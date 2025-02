Última hora del coronavirus en España en directo: Sanidad notifica 12.289 contagios y 337 fallecidos en las últimas 24 horas

Ayer, el Ministerio de Sanidad ha añadido a su informe diario 369 nuevos fallecidos, en comparación con los 537 comunicados el día anterior, cuando estos marcaron máximo en la segunda ola. Las comunidades autónomas han notificado 10.222 nuevos casos de Covid-19, 5.400 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone una cifra muy inferior con respecto a los 15.318 del mismo día de la semana anterior y apuntala la tendencia a la baja de la caída en diagnósticos: ayer se notificaron 12.228.

La cifra global de contagios en España se eleva ya a 1.605.066 desde el inicio de la pandemia según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 340 , frente a 362 del martes y 452 el miércoles pasado, con un total de 160.280 positivos en las pasadas dos semanas.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, y los primeros ministros de los estados federales anunciaron ayer a última hora que las restricciones vigentes por la pandemia de Covid-19 se relajarán durante la Navidad, aunque las autoridades prevén que la época navideña sea «difícil». Tras más de siete horas reunidos, Merkel y los líderes regionales acordaron más medidas para mitigar los contagios de Covid-19 que, no obstante, se aliviarán entre el 23 de diciembre y el 1 de enero. En concreto, hasta el 23 de diciembre, las reuniones privadas con amigos, parientes y conocidos han quedado limitadas a un máximo de cinco personas de hasta dos hogares. Los niños de hasta 14 años quedan excluidos de esta medida, según ha recogido el diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.

Más de cincuenta hospitales de Florida lanzaron ayer una campaña publicitaria por el uso de la mascarilla para salvar vidas y aplanar la curva de la pandemia ante la explosión de casos de Covid-19 en el estado que se acercan al millón. En un aviso los médicos y las enfermeras dicen al público que si los consideran héroes no los traten como los están tratando, agregan que están cansados y que si realmente los quieren ayudar, usen máscaras. Los hospitales, que forman parte de nueve de los principales sistemas de atención médica de Florida, se unieron en esta campaña de educación y concienciación mediática que se difundirá a través de la televisión, periódicos y plataformas digitales.

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 12.759.949 casos confirmados de coronavirus y la de 262.080 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El último balance es de 2.439 muertes más que el martes y de 196.748 nuevos contagios. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 34.387. Le siguen en número de fallecidos Texas (21.453), California (18.915), Florida (18.254) y Nueva Jersey (16.886).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este miércoles que su Gobierno adquirirá cuatro tipos de vacunas diferentes contra el Covid-19 para la vacunación «gratuita, universal y voluntaria». El presidente salvadoreño, en cadena nacional de medios de comunicación, indicó que la primera farmacéutica con la que se llegó a un acuerdo de suministro es AstraZeneca con 2 millones de dosis, pero sostuvo que aún no podía revelar los nombres de las otras tres. «Cuando se empezó a hablar en el mundo de una posible vacuna, nosotros decidimos empezar a hablar con los laboratorios que estaban en su fase inicial de investigación» y «vamos a adquirir cuatro vacunas», señaló el mandatario.

Las autoridades de Hong Kong han confirmado en las últimas horas el aumento diario más alto de los últimos tres meses, otros 85 casos de coronavirus, de los cuales hay 63 que están relacionados con una serie de academias de baile de la ciudad, que han dejado ya 250 positivos. Aproximadamente, unas 5.000 personas que han tenido algún tipo de contacto con estos centros de baile han sido ya analizadas, aseguran las autoridades sanitarias, quienes cifran en 60 los casos que están siendo analizados y que son susceptibles de dar positivo, así como en 16 aquellos que no han podido ser rastreados, apunta el diario 'South China Morning Post'.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, espera que en el curso 2021-22 "su pueda empezar a acentuar la presencialidad" en las universidades, aunque "no podemos dar fechas precisas" porque dependerá de la evolución de la pandemia y de la efectividad de la vacuna. De este modo, Manuel Catells ha replicado este jueves, en una entrevista en TVE, a las declaraciones del rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elias, en las que manifestó que creía que no habría normalidad en cuanto a presencialidad en las universidades hasta el mes de febrero de 2022.

Así se ha pronunciado la ex ministra de Sanidad durante su intervención este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, en la que ha reprochado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el escaso tiempo que se dedicó este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) al plan para preparar la Navidad en el contexto de la pandemia.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha anunciado que el próximo martes, 1 de diciembre, ya no estará en vigor el confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia --Huesca, Zaragoza y Teruel--, si bien se mantiene en el ámbito provincial y autonómico. En rueda de prensa, Repollés ha explicado que se pretende "favorecer la movilidad dentro de Aragón", pero de forma "limitada y sostenida", es decir, sin restricciones dentro de la misma provincia, una medida "altamente demanda" y cuyo impacto se va a estudiar para analizar si se confirma la tendencia descendente de los contagios de la COVID-19 que se ha producido en las últimas semanas.

El Gobierno de Canarias ha acordado prorrogar quince días más las restricciones impuestas en Tenerife debido a la situación de la pandemia de Covid 19 en la isla mientras que en las próximas semanas determinará las reglas adicionales que se impodrán en Canarias con motivo de las navidades. El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la situación de la pandemia en Tenerife no ha empeorado pero tampoco ha mejorado lo suficiente para suspender estas restricciones.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que la propuesta que planteará para las fiestas de Navidad es que los menores de 10 años no cuenten para el límite en las cenas familiares y que, además, éste se establezca por unidades familiares y no por personas. En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, en la que ha anunciado la realización de cribados semanales en las residencias de la tercera edad, en lugar de los actuales quincenales, ha defendido que haya un "marco común" para estas fiestas navideñas y que cada comunidad pueda adaptarlo a su situación epidemiológica.

