Coronavirus España directo: Sanidad registra dos muertos y solo 96 positivos en las últimas 24 horas

4.57

Guatemala llegó este domingo a 108 muertes por Covid-19 tras la muerte de seis personas en las últimas 24 horas, además de detectar 348 nuevos casos, que se suman a los 5.087 contagios de coronavirus en total. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, informó en cadena nacional que cuatro de los seis fallecidos este domingo tenían menos de 65 años y que se realizaron 1.637 pruebas para detectar los 348 nuevos contagios. De acuerdo al funcionario, 29 pacientes fueron de alta hoy para contabilizar un total de 735 personas que se han recuperado.

4.05

Los contagios de coronavirus SARS-CoV-2 procedentes del extranjero acapararon todo el protagonismo del ligero repunte de nuevos positivos registrados este domingo en China, con 16 casos frente a los 2 de la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. De este modo, hasta las 12 de la medianoche (hora local), las autoridades sanitarias detectaron los citados 16 nuevos casos en viajeros llegados del extranjero a las provincias de Sichuán (centro, 11), Mongolia Interior (norte, 3), Cantón (sureste, 2). Además, la fuente oficial indicó que en el último día se había dado de alta a 3 pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 76, de los cuales 3 se encuentran en estado grave.

3.50

El Gobierno de Costa Rica confirmó este domingo la reapertura de la frontera con Nicaragua (norte) para el ingreso de transportistas de carga, tras varias semanas de bloqueos por las medidas sanitarias impuestas por el país. «Tras una serie de negociaciones con los transportistas en la parte operativa y desde lo político con los países de la región por parte de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) se ha logrado la apertura del paso fronterizo de Peñas Blancas. En este momento han pasado tres unidades de transporte y esperamos que la apertura continúe de esa forma», expresó el ministro de Seguridad, Michael Soto, en unas declaraciones distribuidas a los medios.

3.40

México registró este domingo 151 muertes y 3.152 casos de Covid-19 pasa acumular 9.930 defunciones y de 90.664 contagios acumulados un día antes de comenzar una nueva fase de combate al coronavirus, informaron las autoridades de salud. Los casos notificados este día representan la cifra más alta en 24 horas desde que comenzó la pandemia el pasado 28 de febrero y, en comparación con la jornada anterior, mostraron un aumento del 3,6%, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

3.05

Panamá alcanzó este sábado 336 muertes y 13.463 contagios confirmados de la enfermedad, y este lunes dará otro paso hacia la normalización gradual del país con la reactivación de más actividades productivas buscando equilibrar aspectos económicos, sociales y de salud, dijeron las autoridades. El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) señaló en su recuento de datos epidemiológicos que en esta jornada se añadieron 6 muertes más y 147 nuevos contagios confirmados, en los que se incluyen 98 casos que fueron notificados tardíamente por la estatal Caja de Seguro Social (CSS).

2.03

Colombia llegó este domingo a los 29.383 contagios por coronavirus y a 939 muertes tras sumar 1.147 casos nuevos y 49 fallecidos, la cifra diaria de víctimas mortales más alta desde el 6 de marzo cuando la pandemia llegó al país. El boletín del Ministerio de Salud también confirmó la recuperación de 1.422 personas, con lo que la cifra de curados ascendió a 8.543. Aunque el país tuvo hoy 401 contagios menos que ayer, hubo un récord diario de 49 fallecidos.

1.20

Brasil superó este domingo los 500.000 casos confirmados de Covid-19 y quedó al borde de llegar a 30.000 muertos, lo cual reafirma que la pandemia sigue en expansión en el país, pese a que muchas ciudades se disponen a reabrir la actividad económica. Según el boletín diario del Ministerio de Salud, este domingo fueron confirmados 16.409 casos nuevos, con lo que el total llega ahora a 514.849, en tanto que el número de muertos aumentó en 480, para situarse en 29.314. El alza en el número de fallecimientos contrasta con los datos registrados entre el martes y el viernes pasados, período en que se mantuvo por encima del millar diario.

1.02

Argentina registró este domingo 637 nuevos casos de personas con Covid-19, por lo que el total de positivos ascendió a 16.851, mientras que las muertes suman 539, tras confirmarse nueve fallecimientos en las últimas 24 horas. El ministerio de Salud argentino informó de que las nueve muertes registradas hoy a causa del virus SARS-CoV-2 corresponden a cinco hombres (de 91, 86, 62, 57 y 47 años), cuatro residentes en la provincia de Buenos Aires y uno en la capital, y cuatro mujeres, dos en la ciudad de Buenos Aires, de 93 y 68 años, y otras dos en la provincia bonaerense, de 67 y 85 años. Del total de los 16.851 casos, 970 (5,8 %) son importados, 7.308 (43,4 %) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.975 (35,5 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

0.23

rasil anunció este domingo que recibió dos millones de dosis de hidroxicloroquina para tratar el Covid-19, pese a que no es recomendado por la OMS, y anunció un programa de cooperación contra la pandemia con esa nación. Estados Unidos es el país más afectado del mundo tanto en número de casos como en muertes, en tanto que Brasil es el segundo en las estadísticas de contagios y el cuarto en fallecidos. De acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, que se ha convertido en referencia global sobre el asunto, Estados Unidos tiene 1.779.853 casos de Covid-19 y 104.081 muertes, en tanto que Brasil llega a 28.834 fallecidos y casi medio millón de contagios.

23.10

Las autoridades peruanas han informado de un total de 155.671 personas que han dado positivo por coronavirus desde el inicio de la epidemia, mientras que el número de fallecidos es de 4.371, tras sumar 141 nuevos decesos. El presidente peruano, Martín Vizcarra, ha explicado que se han sumado 7.386 nuevos casos con respecto a las cifras del sábado. «No hay que mirar con preocupación el número de pruebas positivas que van saliendo porque esto es parte de la consecuencia de la gran cantidad de pruebas que estamos sacando día a día», ha apuntado Vizcarra. Además hay 8.465 pacientes hospitalizados, 940 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Son 66.447 las personas dadas de alta o que han superado el periodo de aislamiento domiciliario tras 3.656 nuevas altas en las últimas 24 horas contabilizadas.

