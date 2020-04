Coronavirus España en directo: España registra 510 muertes, el dato más bajo desde el 23 de marzo

Actualizar

13.31La Guardia Civil sorprende a un hombre haciendo pesca submarina furtiva en Tenerife La Guardia Civil del Puesto Principal de Buenavista del Norte (Tenerife) ha sorprendido a un hombre de 62 años realizando pesca submarina furtiva saltándose el confinamiento decretado por el estado de alarma para prevenir la propagación del coronavirus. En este sentido, agentes en servicio de prevención de la seguridad ciudadana encontraron indicios que les hicieron sospechar que en una zona de la costa del municipio pudiera estar un varón sumergido en el mar realizando pesca submarina.

13.26Un hospital que no separa a madres con coronavirus de su bebé tras del p Beatriz acaba de ser madre en medio de esta crisis sanitaria. Está contagiada con COVID-19 pero ha podido estar con su hijo Kevin después del parto en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, uno de los pocos que no aislan a las madres de sus bebés en estas situaciones. Este hospital, al contrario que la mayoría, ha decidido no separar a las madres con COVID-19 de sus bebés después del parto tras comprobar que no se ha transmitido la enfermedad en ninguno de los 60 partos vaginales de mujeres contagiadas en toda España.

13.25Los menores protegidos también ayudan creando mascarillas y mensajes de ánimo Confeccionar mascarillas caseras, dibujar mensajes de ánimo para los pacientes del coronavirus o elaborar pasatiempos para las personas que están en aislamiento son algunas de las muestras de solidaridad que los más jóvenes están realizando en los centros de protección de menores de Aragón. Con la colaboración de los educadores, los menores extranjeros no acompañados que residen en estas instituciones se han volcado para llevar a cabo una labor social, mientras permanecen confinados, al igual que el resto de la población, como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19.

13.20Seat paraliza la fabricación de respiradores por el descenso de pacientes en UCI La empresa automovilística Seat ha dejado de fabricar los respiradores denominados OxyGEN destinados a enfermos de la Covid-19 por el descenso de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos contagiadas por el coronavirus.

13.19El Rey se pone en contacto con el sector del transporte por carretera como «uno de los servicios básicos» El Rey Felipe VI se ha puesto en contacto con el presidente del Consejo del Transporte y Logística de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Rafael Barbadillo, al ser «uno de los servicios básicos que se mantienen durante el confinamient». Según fuentes de Zarzuela, en el encuentro se ha puesto en valor la continuidad de los servicios de transporte de mercancías y viajeros con el objetivo de garantizar el acceso para proveer de equipos médicos, medicamentos, alimentos o combustible y para permitir que las personas que tienen que desplazarse, principalmente por motivos laborales, lo hayan podido hacer con una oferta de transporte suficiente.

13.18El actor Carlos Blanco se ofrece a actuar en residencias y hospitales El actor y humorista gallego Carlos Blanco se ha ofrecido a actuar durante los próximos meses en hospitales y residencias de toda la comunidad para agradecer la labor del personal sanitario en la lucha contra el coronavirus. En una publicación difundida a través de sus redes sociales, Carlos Blanco ha hecho este ofrecimiento y ha dado las gracias a los mencionados centros por su labor.

13.15La sede del Celta, nuevo alojamiento para personal sanitario del área de Vigo El Celta informó este sábado de la reapertura de la residencia de su cantera, ubicada en las instalaciones de A Sede, para alojar al personal sanitario que está luchando «sin desmayo en primera línea» contra el COVID-19 en el área sanitaria de Vigo. La entidad que preside Carlos Mouriño destaca en un comunicado que la residencia recobra la actividad tras varias semanas de «quietud y silencio», y muestra su orgullo por ceder sus instalaciones a los profesionales que a diario realizan «un trabajo inconmensurable y dan el máximo» para cuidar de las personas afectadas por el virus.

13.09Casado califica de «esperanzador» el descenso de muertos y pide decretar luto nacional El líder del PP, Pablo Casado, ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter que «aunque las cifras de fallecidos por coronavirus son dramáticas» el descenso conocido este sábado «es esperanzador». «Nos sentimos cerca de las 510 familias que han perdido a su ser querido sin poder acompañarle y seguimos reclamando que se decrete luto nacional por todas las víctimas», añade en su mensaje.

