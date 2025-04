El Consejo Escolar, al servicio de Celaá: dice que la caída del rendimiento en la pandemia es un «prejuicio»

Para el Consejo Escolar del Estado (CEE), el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, la caída del rendimiento académico durante la pandemia es un « prejuicio ».

Este órgano presidido por Enrique Roca , nombrado por el PSOE, publicó el avance ... de un informe sobre la «Situación actual de la Educación en España a consecuencia de la pandemia» que asegura que «debe descartarse, a juicio de este Consejo, cualquier apreciación basada en impresiones o supuestos (prejuicios en la mayoría de los casos) sobre descensos irrecuperables del rendimiento del alumnado (en raras ocasiones se habla de mejoras) durante la pandemia». El CEE insta a «esperar a las valoraciones fiables para valorar las tendencias del rendimiento y del éxito o el fracaso en el conjunto del sistema educativo español ».

Pero a la vez que hablan de prejuicios no citan ninguno de los estudios internacionales que ponen claramente de manifiesto la caída del rendimiento escolar durante la pandemia. Dichos estudios se refieren a otros países porque en España, efectivamente, no se dispone de información ante la ausencia de evaluaciones, lo que no le impide al CEE concluir que las medidas adoptadas en el ámbito internacional sirven para « valorar los esfuerzos realizados en España ».

Ismael Sanz, exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, señala que «hay mucha evidencia de que las clases online no llegan a sustituir por completo a la educación presencial, por lo tanto, los alumnos no han aprendido lo mismo que un curso habitual». En segundo lugar, y según un estudio de la Universidad de Oxford, Sanz señala que «países muy preparados para la educación online como Holanda y donde además el confinamiento ha durado menos que en España saben que se ha producido una pérdida de aprendizaje equivalente a dos meses y medio. Sería sorprendente pensar que eso pasa en Holanda o en Bélgica, donde han perdido seis meses de aprendizaje -y con un confinamiento similar al nuestro- y en España no ».

Por otro lado, Sanz reclama evaluaciones para nuestro país: «Hubieran sido importantes para comprobar si, como ha ocurrido en otros países, la pérdida de aprendizaje ha sido mayor entre los alumnos de entornos desfavorecidos. Eso significaría que ha aumentado la desigualdad educativa y que habría que tomar medidas para que los alumnos más perjudicados (y todos en general) recuperaran el aprendizaje perdido».

«La dinámica que sigue el Consejo deja bastante que desear y carece de la mínima objetividad e imparcialidad»

Varios miembros del Consejo Escolar, que han preferido no desvelar su identidad han mostrado su absoluto rechazo al contenido del informe: «La dinámica que sigue el Consejo deja bastante que desear y carece de la mínima objetividad e imparcialidad . Esto no es más que un ejemplo. Es tan condescendiente con el Ministerio de Educación que hasta este lo publica en su web. Pero no se puede ocultar la realidad con un dedo. Al final el que pierde es el propio Consejo Escolar». En la misma línea, un exmiembro señala que con informes como este, «el propio Consejo Escolar se descalifica y así nadie toma en consideración lo que die. Es una pena». «Estamos ante un Gobierno con un nivel de desprestigio galopante, mayor que el de Zapatero», añade la fuente consultada por ABC.

El estudio publicado en la web del Ministerio de Educación y con fecha 15 de enero expone las principales medidas sanitarias y educativas adoptadas en España, la financiación destinada a educación y algunos problemas detectados, como la brecha digital y social . También de dedica un apartado al profesorado o la repercusión psicológica y emocional en el alumnado.

Así, cita polémicas normas del Ministerio de Educación, pero que no entra a valorar, como el real decreto-ley de septiembre del año pasado que da luz verde para el curso 2020-21 a las comunidades para que permitan a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos, pero sin entrar a valorarla. Tampoco valora la orden que aprobó para el curso anterior (abril de 2020), que va en la misma línea. « La promoción de curso será la norma general en todas las etapas , considerándose la repetición de curso una medida muy excepcional», señala la mencionada orden.

Otro real deceto ley que menciona pero no entra a valorar, y que fue fuertemente contestastado, es el que exime a los profesores de Secundaria de hacer el máster exigido para completar su formación como mecanismo para paliar la supuesta falta de docentes que estaba demandando la pandemia. Consultada por ABC, la presidenta de la Conferencia de Decanos de Educación, Carmen Fernández Morante , calificó la medida de «aberrante».