23.08

Los hospitales gallegos no han comunicado el fallecimiento de ninguna persona con Covid-19 durante este domingo, por lo que es el noveno día desde que empezó la pandemia que ocurre algo así. El sábado fue cuando se registró la última muerte en Galicia con esta patología, la de una mujer de 82 años que permanecía ingresada en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac). Su fallecimiento elevó a 616 las víctimas en la comunidad. Su muerte supuso la ruptura de la tendencia registrada en Galicia desde el martes, día en el que se había contabilizado la última víctima del coronavirus.

22.30

La Dirección General de Salud del Gobierno francés ha informado este domingo de 31 nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, 28.802 en total desde el inicio de la epidemia, mientras continúa estable la cifra de pacientes ingresados en cuidados intensivos, un factor clave para el levantamiento de restricciones.

22.00

El ritmo de positivos diarios de COVID-19 se ha multiplicado por dos en los últimos siete días en Egipto, que este domingo registró 1.536 infectados y 46 muertos, las cifras más altas en un día desde la detección del primer caso en febrero.

21.30

Estados Unidos alcanzó este domingo la cifra de 1.779.853 casos confirmados de COVID-19 y la de 104.081 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

21.10

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró este domingo que la región está registrando un "tremendo progreso" en el número de casos de coronavirus, puesto que se ha producido una reducción significativa tanto en el número de infecciones, como ingresos hospitalarios y fallecimientos, que bajó a 56 personas el sábado.

20.55

La localidad ciudadrealeña de Tomelloso -con más de 36.000 habitantes- ha sido una de las más castigadas, sino la que más, en Castilla-La Mancha y en España por el coronavirus, tanto en número de casos detectados por habitante como por fallecimientos, con alrededor de personas muertas.

20.45

El municipio de Torrejón de Ardoz ha realizado este domingo 22.644 test serológicos a vecinos de la localidad, y 50.147 desde este viernes cuando comenzó el estudio que pretende cuantificar la población de la localidad que se ha contagiado de COVID-19 en los últimos tres meses y que ha desarrollado anticuerpos.

20.30

Más de 16.700 profesionales sanitarios han utilizado el servicio de las líneas de autobuses gratuitas para su traslado entre los hoteles donde se alojan y los hospitales donde desarrollan su labor durante la pandemia del coronavirus.

20.20

20.05

Las autoridades sanitarias de Chile confirmaron este domingo que el país suramericano superó el millar de fallecidos por la COVID-19, justo en la peor jornada con respecto a la cantidad de decesos desde que llegó el coronavirus SARS-CoV-2.

19.50

El príncipe Joaquín de Bélgica ha reconocido este domingo "no haber respetado todas las medidas de cuarentena" durante su viaje a España y ha pedido "disculpas" por ello , mediante un escrito que ha hecho llegar a Efe a través de su portavoz en Córdoba, el abogado Mariano Aguayo Fernández de Córdova.

19.30

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a ignorar este domingo la gravedad del COVID-19, que deja ya casi 30.000 muertes en el país, y asistió a una manifestación en la que hasta se paseó montado a caballo ante miles de personas.

19.05

Una barbacoa en la tarde de este sábado en Granada, que permanece en la fase 1 de la desescalada, en un descampado de la calle Alejandro Otero en la que había más de 50 personas ha acabado con 39 denunciadas por incumplir las normas impuestas por el estado de alarma y dos vehículos inmovilizados.

18.50

El Gobierno británico ha confirmado este domingo 113 nuevos fallecimientos y caso 2.000 contagios más por coronavirus a menos de 24 horas de la retirada de algunas medidas de restricción vigentes hasta este lunes.

18.35

El Ayuntamiento de Palencia ha transmitido a la empresa concesionaria del servicio de la ORA el restablecimiento del mismo a partir del próximo lunes, 1 de junio, tras la alta ocupación y la falta de rotación en las últimas fechas en las que la capital ha entrado en la primera fase de la desescalada.

18.20

Italia registró 75 muertos por coronavirus y 355 contagios de la enfermedad en las últimas 24 horas, lo que supone un descenso respecto a los datos divulgados el sábado, de acuerdo con el recuento dado a conocer el domingo por la Protección Civil.

18.05

Más de 22.644 vecinos de Torrejón de Ardoz han participado este domingo en la tercera jornada del test serológico masivo de coronavirus que el Ayuntamiento está desplegando en la ciudad y ya se han realizado las pruebas un total de 55.147 residentes desde el viernes, cuando arrancaron estos test masivos.

17.56

Andalucía alcanza los 1.419 fallecidos por el coronavirus Covid-19 tras registrar dos muertes en 24 horas, según los datos difundidos este domingo por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza un ligero ascenso de casos positivos confirmados por PCR con 16 en una jornada en la que los hospitalizados bajan de 100, suponiendo este un descenso de 30 ingresados en 24 horas.

17.47

América se mantiene como la región con más casos (2,74 millones), mientras que Europa, el continente donde la gráfica de contagios experimenta un descenso más claro, suma 2,14 millones de contagios, y Oriente Medio, en tercer lugar, superó hoy el medio millón. Estados Unidos, Brasil y Rusia son los países con mayor número de casos, y también preocupa la situación de la India, que hoy pasó del octavo al séptimo lugar con más de 180.000 contagios.

17.35

El número de casos de COVID-19 en el mundo alcanzó hoy los 5,93 millones, confirmó hoy la Organización Mundial de la Salud, que también certificó un nuevo récord de nuevos contagios diarios (115.000 en las pasadas 24 horas). El número de muertos por la pandemia se eleva a 367.166, de los que más de 180.000 se han producido en el continente europeo y cerca de 160.000 en el americano, según los datos del organismo con sede en Ginebra.

