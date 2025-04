Cáritas: «Tenemos cierta seguridad de que la crisis del coronavirus complicará la vida a muchas personas»

Como ha ocurrido en tantos otros ámbitos de la sociedad, la crisis del coronavirus también ha hecho que Cáritas tenga que reiventarse. Las 70 cáritas diocesanas que la conforman, y casi las 7.000 parroquias y proyectos que desempeñan labores de acogida y atención básica se han visto obligadas a buscar nuevas maneras para poder seguir ayudando a los que más lo necesitan, como seguimientos telefónicos para las personas que antes acudían regularmente o teléfonos disponibles durnate las 24 horas del día.

También para las labores de reparto de comida Cáritas ha encontrado formas de seguir dando alimentos a las personas más vulnerables que, según han podido observar, ya están aumentando por esta crisis del coronavirus . «Hay gente que ya ha empezado a venir por esta crisis. Estamos muy enfocados en atender la emergencia . Aún no tenemos balance de cómo hemos quedado, pero ya empezamos la temporada advirtiendo de que había 8,5 millones de personas que estaba en situación de exclusión social, y a ver cómo nos deja esto, porque ya había muchas personas con trabajos muy precarios para las que esto puede ser muy malo...Tenemos cierta seguridad de que esto va a complicar la vida a muchas personas », lamenta Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas España.

A las personas mayores, explica Peiro, se les lleva la comida a domicilio . En los centros residenciales, por su parte, ha habido que adaptar los hábitos a las nuevas circunstancias, con turnos más intensos y mayor presión. Otros proyectos, como el reciclaje de ropa, han tenido que cerrar. «Los contenedores de recogida de ropa los hemos cerrado por precaución, ya que encontramos mascarillas, batas... etc. Los hemos precintando y hemos lanzado mensajes para pedir que no se hagan este tipo de cosas», cuenta la secretaria general de Cáritas España.

Pero Peiro lamenta también que se haya tenido que echar el cierre temporal a los proyectos de formación y ocio que Cáritas lleva a cabo. «Lo lamentamos mucho por todas esas personas que ahora tienen que pasar 24 horas en centros residenciales en lugar de hacer más cosas que también les ayude», explica. También por los niños, asegura, pues hay muchos que no tienen los medios necesarios para estudiar telemáticamente. «Van a ser meses difíciles para ellos».

«Estamos intentando que entren y salgan las menos personas posibles», explica Peiro, que se suma al llamamiento de tantos otros sectores sobre la falta de material de protección tanto para trabajadores como para voluntarios. «Hemos hecho varios pedidos y está empezando a llegar, pero ha tenido que ser por nuestros propios medios», denuncia. La preocupación, además, es doble, pues muchas de las personas que colaboran con Cáritas se consideran grupos de riesgo , por lo que han tenido que dejar de realizar las actividades que normalmente llevaban a cabo.

Sobre los asentamientos de personas, Peiro hace un llamamiento especual, y solicita «medidas de emergencia muy precisas», como ya ha hecho con otros colectivos, como las personas sin techo, las empleadas de hogar o los inmigrantes. Destaca las «difíciles» condiciones en las que viven las personas para las que su hogar son campamentos montados en las calles, más ahora cuando no pueden desempeñar los trabajos que antes sí hacían: «Hay un número muy elevado de gente que vive junta y no sabemos si están contagiados o no, no pueden ir a trabajar, no tienen agua potable... etc.».