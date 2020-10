Los médicos alertan: cada vez se incumplen más las cuarentenas Lamentan la falta de campañas de Sanidad para informar sobre los protocolos

«Pero si no tengo síntomas, ¿por qué tengo que aislarme?». Esta pregunta la escuchan cada vez más los médicos españoles cuando atienden a personas que han tenido contactos con otras que han sido positivas en coronavirus, es decir, lo que se conoce como contactos de riesgo o estrechos, para quienes el protocolo establece que deben seguir una cuarentena de diez días.Sin embargo, los médicos alertan de que cada vez son más quienes, por diversos motivos, no cumplen con este aislamiento. «Es difícil de medir porque no hay datos objetivos, pero sí que nos parece que ha disminuido la necesidad de acudir al centro de salud porque se ha tenido un contacto de riesgo, y cada vez hay más sospechas,