17.27

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo la contratación de más de 20.000 trabajadores este verano para reforzar la atención sanitaria en la comunidad con el objetivo de dar un «nuevo paso al frente» una vez que se ha «empezado a contener» la pandemia del coronavirus Covid-19 en Andalucía, que registra la menor incidencia a nivel nacional de casos por cada 100.000 habitantes.

17.19

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado este domingo que la «nueva normalidad» que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, tras el proceso de desescalada por el coronavirus, es «la vieja mesa de negociación» entre el Ejecutivo central y el Govern de la Generalitat. En un mensaje publicado en redes sociales, el dirigente popular ha denunciado que la denominada «nueva normalidad» es «la vieja mesa de negociación con Torra y los independentistas». Además, ha pedido mayor unidad para salvar los empleos tras el cierre de la planta de Nissan en Barcelona y "menos separatismo", en referencia al diálogo del Ejecutivo con formaciones independentistas. "Más unión para luchar por los empleos de Nissan y menos separatismo", ha escrito en su cuenta personal de Twitter.

17.10

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado en contra de la sexta prórroga del estado de alarma por el coronavirus, propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerar «no es necesaria» y ha abogado por recuperar la normalidad ya. En declaraciones a Telemadrid, Díaz Ayuso ha argumentado que ahora mismo la crisis sanitaria se puede abordar con la Ley General de Sanidad del año 1986 o la Ley General de Salud Pública de 2011 para evitar «de manera excepcional» el movimiento entre comunidades autónomas, que, a su juicio, es la «excusa» para seguir decretando el estado de alarma.

17.01

La Comunidad Valenciana no ha registrado ningún fallecido con coronavirus en las últimas 24 horas, una situación que no se daba desde el pasado 17 de marzo, y ha confirmado solo dos nuevos casos positivos, según la última actualización de la Conselleria de Sanidad. De esta forma, el total de fallecimientos se mantiene en las mismas cifras que la actualización del sábado, un total de 1.432 personas: 216 en la provincia de Castellón, 504 en Alicante y 712 en laprovincia de Valencia. En cuanto a casos positivos nuevos, desde la actualización de este sábado se han detectado dos nuevos casos a través de PCR, uno en Valencia y otro en Alicante, que elevan a 11.209 el total de positivos desde que comenzó la pandemia. Por provincias, ha habido 1.552 casos en Castellón, 3.920 en Alicante, 5.730 en Valencia y siete desplazados.

16.53

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado este domingo que las noticias que llegan sobre la vacuna contra la COVID-19 «alimentan la esperanza», y ha apuntado que «empieza a ser posible contar con una vacuna en un plazo más breve de lo esperado». En una rueda de prensa tras celebrar su duodécima reunión de presidentes autonómicos desde que se activó el estado de alarma, Sánchez ha remarcado que nunca más se debe debilitar el sistema nacional de salud ni relegar la investigación y la ciencia, y ha remarcado que diez equipos financiados por el Gobierno buscan esa vacuna.

16.46

El Reino Unido comunicó hoy 113 muertes por COVID-19 en hospitales, residencias y domicilios, hasta un total de 38.489 fallecidos desde que comenzó la pandemia, y detectó 1.936 nuevos contagios de coronavirus. En 24 horas, se han llevado a cabo 115.725 test para detectar la enfermedad, hasta un total de 4.285.738 pruebas diagnósticas hasta ahora, según los datos divulgados por el Ministerio de Salud. El sistema sanitario británico ha alcanzado además la capacidad de realizar más de 200.000 test diarios si es necesario, incluidas 40.000 pruebas de anticuerpos, detalló el ministro de Salud, Matt Hancock.

16.37

Sanidad ha registrado en las últimas 24 horas un descenso en los contagios, con 96 positivos. En la jornada de ayer fueron 271. El ministerio ha comunicado dos muertes desde el sábado y registra un total de 39 en los últimos siete días. Madrid, con 32 casos diagnosticados mediante PCR, sigue siendo la región que suma más infectados. Desde el inicio de la crisis sanitaria por el Covid-19 han fallecido en España 27.127 personas y 239.429 han sufrido la enfermedad.

16.12

Consumir en el interior de un restaurante, el regreso de las competiciones deportivas, la apertura de centros comerciales, zoológicos, acuarios o casinos, siempre con limitación de aforo, son algunas medidas que se implantarán a partir de mañana en cuatro islas de Canarias y de Baleares, que pasan a la fase 3 de la desescalada. Las islas de La Gomera, El Hierro, La Graciosa, en Canarias, y Formentera, en Baleares, son las que estrenarán fase este lunes, mientras que el 70 % de la población estará en la 2 y un 30 % permanecerá aún en la 1, según informa EFE .

16.04

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha afirmado este domingo que «sin duda alguna», el Ejecutivo debe ser el más responsable a la hora de no caer en «provocaciones», al ser preguntado sobre en enfrentamiento que protagonizó en el Congreso el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con Vox, al acusar al partido de Santiago Abascal de desear un golpe de Estado en España. «Sin duda alguna. Si hay alguien que tiene más responsabilidad de no caer en esas provocaciones, es el Gobierno de España», ha afirmado Sánchez, después de haber defendido «hay que dejar atrás el enfrentamiento» y criticar ala extrema derecha por sus «provocaciones»

15.55

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, (Ciudadanos) propondrá a los grupos parlamentarios de la oposición empezar los trabajos de reconstrucción poniendo en marcha dos mesas de trabajo: una referida a «economía y empleo» y otra sobre «políticas sociales y familia». No obstante, no descarta que se pudieran poner en marcha otras mesas de trabajo adicionales. Aguado ha convocado mañana, lunes 1 de junio, a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea a una reunión «para conocer sus propuestas de cara a los próximos meses».

