El Gobierno convierte en voluntaria la imposición del toque de queda a partir del 9 de noviembre En la solicitud de prórroga se establecerá el confinamiento nocturno pase a ser opcional y de decisión de las autonomías No cede en la extensión pese al recelo de sus socios y mantiene su intención de llevar el estado de alarma hasta el 9 de mayo

El Consejo de Ministros ha solicitado hoy martes formalmente la prórroga del estado de alarma aprobado el pasado domingo. Y pese a las críticas de buena parte del arco parlamentario respecto a su extensión, el Gobierno no cede en su ambición de que la prórroga sea de seis meses. Sí que se produce un cambio: el Gobierno hace voluntario el toque de queda a partir del 9 de noviembre. Serán las comunidades autónomas las que tomen la decisión. El Ejecutivo tenía previsto este escenario desde el pasado domingo.

El Real Decreto aprobado el pasado domingo tiene vigencia hasta el 9 de noviembre. Con el planteamiento del Ejecutivo este estado de alarma llegaría hasta el 9 de mayo. Esta extensión no gusta en los partidos de la oposición. ERC y Ciudadanos, que están abiertos a pactar con el Gobierno, cuestionan ese plazo y especialmente que se apruebe de golpe, ya que con ello el Gobierno evitaría una mayor rendición de cuentas que estaría más garantizado si el Ejecutivo tuviera que negociar periódicamente la extensión del estado de alarma.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha aclarado que en esta prórroga, si entra en vigor, el toque de queda, que ahora es obligatorio aunque las regiones pueden modificar la franja horaria, dejaría de ser imperativo y pasaría a ser decisión exclusiva de los presidentes autonómicos, como lo son ya en el periodo actual los cierres perimetrales.

En el Real Decreto que rige actualmente, el artículo 5 establece una limitación a la movilidad nocturna entre las once de la noche y las 6 de la mañana. Y es de obligado cumplimiento para todas las regiones salvo para Canarias. Aunque se otorga un margen de una hora por delante y por detrás para el inicio y fin de esa limitación.

En la solicitud de prórroga se establecerá que ese punto, el artículo 5 del Real Decreto, pasa a ser opcional y de decisión exclusiva de los presidentes autonómicos. Es decir, las limitaciones a la movilidad nocturna no serán obligatorias a partir del 9 de noviembre. Con esta prórroga se modificará el Real Decreto para que este punto pase a ser voluntario como lo son ya el resto de medidas del estado de alarma, como los confinamientos perimetrales. Así, a partir del 9 de noviembre estará vigente un estado de alarma que no impone ninguna medida concreta y que deja todas las decisiones en manos de las comunidades autónomas. "De por si solo no se producen restricciones a ningún tipo de derecho", ha dicho Montero.

Pese a que la extensión por seis meses ha generado recelos en la práctica totalidad del arco parlamentario, en el Gobierno dan prácticamente por hecho que podrán sacar adelante la votación en el parlamento. Así lo ha insinuado la portavoz Montero: «Si se hace así es porque entendemos que vamos a contar con los apoyos necesarios para hacerlo efectivo», ha dicho Montero.

También respecto a los Presupuestos se muestra confiado el Gobierno, hasta el punto de que la ministra de Hacienda ha dado a entender que a su entender ya cuenta con apoyos suficientes. "Si traemos el proyecto de Presupuestos es porque entendemos que tiene los apoyos suficientes para que pueda ver la luz".