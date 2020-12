Coronavirus España directo: Sanidad notifica 10.519 nuevos contagios y 280 fallecidos en las últimas 24 horas

Las comunidades autónomas notificaron ayer al Ministerio de Sanidad 7.955 casos de Covid-19, de los que 4.595 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación a los 2.305 registrados el miércoles, elevándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus a las 1.720.056.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 188 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 193,26 notificados el miércoles por el Ministerio de Sanidad.

Actualizar

Aragón ha notificado 314 nuevos casos de coronarivus detectados el jueves, 126 más que el día anterior, con una tasa de positividad del 9,36 % fruto de 3.356 pruebas, y un 48 % de ellos asintomáticos. Según los datos definitivos publicados este viernes en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, del total de nuevos contagios, el mayor número se concentra en la provincia de Zaragoza, con 225, mientras que en la de Teruel se han registrado 51 y 34 en la de Huesca, y en 4 casos no se ha notificado la procedencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) han iniciado este viernes una nueva colaboración para fortalecer la prestación de servicios médicos y sanitarios de emergencia durante las crisis humanitarias. "Agradecemos a la FICR su apoyo desde el inicio de la iniciativa de los equipos médicos de emergencia y esperamos que esta asociación continúe para mejorar la calidad de la atención en las emergencias. Con la pandemia de COVID-19 y el aumento significativo de las emergencias en todo el mundo, este acuerdo no podría llegar en mejor momento", ha comentado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La mayoría de las mujeres embarazadas que dan positivo en el test de COVID-19 al llegar a la sala de partos son asintomáticas, según un artículo de los investigadores del Monte Sinaí publicado en la revista científica 'PLOS One'.

"Nosotros recomendamos a todos los que sospechan que tienen la Covid-19 que se hagan una prueba, y hemos ampliado también estas a los test de diagnóstico rápido. Quizá el ministro (francés) se refería a pruebas individuales al decir que no es aconsejable por la falsa seguridad que puede proporcionar. Eso es erróneo porque esa prueba única no va a darnos una garantía para el resto de días, tenemos que seguir manteniendo las medidas".

El mundo de los espectaculos y de los eventos ha vuelto a vestirse de luto este viernes en 19 ciudades, entre ellas Barcelona y Tarragona, para denunciar el estado "de abandono, desamparo y desatención" en el que se encuentra desde el inicio de la pandemia por parte de las administraciones públicas, especialmente del Gobierno. "Hemos representado un funeral haciendo un símil con la situación que vivimos, que es agónica y crítica, porque si no termina de haber ayudas, estamos abocados a la desaparición completa del sector", ha alertado a Efe Ana Alonso, una de las portavoces de la plataforma convocante, Alerta Roja.

País Vasco ha registrado este pasado jueves 597 nuevos positivos en coronavirus, lo que supone 151 más que en el día anterior, pero se ha rebajado la tasa de positividad en un punto, hasta el 5,6%, con más pruebas realizadas. Además, han ingresado en planta 65 personas, once más que en la jornada anterior, y son 117 los pacientes en la UCI, uno más.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió hoy en que sólo autorizará el uso de emergencia de vacunas contra la COVID-19 que cumplan sus requisitos de máxima seguridad, eficacia y calidad de fabricación, ante las dudas que algunas plantean por posibles efectos secundarios a largo plazo. "Si surgiera alguna preocupación relacionada con la seguridad de las vacunas informaríamos sobre ello y no autorizaremos nada a menos que estemos totalmente satisfechos", prometió hoy en rueda de prensa la portavoz de la OMS, Margaret Harris.

El Gobierno del Principado mantendrá el cierre perimetral de la comunidad durante las Navidades, aunque permitirá la entrada y la salida para visitar a familiares y allegados, a la vez que limitará los encuentros de las fiestas a un máximo de diez personas, salvo que se trate de convivientes. No obstante, estas reuniones para las fechas señaladas -24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero- solo se podrán celebrar entre un máximo de dos grupos de convivencia.

