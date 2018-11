Celaá asegura que otorgar el título de Bachillerato con un suspenso «obedece a la lógica» La ministra de Educación ha anunciado que las empresas se incorporarán en el proceso de elaboración de títulos de FP y que estos se harán en menos de los cuatro años actuales, aunque no ha querido precisar cuánto

J. G. Stegmann

@jgstegmann Seguir MADRID Actualizado: 12/11/2018 14:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ministra de Educación, Isabel Celaá considera que obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa «obedece a la lógica». La ministra ha recordado que este mecanismo ya se lleva a cabo en la universidad y que «no se puede condenar a nadie» ya que «el peor castigo que puede tener una persona es la rebaja de la autoestima y el centro educativo tiene que ocuparse».

Celaá ha hecho estas declaraciones a algunos medios en relación a una de las modificaciones que el Gobierno quiere hacer de la Lomce, más conocida como «Ley Wert», reflejadas en el documento «Propuestas para la modificación de la Ley de Educación 2018», al que ha tenido acceso ABC la pasada semana. El texto, concretamente, señala la intención de «incorporar la futura regulación de la posibilidad de obtención del título de Bachillerato por compensación en caso de superar todas las materias salvo una», algo que no comtepla ni la Lomce ni la LOE. Esta última ley fue aprobada por los socialistas en 2006 y en la que se inspira el texto del Ministerio.

Celaá justificó esta medida en aquellos casos en los que una persona «no termina de arrancar y una vez que supera un momento psicológico concreto pasa a ser la más inteligente». Frente a las críticas que sostienen que se nivela para abajo, la ministra aseguró que el sistema educativo español es «duro».

Un FP «menos burocrática»

Por otra parte, volvió a incidir en el que podría consedirarse el caballo de batalla de este Gobierno en el ámbito de la educación: la Formación Profesional. Celaá reiteró que el Gobierno pretende una FP «más moderna, menos rígida, menos burocrática, más abierta y flexible para evitar que los empresarios digan que no tienen los perfiles que buscan». Por ello, anunció que la empresa se incorporará en el proceso de elaboración de títulos y que estos se harán en menos de los cuatro años actuales, aunque no ha querido precisar cuánto. «Antes, para aprobar títulos con la organizaciones se tardaba cuatro años y esto supone una burocracia inaceptable, por eso, la idea es organizarlos en menor tiempo y que la empresa participe en su elaboración a través de la identificación del perfil profesional, de la elaboración del contenido del mismo, etc». De hecho, el ministerio quiere que el empresario elabore un informe sobre cómo se ha desenvuelto el alumno y que este sirva para el «cirriculum del estudiante y se convierta en un elemento sustantivo».

«La FP no es un itinerario de segunda», señaló la ministra que recordó que se sigue viendo como la opción «para los que no sirven para estudiar Bachillerato». «Esto en Dinamarca no sucede», añadió. En cuanto a la Formación Profesional Básica, Celaá señaló que la propuesta de la Lomce tenía un hándicap ya que solo servía para dar un título: el certificado de profesionalidad 1. Ahora, señala el documento, se favorecerá «la obtención del título de Graduado en ESO al alumnado que, a juicio del equipo docente, haya alcanzado los objetivos y adquiridos las competencias correspondientes, además del título profesional». La ministra precisó esta mañana que el título de la ESO se obtendrá a través de la realización de una prueba.

Se recupera Filosofía aunque no esté contemplada en el documento de la nueva ley

La Red Española de Filosofía hizo público un documento este domingo en el que criticaba que en el documento de propuestas de modificación de la actual legislación no se contempla el acuerdo por unanimidad de todos los partidos para que Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato y Ética en 4º de la ESO vuelvan a ser obligatorias como antes de la Lomce.

La propuesta fue aplaudida entonces por el Gobierno, por lo menos en lo que respecta a Historia de la Filosofía, ya que fue algo más ambiguo en cuanto a la obligatoriedad de Ética. Sin embargo, ninguna de estas medidas están en el documento de la nueva ley.

Sin embargo, Celaá confirmó que Historia de la Filosofía será obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato y que, respecto a Ética lo será en 3 o 4, «no sabemos aún en qué curso».