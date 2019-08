«No es el peor brote que ha vivido España y nuestro sitema de alertas es eficaz» Pese a las críticas por la aparente lentitud en la respuesta al brote de listerioris, expertos como el epidemiólogo y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Honorato Ortíz, defienden la gestión y asegura que no es una alerta «rara»

Desde que se decretó la alerta sanitaria el pasado 16 de agosto, más de 200 personas han sido diagnosticadas en todo el país de listeriosis. El brote asociado al consumo de carne mechada se ha cobrado ya dos víctimas mortales y acumula 190 casos solo en Andalucía. Ayer, se confirmaron en la región solo cuatro más, frente a los 25 de la jornada anterior. Pese a estas aparentes buenas noticias, se sigue señalando a las autoridades por un aparente retraso en su actuación. Los expertos, sin embargo, como el epidemiólogo y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, también presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP) defienden que la respuesta de España, tanto en esta como en otras alertas ha sido rápida y eficaz.

¿El sistema de alertas alimentarias funciona correctamente en España?

Sí, es eficaz, se están haciendo las cosas bien, hay profesionales con mucha experiencia. No creo que se haya actuado de forma lenta. Hay que tener en cuenta que esto suele pasar hasta que se confirma el origen del problema y, en este caso, una vez que se localizó se puso todo en marcha. Las empresas, además, tienen sistemas de autocontrol de calidad y tienen que seguir unos procedimientos estandarizados. Esto ha sido un fallo de la empresa.

¿Deberían endurecerse los controles?

España sigue unos controles que emanan de la Unión Europea y que consisten, entre otras cosas, en hacer inspecciones por parte de veterinarios y farmacéuticos de Salud Pública.

¿La alarma generada ha sido desproporcionada?

Todo lo relacionado con la salud genera mucha preocupación porque supone un riesgo importante, tanto para la gente adulta como para los niños y para las embarazadas. Normalmente, la intervención es rápida, toda la administración se vuelca para que se produzca el menor riesgo posible, se inmovilizan los productos, se hacen inspecciones, se informa a la población, hay mecanismos muy establecidos de actuación. Lo que ha sucedido en Andalucía no es nuevo, no es una alerta tan rara, el problema ha sido que ha tenido una afectación alta y que es una zona de mucho movimiento, con muchos turistas, lo que ha llevado a decretar la alerta internacional.

¿Considera el brote controlado?

La fuente de exposición que era la carne se ha retirado. Puede haber casos esporádicos y nuevos por el periodo de incubación pero la alerta está controlada. Otra cosa es que aparezcan más alimentos contaminados.

¿Es el peor brote que ha vivido España?

No, es importante para Andalucía y se produce en un contexto en el que cada vez consumimos más alimentos preparados y cocinados y tiene que haber control pero no se trata de un brote con un pronóstico tan malo que incluya muertes de niños, abortos. Es importante para Andalucía, pero la listeriosis, en general, no es una enfermedad grave, no se presenta como un cuadro de ingreso hospitalario, a mucha gente se le da antibiótico y se la manda a casa. No olvidemos que está presente en los alimentos, y se dan casos en España como también los tuvo Francia con dos muertos tras comer queso de leche cruda. Esta enfermedad tiene la ventaja de no se transmite de personas a persona, se supone que no habrá muchos más casos. Otra cuestión son los pacientes inmunodeprimidos, con problemas cardiorrespiratorios, etc