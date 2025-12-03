El 'mini jamón' que los jóvenes están comprando como locos: cuesta 28 euros y viene sin pezuña

Saber cortar un jamón de forma correcta y sin estropear la pieza es casi un talento. Por desgracia no todo el mundo dispone de él y ahora, con la llegada de la Navidad esta habilidad se vuelve prácticamente imprescindible en ... algunos hogares.

Sin embargo hay un grupo, que por lo general está menos familiarizado con esta práctica, la juventud. Y es que cada vez más jóvenes optan por adquirir el embutido ya cortado disponible en las grandes superficies. Para satisfacer esta necesidad, la marca Miguel España ha lanzado su pack jamonero.

El lote incluye un mini jamón curado de un kilo sin pezuña, un jamonero de pequeñas dimensiones para facilitar el corte y un cuchillo.

Jamones de un kilo fáciles de cortar

La propuesta, que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, tiene un precio de 28.95 euros. Además, se puede adquirir de manera online o en algunos supermercados.

Por si fuera poco, la empresa también ha pensado en los paladares más exquisitos y dispone de un mini lote de Jamón de Cebo Ibérico 50% por 64 euros, ideal para regalar y disfrutar en estas fechas tan especiales.