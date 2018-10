La Aemet concluye que actuó de forma correcta el día de las inundaciones de Mallorca : El Gobierno balear reconoce que el 9 de octubre no se pudieron atender todas las llamadas que se hicieron al 112, pero insiste en que ninguna persona dejó de ser atendida por los servicios de emergencias

Josep María Aguiló

Seguir Actualizado: 26/10/2018 17:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha concluido, a través de una investigación interna, que actuó de manera correcta a la hora de activar las distintas alertas —amarilla, naranja y roja— el pasado 9 de octubre, día en que las fortísimas lluvias caídas sobre el noreste de la isla acabarían provocando 13 víctimas mortales.

Según la Aemet, «los actuales protocolos de actuación se cumplieron» y además «existió una coordinación adecuada entre las distintas unidades implicadas, cuyo personal actuó con profesionalidad, modificando los niveles de aviso hasta en tres ocasiones». Cabe recordar que la alerta amarilla para Mallorca fue prevista por la Aemet el lunes 8 de octubre y confirmada en la mañana del martes 9 de octubre. Por la tarde, a las 18.53 horas, se pasó a la alerta naranja, poco antes de que se desbordase el torrente de Sant Llorenç des Cardassar. Finalmente, el aviso de alerta roja se produjo a las 22.01 horas, cuando habían caído ya más de 200 litros por metro cuadrado en las principales zonas afectadas.

En las conclusiones del informe de la Aemet se señala que «aunque la situación meteorológica general estaba bien prevista por los modelos numéricos», no ocurrió lo mismo con los efectos locales. La tecnología actual «no permite predecir ni la localización ni la intensidad exacta de la precipitación de un fenómeno excepcional». Asimismo, se indica que «los pasos exigidos por los propios protocolos de actuación incrementaron el retraso en la emisión del aviso rojo, aunque el aviso naranja por riesgo importante estaba activo desde las 18.53 horas, con anterioridad a que se produjera la fase más intensa del episodio».

La Aemet advierte de que en el actual contexto de cambio climático, «cabe esperar un aumento en intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en regiones como la mediterránea», por lo que reclama «la actualización y mejora de los sistemas de predicción y vigilancia». En ese contexto, la Aemet propone, entre otras medidas, adaptar los modelos numéricos para disponer de herramientas de predicción inmediata o a muy corto plazo, adecuar la red de estaciones automáticas y renovar la red de radares para estimar la intensidad de la lluvia.

Controversias aún abiertas

A lo largo de estos días, la Aemet ha evitado en todo momento polemizar con el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, que de manera velada ha criticado el proceder de la Aemet a lo largo de la jornada del 9 de octubre. Cabe recordar que la consejera de Administraciones Públicas, Catalina Cladera, señaló el pasado martes que «la ausencia de información previa sobre el desarrollo de la tormenta ha resultado un elemento clave en la gestión que se ha hecho de la emergencia declarada». Cladera compareció ante el Parlamento regional, a petición propia, para dar cuenta del conjunto de actuaciones llevadas a cabo por el Govern el día de las inundaciones. «Lo primero que se tiene que conseguir es que la Aemet cuente en Baleares con la capacidad necesaria de predicción meteorológica de fenómenos adversos intensos», afirmó.

Durante su comparecencia del martes, Cladera reiteró que el 9 de octubre el Govern actuó «desde el primer momento» tras tener conocimiento de los primeros incidentes. La consejera explicó que en las horas posteriores a la tragedia los servicios de emergencias ayudaron a un total de 342 personas. En la central del 112 había aquel día cinco operadores y un jefe de sala, «un operativo adecuado para las incidencias que se acostumbran a atender durante una situación de alerta amarilla». La primera llamada de un vecino de Sant Llorenç se produjo a las 18.31 horas y correspondía a la inundación de un inmueble. A partir de ese momento y hasta las 21.00 horas se movilizaron hacia las zonas afectadas unas 200 personas en total. El puesto de coordinación operativa del Govern se constituyó en Sant Llorenç a las 20.56 horas.

En esa misma línea de defensa del trabajo que se hizo tras las inundaciones se ha pronunciado este viernes la portavoz del Ejecutivo regional, Pilar Costa, si bien ha reconocido que el día de las riadas no se pudieron atender todas las llamadas que se hicieron al 112. «Hay un momento punta en el que no todas las llamadas pueden ser atendidas, pero tenemos que ser especialmente rigurosos, sobre todo para la tranquilidad de todo el mundo», ha explicado Costa, para añadir: «El hecho de que no se pudieran atender las 2.200 llamadas de aquella tarde no quiere decir que quedase gente desatendida».

Por su parte, el PP solicitó este jueves en la Cámara autonómica, de forma oficial, el registro de incidencias de las inundaciones de Sant Llorenç. Se trata del sistema de gestión informática de los incidentes atendidos por el 112, denominado con el acrónimo CAD, donde quedan registradas las llamadas y actuaciones realizadas, así como las decisiones políticas, durante la emergencia. El PP también ha pedido los boletines periódicos y otros informes emitidos por la Aemet a lo largo de la jornada del 9 de octubre. El presidente del PP balear, Biel Company, dijo que es necesario «saber realmente lo ocurrido, poder analizarlo con rigor, ver si hubo fallos y hacer la autocrítica necesaria para mejorar».