15.51

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido dejar claro este domingo que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuenta son su «absoluto apoyo» de la misma forma que ha destacado que «confía plenamente» en la Guardia Civil, cuya «profesionalidad como institución esta fuera de toda duda».

15.45

El entrenador del Atalanta italiano, Gian Piero Gasperini , admitió que estaba enfermo el día del partido de la Liga de Campeones ante el Valencia en Mestalla y que empeoró a su regreso a Italia. «Hace unos días me hicieron las pruebas que me confirmaron que tuve la enfermedad (COVID-19). Recuerdo que el día antes del partido de Valencia estaba enfermo. Por la tarde, peor. Y cuando volvimos a Italia me sentía hecho pedazos», expuso Gasperini en una entrevista que este domingo publica La Gazzetta dello Sport. El entrenador del Atalanta aseguró que «estaba fatal» durante el encuentro. «En el banquillo tenía mala cara. Era el 10 de marzo y las dos noches siguientes apenas dormí. Me sentía en pedazos y cada dos minutos pasaba una ambulancia, parecía la guerra. Pensaba: ¿si voy al hospital, qué me pasará?», dijo Gasperini.

15.33

El Gobierno regional pone a disposición de los ciudadanos a partir de este lunes y durante todo el mes de junio más de 5,4 millones de mascarillas para personas adultas que se dispensarán a través de las farmacias de la comunidad, garantizando así el asesoramiento de su uso adecuado por un profesional sanitario en un marco colaborativo entre la Administración regional y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la región.

15.25

La comisión organizadora de la Federación Española de Bádminton (FESBA) ha decidido, en una reunión telemática que celebró el sábado, la suspensión definitiva de la final de la Liga Nacional 2019-20 que debían disputar el CB Rinconada y el Recreativo IES La Orden, por lo que el título quedará desierto. La FESBA hará oficial en las próximas horas esta decisión que se ha adoptado con la aquiescencia de los dos clubes implicados, ya que tanto sevillanos como onubenses podrán participar en la próxima Copa de Europa, a la que estaban invitados los dos primeros de la liga española, informaron a Efe fuentes federativas.

15.13

Antes de dar fin a la rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo agradece su labor a los medios de comunicación durante esta crisis. Finaliza la comparecencia.

15. 12

En relación con Torra, asegura haber hablado con él sobre el diseño de esta prórroga y el primero aseguró que no era necesario. «Siento discrepar del president Torra sobre el estado de alarma, creo que es bueno para Cataluña. Podría ocurrir que hubiera zonas de Cataluña que estuvieran fuera del estado de alarma y otras que no, pero eso dependerá de Torra», señala. «Él decidirá si pasan a fase 3 esos territorios que no son Barcelona y su área metropolitana».

15.11

Acerca de los informes de la Guardia Civil, «confío plenamente en la Guardia Civil».

15.09

«Cuando toque hablaremos de los presupuestos, ahora hablaremos de las rentas y de todo lo que estamos haciendo», apunta Sánchez. «Estamos manteniendo al 31% de la población ocupada en nuestro país. Hablaremos de presupuestos, llegará su momento ».

15.08

Al ser preguntado por el plan del Gobierno para limitar la movilidad si hubiera rebrotes, «no hay otro instrumento para restringir la movilidad. No hay capacidad en los niveles que estamos hablando. Lo que tenemos que hacer a partir de que se levante el estado de alarma es reforzar y no necesariamente tiene que haber cambios».

15.05

Sobre la automoción, el presidente confirma que el Gobierno aprobará un importante programa para el sector acordadado con el sector y va a tener seis pilares. Estos pilares son la renovación del parque de vehículos, la inversión, el impulso en I+D+i, la fiscalidad del sector automovilístico, la liquidez empresas y las medidas en el ámbito laboral. «También hay un conjunto de medidas transversales, como el plan estratégico del sector, el hidrógeno verde o el uso de las TICs para la movilidad», concluye.

15.03

«En este nuevo decreto, y siempre que el Congreso de los Diputados lo apruebe, en esa nueva prórroga, aquellas comunidades que estén en fase 3 son las que los presidentes pasan a ser los máximos competentes», asegura Sánchez. «Ellos deciden en paso de fase y dicen al Gobierno si hay que levantar el pase de fase. Si consideran necesario el aporte del Ministerio de Sanidad, les daremos nuestra opinión basados en términos científicos. Las que estén en fase 2, ellas proponen y nosotros acordaremos conjuntamente el paso de fase».

14.59

Sobre el baile de cifras de los fallecidos, el jefe del Ejecutivo señala que « el Gobierno ha mantenido una absoluta transparencia sobre el Covid-19. Hemos dado datos de todo tipo para que la ciudadanía pudiera entender a qué nos estamos enfrentando. Muy pocos países han tenido esa rendición de cuentas ante la opinión pública. Eso es un motivo de orgullo, España ha rendido cuentas ante sí misma ante un tema tan fundamental. Estamos contabilizando con perspectiva cuál es el número real de fallecidos por el coronavirus. Las pandemias hasta que no pasen unos meses, como dicen muchos expertos, no vamos a saber exactamente cuál es el número de fallecidos. El Gobierno está siendo absolutamente transparente y cuando hemos tenido que evolucionar o reducir ha sido atendiendo a términos científicos y técnicos».

14.56

Acerca de la decisión de «cuarentenar» a los turistas, asegura que España no es el único país. «Estamos viendo cómo relajar las medidas para que haya un mayor flujo de visitantes. No hemos tomado una medida contradictoria, hay muchos países que han planteado estas medidas a otros países. Algunos casos que estamos viendo tienen que ver con personas que vienen de fuera y tenemos que extremar las cautelas. El planteamiento del Gobierno es levantar la cuarentena y que en julio recibamos a muchísimos turistas extranjeros en nuestro país con garantías de seguridad».

