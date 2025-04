Coronavirus España directo: Sanidad notifica 9.663 nuevos contagios y 126 fallecidos en las últimas 24 horas

España supera la barrera de los 200 positivos por cada cien mil habitantes . En las últimas 24 horas, se han producido 5.613 nuevos contagios y 131 fallecidos. La ocupación de las UCI vuelve a subir y ya se encuentra en el 21,56 por ciento, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Sanidad.

Entre las regiones en riesgo extremo por el número de positivos por cada cien mil habitantes a los catorce días se encuentran Ceuta (522), Navarra (433), Madrid (347) y País Vasco (345). Madrid además tiene una de las tasas de ocupación de las camas UCI más altas de España (41,38%). Le siguen Cataluña (38,71%) y La Rioja (37,74%). El porcentaje de positividad en los test que se realizan son altos en Aragón (11,92%), Navarra (10,51) y Andalucía (10,10%).

«Ya hemos alertado que los productos cubanos no son verdaderas vacunas, sino productos experimentales de los cuales no se conoce su composición, seguridad, ni eficacia», señala un comunicado de la Academia.

La Academia Nacional de Medicina de Venezuela reiteró ayer su alerta de que los fármacos que están en desarrollo en Cuba no son «verdaderas vacunas» contra el Covid-19, «sino productos experimentales», pese a que el presidente Nicolás Maduro anunció que uno de ellos se producirá en el país.

«Si ya pusieron la mitad, ratifico, aun más específicamente, la Asamblea Nacional (organismo que asegura que preside, pese a que su período venció en enero pasado y pasó a manos del chavismo) está dispuesta no solamente a colocar la otra mitad sino, de una vez, el 2022 de Covax, de una vez», dijo Guaidó en rueda de prensa.

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este jueves 25 nuevos contagios de coronavirus detectados en las últimas 24 horas en el país, aunque son todos procedentes del país, y por primera vez en días no ha sumado ningún contagio local del brote de la provincia de Yunnan.

El Gobierno ha recalcado que el confinamiento se suma al toque de queda entre las 20.00 y las 5.00 horas (hora local) y ha apuntado que los desplazamientos a por comida y otros bienes esenciales no podrán realizarse en ese horario ni más de tres días a la semana.

El 32% de los ciudadanos tiene interés en cambiarse de vivienda debido a la pandemia, aunque el 23% no se lo puede permitir, según EAE Business School. El porcentaje se incrementa entre aquellos que no tienen espacios exteriores en su hogar.

Todas estas cuestiones, ha señalado, afectan a derechos fundamentales, "como son la libertad ambulatoria o circulación, o el derecho de reunión, y sin un estado de alarma esto no se puede limitar".

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha afirmado que si decae el actual estado de alarma el próximo 9 de mayo y no se prorroga, no se podrán articular toques de queda, realizar confinamientos generalizados ni limitar el número máximo de personas reunidas en los domicilios.