13.07El Gobierno italiano teme graves tensiones sociales por la crisis del coronavirus El Gobierno italiano teme que la crisis del coronavirus produzca graves tensiones sociales. No solo inquieta la criminalidad organizada, sino que se ve un riesgo de que las organizaciones extremistas aprovechen la crisis económica para impulsar revueltas y actos de violencia. Informa Ángel Gómez Fuentes.

13.04¿Abren las peluquerías y tintorerías en el estado de alarma?Las peluquerías y las tintorerías son de los negocios más perjudicados por el estado de alarma. Las primeras han padecido una gran inseguridad jurídica en el comienzo de la epidemia (en un primer momento se permitió que siguieran abiertas) mientras que las segundas están sufriendo una caída brutal de la clientela pese a contar con permiso para seguir operando.

13.03El plan inicial de la Generalitat para repartir 1,5 millones de mascarillas fracasaTras escuchar a los farmacéuticos, el Govern de la Generalitat ha rectificado sus planes iniciales en cuanto al reparto de mascarillas para que la población se protega del coronavrius. No será el próximo martes 14 de abril, como habían prometido, sino seis días más tarde. El Colegio de Farmacéuticos había advertido del riesgo de aglomerciones en los establecimientos y de que la partida inicial sería insuficiente para satisfacer la demanda que auguraban. El aviso ha surtido efecto, obligando a la Generalitat a desdecirse. Informa Jesús Hierro y Anna Cabeza.

12.57India se prepara para extender el estado de emergencia mientras se acerca a los 8.000 contagios El primer ministro indio, Narendra Modi, está ultimando ya los detalles de la ampliación del estado de emergencia nacional para contener la propagación del coronavirus, en un momento en que el número de fallecidos ha alcanzado ya los 239 y los contagios se acercan a los 8.000. El país ha registrado 40 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, así como un total de 1.035 contagios, hasta un total de 7.447 afectados, según el balance del Ministerio de Salud recogido por 'Times of India'.

12.55Isabel Díaz Ayuso visita Ifema La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado Ifema después de recuperarse del coronavirus. «Vamos a hacerle test a todos los profesionales sanitarios y a sus familias, también a las fuerzas de seguridad y a los profesionales que trabajan en las residencias. Después, queremos hacer un estudio de la pandemia, de los pacientes curados y de los que pueden haber desarrollado la enfermedad sin saberlo», ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le pide «mucha prevención» a los ciudadanos.

12.54El turismo teme las secuelas del COVID, pero confía en la recuperación total El turismo lleva congelado un mes por la crisis del COVID-19 y sufrirá un severo impacto económico aún imposible de evaluar, pero el sector espera que las secuelas sean pasajeras y poder recuperar el impulso de los últimos años cuando el mundo venza al virus. El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, está seguro del cambio de hábitos, al menos durante unos meses en los que se tomarán precauciones para viajar, «hasta que haya seguridad para el viajero porque exista una vacuna o un medicamento». Pero no cree que el efecto sea permanente: «acabaremos volviendo al punto donde estábamos. Me cuesta pensar que la gente se vaya a resignar a dejar de conocer el mundo».

12.52Vigilan posibles abusos de precios en productos de primera necesidad durante la crisis sanitaria La Comunidad extrema la vigilancia para que productos sanitarios y de primera necesidad no se tengan que adquirir a precios desorbitados. Desde la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía, a través de la Inspección de Consumo, se insiste en la importancia de evitar en la medida de lo posible que la crisis del coronavirus acabe perjudicando también a la economía familiar. «Hemos detectado un aumento de precio en productos como la leche infantil, mascarillas y gel desinfectante, por lo que intentamos evitar que los proveedores, aprovechando la demanda, aumenten los precios», aseguró la directora general de Comercio, Consumo y Artesanía, Carolina Espinosa.

12.31El hospital de Cuenca participa en ensayo clínico para prevenir coronavirus El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca participará en el primer ensayo clínico para la prevención de infección por coronavirus en sanitarios que impulsa el Ministerio de Sanidad. En una nota, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha avanzado que ese ensayo clínico empezará «en los próximos días» en un total de 62 hospitales de trece comunidades autónomas, y contará con la participación de 4.000 profesionales sanitarios.