14.53

«España necesita ser gobernada, abordar las transformaciones. Hay que apelar a esa recuperación y a la unidad. Hemos celebrado doce conferencias de presidentes, algo que no se había hecho. Hemos extendido los ERTES, hemos aprobado un ingreso mínimo vital... Estamos poniendo medidas muy importantes en el momento que vive nuestro país».

14.50

En relación con Marlaska, asegura que cuenta con todo su apoyo. Señala que el Gobierno de España ha hecho muchas cosas «que no se hacían hace tiempo»: equiparación salarial, aprobar un plan de inversiones y una oferta pública de empleo que se va a poner en marcha a lo largo de estos años para superar la tasa de reposición.

14.47

«Todos tenemos que hacer por no entrar en las provocaciones que algunos actores políticos están planteando y el que más responsabilidad tiene es el Gobierno», apunta acerca de las palabras de Iglesias.

14.45

«Si las cosas van como van, el 1 de junio se hará así. A partir de la fase 3 los presidentes pueden gestionar la fase y la duración de la fase. Si hay comunidades que consideran que pueden estar en vez de dos semanas, diez días, el Gobierno no pondrá objeción. No habría contradicción, habría una decisión de ese presidente de acortar los plazos porque la evolución de la epidemia le lleva a que no sea necesario», asegura el jefe del Ejecutivo. «Necesitamos 15 días más para tener ese tiempo que algunos presidentes necesitan. Si no hay ninguna desviación en la evolución de la epidemia por coronavirus en España, el 1 de julio todo el territorio español podrá recuperar la libertad de movimiento».

14.43

Acerca de las polémicas palabras de Iglesias acerca de su acusación sobre que Vox quiere dar un golpe de estado , «me parece muy importante no caer en la provocación. El debate tiene que ser más rico. Estamos hablando de la vida y salud pública, en eso no puede haber debate partidista. Creo que el objetivo del Gobierno es la reconstrucción y vencer a la epidemia. Queremos dejar de lado la confrontación que algunos actores políticos que algunos, desde que aparecieron, no han hecho más que sembrar».

14.41

«En relación con la mesa de diálogo, el Gobierno va a retomar los compromisos de investidura. Si se puede celebrar en junio esa mesa significará que hemos superado la emergencia sanitaria».

14.39

Sobre el ingreso mínimo vital, «se va a dar a conocer en el BOE. El Gobierno quiere plantear una igualdad de derechos en todo el territorio y es una política que pasa a formar parte de la Seguridad Social. Hasta ahora cada CCAA en función de sus recursos y voluntad cubría a más o menos colectivos, ahora establecemos unos parámetros y se garantiza esa igualdad de derechos».

14.37

En relación con el fondo de recuperación, señala que aún es un proceso de negociación y que hay que ver que procesos se van a poner en marcha. «En cuanto al ingreso mínimo vital, me parece una propuesta sugerente».

14.34

Al ser preguntado sobre si hablará con Bildu, Sánchez contesta que hablará con todos los grupos que no han rechazado la prórroga. «Lo más importante es que se prorrogue el estado de alarma para garantizar que superamos esta emergencia y podamos volcarnos en la recuperación económica y social», apunta. «En relación con el cese de actividad, se ha revelado como un instrumento muy importante, inédito en la historia de nuestro país». Sobre Alcoa, asegura que se está hablando con la empresa para intentar garantizar los empleos y la perdurabilidad de esta industria en España.

14.30

Sobre la nueva prórroga del estado de alarma, «sobre el 8 de junio, el Gobierno solo se encargará de restringir la movilidad . A partir de ahí habrá dos comunidades, Madrid y Cataluña, que veremos la evolución de la pandemia. En relación con el apoyo de Ciudadanos, agradecemos la responsabilidad de todos los grupos que han apoyado el estado de alarma porque es el único instrumento fundamental para la contención del Covid-19. Me gustaría apelar en este definitivo estado de alarma a todos los grupos parlamentarios, a su responsabilidad. Necesitamos 15 días más para acabar con esta emergencia sanitaria. El estado de alarma ha salvado vidas en nuestro país».

14.28

Comienza la ronda de preguntas.

14.27

«Nunca más podemos permitirnos que se debilite nuestro sistema nacional de salud», pide. «Nunca más debemos relegar a la investigación y a la ciencia. Y en la etapa que se abre la unidad es más importante que nunca, pido concordia y comprensión. Estos días estamos rindiendo tributo a los compatriotas que han fallecido víctimas del Covid-19. Las banderas ondean a media hasta en el luto más prolongado de nuestra democracia. Propongo que completemos esta desescalada y que nos sumemos con fuerza para que la reconstrucción no se aplace. Ha llegado el momento de transformar España».

14.24

«Durante estas semanas nos hemos referido a la nueva normalidad y añadimos siempre que hasta que dispongamos de una vacuna. España participa en varios proyectos, diez equipos se encuentran en la fase prelínica de proyectos que buscan la vacuna. Y nuestro país está presente en las iniciativas de la Comisión Europea para apoyar el desarrollo de vacunas y facilitar que sean accesibles a nivel mundial. Pero España aporta también talento: hay equipos trabajando en el desarrollo de prototipos. Los científicos españoles están en condiciones de comenzar las pruebas clínicas en breve. Las noticias que nos llegan alimentan la esperanza. Empieza a ser posible contar con una vacuna en un plazo más breve de los esperado».

