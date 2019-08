La capitana del Sea Watch rechaza la medalla «Grand Vermeil» que otorga la ciudad de París Pia Klemp ha publicado en Facebook que rechaza la medalla parisina que premiaba su trabajo.

La capitana de un barco que salvaba migrantes en el mar Mediterráneo ha rechazado una medalla otorgada por París que premiaba su trabajo, calificando el galardón de hipócrita, según ha publicado ella misma en su cuenta de Facebook.

La alemana Pia Klemp ha aparecido en los medios por su trabajo rescatando a miles de migrantes junto a su tripulación, de un barco perteneciente a la ONG Sea Watch International.

«Madame Hidalgo quiere darme una medalla por mi labor solidaria en el mar Mediterráneo, porque nuestra tripulación "trabaja para salvar diariamente migrantes de difíciles condiciones". Al mismo tiempo, tu policía roba las mantas a la gente a la que obligas a dormir en la calle, acabas con manifestaciones y criminalizas a la gente que está dando la cara por los derechos de los migrantes y de los solicitantes de asilo», ha escrito Klemp.

De esta manera, la capitana ha anunciado que rechaza la medalla Grand Vermeil, que otorga la ciudad de París.

«Queréis darme una medalla por cosas contra las que lucháis en vuestras propias fronteras. Estoy segura de que no te sorprenderá que rechace la medalla Grand Vermeil».

«París, no soy filántropa. no estoy ahí para "ayudar". Os apoyo en vuestra causa. Pero no necesitamos medallas. No necesitamos a autoridades que decidan quién es un "héroe" y quién es "ilegal". De hecho, no están en la situación de decirlo, porque todos somos iguales».

Tanto Klemp como 9 de sus compañeros están siendo investigados por Italia desde que las autoridades del país les incautaran el barco, el Iuventa, en agosto de 2017. El Iuventa ha salvado a unas 14.000 personas del mar, según Sea Watch.