12.02Las agencias españolas dejan de facturar 3.000 millones esta Semana Santa Las agencias de viajes españolas dejarán de facturar unos 3.000 millones de euros esta Semana Santa por la paralización que vive el sector debido a la crisis sanitaria creada por el coronavirus, lo que representa el 15% del total de ingresos de todo el año. Según ha explicado a EFE el presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate, el sector está muy preocupado por la situación que se está viviendo, con todo cancelado para estas fiestas.

12.01Uruguay evacua a más de 120 contagiados del crucero 'Greg Mortimer' tras dos semanas de cuarentena Más de cien pasajeros australianos y neozelandeses, la mayoría contagiados por coronavirus, han abandonado finalmente el crucero 'Greg Mortimer' tras dos semanas varados frente a las costas de la capital de Uruguay, Montevideo, y trasladados anoche a sus países de origen desde el aeropuerto de Carrasco. «El procedimiento se está realizando con los máximos estándares de seguridad sanitaria», ha manifestado el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en su cuenta de Twitter. Las autoridades médicas, informa el diario uruguayo 'La República', habían confirmado un total de 128 casos a bordo.

11.58Madrid supera los 6.000 muertos, pero con la menor cifra desde 19 marzo La Comunidad de Madrid ha superado los 6.000 muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia, si bien en las últimas 24 horas ha registrado la cifra más baja de fallecimientos de las últimas tres semanas: un total de 112 personas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Se trata del menor número de pérdidas humanas desde el pasado 19 de marzo y eleva el total de decesos a 6.084.

11.54La Comunidad de Madrid detecta un «porcentaje altísimo de contagio» entre religiosas La Comunidad de Madrid ha detectado estos días un «porcentaje altísimo de contagio» entre religiosas, sobre todo monjas, que están en «colegio y confinadas» en residencias de la región. Así lo ha señalado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, en la que ha solicitado que llamen a los teléfonos habilitados por el Ejecutivo regional para que se les pueda «atender, darles material y protegerlas».

11.53Repsol dona 400.000 mascarillas a la sanidad pública para luchar contra el coronavirus Repsol ha donado 400.000 mascarillas faciales de protección a la sanidad pública española ante la crisis del coronavirus, según informó la empresa, que señaló que el material se distribuirá «en función de las necesidades sanitarias que existen en estos momentos en Españ». La compañía energética destacó que el pasado fin de semana el cargamento con material sanitario llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez procedente de China y subrayó que, en las últimas horas, se ha hecho efectiva la donación de las mascarillas.

11.50Bélgica permite a personal asintomático residencias trabajar con contagiados Los trabajadores de residencias de ancianos en Bélgica que hayan dado positivo en coronavirus pero se muestren asintomáticos podrán seguir trabajando en unidades con ancianos enfermos de COVID-19, pero solamente en el caso de que haya escasez de personal en su centro. Son las directrices que han recibido las residencias de ancianos en el país desde el instituto de salud pública Sciensano, según informa este sábado la agencia Belga, unas guías que deben aplicarse solo en el caso de que la residencia tenga una zona concreta en la que únicamente haya personas contagiadas.

11.47Monago pide una intervención sanitaria urgente en las residencias de mayores El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido hoy al Ejecutivo regional una intervención sanitaria de manera urgente en todas las residencias de mayores y centros sociosanitarios, ya que el 70% de los fallecidos en la comunidad autónoma estaban en estos centros. Un dato muy por encima de la media nacional «y eso sin contar con las personas que han fallecido y que no han sido contabilizadas como positivos por coronavirus, que son cientos», ha indicado en un comunicado.

11.41España registra 510 muertes por coronavirus, el dato más bajo desde el 23 de marzo El número de fallecidos desciende un 16% en las últimas 24 horas, cuando se calcularon 605 personas muertas a causa del cirus. Suben, en cambio, los nuevos positivos, que ascienden al total de 161.852, mientras que los pacientes recuperados del coronavirus son ya 59.109.

11.30Alemania rebasa ya los 2.500 fallecidos por coronavirus Alemania ha sumado este sábado más de 4.100 nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa el cómputo global por encima de los 117.000, incluidas más de 2.500 muertes, entre ellas 171 en la última jornada, según el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental responsable del seguimiento de enfermedades en el país. En total, hay ya 117.658 casos confirmados de Covid-19 en Alemania, 4.133 más que el jueves. En concreto, hay 2.544 personas fallecidas.