Aragón acumula 73.124 casos confirmados de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 326 de ellos notificados en la última jornada, correspondiente a este miércoles, 25 de noviembre. Además, en la última semana se han producido 126 fallecimientos por coronavirus, elevándose el total por esta causa a 2.286 en la comunidad autónoma. El Gobierno de Aragón ha detallado en una nota de prensa que del total de contagios detectados en Aragón, 53.012 se han declarado en Zaragoza, 12.431 en Huesca y 6.824 en Teruel, mientras que 857 no están asignados a ninguna provincia aragonesa.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este jueves que España ha cumplido con la "obligación mínima" de prepararse ante la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra la covid-19 y ha subrayado que en este asunto, para él, "no hay ideología que valga". Así lo ha asegurado en su comparecencia en el Congreso después de que el diputado de Vox Juan Luis Steegman le advirtiera de que su grupo va a vigilar que "no haya otro pacto de la vergüenza con los separatistas" y que las inyecciones contra el coronavirus "se conviertan en otras 30 monedas de plata".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el coste de la aplicación de la vacuna COVID-19 en el continente africano a las poblaciones prioritarias será de unos 5.700 millones de dólares (4.790 millones de euros). Esta cifra se basa en las estimaciones sobre el precio medio de las vacunas, que es de 10,55 dólares por dosis (8,86 euros), y que la vacuna se necesitará un régimen de dos dosis. Esta cifra no incluye un coste adicional del 15 al 20 por ciento por los materiales de inyección y la entrega de las vacunas, que requieren trabajadores sanitarios capacitados, la cadena de suministro y la logística y la movilización de la comunidad. En base a este contexto, la OMS ha advertido de que África está "lejos de estar preparada" para lo que será la mayor campaña de inmunización de la historia del continente.

Italia ha registrado 822 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, volviendo a cifras de marzo pasado, según los datos del Ministerio de Sanidad, con lo que ascienden a 52.850 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. El número de nuevos contagios es de 29.003, una cifra superior a los cerca de 26.000 de ayer, pero se han realizado un número algo superior de pruebas, hasta 232.000. Los datos parecen confirmar la tendencia de que la curva de contagios se está estabilizando relativamente, pero no así la de muertos. Aunque el porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas ha vuelto a subir al 12,4 % después de haber descendido este miércoles al 11,2 %.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exhibido este jueves ante un grupo de hosteleros catalanes las restricciones "sensatas" que aplicó su Gobierno para contener la Covid-19 sin necesidad de cerrar bares y restaurantes. La dirigente popular ha viajado este jueves a Barcelona, donde se ha reunido con representantes del ámbito educativo y también con un grupo de empresarios del sector de la hostelería, a quienes ha detallado las políticas seguidas por su Gobierno. "Lo fácil hubiera sido cerrar Madrid, pero ésta no era la solución", ha asegurado Díaz Ayuso, que ha reivindicado que "la iniciativa pública y privada deben ir de la mano" y las restricciones que se aprueben deben buscar "la mesura".

La hostelería, los centros comerciales y los gimnasios de las provincias de Segovia y Ávila podrán abrir a partir de las 00.00 horas de este viernes, 27 de noviembre. No obstante, ambas provincias mantendrán el nivel 4 de alarma, con las medidas preventivas ordinarias propias del mismo. Se establece asimismo la limitación de la entrada y salida del territorio comprendido en el perímetro conjunto de ambas provincias, con el objetivo de proteger su salud y reducir el riesgo de contagios procedentes de otras áreas.

En cuanto a las cenas y los niños, el director del CCAES ha explicado que "hay un grupo de trabajo gestionando las propuestas de las comunidades autónomas" y que "es una opción, pero no tengo una posición muy fuerte sobre este tema. Tenemos que tratar de reducir el tamaño de las fiestas lo máximo posible".

Todavía no estamos en la situación que nos gustaría, según Simón, pero ha felicitado a las comunidades que han conseguido mejorar y descender la transmisión.

En cuanto a los test de cada a Navidades, Simón ha explicado que "los cribados a grupos poblacionales tienen que estar bien pensados, con un objetivo claro y con una interpretación adecuada. Si el kit es suficientemente bueno, si la prevalencia te permite interpretar el positivo o negativo, no hay problema en hacer pruebas a grupos amplios, pero no es fácil que confluyan las condiciones".

"Las puertas no están cerradas, pero hay muchos flecos que no están controlados y no es fácil. Una prueba significa lo que significa. Tenemos que tener un poquito de lógica".

"Los estudios que hay disponibles indican que la probabilidad de que en grupos de niños es probable que transmitan menos a sus mayores. Pero algunos otros estudios indican la dirección contraria", explica el director del CCAES. No obstante, Simón se inclina por la primera opción.

Sobre si una persona que está vacunada puede hacer una vida normal, Simón señala que "no" porque "estará rodeado de mucha gente que todavía no está vacunado. Pero sí tendrá menos riesgo de infectarse si desarrolla inmunidad".

"El planteamiento que se hace no está asociado a la situación actual sino a una evaluación. Estamos en un nivel bastante malo en general. El descenso permitirá relajar alguna medida y no será igual en toda España. Ahora mismo solo las Islas Canarias están a nivel de "nueva normalidad".

"Plantear lo que va a pasar en Navidad no sería prudente", ha finalizado Fernando Simón.