Portugal ha superado este viernes de nuevo los 5.000 casos de COVID-19 en un solo día, un umbral que no sobrepasaba desde el 5 de diciembre y que eleva por encima de 340.000 la cifra de personas diagnosticadas desde el inicio de la pandemia de coronavirus. En concreto, la Dirección General de Salud (DGS) lusa tiene registrados 340.287 positivos, de los cuales 5.373 corresponden a pacientes ya fallecidos --95 más que el jueves--. Las autoridades estiman que hay 71.266 casos activos, mientras que la cifra de enfermos ingresados en hospitales ronda los 3.230, de los cuales 507 están internados en unidades de cuidados intensivos.

Para el titular de Sanidad, hay que mostrar "respeto" por las víctimas y ha subrayado que el "mejor tributo" a los fallecidos es que "cuando tengamos tentación de relajar las medidas de seguridad nos acordemos de las personas que no han podido combatir al virus" y superar la enfermedad.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha afirmado que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre defunciones relacionadas con el coronavirus hay que interpretarlos "adecuadamente" y ha instado a las organizaciones políticas a que no se vuelva a producir "una guerra de cifras de fallecidos".

El genetista y biotecnólogo Lluís Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC) y también uno de los mayores expertos en tecnologías CRISPR, está dirigiendo un proyecto para utilizar las 'tijeras' moleculares CRISPR contra el SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19. En medio de la pandemia, Montoliu y otros investigadores se propusieron utilizar estas herramientas para atacar al genoma del sars-CoV-2 y evitar así su propagación. Si con su estrategia logran que el coronavirus desaparezca o disminuya en cultivos celulares, empezarían a experimentar con animales para, finalmente, llevar a cabo ensayos clínicos con personas. "Pero hay que ir paso a paso", afirma Montoliu, que insiste en que en la ciencia "no sirven las prisas".

Tras presentar en el Teatro Circo Price la programación navideña del Ayuntamiento, Almeida ha avisado de que "la presión policial va a seguir siendo exactamente igual, si no incrementada", a la hora de frenar "el ejercicio de irresponsabilidad" de quienes "sólo piensan en sí mismos" y durante la pandemia "no han visitado una UCI ni han tenido que ir a un tanatorio".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este viernes al Gobierno de no tener un plan "claro" de vacunación y le ha culpado de que la Comunidad sólo podrá vacunar en una primera fase a los mayores en residencias y no "a los grupos de riesgo, a los sanitarios" por la rebaja de la cantidad de dosis que recibirá. "Nos encontramos ahora que la Comunidad de Madrid de tener 300.000 vacunas va a tener 100.000" en el mes de enero, se ha quejado Díaz Ayuso durante la presentación del proyecto Vigía de rastreo, detección y análisis de la covid-19 en aguas residuales, desarrollado por el Canal de Isabel II.

Según los datos del Departamento de Educación, actualizados hasta las 12.00 horas de este viernes, 11 de diciembre, no hay ningún centro con su actividad presencial suspendida por el coronavirus.

Un total de 96 aulas están clausuradas este viernes en País Vasco tras detectar algún caso de covid-19, lo que supone dos menos que el día anterior y representa el 0,55% de las clases desde 2 años hasta educación no universitaria postobligatoria.

Israel continúa por encima de los 1.800 contagios diarios

Israel volvió a situarse el jueves por encima de los 1.800 contagios diarios, alejándose del objetivo de los 500 que pretendía cuando comenzó el confinamiento y tras cerca de dos meses de una cautelosa desescalada.

Las cifras de Sanidad de hoy no son esperanzadoras: 1.865 nuevos contagios y un 2,7% de positivos de los test practicados, aunque estos fueron muchos, cerca de 71.000. La curva de infecciones no solo no se dobla sino que sigue aumentando, aunque lo hace levemente.