11.24Ayuso apuesta por «test selectivos» para estudiar cómo evoluciona el virus «mientras llega una vacuna» La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuesta por hacer «test selectivos» para poder saber «cómo ha evolucionado» la pandemia del coronavirus y sus efectos en los anticuerpos y adecuar la respuesta «mientras llega una vacuna». «Nos van indicando que esto va para largo, que durante un tiempo vamos a tener que convivir con este virus. Mientras llega una vacuna y llega una solución definitiva, tenemos que saber cómo evoluciona con el calor y hacer acciones positivas», ha desatacado la líder autonómica en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press.

11.21Aterriza el primer vuelo comercial directo de la historia China-Canarias con material sanitario El primer vuelo comercial directo entre China y las islas Canarias ha aterrizado en la mañana de este sábado en el Aeropuerto de Gran Canaria con material sanitario. Así lo ha informado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en su cuenta oficial de Twitter, donde ha agregado que el cargamento transportado desde el gigante asiático ha sido adquirido por el Gobierno regional.

11.1314 policías locales y 10 bomberos de Palma, contagiados de coronavirus Entre los agentes de la Policía Local de Palma se han producido 14 casos de COVID-19 y 10 bomberos del cuerpo municipal también han resultado contagiados por el coronavirus, según ha informado este sábado el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. Uno de los bomberos ya está recuperado y de la cifra total de diagnósticados 22 se registraron en marzo y los 2 restantes se han contabilizado en abril.

11.10Torra pide a comunes que tomen medidas para que el Estado pague los retrasos El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido por carta a la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, que tome medidas para que el Estado pague los retrasos con la Generalitat y aplique una renta básica universal, entre otras medidas sociales. «Recursos como estos serían de gran utilidad para ayudar a nuestros ciudadanos y reforzar el sistema sanitario mientras no llegue una vacuna efectiva y para reconstruir el tejido económico sin dejar a nadie atrás☼, ha afirmado el president en la misiva.

11.08El Hospital Gregorio Marañón supera las 1.000 altas de pacientes con Covid19 El intenso trabajo de los profesionales del Hospital Gregorio Marañón durante la pandemia de la Covid-19 ha logrado que se hayan superado las 1.000 altas hospitalarias de pacientes con el coronavirus, y la demanda en su servicio de Urgencias ha caído un 40% frente a los días de mayor presión asistencial, informa este sábado el centro sanitario en un comunicado. El hospital ha incrementado «notablemente» sus camas de hospitalización para ofrecer la mejor atención en este periodo excepcional de demanda sanitaria que durante varias semanas ha superado «sustancialmente el millar de enfermos ingresados».

11.07El Gobierno británico todavía cree prematuro aventurar la llegada al pico de contagios El ministro de Salud británico, Matt Hancock, ha avisado este sábado de que todavía es demasiado pronto para determinar si Reino Unido ha alcanzado el pico de contagios aunque ha reconocido que está percibiendo indicios positivos en cierta reducción del número de hospitalizaciones. «La buena noticia es que hemos visto que el número de ingresos hospitalarios comienza, insisto, ha empezado a aplanarse», ha declarado en una entrevista a la BBC.

10.57Detenido un joven de 19 años por vender cocaína y tener a tres personas en el coche Agentes de la Guardia Civil han detenido en Almoradí (Alicante) a un joven de 19 años al que sorprendieron, durante el confinamiento por el coronavirus, con tres personas en un vehículo en el que presuntamente estaba vendiendo cocaína. La detención se enmarca dentro de las actuaciones relacionadas con el incumplimiento de las restricciones decretadas por el estado de alarma, ya que el detenido se encontraba en el interior de su vehículo, junto a otras dos personas. Los tres fueron propuestos para sanción administrativa, según ha explicado la benemérita en un comunicado.

10.55Las gestoras esperan una política más conservadora de reparto de dividendos La crisis provocada por la expansión del coronavirus ha llevado a numerosas empresas a recortar o suprimir sus dividendos y ha puesto sobre la mesa varios interrogantes, entre ellos cómo evolucionarán las políticas de retribución a los accionistas a partir de ahora y qué sectores saldrán reforzados de esta situación y, por lo tanto, podrán seguir repartiendo beneficios. Las grandes gestoras de activos creen que las empresas adoptarán políticas de dividendos más conservadoras, al menos durante un tiempo, y señalan a las compañías de suministros básicos y de servicios digitales como las más capacitadas para mantener el pago a los accionistas.

