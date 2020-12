Alemania, al borde del cierre tras registrar cifras récord de contagios y muertes Berlín ha decretado ya a partir del 20 de diciembre y al menos hasta el 10 de enero el cierre total del comercio, con la única excepción de supermercados y farmacias

Rosalía Sánchez SEGUIR Corresponsal en Berlín Actualizado: 11/12/2020 09:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El temor de la canciller Merkel, expresado en su dramático discurso ante el pleno del Bundestag esta misma semana, se hace ya realidad. Los datos récord se superan cada día en las cifras que registra el Instituto Robert Koch, que anota este viernes 29.875 contagios y 598 muertos en las últimas 24 horas, con más de 6.000 infecciones diarios y un total de pacientes fallecidos de 20.970. Algunos de los Bundesländer aceptan la reiterada recomendación de «cese» de la vida pública, en el que insisten tanto la canciller como la Academia Nacional de las Ciencias, la prestigiosa Leopoldina. Berlín, por ejemplo, ha decretado ya a partir del 20 de diciembre y al menos hasta el 10 de enero el cierre total del comercio, con la única excepción de supermercados y farmacias, además de restringir las reuniones privadas a un máximo de cinco personas pertenecientes a dos núcleos familiares. Baviera y Sajonia han anunciado ya medidas similares y los colegios se preparan para pasar al modo online.

Al altísima incidencia de esta segunda ola ha llevado al gobierno central y a los gobiernos regionales a renunciar a lo que hasta ahora era un prioridad, mantener abiertos colegios y guarderías. Baja Sajonia ha eliminado ya la obligatoriedad de asistir a las clases hasta final de año. El ministro regional de Cultura ha argumentado que el sistema educativo puede hacer una «contribución relevante» al esfuerzo colectivo por reducir los contactos y atajar la propagación del virus. La ciudad-estado de Berlín estudia prolongar las vacaciones escolares hasta el 11 de enero, una semana más de lo que marca el calendario escolar y cada colegio tiene organizado el paso al aula digital. En otros estados federados se tomará la medida del cierre de colegios dependiendo de la incidencia de nuevos contagios en cada distrito, como en Baden-Württenberg, donde, con una incidencia de 300 casos por cada 100.000 habitantes en siete días estarían afectados todos los alumnos a partir de los 14 años de edad. Baviera tiene ya a una tercera parte de sus 1,7 millones de escolares en «modo híbrido» y las universidade3s cerradas, mientras que Sajonia cierra los colegios a partir del lunes.

Merkel tiene programada una reunión con los presidentes de los Bundesländer el 4 de enero en la que será revisada la situación y se adaptarán las restricciones, aunque varias voces están solicitando un adelanto de esa videoconferencia. Pero hasta que se produzca, el presidente del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, está apelando a la responsabilidad personal y a que los propios ciudadanos restrinjan al máximo los contactos. De lo contrario, ha advertido, no habrá alternativa a un parón más duro de la vida pública. Desde principios de noviembre y al menos hasta el 10 de enero, permanecerán cerrados gastronomía, ocio, deporte y comercio, esa decisión está ya tomada. Pero la administración alemana no descarta volver a un confinamiento incluso más severo que el decretado el pasado mes de marzo si los datos de contagios no disminuyen. «Si la población por sí sola no es capaz de reducir en más de un 60% sus contactos no veo otra posibilidad que un endurecimiento de las medidas», ha advertido Wieler, que cifra la reducción actual de los contactos en un 40%. «No es suficiente, es necesario reducirlos en un 60%, como en primavera, para tomar el control de la evolución de los contagios», ha dicho, tomando como ejemplo a Irlanda o Bélgica, que gracias a esa reducción de contactos han logrado con éxito reducir el número de infecciones. «Nuestra recomendación será siempre que, al margen de las medidas que puedan tomar los estados, nos protejamos a nosotros mismos tanto como podamos», ha insistido, en referencia a la reducción personal de contactos, el respeto de la distancia de seguridad y las medidas de higiene. «El alemán es un pueblo culto e inteligente, entenderá la gravedad de la situación, por eso apelo a los ciudadanos a tomar las riendas de su propio destino», han sido sus palabras.

La evolución de los contagios, a pesar de los reiterados niveles récord, parece haberse estabilizado tras la entrada en vigor de las nuevas restricciones a principios de noviembre, aunque a un nivel demasiado elevado. «La situación sigue siendo muy seria, incluso está empeorando esta semana, y esa estabilidad de la que hablamos es muy frágil, de manera que los nuevos contagios pueden crecer todavía de forma exponencial si no se pone coto a los contactos de forma drástica», aventura Wieler, que justifica en estos datos la petición a la población de no viajar estar vacaciones, optar por las reuniones virtuales o en círculo extremadamente reducido y tomar estas fiestas como «una oportunidad para el silencio y para reflexionar, mirando con optimismo el nuevo año, que nos traerá la vacuna».

La incidencia entre los alemanes mayores de 80 años, el grupo considerado más vulnerable, es de 248 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, cuando el objetivo es de 50. En las residencias de ancianos se está registrando en este momento el doble de infecciones que en la pasada primavera, por lo que el gobierno pide que se extremen las precauciones con este sector de la población.