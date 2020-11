El límite de comensales en las próximas fiestas El Gobierno elude el debate con las autonomías y atrasa una semana su plan para la Navidad Sanidad se da siete días más para lograr un mayor acuerdo, que ya han diseñado sus propios planes

España mira el calendario más que hastiada ya de tanta pandemia, tras las cifras luctuosas publicadas por el Ministerio de Sanidad cada jornada y que ayer escalaron por encima de los 44.000 fallecidos (dato oficial). En unos días comienza un mes lleno de fechas festivas y la ciudadanía está pensando ahora en cómo reparte los puestos y sillas en torno a la mesa de Nochebuena. Pero el Gobierno aún no le da una respuesta firme y homogénea, pese a la expectación generada en torno al Consejo Interterritorial de Salud celebrado ayer, tras la filtración de varios borradores con recomendaciones de cómo serían los planes del Ejecutivo para limitar la movilidad y las reuniones familiares durante las fiestas. Al final, todo queda en manos de las autonomías, y algunas de ellas han decidido adelantar los programas que han confeccionado.

«El documento de borrador es un conjunto de recomendaciones. Y el Gobierno se da una semana más. Lo de las Navidades es una petición expresa de las autonomías (a la Adminsitración central) y necesitamos reunir el máximo consenso y acuerdo posible. El plan navideño definifivo requiere de más trabajo». Estas fueron las alegaciones dadas ayer en la rueda de prensa vespertina por Salvador Illa, ministro de Sanidad, tras el encuentro celebrado por vía telemática con todas las autonomías.

El resultado es que la Navidad sigue en el aire y serán las autonomías las que decidan los detalles de 17 navidades diferentes. Sanidad deja la puerta abierta a que cada comunidad decida sus limitaciones. También permitirá «que adapten los consejos que finalmente dé Sanidad». Illa afirmó ayer: «Cada comunidad aplicará las recomendaciones de la Navidad en función de su situación epidemiológica». Pero ésta, desde ahora a mediados de diciembre, «puede cambiar mucho» respecto a la cierta «relajación» en los datos que se está produciendo durante los últimos días, según la opinión de varios epidemiógos, como Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

El obstáculo que ayer encontraron algunas autonomías, según fuentes consultadas por ABC, es que los planes para diseñar la próxima Navidad y Fin de Año ocuparon «un tiempo nulo» en la agenda del cónclave territorial, que contó con la presencia de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y la comisaria europea de Salud, la chipriota Stella Kyriakides.

«Ni siquiera se debatió»

Otras fuentes autonómicas inciden en la «extrañeza» que les provocó no asistir ni siquiera a un mínimo debate sobre la Navidad, un día después de que se filtrase el borrador de consejos del Ministerio y el departamento urgiese a las consejerías de Sanidad sus alegaciones poniéndoles como «fecha de entrega» ayer mismo. Cuando llegaron a la reunión, se abordó el asunto de la vacunación y otros temas, pero el de la Navidad se aplazó «como pendiente» para la semana siguiente, así que no hubo oportunidad para el abordaje ni la discusión. Otras fuentes señalan que el ministro esgrimió que varias autonomías no habían llegado a tiempo y que se despejó pronto el malestar expresado por varias comunidades por la filtración del día anterior. En la posterior conferencia ante la prensa, Illa puso énfasis en que la reunión se desarrolló bajo un «clima cordial y constructivo».

A la cita con el ministro le precedió el adelanto de los planes por parte de algunas regiones. Castilla y León plantea el cierre por provincias; muy distinta de la propuesta esbozada por la Comunidad de Madrid, cuyo consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, propuso que el cierre perimetral que se extenderá del 4 al 14 de diciembre no se prorroge más allá de ese día 14. Madrid tiene iniciativas propias, como la de levantar el límite de seis personas (que sí incluye el borrador del plan ministerial) a diez personas en las fechas clave (los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 y 6 de enero). La región no vetaría viajes ni desplazamientos, y ampliaría el toque de queda en los festivos hasta las 1.30 horas (y no de 1.00 a 6.00), informa S. Medialdea.

El límite de comensales también parecía, a priori, el principal escollo que distancia las propuestas de Cataluña, por ejemplo, de la del Ejecutivo central, puesto que el Govern ya oficializó la semana pasada que su máximo será de diez personas frente a las seis que quiere el gabinete Sánchez. El mismo requerimiento que plantea Murcia, aunque también afloran otras propuests alternativas. Navarra cree que habría que permitir encuentros entre dos unidades familiares hasta las 10 personas. En Galicia, el comité de expertos que asesora a la Xunta propuso que los «niños» no computen en la suma de miembros que se junten en Navidad, aunque «hay flecos, como la edad de los menores» por concretar, informa D. Gómez.

Pero el presidente del Gobierno, que asistió ayer a una cumbre con Italia en Palma de Mallorca, el tope de seis personas «no es un capricho», aunque se mostró abierto al diálogo con sus autonomías. El lendakari Iñigo Urkullu, por su parte, se mostraba ayer por la mañana desde Vitoria conforme a imponer límites horarios y de seis personas por reunión en Navidad. Por la tarde, no obstante, el Gobierno vasco exigió «menos permisividad» que la que estipula el borrador de Sanidad con las cabalgatas y que se suspendan las carreras populares.

Andalucía demandó un «protocolo común y estandarizado al Ministerio», dijo Jesús Aguirre, su consejero de Sanidad. La Comunidad repele así a la intuición de que el Gobierno quiere dejar a las autonomías que sean las que confeccionen una «Navidad a la carta». El presidente de la Junta subraya que las decisiones no se tomarán antes del 15 de diciembre en función de la incidencia que tenga esta autonomía si no existe ese plan «cohesionado».

Fuentes asistentes ayer a la reunión sintetizan el caos en que el Gobierno es demasiado «ambiguo» en su borrador e intenciones, por lo que pedirán a Illa «más contudencia». Será en siete días.