10.48Al menos una gasolinera en cada municipio El Gobierno garantizará, de forma proporcional, que al menos permanezca abierta una gasolinera en todos los municipios que cuentan con este tipo de instalaciones y que sigan activos todos los postes marítimos que suministran al sector pesquero mientras se prolongue el estado de alarma. El Gobierno ha establecido, mediante una orden propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), publicada esté sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), medidas para asegurar el suministro de carburantes en todo el país, y con especial atención a los territorios con menor densidad de población.

10.46África se acerca a los 13.000 contagios por coronavirus y los fallecidos rozan los 700 El número de contagios de coronavirus registrado en África se encuentra ya en los 12.973 casos, según el último balance continental actualizado a este sábado por los Centros Africanos para la Prevención y Control de Enfermedades. Un total de 693 personas han fallecido en todo el continente desde la declaración de la pandemia, que ha alcanzado ya a 52 países africanos. Solo Lesoto y las Comores no han registrado casos. Un total de 2.064 personas han recibido el alta. Sudáfrica, Egipto, Argelia, Marruecos, Camerún, Senegal, Costa de Marfil siguen siendo los países más afectados del continente.

10.42El Gobierno prorroga 14 días los controles de fronteras con Francia y Portugal El Gobierno ha decretado la prórroga por otros 14 días del restablecimiento de los controles en las fronteras terrestres con Francia y Portugal, ha informado hoy el Ministerio del Interior. La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, entrará en vigor en la medianoche de este sábado y estará vigente hasta las 24.00 horas del sábado 25 abril.

10.36Las 'telecos' aportan ya cada 24 horas sus datos contra el Covid-19 Cada 24 horas y todos los días, Telefónica, Orange y Vodafone aportan ya al Gobierno español los datos de 42,23 millones de usuarios, recopilados a partir del posicionamiento de sus móviles, con el fin de contribuir a la toma de decisiones contra el Covid-19. Lo hacen a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), partiendo de la base de que casi todo el mundo tiene un teléfono móvil y de que cuando se desplaza lo lleva consigo.En función de dónde se localicen estos dispositivos, se puede determinar la movilidad de la población, el grado de cumplimiento de las medidas de confinamiento y analizar en qué lugares se producen más embotellamientos, han informado a EFE fuentes del sector.

10.35Israel supera los 10.000 infectados y Jerusalén se convierte en el segundo foco más importante Israel alcanzó los 10.505 infectados por coronavirus y 95 personas han perdido la vida. El comité creado para hacer frente a la pandemia decidió alargar el bloqueo de Bnei Brak, la ciudad de judíos ultraortodoxos situada al sur de Tel Aviv donde más contagios se han registrado, y dividir Jerusalén en siete distritos para intentar frenar el coronavirus en la ciudad santa, que se ha convertido en el segundo foco más importante del país. El ministerio de Salud detalló que en Bnei Brek hay 1.821 casos, cien más que en Jerusalén 1.761. El ministerio ofreció por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria datos de las ciudades árabes de Israel, que reflejaron que las cifras de contagios son muy inferiores. Tras el toque de queda que estuvo vigente durante la Pascua judía, se levantó la prohibición de viajar entre ciudades. Informa el corresponsal Mikel Ayestaran.

10.33Cantabria acumula 146 incendios forestales durante el estado de alarma Cantabria acumula 146 incendios forestales provocados desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo por la propagación del coronavirus, un periodo en el que los agentes del Medio Natural han logrado identificar a cuatro presuntos responsables de fuegos. Esos hechos se han traslado a la Fiscalía a los efectos oportunos, según informa el Gobierno regional, si bien los procedimientos por incendios, en principio, estarían suspendidos al no entrar dentro de los definidos como esenciales en el estado de alarma (serían las causas con presos o las que afectan a menores o personas con discapacidad, por ejemplo). Las labores de extinción de los últimos incendios que se han producido se han visto favorecidas por las lluvias caídas en la región en las últimas horas, algo que motivado la desactivación del nivel 2 de alerta en toda Cantabria.