14.20

Sobre el turismo, asegura que es uno de nuestros grandes pilares y su relanzamiento debe ser inmediato. «Desde muy pronto podremos disfrutar de las maravillas de nuestro país. Somos un referente mundial en turismo y los millones de extranjeros que nos visitan son los perfectos aliados para nuestra recuperación económica. Van a disfrutar de nuestra seguridad sanitaria y nuestro compromiso con el medio ambiente, en España van a encontrar distancia física pero cercanía social». Otro sector beneficiado será el de la automoción, «suponen un 10% del PIB y una gran cantidad de empleo. El Gobierno está trabajando en una reactivación para reste sector. Aprobaremos la ley de sostenibilidad sotenible». La transformación hacia un modelo sostenible que permite la creación de un empleo de calidad es lo que unirá ambas reactivaciones.

14.18

«No está siendo un proceso fácil. Pero España ha defendido sus intereses legítimos y los de la Unión Europea. Hemos defendido que Europa necesitaba un nuevo Plan Marshall y Europa debe salvar a Europa», dice. «Este nuevo Plan Marshall se centrará en la creación de empleo de calidad. Nuestra versión de ese plan lo presentaremos a Europa para catalizar las ayudas y recuperar el tejido económico dañado».

14.15

«Se trata de garantizar una vida a quienes nos devuelven la sonrisa. Ni el Gobierno ni la sociedad van a mirar hacia otro lado mientras nuestros compatriotas hacen cola para dar de comer a sus hijos», señala el jefe del Ejecutivo en relación a la aprobación del ingreso mínimo. «Nuestro país ha ganado en justicia social y en decencia».

14.13

«La caída será bruta y la recuperación durará los próximos dos años. Al final de esta legistlatura estaremos en una posición mejor que al inicio de la pandemia», asegura Sánchez. «Mientras llega tenemos que socorrer a miles de familia que antes ya soportaban una situación de pobreza. La tasa de pobreza de nuestro país duplica la de la Unión Europea. El Gobierno tenía entre sus planes la erradicación de la pobreza, y por eso el pasado viernes aprobados el ingreso mínimo vital. Unos 850.000 hogares se podrán ver beneficiados por ello».

14.11

«Nunca ha fallado ni ha desfallecido», apunta. «Siempre se ha mantenido sereno y firme. Nunca ha escurrido el bulto. Ellos nos hcen mejores como sociedad».

14.11

«Le he visto soportar críticas descabelladas, responder a todo tipo de dudas, reconocer con modestia los límites del conocimiento científico...», asegura Sánchez.

14.08

«Serán los presidentes qlos que decidirán cómo gestionar el paso de fase y su duración. Pasamos de la cogobernanza a la gobernanza plena por parte de las comunidades autónomas, que ostentan las competencia en materia de sanidad», apunta. «Ahora podrán contar con el respaldo de Gobierno que mantendrá funciones de asesoramiento y con el centro que dirige el doctor Simón. En manos del Gobierno solo quedará la regulación de la movilidad».

14.05

Habla sobre la importancia del estado de alarma. «Estamos a punto de llegar a buen puerto», señala. «Tras la duodécima reunión en la que hemos analizado múltiples cuestiones, he comunicado al conjunto de presidentes que volvemos a necesitar una última prórroga de 15 días del estado de alarma. Será distinto pero lo necesitamos. Es mucho lo que hemos avanzado, este estado tendrá una novedad: la máxima responsabilidad se traslada a las comunidades que estén en la fase 3».

14.04

«No podemos olvidar el sacrificio de todos durante el confinamiento», pide. «Pido prudencia y respeto a las reglas sanitarias para evitar cualquier tipo de recaída, pero casi hemos logrado lo que nos propusimos».

14.03

El jefe del Ejecutivo subraya que no podemos relajarnos y que se debe mantener la prudencia. «El virus es una amenaza gravísima», asegura mientras apela a la responsabilidad individual en esta desescalada.

14.02

«Hemos conseguido doblegar la curva entre todos», apunta Pedro Sánchez. «La curva está bajando de manera intensa. Nuestro reconocimiento a los profesionales sanitarios y a todos los compatriotas. No hay palabras suficiente para describir lo que nos llevamos».

13.56

El jefe del Ejecutivo ha instado a los presidentes de las comunidades autónomas, con los que ha mantenido una videoconferencia este domingo, a pedir a la población que sea responsable y siga cumpliendo las medidas para evitar el contagio del coronavirus, tras los repuntes detectados en algunos lugares.

13.46

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, consideró este domingo «vital» controlar el movimiento de pasajeros a través de la realización de test en origen de cara a la reapertura del sector turístico y para contener la propagación del coronavirus .

13.38

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este domingo a las comunidades y ciudades autónomas que la fase 3 del plan de desescalada es «gobernanza absoluta» de las comunidades autonómicas, porque estas «van a ser competentes para gestionar su desescalada». Esta cuestión deriva del acuerdo suscrito con ERC y PNV para garantizar la autorización preceptiva del Congreso a la prórroga del estado de alarma.

13:28

La Consejería de Salud del Gobierno balear ha informado de que este sábado detectó a 11 personas de un mismo núcleo familiar con Covid-19. Se trata de una familia de origen paquistaní que vive en la barriada palmesana de Son Gotleu. A lo largo de ayer se confirmó que 10 miembros de esa familia dieron positivo en coronavirus, después de que otro miembro con sintomatología respiratoria hubiera dado positivo previamente en el servicio de urgencias del Hospital de Son Llàtzer, ubicado en la capital balear. Las 11 personas con Covid-19 se encuentran asintomáticas —incluido el primer caso— y han sido hospitalizadas para garantizar un correcto aislamiento, informa Josep María Aguiló.

13:10

La Junta de Andalucía ha localizado a los cinco sevillanos que asistieron a la reunión que se produjo en una vivienda particular de Córdoba el martes 26 de mayo, en la que hubo una persona que ha dado positivo en coronavirus (Covid-19), a quienes ha puesto en cuarentena, como al resto de participantes.

12:50

Tras su encuentro con los líderes autonómicos, en donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado la sexta prórroga del estado de alarma, habrá una rueda de prensa del jefe del Ejecutivo para informar sobre este y otros puntos sobre la pandemia. La hora de la rueda de prensa podría adelantarse a las 13:30 horas.

