ejecutivo autonómico de instar al Gobierno de España a que, al igual que Formentera, Ibiza y Menorca puedan adelantar el inicio del desconfinamiento.

El Ministerio de Sanidad ha advertido en las últimas horas de algunos bulos y audios falsos que circulan sobre el estudio de seroprevalencia del coronavirus –ENE-COVID–, en el que son potenciales participantes unas 90.000 personas con el fin de estimar los españoles que se han infectado con el Covid-19. Para esto ha querido dejar claro algunas cuestiones sobre cómo se actúa a la hora de llamar a los posibles participantes: en primer lugar, los seleccionados por el Instituto Nacional de Estadística, que ha colaborado con el Instituto de Salud Carlos III para su desarrollo, reciben las llamadas, mayoritariamente, desde su centro de salud o dispositivo asistencial al efecto. Léelo aquí .

La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania más de 159.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de 6.288, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Los 1.478 casos nuevos de coronavirus suponen un ligero aumento respecto de los 1.304 contagios del balance anterior pero se mantienen por debajo de los 2.000 positivos diarios. El balance total de contagios es de 159.119, con 178 muertos en las últimas 24 horas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece este jueves, por sexta semana consecutiva, ante la Comisión de Sanidad del Congreso, para informar a los grupos parlamentarios sobre la situación de la crisis sanitaria generada por el Covid19 y sobre la evolución de las medidas tomadas por su departamento para acabar con la pandemia.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará los controles en las carreteras españolas para evitar escapadas indebidas en este puente de mayo cuando comenzará un 'veranillo' con temperaturas de más de 30 grados en muchas zonas y el Gobierno permitirá desde el sábado paseos familiares y el deporte individual. Para la Dirección General de Tráfico (DGT), este puente de mayo, al igual que la pasada Semana Santa, es «otra situación excepcional en la que los ciudadanos no pueden coger el coche para desplazarse a segundas residencias, ni para acudir a parajes naturales a pasear, ni para realizar deporte en plena naturaleza».

Un estudio internacional en el que ha participado el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) ha demostrado por primera vez la eficacia del tratamiento farmacológico con Remdesivir en pacientes hospitalizados con el Covid-19, que tuvieron un tiempo de recuperación un 31% más rápido que los que no lo recibieron. El hospital informa en un comunicado que el estudio demuestra que con este tratamiento es posible acelerar la recuperación y reducir la mortalidad en los pacientes, que se recuperaron más rápidamente que los pacientes similares que recibieron placebo, pues necesitaron cuatro días menos de hospitalización, según el análisis de datos preliminar de un ensayo controlado y aleatorio con 1.063 pacientes.

China rechaza «resueltamente» aceptar una investigación sobre el origen del coronavirus porque considera que estaría «politizada» y «presumiría la culpabilidad» del gigante asiático, afirmó el vicemenistro chino de Asuntos Exteriores Le Yucheng, según un comunicado publicado hoy por ese departamento. «Apoyamos el intercambio entre científicos pero nos oponemos a que se siente a China en el banquillo de los acusados sin ninguna prueba y con presunción de culpabilidad», aseveró Le en una entrevista con la televisión estadounidense NBC, recogida en la nota de Exteriores.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha registrado este miércoles cuatro casos importados de Covid-19, pero ninguno de transmisión local por primera vez desde que comenzó el brote del nuevo coronavirus en el país asiático hace más de dos meses. Corea del Sur, que llegó a ser uno de los países más afectados por la pandemia, ha reducido drásticamente sus cifras de contagios y fallecimientos. El último balance contempla 10.765 casos positivos y 247 víctimas mortales, después de que se haya registrado una el miércoles.

Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los más afectados por el nuevo coronavirus en Florida, quedarán por ahora fuera de la primera fase de la reapertura del estado, que comenzará el 4 de mayo, anunció este miércoles el gobernador Ron DeSantis. El gobernador informó en una comparecencia ante los medios en Tallahassee, la capital estatal, de cómo Florida va a hacer para ir entrando en la normalidad de una «manera inteligente, segura y paso a paso» y manteniendo como prioridad la protección de las personas más vulnerables, ancianos y enfermos crónicos, fundamentalmente.

La pandemia de coronavirus en Honduras deja 71 fallecidos y 771 contagiados, según informó este miércoles el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Este organismo estatal indicó en la radio y televisión nacionales que cinco nuevos fallecimientos fueron confirmados hoy, para hacer un total de 71, a los que se suman 33 contagiados, con los que la cifra se elevó a 771, después de 116 pruebas hechas por el Laboratorio Nacional de Virología y laboratorios privados.

