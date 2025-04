El Comité de Bioética ve «lagunas» para garantizar la objeción de conciencia en la ley de eutanasia

El acto médico está sometido a «constante revisión»

Aunque el informe fue aprobado por unanimidad, la vocal del Comité Español de Bioética, Leonor Ruiz Sicilia, emitió un voto particular, al discreptar en algunos aspectos como la definición de la eutanasia como «un acto sanitario» y «no médico» o la objeción de conciencia institucional.

Esta experta en bioética recuerda que el «acto médico» ha estado sometido a «una constante revisión». En este sentido, precisa que tanto «el rechazo al tratamiento, la limitación y/o adecuación de esfuerzo terapéutico o el respeto a la voluntad de pacientes cuando esta fuera manifestada con anterioridad y en previsión de la no capacidad para otorgar consentimiento» han sido «asumidos por la lex artis en una historia no tan lejana y no sin dificultades y resistencias».

Por ello, considera que es «necesario que la profesión médica siga avanzando y comprometiéndose con la calidad de la atención y la equidad, incorporando las necesidades y la pluralidad de la sociedad a la que representa y a la que presta servicio».

Sobre la objeción de conciencia institucional, Ruiz Sicilia precisa que las instituciones tienen derecho a «establecer normas que protejan su libertad ideológica o religiosa o limitar la práctica de prestaciones de acuerdo a sus principios», pero el fundamento «no es el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia sino el derecho al respeto de su misión institucional».

En el caso de las instituciones privadas que conciertan servicios públicos, señala la experta, que «el conflicto se plantea entre el derecho de estas instituciones a que se respeten sus idearios institucionales y el derecho de la ciudadanía, que no las eligió, a recibir las prestaciones que la ley les garantiza». En estos casos «es necesario llegar a acuerdos claros, públicos y transparentes en los contratos de concierto, bajo la premisa general de que las personas siempre deben ser cuidadas y nunca rechazadas ni abandonadas», apunta.