12:10

Tras recibir la aprobación del Ministerio de Sanidad, el registro estatal ruso de medicamentos ha incluido en su lista el primer fármaco elaborado en el país para tratar la COVID-19. «El nombre comercial del medicamento es Avifavir», reza la anotación efectuada en el registro. Su denominación internacional no patentada o nombre químico es Favipiravir. Lee la noticia completa en este enlace .

11:20

Cataluña empezará a abrir este lunes escuelas e institutos en territorios en Fase 2 de la desescalada por el coronavirus, para actividades no lectivas y grupos reducidos en los cursos de cambio de etapa, acogida en la etapa infantil y con tutoría personalizada para los estudiantes que lo requieran, siempre voluntaria. Los alumnos podrán ir voluntariamente a los centros de las regiones sanitarias de Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona), Girona, Alt Pirineu i Aran (Lleida) y Cataluña Central, además de las comarcas barcelonesas del Alt Penedès y el Garraf, aunque este lunes es festivo en ciudades catalanas por la segunda Pascua, así que en algunas localidades abrirán el martes.

10:40

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó este domingo a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas que solicitará al Congreso autorización para la sexta y última prórroga del estado de alarma, hasta el 21 de junio . Sánchez confirmó este hecho en su intervención inicial en la duodécima Conferencia de Presidentes, después de que en la víspera de esta reunión se conociera sendos acuerdos del Ejecutivo con ERC y PNV para garantizarse que facilitarían la preceptiva autorización del Congreso a la prórroga que solicita el Gobierno.

9.50

El Gobierno ruso ha confirmado este domingo que el país ha rebasado el umbral de los 400.000 contagios por coronavirus tras registrar 9.268 casos en las últimas horas, hasta los 405.843 afectados. En cuanto al número de fallecidos, el país ha registrado ya 4.693 decesos totales después de 138 decesos en un solo día, ha señalado el centro nacional contra la propagación de la enfermedad en un comunicado. La mayoría de los nuevos contagios corresponden a Moscú (2.595), seguido de la provincia homónima (757) y San Petersburgo (369). En el capítulo de recuperaciones, un total de 171.883 personas han recibido el alta en todo el país, 4.414 de ellas en las últimas 24 horas.

9.30

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordará este domingo en la reunión semanal con las Comunidades y ciudades autónomas el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que aprobó el viernes el Consejo de Ministros. La duodécima reunión de la Conferencia de Presidentes vía telemática desde que se aprobó el estado de alarma el 14 de marzo, los temas que se han fijado para abordar son el IMV, la desescalada y los fondos europeos.

8.45

El Ministerio de Salud de China ha informado este domingo de que se han registrado dos nuevos casos de coronavirus importados del extranjero en la provincia de Shandong y no ha presentado, por segundo día consecutivo, ningún positivo de transmisión local. Con estos dos nuevos casos, el número total de positivos en el país asiático ha ascendido hasta los 83.001, mientras que no se ha confirmado ninguna muerte más a causa de la pandemia por lo que el número de fallecidos se ha mantenido en 4.634.

8.39

El Ministerio de Salud de Perú ha informado este sábado de que se han registrado 7.386 nuevos casos de coronavirus en el país en las últimas 24 horas, por lo que el número total de contagios ha superado los 155.000. Concretamente, el país ha confirmado hasta el momento 155.671 positivos y las autoridades peruanas han indicado que durante el último día han realizado 48.000 test de la Covid-19 a la población, según el último balance del Ministerio.

8.10

La Policía de Francia ha detenido a 92 personas que formaban parte de una manifestación en favor de los derechos de las personas migrantes, según ha informado este sábado la Prefectura del cuerpo en París a través de su cuenta de Twitter. Miles de personas han participado en la marcha, que no había recibido la autorización oficial por parte de las autoridades debido a su intento por controlar las grandes reuniones de personas para control los contagios de coronavirus. Hasta el momento, no se permiten las reuniones de más de diez personas en el país.

7.35

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este sábado que se suavizarán las medidas de cuarentena impuestas en el país a causa del coronavirus y que se comenzarán a reabrir parcialmente algunas empresas a partir de este lunes. Maduro ha precisado que el país entrará en una nueva fase de "normalidad relativa y vigilada" que consiste en un plan que será de "cinco días de flexibilización segura y diez días de cuarentena".

7.00

El Ministerio de Salud de Ruanda ha confirmado la primera muerte en el país a causa de la pandemia del coronavirus y que se trata de un hombre de 65 años. Según han precisado las autoridades sanitarias, el hombre era camionero y vivía en una nación vecina aunque decidió volver a su país de origen al enfermar. El hombre estaba recibiendo tratamiento de cuidados intensivos en Ruanda, aunque no ha podido superar la enfermedad tras presentar complicaciones respiratorias, según ha informado el diario ruandés «The New Times». Hasta el sábado, Ruanda ha confirmado un total de 395 casos de Covid-19 y esta es la primera muerte registrada por esta causa.

6.55

El contagio de coronavirus en pacientes que se han sometido a una operación aumenta el riesgo de muerte, según ha revelado el estudio internacional publicado por la red de investigación CovidSurg Collaborative en la revista especializada «The Lancet». En la investigación se alude a que se debe garantizar que el paciente que se va a someter a una cirugía no está contagiado por la incidencia que esto puede tener en su recuperación. El estudio ha valorado los datos de 1.128 pacientes de 235 hospitales de 24 países, según un comunicado. El artículo ha mostrado que pacientes infectados con el coronavirus tienen resultados postoperatorios considerablemente peores que los pacientes que no están contagiados. En general, la tasa de mortalidad durante los primeros 30 días después de la cirugía fue del 23,8 por ciento. Sin embargo, la mortalidad de los pacientes con Covid-19 fue mayor en todos los grupos ya sea en operaciones de emergencia, cirugías menores o planificadas.

