Coronavirus España directo: Sanidad notifica 18.418 casos nuevos y 267 muertos, la mayor cifra de fallecidos de la segunda ola

Este lunes las cifras de contagios han vuelto a marcar récords. El Ministerio de Sanidad ha sumado 52.188 casos al total de diagnósticos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Se trata de una media de 17.000 casos al día desde el pasado viernes , con lo que la cifra global de contagios en españa se sitúa ya en 1.098.320.

Alrededor de un 15% de las muertes por Covid-19 en todo el mundo pueden atribuirse a la exposición prolongada a la contaminación del aire, porcentaje que se eleva al 17% en América del Norte, al 19% en Europa y al 27% en Asia oriental. Así se recoge en el primer estudio que asocia la proporción de muertes por coronavirus con los efectos de la polución atmosférica en el planeta. El trabajo está publicado este martes en la revista 'Cardiovascular Research'. Los investigadores señalan que esos porcentajes son una aproximación de "la fracción de muertes por Covid-19 que podrían evitarse si la población estuviera expuesta a niveles de contaminación del aire más bajos" y no asociados con la quema de combustibles fósiles y otras emisiones de origen humano.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes) es de 64.536 contagios más que el domingo y de 461 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.424. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.969 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos Texas (17.975), California (17.385), Florida (16.449) y Nueva Jersey (16.292).

"No es una cuestión de justicia, es una cuestión de salud. Un juez no puede decidir si debes ponerte o no una vacuna", ha dicho este lunes Bolsonaro después de que el fin de semana el presidente del Supremo, Luiz Fux, asegurara que era "necesaria" una "judicialización" del proceso de vacunación.

Al menos siete de los once miembros del Tribunal Supremo de Brasil estarían de acuerdo en imponer a la población la vacuna del nuevo coronavirus, mientras que el presidente del país, Jair Bolsonaro, insiste en que los jueces no disponen de autoridad para ello.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado hoy "muy pesimista" sobre la posibilidad de mantener abierta la movilidad de entrada y salida de Andalucía ante los datos epidemiológicos y de hospitalizaciones recogidos esta mañana, si bien todavía no se ha tomado esa decisión. En una entrevista en el programa de Herrera en la COPE, Moreno también ha avanzado que se modificarán las horas del toque de queda de 23.00 horas a 6.00 horas recogido en el Estado de alarma decretado por el gobierno y que las comunidades autónomas tienen la posibilidad de cambiar.

La OCU ha instado al Gobierno a que apruebe cuanto antes un IVA cero o superreducido para las mascarillas, y a que contemple un reparto gratuito para el 10 % de las familias, cuyos ingresos no les alcanzan para adquirirlas con la suficiente frecuencia. En concreto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hace esta petición después de que el Gobierno anunciará en el pasado Consejo de Ministros que el Ejecutivo está trabajando para establecer un precio asequible de las mascarillas a todos los ciudadanos, y que lo hará vía IVA o con una revisión de los precios.

La Policía Local de Málaga ha cerrado un establecimiento de Málaga donde 36 personas -tres menores de edad- celebraban un cumpleaños tras comprobar que un gran número de ellas no llevaban mascarillas, fumaban cachimbas y no guardaban la distancia de seguridad para prevenir la covid-19.

La Guardia Civil en La Rioja ha disuelto una fiesta ilegal que se celebraba en una nave agrícola de la localidad riojana de Villamediana de Irugua, a la que asistían 45 personas, algunas de ellas residentes en Navarra, y donde no se habían adoptado las medidas de seguridad ante la covid-19. Los asistentes, entre que lo que había 15 niños, son naturales de Bolivia, Ecuador y Colombia, domiciliados en Logroño y Navarra, y no utilizaban mascarillas, no guardaban la distancia social y compartían todo tipo de bebidas, ha indicado este martes la Guardia Civil en una nota.

En concreto, la organización sindical rechaza la propuesta de realizar los test rápidos de detección del coronavirus en las oficinas de farmacia. "Podría suponer convertir a las farmacias en un nuevo foco de transmisión y contagio del COVID-19 al no reunir las condiciones de seguridad necesarias", advierten.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que los empresarios propietarios de oficinas privadas de farmacia insisten en cruzar todas las "líneas rojas" que protegen a la profesión enfermera para "intentar hacer negocio a través de la realización de actuaciones sanitarias asistenciales que no les competen y que pueden poner en riesgo la salud y seguridad de las personas".

El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha advertido este martes de que, ante el avance de la epidemia de coronavirus, se deben tomar «medidas contundentes», porque si no mejoran las cifras epidémicas «en tres semanas el sistema sanitario peta», según informa EFE.

Al acto celebrado ayer acudieron ministros, como Salvador Illa, así como los líderes de las principales formaciones políticas nacionales. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ha declarado que «El Gobierno y todos los que participamos en actos públicos, nos atenemos a la prevención...El acto contaba con toda la garantía». Pero, agrega, también toca «autoreflexionar para limitar nuestra presencia en actos públicos o privados». «Tenemos que cuidar esa cuestión para que no se malinterprete».

Esta advertencia se ha lanzado a la ciudadanía, a pesar de que los 27 países miembros , con una población de 450 millones, han obtenido más de mil millones de dosis de posibles vacunas Covid-19 de tres fabricantes de fármacos. La UE está negociando la reserva de otros mil millones de viales con otras empresas. Sin embargo, a medida que se acelera la lucha mundial para asegurar las vacunas, los expertos advierten que no todas las posibles vacunas pueden resultar eficaces, según informa REUTERS.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este martes que su opinión sobre el cierre de la región para los dos próximos puentes será «lo que digan las autoridades sanitarias», pero ha pedido a la ciudadanía que, independientemente de lo que se decida, «es mejor no desplazarse demasiado» y evitar salir de la capital, según informa EFE.

Algunos hospitales catalanes han empezado a cancelar operaciones previstas y, tal como ya advirtieron muchos facultativos, los centros ya están reprogramando cirugías para poder absorber todos los casos derivados de la segunda ola de la pandemia del Covid-19, según informa EFE. Los primeros en empezar a reprogramar han sido los hospitales de las Tierras del Ebro. La presión asistencial se ha incrementado los últimos días no solo por el aumento de ingresos por Covid-19, sino por los brotes que afectan al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) y al Hospital Comarcal de Amposta (Tarragona), que han tenido que reorganizar su área quirúrgica.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está estudiando la posibilidad de cerrar la Comunidad de Madrid en el puente de Todos los Santos y tomará la decisión como tarde este miércoles, aunque considera que «tal y como está ahora mismo el virus», la región podría seguir abierta. En cambio, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, no tiene dudas al respecto y ha pedido abiertamente el cierre ante este puente, del 31 de octubre al 2 de noviembre, ya que considera esencial restringir la movilidad para bajar la curva de contagios y llegar a las Navidades «con esperanza y expectativas».

El secretario general de Salud, Marc Ramentol, ha informado este martes de que a partir de hoy ya funciona la aplicación móvil Radar COVID en Cataluña, la única comunidad autónoma en la que todavía no funcionaba.