10.20La pandemia deja ya casi 1,7 millones de contagios La pandemia de coronavirus ha sumado cien mil casos en todo el mundo durante unas últimas 24 horas caracterizadas principalmente por el rebasamiento del umbral de los 100.000 fallecidos mundiales, y por la declaración del medio millón de contagios en Estados Unidos, el actual epicentro de la pandemia. Un total aproximado de 1.698.626 personas han resultado contagiadas por la enfermedad en 185 países del mundo, según el balance actualizado este sábado por la Universidad Johns Hopkins. El número global de muertos es de 102.782, con Italia todavía a la cabeza (18.849), y las personas que han superado la enfermedad son ya 376.734 y la mayoría, 77.844, están en China.

10.15El CHN, en un ensayo estatal para prevenir la COVID-19 en sanitarios El Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) es uno de los 62 hospitales de toda España que van a participar en el primer ensayo clínico dirigido a prevenir la enfermedad por coronavirus en profesionales sanitarios.Este estudio, denominado EPICOS (Ensayo Clínico para la Prevención de la Infección por Coronavirus en Sanitarios), ha sido promovido por el Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional sobre el SIDA. Navarra es una de las 13 comunidades que tomarán parte en el ensayo, que contará con la participación de 4.000 profesionales sanitarios.

10.13Santander aplaza 6 meses pago de recibos de basura y de agua y alcantarillado La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha anunciado que el Ayuntamiento de Santander aplazará seis meses, hasta el cuarto trimestre, el pago del recibo del agua y alcantarillado, y tres, hasta el tercer trimestre, el de la basura. Además, la alcaldesa ha solicitado al Gobierno de Cantabria que aplace también el pago del canon de saneamiento hasta el cuarto trimestre, «con lo que los santanderinos no tendrán que pagar ni un solo euro en el segundo trimestre del año en concepto de agua, alcantarillado, basura y canon».

10.06Amazon y Cruz Roja se unen para ofrecer un festival de música solidario en la lucha contra el Covid-19 Amazon, en colaboración con Cruz Roja, ofrecerá este sábado, a partir de las 18 horas, un festival de música y entretenimiento para toda la familia, con conocidos artistas españoles. A través de #AmazonEnCasaFest se recaudarán fondos para ayudar a los afectados por el coronavirus. Presentado por Pilar Rubio y Tony Aguilar, este festival contará con la participación de artistas admirados por varias generaciones, incluyendo los favoritos de los más pequeños como Adexe y Nau, Peppa Pig, CantaJuegos y Pica-Pica.

10.04Detienen al hombre que se saltó 4 veces el confinamiento en Murcia La Policía ha detenido a un vecino de la pedanía murciana de Guadalupe por saltarse en cuatro ocasiones el mismo día la orden de confinamiento impuesta por el estado de alarma y, además, como presunto autor del robo cometido en una panadería de la localidad. Las diligencias policiales, instruidas por funcionarios de la Comisaría del barrio del Carmen de Murcia, señalan que se trata de J.F.L., un hombre de 50 años que cuenta con numerosas detenciones.

9.47Estudiantes de Medicina arriman el hombro en la retaguardia No están en la primera línea del frente contra la COVID-19 ni pueden tener contacto con infectados, pero los estudiantes de sexto de Medicina que han sido movilizados en esta crisis sanitaria ayudan en la atención a familiares, en la búsqueda del patrón epidemiológico del virus o en teléfonos de emergencia. Son muchas más las manos de futuros médicos las que se han levantado para responder a la llamada del Ministerio de Sanidad y las consejerías, pero de momento solo unos cincuenta han sido contratados en hospitales para «labores no asistenciales», subraya en una entrevista con Efe Alba Lordán, estudiante de la Autónoma de Barcelona.

9.35¿Quién puede trabajar a partir del lunes? Hoy sábado termina el «permiso retribuido recuperable», por lo que este lunes será distinto del anterior porque será el primero desde el fin de dicha medida, que pretendía hibernar la economía aprovechando la Semana Santa. ¿Quién puede entonces trabajar a partir del lunes? En principio volvemos al escenario original del estado de alarma. Aquí te explicamos los detalles.

