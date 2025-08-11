La DGT multará a los conductores que lleven el coche así en verano con 500 euros y 4 puntos de carnet

La DGT contempla multas para quienes incumpla con la normativa relativa al transporte de cargas en el coche

En verano, los desplazamientos son mucho más frecuentes, de ahí que las carreteras se llenen con motivo de las vacaciones. Además, en esta época, es habitual que los coches vayan cargados con maletas, neveras, bicicletas u otros objetos para el viaje. Sin embargo, cabe tener en cuenta que la forma de transportar esa carga influye directamente en la seguridad, por lo que hacerlo mal puede tener consecuencias graves en caso de frenada o accidente.

Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece normas claras sobre cómo llevar el equipaje y otros objetos en el vehículo. Ignorarlas no solo aumenta el riesgo en la carretera, sino que también puede suponer multas importantes y la pérdida de puntos del carnet.

Una multa de 500 euros y 4 puntos de carnet

Y es que uno de los puntos clave que vigila la DGT, especialmente en verano, es la carga en el techo del vehículo. La normativa establece que la altura total del coche, incluyendo el portaequipajes y lo que lleve encima, no puede superar los cuatro metros. Además, cualquier objeto transportado debe ir bien sujeto para evitar desplazamientos o caídas.

Si se incumple cualquiera de estas condiciones (ya sea por exceder la altura máxima o por no asegurar correctamente la carga) se estaría violando la normativa sobre estabilidad y fijación de mercancías de la DGT. Esto puede suponer sanciones de hasta 500 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet, al considerarse una infracción grave que pone en riesgo la seguridad vial. Puede apreciarse un ejemplo claro en el vídeo que se incluye a continuación.

Esto dice la DGT sobre el transporte de cargas en el coche

Desde la DGT se hace hincapié en que los turismos no están pensados para transportar grandes cargas, por lo que es importante no comprometer su estabilidad al cargarlos. Uno de los límites que no se puede sobrepasar es la Masa Máxima Autorizada del vehículo, ya que hacerlo afecta directamente a la capacidad de frenado y al comportamiento en carretera.

Directrices de la DGT para el transporte de cargas La carga debe colocarse preferentemente en el maletero.

Si no cabe, se puede llevar en la baca o en un remolque. Si colocamos la carga en la baca del vehículo, hemos de tener en cuenta que puede comprometer la estabilidad del vehículo y aumentar el consumo de combustible, y se debe llevar una conducción más prudente. Para evitar en lo posible este problema, la carga debe estar bien acondicionada, protegida y sujetada adecuadamente.

Solo en caso extremo se colocará en el interior del habitáculo. Si se hace así, se deberá tener cuidado de que la carga no disminuya el campo de visión del conductor y que dicha carga esté sujeta para evitar que, en caso de frenado brusco, no pueda ser proyectada contra los ocupantes del vehículo.

También es fundamental no colocar bultos u objetos en la bandeja trasera si estos reducen de forma notable la visibilidad por el espejo interior. En caso de que sea inevitable llevar la parte trasera tapada, la normativa obliga a contar con un espejo retrovisor exterior derecho para compensar esa pérdida de visión.