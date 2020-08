Castilla-La Mancha cerrará los prostíbulos para frenar los brotes difíciles de rastrear Es la región de España con mayor número de locales de prostitución

El Gobierno acordó por unanimidad con las autonomías prohibir los botellones, cerrar las discotecas e imponer un toque de queda a bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. Todas estas medidas se acordaron la semana pasada en una reunión extraordinaria para frenar los brotes vinculados al ocio nocturno. Nada se dijo entonces de los locales de alterne y prostíbulos, donde el contacto directo es evidente y la utilización de medidas de prevención de contagio muy cuestionable. La paradoja es que mientras las nuevas normas anticovid impiden fumar en la calle, bailar en una discoteca o salir de un restaurante más tarde de la una de la madrugada, los locales de alterne no tienen ninguna restricción sanitaria por el coronavirus.

El Gobierno parece dispuesto a cortar este cabo suelto. Según adelantó ABC, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a las comunidades autónomas que actúen con contundencia y consideren los centros de prostitución locales de ocio nocturno y como tales apliquen las mismas restricciones. La petición de Illa es que bajo el paraguas de la normativa «anticovid» se puedan cerrar estos locales. A Sanidad no solo le preocupa la aparición de nuevos casos por el contacto íntimo sino la dificultad para rastrear los casos cuando se da un positivo en algún local.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, envió ayer una carta a los consejeros de Igualdad en el mismo sentido. Les reclama a las comunidades el cierre ante porque su apertura puede conllevar un «aumento potencial de positivos de difícil rastreo».

Castilla-La Mancha, pionera

La primera comunidad en recoger el guante del Gobierno será Castilla-La Mancha, la comunidad con más locales de alterne de España. La Junta ordenará el cierre de estos centros, al menos, mientras dure la alerta por el coronavirus. Así se lo adentaron ayer a ABC fuentes del Ejecutivo castellanomanchego, que este viernes celebra un Consejo de Gobierno extraordinario para poner en marcha las medidas a adoptar tras la última reunión del Consejo Interterritorial mantenida entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los representantes autonómicos.

Dentro de esas nuevas normas, se incluyen las referidas a las discotecas y otros locales de ocio nocturno, pero en Castilla-La Mancha tienen la intención de dar un paso más y decretar el cierre de los prostíbulos en toda la comunidad. Lo hace tras detectarse un brote en un club de alterne de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con 12 casos positivos confirmados entre las chicas y su entorno personal más cercano.

Mano dura en la comunidad valenciana

Pese a la decisión de Castilla-La Mancha y la petición del Gobierno, la medida no resulta fácil de aplicar. Este tipo de negocios se suelen enmascarar como hostelería o incluso como hoteles y es más difícil aplicar las medidas sanitarias a las que se van a ver sometidos los locales de ocio nocturno. Las nuevas normas, por ejemplo, no dicen que se pueda cerrar un hotel. En la práctica, no será una medida fácil de aplicar.

La Comunidad Valenciana no ve problemas en aplicar «mano dura». La consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, puntualizó ayer que los clubes de alterne declarados legalmente como bares de copas tendrán que respetar las mismas restricciones que el resto, con el cierre a la una de la madrugada.

En cuanto a los que están considerados fiscalmente como hoteles, se clausurará cualquiera en el que se detecte un brote de coronavirus, como en cualquier otro establecimiento, «si existe riesgo epidemiológico» para la población. «No nos va a temblar el pulso», advirtió la responsale autonómica, informa José Luis Fernández.

Situación crítica

Castilla-La Mancha tiene además el deshonroso honor de ser la comunidad autónoma con el mayor número de clubes de carretera y locales de alterne en España. Unos lugares donde, si ya era difícil el día a día de las «trabajadoras del sexo», ahora el coronavirus ha tornado su situación en trágica.

Del total de los prostíbulos existentes en todo el país, un 80% se encuentran en Castilla-La Mancha, donde hay 83 clubes, 110 pisos, 12 casas y dos lugares de calle donde se ejerce la prostitución, según los datos de los que dispone el Instituto de la Mujer. Por provincias, en Albacete hay 13 clubes, 21 pisos y una casa; en Ciudad Real 14 clubes, 29 pisos y 11 casas; en Cuenca 13 clubes y 17 pisos; en Toledo 32 clubes, 33 pisos y dos lugares de calle, de los cuales uno pertenece a Talavera, y en Guadalajara 11 clubes y 10 pisos.

Muchos de esos locales han cerrado sus puertas ante la actual situación. Pero, según señala la presidenta de esta organización en Castilla-La Mancha, Idoia Ugarte, «algunas mujeres que trabajan en ellos se ven abocadas a ejercer con prostituidores que ya conocen para hacer frente a la grave situación económica a la que se enfrentan, ya que en muchos casos tienen que pagar las habitaciones y pisos donde ejercen e incluso tienen familiares a cargo».

Es por ello que, tal y como denuncian desde Médicos del Mundo, las mujeres prostituidas afrontan una «situación crítica». Muchas de ellas han contado a los miembros de la organización que siguen trabajando sin medidas de protección frente al virus y sus condiciones socioeconómicas, en algunos casos, las obliga a continuar prostituyéndose.

La crisis del coronavirus también está pasando factura a los dueños de este tipo de negocios. Uno de ellos es Pedro Rodríguez Pechín, propietario del local «Capricho’s swingers», ubicado en la carretera N-403, próximo a la localidad toledana de Rielves. Hasta allí acudían hasta ahora clientes con la intención de tener encuentros en pareja, pero la nueva situación provocada por la Covid-19 ha limitado los contactos al mero hecho de citarse y tomar algo en la terraza al aire libre de la que disponen.

El responsable de este local ve difícil el mantenimiento de su negocio si se aprueba el decreto que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha. «Nos hacen polvo», afirma Pedro Rodríguez Pechín, que se lamenta de que van a sufrir «pérdidas considerables».