6.30

Brasil registró en las últimas 24 horas 956 nuevos fallecimientos por coronavirus, con lo que el total de muertes llegó a 28.834 y supera a las ocurridas en Francia, mientras que la cifra de contagios se aproxima al medio millón, según informó el Gobierno. Los casos confirmados llegaron este sábado a 498.440, cifra que ratifica a Brasil como el segundo país más afectado del mundo, sólo por detrás de los Estados Unidos, y a la que durante las últimas 24 horas se sumaron otros 33.274 personas contagiadas. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, que se ha convertido en una referencia global, Estados Unidos es el país con más fallecidos por Covid-19 (103.389), seguido por el Reino Unido (38.458), Italia (33.340) y ahora Brasil (28.834), que superó este sábado a Francia (28.771).

6.30

China ha registrado dos nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, ambos «importados» del exterior, por los cuatro del día anterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático. Los dos casos se contabilizaron en la provincia oriental de Shandong, donde el viernes se registraron otros dos positivos. El viernes, la autoridad sanitaria diagnosticó cuatro casos «importados» en China, mientras que el jueves no registró nuevos casos y el miércoles sumó dos nuevas infecciones, también en viajeros llegados desde el extranjero.

6.30

En su peor jornada desde que llegó la pandemia de coronavirus al país, Colombia registró este sábado un doble récord de contagios y muertes que elevó la cifra total de casos a 28.236 y la de fallecidos a 890, según las autoridades sanitarias. El informe diario del Ministerio de Salud confirmó hoy 1.548 nuevos casos y 37 fallecidos, las cifras más altas desde el 6 de marzo cuando fue reportado en el país el primer contagio. Además de esos datos las autoridades informaron de la recuperación de 208 personas en las últimas 24 horas, con lo que el número de curados de la enfermedad ascendió a 7.121.

6.30

México llegó a 87.512 casos confirmados y a 9.779 decesos como consecuencia del Covid-19 con la notificación de 364 fallecimientos y 2.885 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informaron las autoridades mexicanas de salud. Los casos confirmados desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero pasado, aumentaron el 3,4 % en comparación con los 84.627 contagios que se tenían el día anterior, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

6.30

Panamá ha llegado a las 330 muertes por Covid-19 y a 13.018 contagios confirmados, dijeron las autoridades de salud, que advirtieron de que la medida de ablandar el confinamiento desde el próximo lunes podría retrotraerse si un rebrote compromete la capacidad hospitalaria. El recuento de datos epidemiológicos del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informa de que al corte de la jornada de hoy se han dado 4 muertes más de la enfermedad y 352 nuevos casos de contagio, en los que se incluyen, según el informe, 135 notificados de forma tardía por la estatal Caja de Seguro Social (CSS).

6.30

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dio negativo en la prueba de Covid-19 a la que fue sometido, según él mismo confirmó mediante una publicación en su cuenta de Twitter. «El test dio negativo. Tengo por costumbre tratar de estar arriba de los temas, estar en el lugar de los hechos. Es la manera que entiendo la función de gobernar. En la primera línea. Así como lo vienen haciendo miles de uruguayos: el personal de la salud, de la educación, policías, militares, etc. Las disculpas para aquellas personas con las cuales tuve contacto posterior», escribió.

6.30

El Salvador sumó 117 casos de Covid-19, la mayor cifra de contagios confirmados en un solo día, con lo que ascendió a 2.395 el total de infectados con el nuevo coronavirus y se confirmó ayer la muerte de dos personas, incluida una diputada suplente del Congreso. El Ministerio de Salud confirmó la muerte de un hombre y una mujer de mayores de 50 y 30 años, respectivamente, sin que las autoridades dieran mayores detalles. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló en su cuenta de Twitter que se trata de una diputada suplente del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y de un miembro de la Policía Nacional Civil.

6.30

Argentina registró ayer 795 nuevos casos de personas con Covid-19, por lo que el total de positivos ascendió a 16.214, mientras que las muertes suman 528, tras confirmarse cuatro fallecimientos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud argentino informó de que las cuatro muertes registradas hoy a causa del virus SARS-CoV-2 corresponden a un hombre de 64 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y tres mujeres, dos en la ciudad de Buenos Aires, de 95 y 88 años, y una en la provincia bonaerense, de 94 años.

6.30

Perú superó el millón de pruebas de Covid-19, con más de 48.000 realizadas el viernes, que han confirmado que el número de casos se elevó a 155.671, informó el presidente peruano, Martín Vizcarra, en una rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno. En su habitual informe sobre la pandemia y las medidas adoptadas para combatirla, Vizcarra declaró que «no hay que mirar con preocupación el número de pruebas positivas porque esto es parte de la consecuencia de la gran cantidad de pruebas hechas cada día». Recordó que en el inicio de la enfermedad la capacidad del sistema de salud peruano era de procesar 350 pruebas al día, luego se subió a 1.000 y en la actualidad se pretende un promedio de 30.000.

6.30

El primer ministro de Rumanía, Ludovic Orban, ha pagado dos multas que suman 3.000 lei, unos 620 euros, por fumar en un lugar cerrado público y sin mascarilla tras difundirse una foto en redes sociales en el que se podía ver a Orban acompañado de varios ministros. El Gobierno ha informado de las multas en un comunicado en el que señala que «las leyes deben ser cumplidas por igual por cualquier ciudadano, sea cual sea su cargo». La cantidad asignada es el máximo previsto por estas infracciones. La imagen apareció el viernes en redes sociales y corresponde con el cumpleaños de Orban, celebrado el 25 de mayo. La reacción en redes sociales fue reprochar la «hipocresía» y el «doble rasero» del mismo Gobierno que impone normas sanitarias estrictas para evitar el contagio del coronavirus.