9.23El BOE publica hoy la prórroga del estado de alarma El Boletín Oficial del Estado publica este sábado la resolución del Congreso de los Diputados que autoriza la petición de segunda prórroga del estado de alarma, solicitada por el Gobierno hasta el 26 de abril por la crisis del coronavirus. El Congreso de los Diputados validó el jueves la segunda prórroga del estado de alarma en un debate en el que se vislumbró una tercera –que alargaría esta situación hasta el 11 de mayo– con el anuncio del presidente, Pedro Sánchez, de que volverá a solicitarla dentro de dos semanas. La segunda prórroga contó con 270 votos a favor y los votos en contra de Vox (52) y la CUP (2). La votación se desarrolló en un hemiciclo otra vez casi vacío.

9.11PNV, EH Bildu y Podemos el Aberri Eguna desde los balcones en plena pandemia del coronavirus PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos trasladarán este año su celebración del Aberri Eguna de las calles a los balcones, debido a la situación de excepcionalidad generada por la pandemia del coronavirus que mantiene en confinamiento de la ciudadanía. Como es habitual, este domingo los jeltzales festejarán, con una iniciativa propia, el Día de la Patria Vasca, mediante un llamamiento a colocar en las fachadas la ikurriña. No es nada nuevo, ya que, a lo largo de todos los años, ha acompañado su actos festivos, mitin y comida popular, de un emplazamiento a exhibir la enseña de Euskadi en los edificios. Por su parte, EH Bildu y Elkarrekin Podemos se sumarán a la propuesta de la plataforma 'Euskal Herria Batera', para cantar y colocar en las terrazas de las casas la ikurriña y la bandera de Navarra, y a hacer un mosaico virtual del País Vasco, mediante fotos enviadas por los participantes. Podemos, por su parte, también insta a lanzar un 'irrintzi'.

8.45Hoy debería repartirse un millón de test Así lo anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Illa informó de la reunión telemática del consejo interterritorial de Salud que se celebró el jueves en la que se valoró con los consejeros de todas las comunidades autónomas la situación actual de la epidemia por COVID-19. Según dijeron, en dicha reunión se abordó el uso de los test de diagnóstico como complemento a los llamados PCR. «Hubo una valoración positiva y la constatación de que se están usando según los protocolos», ha explicado el titular de Sanidad. Sobre el nuevo reparto de test rápidos, ha explicado que serán utilizados fundamentalmente en "lugares de prevalencia alta como hospitales y residencias de mayores".

8.36Apuntan a la influencia de la contaminación en la mortalidad por coronavirus Investigadores de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y de la Universidad de Siena, en Italia, han estudiado si podría haber un vínculo entre la alta tasa de mortalidad observada en el norte de Italia y el nivel de contaminación del aire en la región y han comprobado que muy posiblemente sea así, según un estudio que publican en la revista 'Environmental Pollution'. El curso de la enfermedad por COVID-19 difiere para los pacientes en todo el mundo: muchos experimentan síntomas similares a la gripe, mientras que muchos otros necesitan tratamiento hospitalario para la infección respiratoria aguda que, en algunos casos, conduce a la muerte.

8.07 El Ministerio de Transportes ha regulado la forma en que repartirá los más de ocho millones de mascarillas compradas para el personal de todo tipo de transportes de viajeros y mercancías, de cuya distribución se encargará Correos. El Departamento enviará dos mascarillas por vehículo a las empresas de transporte de viajeros tanto en autobús como en otro tipo de vehículos, y de mercancías por carretera que tiene registradas. En el caso de los operadores privados de carga en tren o los transportes dependientes de las comunidades autónomas, habilitará un canal a través de su página web para recibir las peticiones de mascarillas y enviarlas también por Correos.

7.52Mascarillas para transportistas a partir de hoy La secretaria general de Transportes, María Jesús Rallo, indicó ayer que el Ministerio de Transportes ha repartido ya unas 450.000 mascarillas a 47.000 transportistas. Así lo trasladó Rallo en la comparecencia diaria del comité técnico de gestión de la crisis, en la que destacó que hoy mismo recibirán otro millón de mascarillas, que se empezarán a repartir el sábado, también entre los transportistas que dependen de comunidades autónomas y ayuntamientos.

7.44Piden un alto el fuego mundial por el coronavirus La Unión Interparlamentaria (UIP), organización mundial que engloba a los parlamentos nacionales, se ha sumado al llamamiento al alto el fuego global formulado por la Secretaría General de Naciones Unidas con motivo de la crisis por la pandemia del coronavirus. La declaración de la UIP, a la que tenido acceso Efe, argumenta que el coronavirus es un «enemigo común de la población de todo el mundo, independientemente de su etnia, nacionalidad o creencia» y por ello establece como prioridad «proteger a los ciudadanos más vulnerables de nuestras sociedades, como las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, y la población marginada y desplazada».