El alcalde de Los Ángeles (EE.UU.), Eric Garcetti, anunció este miércoles que todos sus residentes podrán someterse a pruebas de diagnóstico de coronavirus gratuitas aunque no presenten síntomas, convirtiéndose así en la primera gran urbe del país en ofrecer una medida de este tipo. Hasta ahora, únicamente trabajadores «esenciales» y ciudadanos con síntomas podían someterse a las pruebas de manera gratuita en los 35 lugares habilitados en Los Ángeles.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este miércoles 28 casos nuevos del Covid-19 para sumar un total de 585 personas contagiadas de la enfermedad, incluidos 16 fallecidos. Giammattei aseguró que los 28 nuevos casos fueron detectados después de realizar 436 pruebas entre el martes por la noche y este miércoles, período en el que no se registraron decesos por la enfermedad. El mandatario explicó que se mantienen activos 502 casos del virus.

Un total de 285 ciudadanos europeos, la inmensa mayoría españoles, partieron este miércoles hacia Madrid en el que es el quinto vuelo de repatriación de Ecuador de la compañía Iberia desde que comenzó la emergencia por la pandemia de Covid-19. El vuelo salió de Quito a primera hora de la tarde e hizo una escala en Guayaquil para recoger a más pasajeros, última ciudad antes de volar con destino a Madrid, donde tiene previsto llegar la mañana del jueves.

Brasil registró 449 muertes con Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número total de fallecidos se elevó a 5.466, mientras que los casos confirmados subieron hasta los 78.162, informó este miércoles el Ministerio de Salud. La pandemia continúa su rápida expansión por el país tras registrar 6.276 nuevos contagios en el último día.

Los nuevos casos de coronavirus descendieron este miércoles en China hasta 4, todos ellos procedentes del exterior, frente a los 22 de la víspera, mientras que el número de infectados «activos» bajó a 619 por los 647 del día anterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Las autoridades sanitarias informaron de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT), se habían diagnosticado 4 casos en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos «importados». El número de casos procedentes del exterior tratados en los hospitales chinos se sitúa en 525, 13 de los cuales están en estado grave, de los 1.664 diagnosticados hasta el momento.

Las autoridades sanitarias de México registraron este miércoles 163 decesos y 1.047 contagios de Covid-19 para un acumulado de 1.732 muertos y 17.999 casos confirmados desde el inicio de la pandemia de coronavirus a finales de febrero. Los 1.047 casos reportados en las últimas 24 horas, equivalen a un incremento de 6,3 % con respecto a los 16.752 contagios acumulados que fueron notificados en el informe anterior, dijo José Luis Alomía, director de Epidemiología del gobierno mexicano.

Argentina confirmó este miércoles 158 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 4.285, mientras que los fallecidos suman 214, tras registrarse hoy siete nuevas muertes por el coronavirus SARS-CoV-2. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los decesos verificados en el último día corresponden a cuatro mujeres y tres hombres.

Canarias ha registrado hasta el momento un total de 2.205 casos acumulados de Covid-19, lo que supone tres más que hace un día, cuando había 2.202, y un leve incremento del 0,1%. Del total de casos, 939 continúan activos. Con datos cerrados a las 21.05 horas, en las islas 1.131 personas han recibido el alta tras superar el coronavirus, casi nueve veces más que el número de fallecidos, que asciende a 135.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha anunciado este miércoles que se reducirá el toque de queda impuesto para el fin de semana y ha avanzado la posibilidad de levantar el estado de emergencia en los próximos días. Desde que el Gobierno de Serbia decretase el estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria de la pandemia hace ya seis semanas, los ciudadanos de Serbia habían estado sujetos a un toque de queda durante los fines de semana.

La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) tiene previsto emitir una autorización para permitir el uso de emergencia del fármaco remdesivir, desarrollado por la farmacéutica Gilead, para tratar el Covid-19, según reveló este miércoles «The New York Times». El diario agregó que el medicamento podría ser el primero en ser aprobado para tratar la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, que afecta ya a más de un millón de personas en EE.UU, según las últimas cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Cataluña ha alcanzado la cifra de 10.211 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, al haber sumado 138 nuevas víctimas en las últimas 24 horas, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 2.943 han muerto en una residencia de mayores, 125 en un centro sociosanitario y 573 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

Las autoridades de Canadá han informado este miércoles de que el número de muertos por coronavirus ha sobrepasado la barrera de los 3.000 en el país, que constata ya 51.248 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. La cifra, que asciende a 3.097, ha sido confirmada después de que la provincia de Manitoba ofreciera detalles sobre el plan de «desescalada» en la región, según informaciones de la cadena de televisión CBC, que señala que Quebec es la provincia más afectada, con 1.761 muertos y 26.594 contagios.