7.29El coronavirus cierra Los Ángeles hasta el 15 de mayo El condado de Los Ángeles ha anunciado este viernes que la orden de confinamiento decretada en marzo para frenar el avance de la pandemia del coronavirus se extenderá hasta, al menos, el 15 de mayo. «Vamos a extender las órdenes (...) no porque todo lo que todos han estado haciendo no esté funcionado, sino porque está funcionando», ha indicado la directora del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, Barbara Ferrer, según ha recogido la cadena de televisión ABC. «Sabemos que es efectivo, pero aún tenemos mucho camino que recorrer para proteger la vida de las personas que viven en nuestro condado y para asegurarnos de que nuestro sistema de atención médica siga siendo capaz de atender a todos los que necesitan atención», ha agregado, al tiempo que ha reconocido un «aplanamiento de la curva de contagios» gracias a esta medida.

6.57Corea del Sur usará brazaletes electrónicos para los que violen la cuarentena Corea del Sur anunció hoy sábado que colocará brazaletes electrónicos a aquellas personas que se salten las cuarentenas obligatorias para evitar una mayor propagación del coronavirus. Durante una reunión de la unidad para combatir el coronavirus en el país, el primer ministro surcoreano, Chung Sye-kyun, explicó, en declaraciones que recoge la agencia Yonhap, que el Gobierno ha adoptado la decisión tras "una intensa deliberación" y ante el aumento en el número de personas que se están saltando los confinamientos.

6.45Honduras roza los 400 contagios de coronavirus y se mantiene en 23 muertos Los casos de personas contagiadas con coronavirus en Honduras aumentaron a 392 con diez nuevos registrados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mientras que la cifra de muertos se mantiene en 23, informó el organismo estatal este viernes en cadena nacional de radio y televisión. El informe señala que de 127 nuevas pruebas practicadas por el Laboratorio Nacional de Virología, diez dieron positivo.

6.33China continúa registrando casos «importados», tendencia que no logra cortar La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha detectado 46 nuevos casos de contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales 42 son de viajeros procedentes del extranjero, los llamados "importados", una tendencia que Pekín todavía no ha logrado cortar. Las autoridades sanitarias indicaron hoy que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del viernes), se diagnosticaron los citados 42 casos "importados" (38 en la víspera y 61 el día anterior), el frente que ahora más preocupa al Gobierno y por el que prohibió la entrada de extranjeros al país desde el pasado 28 de marzo.

6.32EE.UU. se convierte en el primer país que registra 2.000 muertos en un día EE.UU. se convirtió este viernes en el primer país en registrar un aumento de más de 2.000 muertes en solo un día por coronavirus y pronto será la nación con más decesos del mundo por encima de Italia, según muestran los datos de Universidad de Johns Hopkins. En las últimas 24 horas, Estados Unidos ha registrado 2.108 muertes, de manera que 18.637 personas ya han perdido la vida por el virus, de acuerdo a la misma fuente.

6.31Los casos de Covid-19 suben en América Latina en el Viernes Santo más silencioso Los casos de COVID-19 se elevaron dramáticamente en varios países de América como Ecuador, Perú, Chile y Brasil, en un Viernes Santo silencioso y atípico para un continente que permanece en casa por una pandemia que superó hoy los 100.000 muertos en todo el mundo. En Brasil, la cifra de muertos por coronavirus llegó a 1.057, con un total de 19.638 casos confirmados, según informó el Ministerio de Salud, que insistió en la necesidad de reforzar las medidas de aislamiento, después de que se registraran 116 nuevas muertes, con lo que por tercera vez consecutiva se superó el centenar de fallecidos en un día.

6.30EE.UU. no podrá reabrir su economía el 1 de mayo, dice el jefe de salud pública Estados Unidos no podrá reabrir su economía por completo el 1 de mayo, la fecha fijada por la Casa Blanca, advirtió este viernes el director general de salud pública del Gobierno estadounidense, Jerome Adams. En una entrevista con la cadena Fox, Adams aseguró que la "mayoría del país" no podrá volver a la normalidad el 1 de mayo, a pesar de que algunos miembros de la Administración creen que es necesario reactivar el país para esa fecha.